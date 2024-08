Am vorbit cu oameni care au fost la petreceri ilegale de Revelion să-nțeleg, de ce, Doamne, de ce?

În prezent, în Marea Britanie, există mai multe persoane spitalizate cu coronavirus decât existau în punctul culminant din aprilie 2020. Asta reflectă o creștere a numărului de cazuri, deși în țară s-au introdus măsuri mai stricte, ceea ce sugerează că această creștere se datorează încălcării regulilor în timpul sărbătorilor.

După Anul Nou, au apărut o grămadă de filmări de la petreceri cu multă lume – cele mai notabile sunt o petrecere ilegală dintr-o biserică din Essex și una amuzant de plictisitoare din Chingsford, cu chelner cu papion și tot tacâmul. Cei care s-au gândit că e o idee bună să posteze online videoclipuri cu petrecerile la care au fost sunt doar vârful aisbergului.

Am vorbit cu câteva persoane care au fost la petreceri de Anul Nou, ca să aflu de ce au făcut asta și dacă au vreun regret.

SAM

Am fost la o petrecere acasă la cineva unde au fost vreo douăzeci-treizeci de invitați. A fost la fel ca orice altă petrecere de Anul Nou. Toată lumea s-a făcut praf. A fost unul dintre cele mai fericite momente pe care le-am trăit în ultimele câteva luni. N-a venit nici poliția.

Am luat spontan decizia să merg la party. Inițial, trebuia să stau acasă cu iubita mea, dar ei i s-au schimbat planurile și eu am ajuns să mă văd cu niște prieteni care m-au luat cu ei la party. În retrospectivă, știu că a fost egoist din partea mea, dar pe moment nu m-am gândit prea mult. În majoritatea perioadei de pandemie, regulile au fost aplicate haotic și asta i-a făcut pe mulți să nu le ia în serios. Știu că asta nu e o justificare pentru ce am făcut, dar asta e mentalitatea din spatele deciziei mele.

Acum mă simt vinovat că am fost la party. La câteva zile după Anul Nou, am aflat că cineva participase la petrecere, deși se testase pentru coronavirus și ieșise pozitiv. De atunci, alți doi prieteni de-ai mei și-au făcut testul și le-a ieșit pozitiv. Aștept și eu rezultatul și mai mult ca sigur o să fie pozitiv. Am intrat în contact, între timp, cu doi prieteni care iau regulile pandemiei foarte în serios și am fost și pe la iubita mea, deci probabil le-am dat virusul tuturor și mă simt oribil. Acum mi-am învățat lecția și am de gând să iau treaba asta în serios. Sper să nu fie prea târziu.

JOHN

Trebuia să merg la un party, dar s-a încheiat înainte să ajung acolo, pe la opt seara. Am reușit să găsesc altceva, pentru că sunt pe un grup privat unde se postează locații de petreceri. Am ajuns la un party mic, cu vreo trei sute de persoane, care a ținut până la ora șase dimineața. N-aș spune că a fost mai mișto decât o petrecere obișnuită, dar ne-am distrat.

Nu s-a plâns nimeni de zgomot, n-a chemat nimeni poliția. Dar nici nu eram aproape de vreo zonă rezidențială. Până la urmă, a venit poliția și a oprit oamenii să mai intre, dar majoritatea erau deja înăuntru și poliția n-a intrat.

De ce am făcut asta? Voiam rău de tot să merg la o petrecere. Am fost la vreo trei de când a început carantina. Locuiesc singur, așa că știu că nu pun în pericol pe nimeni (notă: evident că tot poți să dai mai departe virusul și dacă locuiești singur). Sincer să fiu, nu-mi pasă. Nu cred că restricțiile și carantina funcționează (notă: după prima carantină din Marea Britanie, a scăzut mult numărul deceselor). Virusul va infecta majoritatea populației și unii o să moară – asta e viața, n-ai ce-i face.

Nu mă simt deloc vinovat. Majoritatea infectărilor se întâmplă în alte locuri, nu la petrecerile ilegale. Cred că petrecerile sunt foarte importante pentru păstrarea sănătății mintale.

TYRONE

Am fost acasă la un prieten cu alte șase persoane, am fumat iarbă și am băut toată noaptea până am vomitat toți care pe unde a apucat. A început ca o petrecere liniștită, dar a devenit foarte zgomotoasă rapid. Mi-ar fi plăcut să petrec cu mai mulți oameni. La un moment dat, au trecut pe lângă noi niște polițiști, când eram afară la țigară, și ne-au spus să ne separăm.

De ce am făcut asta? Pentru că regulile devin tot mai stricte pe zi ce trece și am vrut să fac ceva înainte să ne închidă iar de tot în casă. Cred că guvernul habar nu are ce face cu regulile astea, sincer, așa că nu-mi pasă de ce le mai trăznește prin cap. Încerc să profit la maximum de o situație de căcat și să ies cu prietenii cât de des pot.

Nu mă simt vinovat. Niciunul dintre noi nu a postat ceva pe rețelele sociale, ca să nu îi ofticăm pe alții. Nu am niciun regret.

ANTHONY

Am fost pe barca unui prieten. Trebuia să fie o noapte chill, cu pizza și board games. În total, am fost opt persoane, din două case diferite. Toți am respectat destul de bine regulile pandemiei și nu ne văzusem cu multe persoane înainte. Noaptea a început liniștit, dar apoi s-a pus muzică disco și ne-am făcut de cap, am comandat multe droguri și am stat vreo 36 de ore.

În apărarea noastră, nu am prea ieșit în afara bulei și ne-am făcut toți testul Covid înainte de petrecere. Mă simt groaznic că atâția oameni au petrecut Anul Noi singuri sau au muncit ca să stopeze pandemia. Când m-am trezit, am avut remușcări mari, mai ales că am și cheltuit mulți bani, dar după ce m-am mai gândit, am hotărât că am fost cât de cât responsabili. Nu e ca și cum am mers la o petrecere ilegală mare.

Dar dacă guvernul va continua să-și bată joc de situație și să fie la fel de incompetent, îmi fac griji că, până în vară, atitudinile oamenilor vizavi de petrecerile ilegale se vor schimba. Nimeni n-o să mai aibă chef să respecte regulile.