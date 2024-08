Oamenii mi-au povestit cele mai dubioase experiențe cu Airbnb

Acum doi ani, am hotărât, dintr-un moft, să fac o excursie până în New York singură. Aveam doar câteva opțiuni de Airbnb, așa că mi-am luat o cameră foarte ieftină în Bushwick. Se pare că nu degeaba era așa de ieftină. Dormitorul meu avea perdele în loc de pereți, iar femeia care locuia acolo a stat trează toată noaptea, s-a plimbat în sus și în jos și a râgâit până s-a făcut lumină afară.

Mi s-au întâmplat și alte lucruri în timpul petrecut acolo. Fiul femeii mi-a cerut să facem o sesiune foto pe acoperiș (și am acceptat, din politețe), după care mi-a trimis fotografiile pe e-mail. Într-o noapte, am intrat în bucătărie și pe podea era un bărbat cu fața în jos (am verificat și respira). Când am plecat, gazda mi-a dat cadou niște teniși albi murdari, numărul 40 (eu port 37).

Experiența mea a fost nasoală, dar nu chiar așa de nasoală. Gazda a fost ok, doar că m-am simțit inconfortabil. Dar lucrurile pot lua o turnură și mai dubioasă când îți faci vacanța în casa unor necunoscuți. Am stat de vorbă cu mai mulți oameni care mi-au zis pățaniile lor cu Airbnb-uri.

„La 7 dimineața, m-a trezit țipătul gazdei: FOOOOC!”

În luna august am fost la New York cu jobul și mi-am rezervat un Airbnb în Upper West Side. Am lucrat toată ziua și am ajuns acasă abia la 22.30. Era o clădire masivă din piatră. Gazda a venit la ușă și mi-a zis să fac liniște. Mi s-a părut normal, era târziu. M-a condus pe niște trepte prin beznă și mi-a zis: „Avem o singură regulă – nu se vorbește.” Gen, deloc. „Ni se pare că așa se creează o atmosferă de pace în apartament. Dacă ai nevoie să dai un telefon, te rog să mergi la baie.” Eram ruptă de oboseală, așa că am zis ok.

M-a condus într-o cameră și mi-a arătat patul. Era o saltea între alte șapte saltele pe care dormeau niște turiști australieni. Mi s-a părut halucinant, era cu totul altfel decât arăta în imaginile de pe site și nu spunea că trebuie să împarți camera cu alții. „Ai o perdea pentru intimitate”, mi-a zis gazda. Era doar un cearșaf mic care atârna lângă saltea. Îmi acoperea doar fața și pieptul. Nu mi-a venit să cred. Dar leșinam de somn, așa că m-am culcat.

La șapte dimineața, m-a trezit urletul gazdei: „FOOOOOC!” Dărâmase o lumânare aprinsă și se panicase. Am ieșit din cameră și am găsit-o plângând lângă o baltă de ceară topită.

M-am îmbrăcat și mi-am împachetat bagajul și am început să-i spun ceva, dar m-a întrerupt, printre hohote de plâns: „Ți-am distrus… experiența… New York-ului?” I-am răspuns: „Nu! În niciun caz!” A observat că îmi făcusem bagajul, așa că i-am zis: „Trebuie să plec, am o urgență.”

Mi-am luat toate lucrurile și am tulit-o. Am cerut banii înapoi și i-am primit în 12 ore. Nu cred că am fost prima care a cerut banii. Sam, 28 de ani

„M-am întors și am observat că gazda îmi purta șosetele”

Am fost singur în vacanță la Florența timp de o săptămână. Airbnb-ul era drăguț, un apartament italian standard, cu ferestre mari și balcon. Mi-a plăcut mult. Gazda era un tip politicos de treizeci și ceva de ani. Dar apoi am observat tot felul de mărunțișuri dubioase. De exemplu, îmi puneam geanta într-un loc și o găseam în alt loc.

Într-o noapte, m-am întors acasă și am observat că gazda îmi purta șosetele. Erau cu dungi roz și albastre și le cumpărasem dintr-un magazin din St Ives, deci clar erau ale mele. L-am întrebat pe un ton glumeț: „Hei, alea nu sunt șosetele mele?” N-a zis nimic, le-a dat jos, mi le-a spălat și mi le-a dat înapoi.

Am trecut cu vederea, m-am gândit că sunt doar niște șosete, la urma urmei. Poate chiar îi plăcuseră mult. Dar s-au întâmplat și alte lucruri. Într-o noapte, m-am întors din oraș și am găsit tricourile scoase din bagaj și un maiou alb îmi lipsea. Eram un pic beat și am avut curaj să-l iau la întrebări. Mi-a zis că s-a gândit că vreau să-mi spele hainele. I-am zis că nu e nevoie, să le lase în pace.

După asta n-a mai făcut nimic ciudat și ne-am evitat tot restul sejurului. Am lăsat o recenzie în care am zis că locul e foarte drăguț, dar că gazda îmi tot atingea sau muta hainele. A răspuns că sunt un mincinos paranoic. A fost dubioasă toată faza. Gabriel, 24 de ani

„Și mi-a zis: Uite, ăsta e Osama Bin Laden. E tatăl meu”

Ajung într-un Airbnb la o tipă. Atmosferă plăcută, poze cu Bjork la baie, viniluri mișto. Ajungem să vorbim despre colecția ei de discuri. Mă invită în sufragerie și îmi arată postere cu Billie Holiday și Amy Winehouse. Apoi văd un poster cu Osama Bin Laden deasupra pianului. O întreb cine e, deși știam, să văd ce zice. „El e Osama Bin Laden, e tatăl meu.”

O întreb de unde știe asta și îmi zice că i-a zis un post de radio după moartea lui. Apoi mă avertizează să stau în casă pe parcursul vacanței, pentru că urmează un atac. La o zi după, am ajuns acasă și o găsesc pe femeie ascultând cinci posturi de radio pe diferite frecvențe în timp ce făcea baie. Apoi s-a urcat peste mine în pat! Chiar n-am știut ce să fac. Până la urmă am plecat mai repede decât plănuisem. Sean, 24 de ani

„Exista o regulă a casei care implica baia și un porumbel salvat”

Am ajuns la Airbnb, la sud de Williamsburg, NY, și am dat peste o doamnă excentrică între două vârste care asculta The Strokes la maximum. „Salut! Nu pot să-l închid!” a strigat la mine. Fuma un joint ca să se liniștească. „Îmi pare rău de treaba asta. Fumează și tu dacă vrei!” I-am zis: „Ați încercat să-l scoateți din priză?” A funcționat.

Mi-am lăsat bagajele în cameră și am intrat la duș. „Ok, ai grijă mare la baie, avem o regulă. Am salvat un porumbel care avea aripa ruptă și îl țin acolo până se vindecă. Am patru pisici și toate știu că e acolo și vor să-l mănânce. Trebuie să te strecori în baie și să nu lași pisicile să intre”, mi-a zis.

Nu-mi venea să cred. Oricum, pisicile n-au omorât porumbelul, acesta și-a revenit, iar gazda mi-a scris o recenzie dubioasă în care spunea că sunt un tânăr britanic foarte atrăgător. Sam, 28 de ani

Fotografie din arhiva personală a lui Sam

„Mi-a zis să nu mă uit în plasa neagră de sub pat”

Am fost în vacanță în Brisbane cu o prietenă acum trei sau patru ani. Gazda era un tip burlac de patruzeci și ceva de ani. Noi stăteam în dormitorul lui, iar el dormea pe canapea, ceea ce ni s-a părut ciudat, dar am zis că na, poate avea și el nevoie de banii ăia. După care ne-a zis: „Ok, puteți dormi în camera mea, dar nu vă uitați sub nicio formă în plasa neagră de sub pat.”

Avusese destul timp să o ia de acolo înainte de sosirea noastră, dar o lăsase acolo intenționat, la vedere. Evident că ne-am uitat în ea imediat ce a ieșit din cameră. Am găsit un costum din latex, cu mască și bici. Evident că e treaba fiecăruia ce fetișuri are, dar de ce o lăsase intenționat ca s-o vedem? În plus, se comporta mereu gelos când spuneam că ieșim la agățat în oraș. Am plecat mai devreme decât intenționam. Hayley, 25 de ani

„Chiuveta era plină de paste murdare și ude”

Împreună cu fostul iubit, am închiriat o cameră unor tineri de 21 de ani. Urma să iau cheile la final. Dar când am ajuns, copiii erau varză. Aveau ochii roșii, iar casa era un dezastru. Era plin de fum și mucuri de țigară peste tot. Patul era plin de pete mari și sper că era ciocolată, dar n-am de unde să știu. Chiuveta era plină de paste murdare și reci. Le-am cerut cinci sute de dolari pentru daune. Florence, 35 de ani

