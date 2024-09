Oameni în cupluri mi-au spus cum au ajuns să aibă o relație deschisă

Dacă dai swipe prin câteva profiluri de Tinder, n-o să-ți ia mult până să dai de ceva de genul „sunt într-o relație, dar vreau să mă distrez!” Subtextul nu foarte subtil? „Am un partener, dar relația e deschisă, deci hai să facem sex.”

De curând, unul din cinci americani au afirmat că, la un moment dat pe parcursul vieții lor de cuplu sau căsnicie, s-au aflat într-o relație deschisă. Dar ce înseamnă, de fapt, să deschizi relația? Și cum survine discuția asta? Clar nu-i atât de simplu cum e să pui pauză la Netflix și să întrebi: „Ăă, deci, vrei să te vezi și cu alții?”

Sau e?

Ca să afle, VICE a stat de vorbă cu trei cupluri în relații de lungă durată despre motivul pentru care au ales non-monogamia, regulile implicate – dacă au așa ceva – și motivul pentru care funcționează pentru ei aranjamentul ăsta.

Kasara, 24 și Chris, 23

VICE: De cât timp sunteți împreună?

Chris: În octombrie facem trei ani.

Și care e povestea voastră, cum v-ați cuplat?

Kasara: Ne-am cunoscut chiar pe Tinder. În acea primă noapte am băut ceva și-apoi am mers la el. Nu mă așteptam să mă mai caute după, dar apoi am început să ne petrecem mult timp împreună. Am numit ce-aveam atunci o „sexație” o vreme, pentru că nu cunoșteam termeni gen „deschisă” sau ne-monogamă.

Chris: Iar eu pur și simplu căutam să mă relaxez și să mă bucur de viață în anul în care am cunoscut-o pe Kasara, pentru că nu prea mă distrasem cu precedenta prietenă.

Kasara: Și eu tocmai ieșisem dintr-o relație când ne-am cunoscut, așa că mi-a plăcut ideea de a menține elementul ăsta de relaxare. Apoi, când Chris a plecat pentru prima oară în Australia – se duce să-și viziteze rudele periodic – am ajuns să cunosc pe altcineva, de care m-am cam îndrăgostit. Numele lui era Yanis, dar am vorbit cu Chris despre chestia asta și el a zis, gen: „Dap, e super ok.” Și așa am ajuns de la o relație deschisă la o stiuație mai spre poliamor.

Chris: La început a fost un pic dubios când se vedea ea cu Yanis, pentru că eu eram atât de departe și mi-era dor de ea și toate cele, dar mai eram și incredibil de fericit că găsise pe cineva care s-o facă la fel de fericită ca mine. Chiar mi-a deschis ochii pe tema faptului că a-ți forma alte legături poate să ajute relația. Gen, eu încă n-am format alte legături emoționale cu alte persoane, dar au existat întâlniri și persoane cu care-am fost „pe-aproape”. Nu e ceva care să mă-ngrijoreze într-un sens sau altul. Sunt relativ mulțumit cu situația în care mă aflu și cu ceea ce fac.

Și prietenii și rudele voastre ce părere au despre relația voastră?

Kasara: Când mă vedeam cu Yanis, l-am invitat la mine cât era Chris în Australia. Însă eu încă locuiam cu părinții, așa că mama m-a tras deoparte și mi-a zis, gen: „Tu și cu Chris vă mutați în curând împreună! Cum poți să-i faci așa ceva?!” Eu i-am zis că e în regulă și că e o situație asupra căreia ne puseserăm de acord. Deci cred că părinții mei știu, dar nu e ceva ce se discută.

Chris: Una dintre cele mai nasoale experiențe a fost la început, când am decis să ne definim relația ca poliamor. Eu eram într-o fază din asta enervantă, în care voiam să le spun cât mai multor oameni cât mai multe despre asta, așa că am deschis subiectul cu colegii mei din echipa de volei și au făcut un mișto crunt de mine. Au spus chestii de genul: „Deci ea o să și-o tragă cu alți tipi și tu ești ok cu asta? Ție n-o să-ți iasă nimic la faza asta.” Am încercat să le explic că nu funcționează chiar așa, dar n-au acceptat niciodată cu adevărat situația. Pentru ei e, gen, această chestie dubioasă și amuzantă pe care-o fac eu.

Kasara: Mda, gen, când le spun tipilor despre relația mea, e absolut amuzant când mă uit la fețele lor și cum se-mpacă cu ideea. Fac fața asta gânditoare și-apoi zic, gen: „Aaa, deci tu și cu prietenul tău nu faceți sex” și eu sunt, gen: „Ba nu, încă facem asta.” Apoi există o pauză și tipul spune: „Aaaa, deci e o chestie de conveniență.” Și eu sunt, gen: „Nu!” Deci e întotdeauna amuzant.

Deci de ce a fost poliamorul cea mai bună alegere pentru voi doi?

Kasara: Mie mi-a luat ceva să-mi dau seama, dar nu sunt o persoană monogamă. Întotdeauna am fost în stare să am sentimente pentru alte persoane. Nu cred că gelozia ar trebui să fie perpetuată drept normă în relații, cum se-ntâmplă în cele monogame.

Chris: Și eu am o perspectivă similară. Nu punem niciodată limite pe alte sentimente în afară de iubire, gen nu spunem că poți să fii trist sau fericit despre chestia asta, dar la monogamie, gen, o singură persoană are voie să-ți simtă iubirea. Iar iubirea e așa un sentiment dement, deci de ce să nu-l trăiești cu mai mulți oameni. Poliamorul e ok, băi! Nu suntem toți niște dubioși.

*Lyndsay, 24 și Tyler, 24

VICE: Când ați avut conversația despre „deschiderea relației” și de ce?

Lyndsay: Aș zice că după vreo doi ani de relație și suntem împreună de cinci. El a deschis subiectul și mi-a zis că dacă vreau să mă culc cu alt tip, am voie. Pentru că el primește atât de multă plăcere de la corpul meu – am niște sâni enormi – dar nu poate să performeze la fel ca o persoană cu un penis mai mare.

Tyler: Mda. Aveam niște dificultăți în relație, pentru că ea nu era satisfăcută sexual. Eu am micropenis, deci nu prea am cu ce să lucrez, așa că simțeam că nu pot să-i ofer lui Lyndsay genul de plăcere pe care e ea capabilă să-l simtă. Și eu îmi doresc tot ce-i mai bun pentru ea, așa că am început să vorbim despre ce soluții am avea.

Lyndsay: Mai întâi am vorbit despre jucării cu care să-mi sporească plăcerea, dar, sincer, un penis rece din plastic nu-i la fel ca unul adevărat! Și apoi am constatat că cele care îți dau senzații veridice au, gen, vreo 20 de centimetri și pur și simplu nu făceam față. N-ar fi funcționat niciodată să trec de la un micropenis la unul artificial uriaș.

Tyler: M-am gândit că nimic n-o să fie mai bun pentru ea decât chestia reală. Merită să obțină același tip de plăcere pe care-l obțin și eu de la ea. Deci de ce să n-o las să aibă ce-i mai bun?

Pare foarte generos. Dar există și un element de sacrificiu la mijloc? Nu se creează niciun dezechilibru din faptul că aveți o relație unilateral deschisă?

Lyndsay: Eu resimt întotdeauna un pic de frică și de vinovăție fie și când doar mă gândesc să mă culc cu altcineva, chiar dacă e ceva ce Tyler chiar își dorește. Gen, își dorește să am parte de plăcerea aia. De fapt, încă n-am fost cu nimeni altcineva.

A, deci în punctul ăsta e mai mult o fantezie? Sunteți deschiși la a fi deschiși.

Lyndsay: Da. Pentru că faza e că eu nu vreau să mă duc, să mă culc cu altcineva și-apoi să-mi fie super rușine pe tema asta. Momentan ne interesează mai mult ideea. Ne facem scenarii și ne jucăm cu ideea.

Și cât e de important să și „consumați” fantezia asta?

Tyler: Pentru mine, cât timp ea e fericită, nu prea-mi pasă dacă se întâmplă sau nu. Chiar cred că dacă ar încerca, i-ar plăcea. Îmi fac mari speranțe c-o s-o facă.

Credeți că aveți un mic fetiș? Îmi vin în cap fanteziile cu soți înșelați…

Tyler: M-am gândit și eu la asta. Pentru mine, cred c-a început când aveam vreo 16 ani. Am avut o prietenă cu care făceam doar sex și care era cumva fascinată de penisul meu mic, pentru că nu mai văzuse niciodată pe nimeni cu unul ca al meu. Făcea sex și cu alți tipi, dar mereu se întorcea la mine. Noi nu făceam sex cu penetrare, dar îmi făcea sex oral și toate cele, gen pur și simplu îi plăcea de mine și voia să o ardem împreună. Deci poate, cumva, experiența asta a deschis o poartă, astfel încât eu să fiu OK cu ideea de a fi deschis.

Lyndsay: Chiar l-am păcălit odată, i-am zis că-s pe punctul să fac sex cu altcineva. Eram la aeroport și i-am dat lui Tyler mesaj să-i spun că am găsit un tip cu care s-o fac.

Tyler: Iar eu m-am super-entuziasmat pentru ea, pentru că știam c-o să fie o nouă aventură. Cred că poți să te simți împlinit în viață, dacă ai genul ăla de experiențe sexuale aventuroase. Eu am avut parte de câteva în viață și-mi doresc și ca Lyndsay să aibă șansa asta, dar faza e că eu nu pot să fac lucruri care ar permite să se-ntâmple astea. Deci, da, când mi-a scris și mi-a zis că o să facă sex în baia din aeroport, sincer, m-am bucurat foarte mult.

Nu te simți gelos sau nesigur din cauza asta?

Tyler: Eu mă simt foarte confortabil cu propria persoană, deci doar m-am entuziasmat. Sunt acceptat așa cum sunt. Viața noastră sexuală e bună, indiferent de dimensiunile mele.

Daniel, 42 și Regina, 39

VICE: De cât timp sunteți împreună?

Regina: Suntem împreună de șase ani și jumătate și căsătoriți de patru ani și jumătate.

Și cât din perioada asta ați avut o relație deschisă? Cum s-a luat decizia asta?

Daniel: Eu și Regina am fost împreună într-o relație monogamă timp de un an, înainte să începem să mergem la petreceri cu sex cu alte cupluri. Suntem swingeri.

Regina: Dar am discutat de la bun început chestii gen istoricul personal sexual și de relații. El a fost căsătorit, eu am fost căsătorită și amândoi ne-am văzut cu oameni, în sensul în care ne vedeam cu mai mulți în același timp. În epoca Tinderului și a site-urilor de dating – cum ne-am și cunoscut, de altfel – poți să te vezi simultan cu mai multe persoane și nu înseamnă neapărat că ești non-monogam, doar că nu ești exclusiv cu o singură persoană – și simt că e ca un fel de precursor la a ajunge, în cele din urmă, să fii non-monogam.

Ce v-a atras inițial la stilul de viață al swingerilor?

Daniel: Acum vreo cinci ani, fosta mea soție mi-a spus că s-a îndrăgostit de un alt bărbat. Dar mi-a dat cea mai profundă lecție: indiferent cine ești, partenerul tău s-ar putea trezi într-o zi și să nu mai fie îndrăgostit de tine. Și nu e vina nimănui. Mi-am dat seama că vreau ca următoarea mea relație să fie deschisă, pentru că nu mai am dorința de a-mi controla partenera. Oricum, controlul e doar o iluzie.

Regina: Iar pentru mine sexul n-a fost niciodată mare chestie. N-am avut niciodată experiențe sexuale nasoale, din fericire. Pentru mine e mai interesant să cunosc oameni noi, nu mă stresează și nu mă sperie. Deci swingingul pare o chestie bună.

Există ideea de infidelitate într-o relație deschisă?

Regina: Da. Dacă încalci o limită pe care ați impus-o amândoi, asta ar putea să doară destul de rău.

Și când ieșiți sau sunteți la o petrecere de swingeri, cum decurge, de fapt, în mod normal, procesul vostru de selecție? Trebuie să aprobați amândoi o persoană?

Regina: De fapt, pot să-ți dau un exemplu chiar de seara trecută. Deci, Daniel s-a dus la un bar și o tipă l-a întrebat: „Ce mi-ai face, dacă ai putea?” Și el n-a știut ce să spună! Apoi, mi-a dat un SMS și mi-a zis: „Vrea să știe dacă am consimțământul tău.” Tipa asta îmi cerea, la propriu, permisiunea să facă sex cu soțul meu! Și răspunsul meu a fost: „Doar dacă-ți place ție foarte mult de ea.” Așa că, a doua zi dimineața l-am sunat și i-am spus că am nevoie de niște îngrijiri ulterioare. I-am zis: „Vreau doar să-mi spui – și să-mi spui sincer – că te-ai distrat foarte bine aseară, dar că nimic nu se compară cu mine.” Iar el a râs și-a zis: „Doamne, bineînțeles. De-abia aștept să ajung acasă la tine.” Și asta-i toată faza. După ce l-am auzit că spune asta și i-am auzit tonul vocii, e cel mai sincer și mai tandru lucru din lume. E bine.

Daniel: Exact. Suntem swingeri pentru că ne completează foarte mișto viața, nu pentru că ne lipsește ceva din relația noastră. Totul pare un mare bonus. Swinging-ul e doar un beneficiu adăugat foarte tare.

*Numele au fost schimbate.