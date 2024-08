Câțiva tineri mi-au povestit cele mai penale relaţii pe care le-au avut vara asta

Trebuie să mărturisesc: nu mă pricep deloc la relațiile de-o vară.

Din cele cinci pe care le-am avut în viața mea, una a ieșit furtunos de la mine din casă și nu s-a mai întors niciodată, două sunt acum cunoștințe distante, iar două s-au transformat în relații de patru ani.

Din fericire, se pare că nu sunt singurul.

E ceva ce își doresc cei mai mulți dintre noi să facă la un moment dat, după ce-am crescut cu un regim susținut de filme în care apar aventuri de-o vară, de la cele scurte și pasionale (Danny și Sandy), la cele vag tulburătoare (Johnny și Baby). Dar, după cum îți pot relata oamenii pe care i-am intervievat pentru articolul ăsta, relațiile de-o vară din viața reală nu-s întotdeauna atât de simple; ne agățăm prea mult timp de ele, dezvoltăm sentimente pe care persoana cealaltă nu le are, ne pierdem interesul și ne distanțăm sau una dintre persoanele implicate cunoaște pe altcineva, de care-i place mai mult.

Mai jos am adunat niște pilde de la aventurieri cu state vechi, povești cu bulăneală pe plajă și despărțiri jenante, cu masturbări reciproce din greu și cu sentimente la greu, cu țări străine și muiști, cu organe sexuale colosale și minuscule. Deci, pentru aceia dintre voi care se distrează la culme în timp ce privesc cum se-apropie toamna, și care se gândesc s-o lase mai moale sau, din contră, să ducă situația la nivelul următor, aveți grijă: lucrurile pot să se complice. Sau mai rău, să se transforme-ntr-o relație.

El Monstruo — Sarah, 31

M-am combinat odată cu un muzician spaniol timp de două săptămâni, în timp ce locuiam în Grecia. Practic, a fost aventura perfectă de-o vară; ne plimbam pe plajă, stăteam și vorbeam după-amieze întregi și ne bulăneam. El îmi scria poezii și mă vrăjea cu cântece. Flirtam în timp ce înotam și ne duceam să înotăm în pielea goală noaptea. Era sexy. Era romantic. Apoi, într-o zi m-a invitat să „trag un pui de somn” cu el, la el în cameră. Am început să facem prostii și ne-am dezbrăcat în pielea goală și atunci am observat nu numai că avea pula mare – până-n ziua de azi, e cea mai dementă chestie pe care-am văzut-o în viața mea. Am încercat să i-o sug, dar n-am reușit nici măcar să-mi bag capul în gură; tot ce-am putut să fac a fost să simulez entuziasmul, în timp ce negociam cum să bălesc pe ea și să-i fac o labă. Când mi-a cerut să mă sui pe ea, i-am spus că, în pula mea, nu pot să fac așa ceva, și că nu-s dispusă să mă forțez până la limitele (de lărgire) necesare pentru a pune asta în practică. Fix atunci mi-a sunat telefonul și am răspuns, în timp ce-mi trăgeam pe mine rochia și pantofii ca să ies. Când vorbeam în continuare la telefon, i-am spus că trebuie să plec, am ieșit singură, în mod penibil, și nu l-am mai văzut niciodată dup-aia.

Mai târziu a avut un singur hit în Spania. Am în continuare coșmaruri cu chestia asta.

Regele refuzului — Sarah, 35

S-a întâmplat pe vremea când aveam 18 ani și călătoream de una singură prin Grecia. În toamnă mă duceam la facultate și eram pe punctul să-mi iau viața în serios, iar o aventură europeană era pe lista de chestii musai de făcut.

Începusem să mi-o ard cu lumea din hostel și am cunoscut un tip mai mare din Suedia, care călătorea cu sora lui mai mică. Ea era cam de vârsta mea, iar el contribuia la supervizarea călătoriilor ei. Și oriunde mă duceam eu, venea și el. Iar el era efectiv Regele refuzului. Noi vorbeam despre cum e să fii tânăr și vulnerabil, iar el zicea: „Ei, voi două nu sunteți Oameni Frumoși, dar e ok. Aveți alte calități prețioase.”

Într-o noapte am ajuns să ieșim cu el la agățat și am stat cu el într-un club până la patru dimineața, iar a doua zi, în timp ce făceam o drumeție epică în care el insistase să mergem, ne-a fost grav rău. Eu mi-am petrecut două ore fiindu-mi rău violent pe marginea drumului, iar el mă bătea pe spate și era, gen: „Vezi? Acum ești sinceră. Mai frumoasă de-atât n-o să fii niciodată.”

Și, apropo, la momentul respectiv chestia asta funcționa perfect. Din păcate, era și foarte bun, așa că mare parte din toată treaba avea de a face cu hormonii de 18 ani. Numai că eu mi-o ardeam pe-acolo și mă gândeam: Doamne, ce sensibil e. Câte lucruri observă. Și apoi spunea înc-o chestie sinistră despre mine. Și genul ăsta de situație s-a repetat de-a lungul a vreo zece zile. Și, în sfârșit, a venit ultima lor noapte în Grecia. A doua zi dimineața aveau feribot. Și m-am gândit: „Știu eu ce se-ntâmplă la noapte.” Am conspirat despre cum o să ne descotorosim de vară-sa, ceea ce, practic, a însemnat c-am abandonat-o într-un club de noapte cu niște francezi.

Și eu m-am gândit că ne întoarcem la hostel. Doar că el era, gen: Nu. O să ne vadă lumea că ne-ntoarcem împreună. Și eu tot n-am fost destul de deșteaptă cât să mă-ntorc pe călcâie și să fug. Așa că, în schimb, mi-am petrecut cu el ore-n șir în praful dintr-o pădurice de pini, în spatele unei bisericuțe minuscule. Cred c-a durat, gen, vreo trei ore înainte să facă vreo mișcare cât de mică, ceea ce a-nsemnat că s-a ridicat brusc și a zis: „Dezbracă-te.” Ceea ce am și făcut. El avea în continuare toate hainele pe el. Mă duc să-i ridic cămașa și el o trage la loc în jos. Și cred că era trei dimineața când, în sfârșit, s-a descheiat la șliț, ca să-mi depună în gură 3 centimetri întregi de penis. Și m-ar fi lăsat liniștit acolo să i-l sug ore-n șir. Nu puteam să-mi dau seama dacă e câtuși de puțin interesat sau măcar dacă i s-a sculat. După ceea ce a părut o oră, eram, gen: E cel mai puțin sexy lucru pe care l-am făcut în viața mea. Am cel mai nasol cârcel la gât cu putință, îmi intră pietre-n genunchi. Și tipului ăstuia nu-i pasă. În cele din urmă, am plecat, luându-mi cu mine tot IQ-ul de 2 puncte pe care-l aveam la 18 ani. Ei au plecat a doua zi și mi-am zis: Bun, păi asta a fost o lecție bună de viață.

Partea cea mai haioasă e că-i dădusem adresa mea de mail și după ce m-am întors acasă am primit un mail de 5 000 de cuvinte în care-mi spunea că, de fapt, sunt perfectă și că el e atât de incomplet de când s-a mutat înapoi în Suedia și că mă întreabă dacă nu vreau să mă mut în Suedia ca să-ncep o viață alături de el.

N-am putut niciodată să mă abțin din râs suficient de mult timp cât să-i răspund.

Din Mexic, cu drag — Shari, 25

Când aveam 21 de ani, am cunoscut un tip din Mexic. La momentul respectiv eram chelneriță de cocktailuri în cel mai slinos bar din Vancouver. Ne-am înțeles bine din prima și-am ajuns să ne-o ardem împreună de câteva ori. L-am scos la dans în timpul Pride-ului și am sfârșit prin a-l dezvirgina, în timp ce eram la ciclu (au!), iar o săptămână mai târziu, el era în avion, în drum înapoi spre Mexic. Înainte să plece am vorbit despre cum se va întoarce el la Vancouver vara viitoare, iar eu am marșat în conversație pentru că era drăguț și m-am gândit c-aș fi cam nasoală dacă i-aș spune că probabil n-o să ne mai vedem niciodată. Mi-a dat un lănțișor cu o cruciuliță (!) și ne-am dus fiecare în treaba lui și nu prea m-am mai gândit la asta. Apoi, vara viitoare, am primit mai multe mesaje și telefoane. Se întorsese la Vancouver – el chiar dăduse curs conversației noastre. Din păcate, eu mă vedeam cu altcineva la momentul respectiv, așa că am sfârșit prin a-l ignora. Ups.

Două tipe, o pasiune – Catherine, 25

Eu și prietenul meu am avut o aventură de-o vară cu o tipă acum câțiva ani.

Lui îi plăcea de ea de ani de zile și ținuseră legătura la modul cumva relaxat, iar eu aflasem de ea cum c-ar fi această, gen, creatură mitologică de tip unicorn, și mă simțisem dintotdeauna un pic amenințată. Numai că într-o după-amiază am ieșit toți trei să bem și am cunoscut-o și, de fapt, era super tare și ne-am înțeles super bine din prima – probabil mai bine decât se înțeleseseră ei doi vreodată, spre nefericirea prietenului meu. Era sexy și de gașcă și foarte singură, după o logodnă lungă, care se sfârșise cu niște chestii extraconjugale grave. Ne-am distrat super bine ajutând-o să agațe tipi, cât am stat cu ea în oraș, iar la un moment dat, a menționat în treacăt că nu mai vrea niciodată să fie ne-monogamă ca noi, dar că și-a dorit dintotdeauna să fie Invitatul Special în threesome-ul altcuiva.

Poți să-ți închipui cum s-a sfârșit seara.

Ne-am mai văzut cu ea de vreo trei sau patru ori – uneori sexual, alteori doar ca prieteni. Majoritatea poveștii s-a desfășurat peste vară, dar am și scos-o cu noi în oraș de Ziua Îndrăgostiților și ne-am luat unii altora cadouri. Și a fost super mișto: tu și prietenul tău, cu o pasiune pentru aceeași persoană.

Evident, după cum era de așteptat, la un moment dat a cunoscut pe cineva și așa s-a terminat. Și-mi aduc aminte că am fost foarte tristă la momentul respectiv. Și că m-am simțit cumva proastă, pentru că făcusem o greșeală de începători. Ea a fost prima mea pasiune pe bune pentru o altă tipă și ne-am distrat cu toții împreună așa că, evident, începusem să credem că e mai mult decât era, de fapt. Ea nu s-a simțit niciodată prea confortabil cu toată treaba și nu-și propusese niciodată să se combine cu un cuplu pe termen lung. Pur și simplu ne lăsaserăm duși de val.

Nu prea ne mai vedem cu ea. Ne bucurăm amândoi că e într-o relație care o face fericită, dar uneori îmi e cumva dor de ea.

O iubire de-o vară — Taya, 29

Am avut o aventură de-o vară cu un coleg de muncă/muist, care a durat cu opt luni prea mult.

El mă tot bătea la cap să ieșim. În cele din urmă, am cedat, pentru că era pur și simplu așa o bunăciune. La început, m-am băgat ca să mă distrez, dar după două luni, pe când se termina vara, am avut discuția despre exclusivitate. Evident, toți prietenii și colegii mei de apartament erau super-sceptici cum că o să meargă, dar nouă ne plăcea foarte mult unul de altul. Ce putea să meargă rău, acum pe bune?

Pe măsură ce-a trecut timpul, iar vara s-a transformat în toamnă și apoi iarnă, am început să-l suspectez că mă înșală. Avea un șobolan ca animal de companie, așa că într-o seară m-am oprit la el acasă după serviciu, ca să-l hrănesc și era colegul lui de apartament pe-acolo, așa că am mai rămas un pic la discuții. Aventurierul meu, devenit gagic între timp, îmi zisese că e acasă la acest prieten, se joacă pe calculator, și ajunge mai târziu pe-acasă. Doar că la 2 noaptea eu eram în continuare la el, o ardeam pe-acolo. Și, dintr-o dată, se aud niște chicoteli de tipă la ușa din față.

Prietenul meu de la vremea respectivă intră pe ușă, mă vede că sunt acolo și o zbughește instant înapoi afară. Iar din spatele ușii îl aud că șușotește ceva disperat. Apoi deschide ușa și intră cu o altă tipă – amândoi puși la țol festiv. Și evident că e penibil cu spume pentru toată lumea. S-a oferit să ne ia ceva de băut, fază la care tipa a pufnit și a dat buzna la el în dormitor… pentru că, evident, știa deja unde e dormitorul. O aud cum vorbește supărată la telefon, iar prietenul meu o urmează în dormitor. După asta, tipa a plecat foarte repede. Fază la care prietenul meu se așază frumos pe canapea și începe să se prefacă că e totul ok.

Eram atât de furibundă încât nici nu puteam să vorbesc. În cele din urmă, am început să-mi simt din nou picioarele, m-am ridicat și am ieșit pe ușă fără un cuvânt. Eram supărată pe mine că am fost atât de proastă încât să mă las atrasă în așa o relație toxică. Numai că partea cea mai nasoală e că la vreo săptămână după, în pula mea, l-am lăsat să se întoarcă la mine.

Pentru încă o lună.

Și de-asta nu trebuie să te combini niciodată cu o persoană cu care ai o aventură de-o vară.

Are balta pește — Bryan, 33

Începusem să combin această tipă într-o vară; eram prieteni de vreun an, flirtam întotdeauna, dar întotdeauna fuseserăm combinați cu alții. În cele din urmă, am rămas amândoi solo în același timp și-am început să ne combinăm. Eram în această zonă, gen, gri, în care cumva ieșeam împreună, să zicem, dar după vreo trei, patru săptămâni ea mi-a mărturisit că nu simte sentimentele pe care s-ar fi așteptat să le simtă. Că-i place să facă sex cu mine, dar nu e nimic mai profund de-atât la mijloc.

Reacția mea a fost: „O, slavă Domnului, nici la mine.”

Dar niciunul dintre noi n-avea altă treabă la momentul respectiv, așa că ne-am gândit că n-ar strica să continuăm să facem sex, nu? Niciunul dintre noi nu mai avusese vreodată o aventură de-o vară. De ce să nu avem o vară chill împreună, în care ne și futem? Și e dubios că pentru o vreme chiar a funcționat. Am fost sinceri unul cu altul. Amândoi am învățat chestii noi și nu ne-am temut, n-am avut emoții și nu ne-am afundat în sentimente. Chiar ne-am super distrat.

Spre mijlocul verii, ea mi-a zis de acest tip nou pe care-l cunoscuse și de care-i cam plăcea. Și n-am fost deloc gelos. De fapt, chiar am ajutat-o să găsească idei de ieșit cu el. Începusem să mă-ndrept spre o zonă în care mă gândeam să-mi găsesc și eu pe cineva cu care să ies și amândoi știam că, probabil, se cam răcește situația.

Ultima dată când am ars-o împreună, a venit cu mine să cumpărăm un peștișor de acvariu. Am mers prin centru, doar ca să descoperim că magazinul de animale se mutase la o distanță de încă 20 de minute de mers pe jos. Ea s-a plâns că nu mai vrea să mai meargă pe jos și că vrea, în schimb, să meargă la mine să facem sex. Îmi aduc aminte că am cântărit situația: peștișor sau sex? Deja merseserăm 20 de minute și nu voiam să mă-ntorc acasă cu mâna goală. Dar, în cele din urmă, ea a declarat că dacă nu vreau să mă-ntorc acasă, ea se cară.

Am cumpărat peștele.

Și, sincer, probabil e mai bine așa; dacă în capul tău e la fel de atrăgător să faci sex sau să-ți cumperi un pește, probabil e momentul să te oprești.

O chestie de cifre — Jennifer, 33

Am ajuns într-o vară, seara, acasă, super pusă pe futut și m-am hotărât să aflu câte combinații de vară pot să marchez într-o singură noapte. Așa că am pus un anunț pe Craigslist în care căutam tipi pentru o partidă de sex în grup – cum se face. Sexul în grup n-a avut niciodată loc, dar am ajuns să-mi fac planuri cu cinci bărbați diferiți, care au venit fiecare pe rând. N-am vrut să fac paradă cu toți pe sub nasul colegilor de apartament, așa că m-am văzut cu ei pe aleea din spatele casei și am făcut sex într-un șopron din spatele grădinii.

Te-ai întrebat vreodată ce gen de oameni răspund la anunțurile astea de pe Craigslist? Unul era un țărănoi din suburbii, pe nume Rick. Dar ultimul tip era super bunoc și se și futea bine. Pe scurt, acum e prietenul meu. Suntem împreună de trei ani. Ceea ce ne demonstrează că, uneori, aventurile de-o vară pot să iasă super bine. Tot ce trebuie să faci e să umbli la cifre.

Mai târziu mi-a spus că primul lucru care i-a dat prin cap când ne-am văzut e că se bucură că nu-s tip.