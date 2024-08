Poveștile oamenilor care au găsit jucăriile sexuale ale părinților

Evident că majoritatea dintre noi existăm pentru că părinții noștri au făcut sex, dar nu e nimic mai îngrozitor decât să fii forțat să-ți imaginezi viața lor sexuală.

Chiar dacă ai scăpat de incidentul traumatizant de a intra peste ai tăi în timp ce și-o trag, până și descoperirea unor artefacte ce denotă predilecțiile lor carnale poate să-ți marcheze copilăria. Ba chiar mai mult, pentru că asta practic e o dovadă că ei nu se rezumă doar la poziția misionarului.

Videos by VICE

Am rugat oamenii să ne povestească cum au găsit jucăriile sexuale, costumele și pornografia părinților, care i-a forțat să-și imagineze cum aceștia fac sex.

Zece întrebări pe care ai vrut mereu să i le pui unui tip care face dildo-uri

Eu aveam cam 14 ani și eram convinsă că unchiul meu avea droguri, așa că am hotărât să cotrobăi în camera lui cât era plecat și să-l dau în vileag (și să mă distrez și eu un pic). Vărul meu stătea de șase, iar eu am început să caut prin sertare, să mă uit în spatele tablourilor și alte locuri de genul. Însă, când am deschis un sertar, am găsit un vagin artificial uriaș, pus într-o pungă neagră. Am fost șocată, dar am continuat să caut drogurile.

Am renunțat să mai caut după ce am deschis geanta de laptop și am găsit un tampon folosit într-un ambalaj de sandviș. Habar n-aveam ce anume plănuia să facă cu el, dar cu siguranță ceva rușinos și pervers.

– Ashley, Montebello, California

Când căutam șosete în sertarul mamei, am găsit o banană din sticlă solidă, galbenă și cu vârful verde. Mai văzusem asta într-un cabinet din sufragerie, ca o decorațiune tipică și inocentă. Nu cred că m-am gândit din prima că ea îl folosea în scopuri sexuale, dar mai târziu mi-am dat seama că ar fi un dildo bun, deși nu puteam să-mi imaginez cum ar putea încăpea. După o vreme, când am realizat că aia era jucăria ei sexuală, eu chiar am fost mândră să am o mamă atât de creativă, chiar și în alegerile jucăriilor sexuale. Mereu gândea în afara normelor.

– Vivian, Cedar Falls, Iowa

În clasa a noua, mă întorceam de la școală și am găsit un pachet la ușă. Scria că era de la un magazin numit drugstore.com, adresat mamei mele. L-am deschis din pură curiozitate, cum mai făcusem și înainte, iar în interior am găsit mai multe DVD-uri și vibratoare de diferite mărimi, plus cătușe. Am rămas înmărmurită și am sunat-o imediat pe mama să-i spun că a primit un colet, la care ea mi-a spus nonșalant să-l las la ea în cameră. Eu i-am zis că am deschis coletul, la care ea m-a întrebat ce conținea. Când i-am spus că nu sunt sigură dacă ar trebui să spun, ea mi-a răspuns: „Aaa, sunt toate pentru un prieten. Te rog, lasă-le sus în cutie.”

Citește și: Am întrebat tineri care a fost cea mai jenantă scenă de sex pe care au văzut-o cu părinții

Nu am mai vorbit niciodată despre asta, deși am mai găsit unele articole din cutie în camera părinților, când căutam lenjerie de pat. Sincer, pentru mine e foarte șocant, pentru că părinții mei sunt super religioși. Nici măcar nu i-am văzut vreodată să se sărute. Într-un fel m-am bucurat că încă mai fac sex, dar nu știu ce să zic. Poate mama mea folosește toate alea fără tata, pentru că el e un om atât de pur.

– Mimi, New York

Am locuit o vreme cu bunicii mei, iar, sub televizor, ei aveau un sertar încuiat. Eu eram convins că acolo țineau ceva foarte important. Am așteptat până când am rămas singur în casă, am luat cheia pe furiș, de la setul de chei ale bunicului meu (care erau o grămadă, de diferite mărimi). Apoi, când toată lumea a plecat, am deschis sertarul.

Înăuntru am găsit câteva romane erotice și trei casete video. Erau copii de porno făcute la negru. M-am uitat la unul și nu mi-a venit să cred. Chiar vedeam sex pe bune (astea în vremurile dinaintea internetului) și am simțit că în ziua aia am devenit un adult. A doua casetă avea un film intitulat Pretty Peaches (sunt destul de sigur că așa se numea), dar a treia casetă m-a cam panicat.

Conținea un film intitulat Verboten!, pe care nu l-am găsit nicăieri online, dar era un film nazist fetișist. Nu cred că era porno pe bune, dar avea niște nuditate și biciuiri. M-am super panicat pentru că naziștii erau răi, iar bunicii mei erau evrei.

Nu am mai putut să mă simt confortabil pe lângă bunicul meu după episodul ăla.

– Kevin, Portland, Oregon

Interviu cu doi oameni care tocmai ce au făcut sex.

Într-o zi, părinții mei au început să pomenească de o „Rosie” în conversațiilor lor, iar eu habar nu aveam despre cine vorbesc. Ani mai târziu, pe când eram în generală, am aflat cine era Rosie, când am găsit un vibrator roz în sertarul mamei. Cred că l-au cumpărat împreună la aniversarea lor de 20 de ani.

– Joli, Philadelphia

Pe la 10 ani, eu scormoneam prin debaraua părinților, când am găsit o casetă video. Eu și fratele meu de opt ani am început să ne uităm la ea. Nu mai văzusem până atunci porno adevărat și ne-am chinuit să procesăm caseta asta, care în aparență era cu oamenii care băgau chestii în toate găurile posibile.

Menajera noastră a intrat peste noi și ne-a întrebat: „La ce vă uitați?!” Noi l-am închis imediat, dar a doua zi la micul dejun, părinții noștri ne-au mustrat și-au băgat o scuză penibilă pentru existența casetei. Mai târziu am aflat că era un cadou de la unchiul meu, care avea un magazin de video-uri. În fiecare an de Crăciun, el îi dăruia casete cu porno tatălui nostru.

Câțiva ani mai târziu, am dat peste colecția completă, plină de titluri uluitoare, precum Hanky Panky, The Flintbones și Buttman vs. Buttwomen. Poți să-ți imaginezi cum a fost pentru mine, ca adolescent să descopăr comoara asta porno.

– Jason, Los Angeles

În decursul copilăriei mele, am devenit un expert în găsirea cadourilor de Crăciun, ascunse de părinți. Din păcate, în căutările astea, am mai descoperit și unele lucruri legate de viața lor sexuală, care nu mi-aș fi dorit să le găsesc.

Bluza din latex și fără sfârcuri, cu glugă asortată au fost probabil cea mai traumatizantă descoperire, deși colecția de cărți erotice din sertarul tatălui meu a fost destul de amuzantă în retrospectivă. Era și un roman de umilire și trădare. Asta nu ar fi fost mare lucru, dacă tatăl meu nu s-ar fi transformat acum în suporter Trump, care le spune celor anti-Trump, „cucks”.

– Martin, Trenton, New Jersey

Când aveam 15 ani, am dat peste un set de lenjerie foarte sexy când cotrobăiam prin dulapul mamei. În loc să-l pun la loc și să mă prefac că nu l-am văzut, eu am decis să-l împrumut un pic, ca să fac un dans lasciv pentru prietenul meu de atunci.

M-am îmbrăcat cu lenjeria, am pus scaunul de birou în mijlocul dormitorului și am aprins o lumină difuză. Aveam în jur de 45 de kilograme și cupa A la sutien, iar neglijeul mamei mele era pentru un bust de mărimea D. Sunt destul de sigură că nu arătam prea bine.

– Jade, Buffalo, New York

Urmărește-l pe Justin Caffer pe Twitter.

Citește mai multe povești despre sex și părinți:

Ne-am întrebat părinții ce viață sexuală mai ai după ce ți-au crescut copiii



Am întrebat niște părinți tineri dacă mai fac lucruri perverse de când au copii



Cum te simți când intră cineva peste tine în timp ce faci sex