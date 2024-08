I-am întrebat pe oamenii care au stat la coadă la Taco Bell în București de ce au ales să facă asta

Dacă ai sub 35 de ani și stai pe Facebook, sigur ai fost bombardat zilele astea de reclamele și glumițele din campania Taco Bell România. Restaurantul fast-food mexican s-a deschis ieri în mall Băneasa și, odată cu asta, s-a umplut atât de mult zona că nu mai ai unde să arunci un taco nici dacă vrei.

Toată ziua de ieri au fost sute de români la cozile pentru preparatele mexicane cu carne tocată picantă în tortilla, mai ceva ca pe vremea lui Ceaușescu și probabil că fenomenul o să dureze până săptămâna viitoare cel puțin, că oamenii n-au investit degeaba în marketing. Cel puțin sper să treacă până atunci, că vreau să încerc, dar mi-e silă de cozi.

E fascinantă relația românilor cu lanțurile americane de fast-food. McDonald’s și KFC au reprezentat fenomene adevărate în țara asta, când au ajuns prin 1995-96. Își făceau copiii zilele de naștere acolo, erau considerate aproape restaurante de lux în sărăcia penibilă din București post-Ceaușescu. Au creat un adevărat război între Brăila și Galați, fiecare dintre orașe având unul dintre ele.

Ceva mai târziu, am văzut cu ochii mei un fenomen similar în 2013, cu Subway, când s-a deschis pentru prima dată în România pe Calea Victoriei. Am așteptat aproape o lună ca să mănânc acolo, că erau cozile ca la Luvru, în jurul Pieței Victoriei.

Unii zic că ne-au corupt fast-food-urile cu haleala americană, alții zic că ne-au civilizat, că ne-au obișnuit cu idei complet noi față de cantinele infecte și grătarele din piețe. Adevărul e probabil undeva la mijloc, cert e că ele încă reprezintă un fenomen pentru civilizația românească, așa cum e. Ca să aflu mai multe despre ce-i mână pe români spre astfel de fast-fooduri, am stat de vorbă cu câțiva care așteptau la coadă să-și primească porția de Taco. (Introducere de Mihai Popescu)

Albert, 21 de ani

VICE: De unde ești Albert?

Albert: Din Alaska.

Ce faci în România?

Sunt misionar pentru Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.

Cum e cu biserica ta și Taco Bell?

Păi toți misionarii din România sunt flămânzi des. Așa că venim aici pentru prânz și suntem încântați să avem Taco Bell. Este locul meu preferat încă din SUA.

Deci nu e nimic nou pentru tine?

Nu e nimic nou pentru mine în meniu, dar sunt încântat de Crunchwrap. Vreau să încerc un Cheesy Bacon Burrito. Sună delicious.

De ce îți place așa de mult Taco Bell?

Pentru că are propriu lui gust. Nu există alte restaurante ca acesta. Îl iubesc din toată inima. Îți păstrez un loc la coadă.

Georgian, 21 de ani

VICE: Ce te-a determinat să vii la Taco Bell?

Georgian: Probabil hype-ul ăsta care a fost pe el. Cel mai mult m-a determinat prietenul meu care a aflat că se deschide Taco Bell în România și a vrut neapărat.

Cât ai stat la coadă?

Am stat o oră la coadă, apoi am stat o oră și un sfert să ne vină mâncarea că a fost comanda destul de mare. Totuși mă simt cam prost să știu că am stat atâta timp pentru un fast food.

Ți-a plăcut mâncarea?

Nu pot spune că mi-a displăcut, dar nu a fost ceva extraordinar. Clar n-a meritat așteptarea și nu știu dacă o să mai vin, dacă mâine sau poimâine sau în curând o să mi se facă poftă din nou ca să mănânc la Taco Bell. Sincer prefer KFC peste mâncarea de aici.

Durata lungă a comenzii a contat sau și altceva?

Gustul e ceva basic. Problema e că toate chestiile au de fapt același gust și orice ți-ai lua totul e la fel și asta mi se pare cumva o problemă. E ok totuși, dar mă așteptam să varieze cumva, adica un burrito să aibă un gust și apoi taco să aibă un alt gust, dar nu, totul e la fel.

Mai stai și altă dată la coadă?

Heheheh! Nici la un restaurant n-aș fi stat atâta timp, dar vezi tu, din cauza hype-ului care se creează pentru orice deschidere, am stat doar ca să văd ce înseamnă.

Andreea, 20 de ani

VICE: De ce ai venit azi aici?

Andreea: A fost un moment mult așteptat pentru că îmi place să încerc, în general, cam tot ce apare nou. Mi-a plăcut foarte mult campania lor de PR. Au creat așa foarte mult buzz în jurul ideii și mi se pare că era de neratat. A fost destul de lungă relația până la ziua asta.

Crezi că merită să stai chiar și o ora la coadă?

Pentru fun of it cred că merită. Chiar vorbeam mai devreme că o să ajungem acolo și, după experiența asta ca în regimul comunist, o să cerem salam de soia. Da, în general merită că ne distrăm.

E amuzant să stai la coadă ca-n comunism?

Cam așa, da. E doar experiența. Nu stau singură la coadă și nu mă plictisesc, sunt alături de alți oameni, deci da, e fun.

Din meniu ai ales ceva?

Da, o să ne luăm Big Bell Box pentru că are așa câte un pic din toate și, deși nu o să fim capabili să mâncăm în totalitate, măcar apucăm să gustăm din ele. Adică o experiență full option.

Ariel, 36 de ani

VICE: De ce te-ai hotărât să vii azi aici?

Ariel: Eu am trăit în State majoritatea timpului din viața mea. Acolo mi-a plăcut să mănânc la Taco Bell și acum, că am văzut că se deschide în România, am zis că să venim. Știam că o să fie coadă, dar am venit, în pauza de masă să mănânc ceva ce n-a mai mâncat de câțiva ani de când am plecat din State.

Presupun că știi meniul.

O să iau ceva din fiecare și mai dau și la prieteni, că nu mai vrea nimeni să stea la coadă.

Merită să stai poate mai bine de o oră la coadă?

Pentru amintirile mele să mănânc ceva ce n-am mai mâncat de atâta timp, da, cred că merită.

Ai fi putut veni în zilele următoare. N-ai avut răbdare?

O să vin și sâmbătă pentru că mai vin niște prieteni în București și o să venim aici să mănânce și ei. Sunt toți foarte curioși cum e.

Andrei, 18 ani

VICE: Poți să-mi spui de ce ai venit azi aici?

Andrei: Am auzit că este un restaurant foarte bun, cu motiv mexican și mie îmi place foarte mult mâncarea mexicană. Știu de el de la începutul începutului.

Ce știi despre mâncarea Taco Bell?

Sunt fan mancare mexică. Taco Bell știu doar că au mâncare bună, mâncare sănătoasă și au un stuff foarte interesant.

Consideri că este mai bună decât a altor branduri cu produse similare?

Nu știu dacă am voie să spun asta, dar consider că este de o suta de ori mai bună, pe puțin, probabil voi reveni și mâine.

Deniz, 19 ani

VICE: De ce ai venit aici?

Denis: Am venit să încerc și eu, pentru prima dată, produsele de la Taco Bell să vedem cum e ceva nou.

Știai dinainte de lanțul ăsta de restaurante?

Da. Am mai auzit, dar n-am fost niciodată. N-am încercat.

Cum ți s-a părut mâncarea?

Destul de interesantă. Nu se compară cu celelalte lanțuri de fast food de la noi din țară.

Ce ți s-a părut cel mai deosebit?

Gustul cărnii e mult mai bun și modul de prezentare e altfel față de ce am văzut până acum.

Ovidiu, 41 de ani

VICE: Ce te-a determinat să vii aici?

Ovidiu: Am înțeles că abia au venit și vreau să gust.

Știți ceva despre restaurantul ăsta?

Că e american. Atâta știu.

Despre specificul lui mexican știți ceva?

Așa! Mexican! Vreau să încerc ceva foarte picant. Nu știu ce.

Aveți de așteptat poate jumătate de ora, poate chiar mai bine.

O încercare merită. Să știu dacă mai vin.

Laura, 26 de ani

VICE: De ce-ai venit azi aici?

Laura: În primul rând am venit pentru că sunt într-o campanie cu cei de la Taco Bell, dar în același timp am venit să susțin deschiderea de aici. Este primul restaurant pe o rază de 1208 de kilometri, ceea ce mi se pare foarte tare. N-am mâncat, sincer, niciodată un taco până acum. Am fost foarte curioasă să văd cum este.

Ce ți-a plăcut cel mai mult la experiența de astăzi?

Mi-au plăcut foarte mult cartofii prajiți. Sunt super, super buni. Cred că au niște condimente pe bază de boia. Mi-a plăcut foarte mult și taco, dar cel mai mult mi-a plăcut Mexi Melt. Mi se pare cel mai tare. O chestie cu carne de vita, cașcaval, roșii, acel sos care cred că este pe bază de iaurt, și verdeață.

Ți se pare diferit Taco Bell față de alte restaurante cu servire rapidă?

Are un aer așa mexican. Îmi place foarte mult pentru că întreaga activare și întreaga deschidere, campania au fost foarte diferite și foarte cool gândite. Toată lumea a știut că vine Taco Bell în România și asta mi s-a părut tare.

Ce a fost interesant la lansare?

Oamenii au trebuit să pună poze cu cât de departe ar merge pentru un Taco și unii au devenit foarte creativi când a venit vorba de poze, inclusiv Photoshop cu ei pe Marte și așa mai departe. Apoi mi-a plăcut faptul că aici la deschidere au fost date tricouri fiecărui om care a stat la coadă cu al câtelea client Taco Bell este de la 1 până la 200 cred. Clienții au primit căști, vouchere. A fost chiar drăguț. A fost o deschidere diferită față de ce deschideri am văzut până acum în România.

Vlad, 20 de ani

VICE: De ce ai venit la Taco Bell?

Vlad: Ca să mănânc.

Puteai să mănânci și în altă parte.

Ca să mănânc cele mai faimoase și cele mai vestite quesadillii, fajita și burritos și all the things like that.

Ai mai încercat în altă parte?

Nu. E prima oară și tocmai d-asta sunt atât de entuziasmat. Sunt foarte pasionat de mâncărurile condimentate, spicy, exotice, cum sunt preparatele de la Taco Bell.

Ești dispus să aștepți la coadă?

Da! Normal! Orice pentru Big Bell Box.

Ați venit aici în gașcă.

Suntem colegi de muncă toți trei, sunt fratele lor mai mare. Eu sunt el gordito.