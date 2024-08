Oficial nu exist pentru că mama mi-a furat identitatea și a dat-o altcuiva

Regizoarea Elisabetta Agyeiwaa s-a născut în Italia în 1991, dar, la scurt timp după naștere, a fost abandonată ilegal într-un sătuc din Friesland, Țările de Jos, fără acte. Mai târziu, a aflat că identitatea îi fusese furată de propria ei mamă. Asta înseamnă că, și acum, 31 de ani mai târziu, ea, oficial, nu există – iar treaba asta are niște consecințe nasoale.

Cum n-a reușit să găsească ajutor nicăieri, a hotărât să-și spună povestea în documentarul Elisabetta, care a avut premiera la Festivalul de Film din Țările de jos. În documentar, regizoarea încearcă să înțeleagă de ce i-a dat mama ei identitatea unei alte fete. De exemplu, vorbește cu mătușa ei, care a adus-o în Țările de Jos, cu consulatul italian și cu poliția olandeză, pe care încearcă să o convingă să o ia în serios.

VICE a vorbit cu Elisabetta despre ce înseamnă să nu exiști, cum te simți atunci când mama ta nu te vrea și cum e să te lupți ca să îți recuperezi identitatea.

Elisabetta, via Maurice Meijs

VICE: Nu exiști în acte. Cum e posibil așa ceva?

Elisabetta Agyeiwaa: M-am născut în Brescia, Italia, în 1991. Mama mea, Agnes, care s-a mutat din Ghana în Italia, mi-a dat identitatea altei femei. De aceea nu exist în acte.

Chestia e că am un certificat de naștere, dar mama l-a luat cu ea. Nu m-a înregistrat niciodată. În 1993, mama a înregistrat un alt copil, mult mai mare decât mine, cu certificatul meu de naștere. Cel mai probabil e vorba de sora tatălui fratelui și al surorii mele. Ea a primit numele meu și data mea de naștere, dar a fost înregistrată cu propria fotografie și propriile amprente. Eu am ieșit din joc pentru că nu există nicio dovadă că exist.

Cealaltă fată nu doar că a primit identitatea mea, ci face și parte din familie. După ce m-am născut, mătușa mea, care e din Ghana, dar are cetățenie olandeză, m-a dus în Țările de Jos. A făcut asta din cauză că mama mea era copleșită și nu putea avea grijă de mine. În Țările de Jos, am locuit cu Marianne, într-un sat din Friesland. Ea a devenit mama mea adoptivă. Nu am primit niciodată acte, așa că nu pot vota, nu pot face un credit, nu mă pot căsători și nu pot călători.

Ai zice că poți dovedi că exiști – doar ești o persoană în carne și oase. De ce e atât de greu s-o faci?

Ideea e că mama mi-a dat identitatea altcuiva și mi-e foarte greu să dovedesc că eu sunt Elisabetta cea originală și nu o persoană care vrea să-i fure identitatea fetei respective. Amprentele ei sunt asociate cu numele meu. Cum pot dovedi că nu sunt ea? Dacă scrii numele meu în sistem, găsești o fotografie cu cealalaltă femeie. Cum dovedesc că sunt Elisabetta? Iar mama refuză să mă ajute. A zis că nu va recunoaște niciodată că mi-a dat identitatea altcuiva.

Și nu poți să-ți faci o identitate nouă? De ce vrei să rămâi Elisabetta?

Pur și simplu nu e posibil. Nu pot fura identitatea altcuiva. Nici nu pot s-o iau de la zero, pentru că trebuie să existe un părinte care să furnizeze o dovadă că te-ai născut. Există excepții, de exemplu, pentru refugiații care vor să obțină un nou certificat de naștere din cauză că în țara lor e război. Ei pot primi o nouă identitate. Dar la mine e mai complex: am un certificat de naștere, doar că mama a înregistrat pe el alt copil. Toată lumea din Țările de Jos mă cunoaște drept Elisabetta, nu-mi pot face o identitate nouă peste noapte. Dar am dreptul să fiu eu, nu? Vreau să-mi trăiesc viața cu identitatea cu care m-am născut.

În documentar spui că ai realizat încă din copilărie că nu era corect că după numele tău scria „naționalitate necunoscută”. Niciun adult din viața ta n-a fost preocupat de chestia asta?

Nu. Pe mama n-a mai interesat-o de mine. Am fost îngrijită bine în satul în care am crescut. Nu am avut acte, dar am fost la școală și puteam merge și la doctor când era nevoie. Toți de acolo m-au îngrijit cu drag și nu s-au gândit că voi avea atâtea probleme în viitor din cauza actelor. Dacă ar fi înțeles și ar fi tras un semnal de alarmă mai devreme, probabil că situația s-ar fi rezolvat până acum. Dar uite că am 30 de ani și încă nu am o identitate oficială.

Captură din „Elisabetta”

Marianne a murit când tu aveai șapte ani. Atunci a început lupta ta.

Da. Ea a fost prima persoană care mi-a oferit dragoste maternă. M-a învățat că sunt demnă să fiu iubită, ceva ce mama nu m-a învățat niciodată.

Când a murit Marianne, abia atunci au ieșit la iveală problemele cauzate de lipsa actelor. Trebuia să primesc o moștenire de la ea, dar pentru că nu am acte, n-am mai primit nimic. Autoritățile nu înțelegeau care e problema. Am fost înregistrată ca persoană fără acte, cu genealogie necunoscută. Am ajuns la orfelinat și am primit un supraveghetor: o persoană care avea un dosar cu datele mele, inclusiv unde trăiam și cum o duceam. Din cauză că nu aveam acte, nu am putut fi adoptată și am trăit dintr-o casă în alta.

Cum ai încercat să îți recuperezi identitatea, odată ajunsă la maturitate?

Primul lucru pe care l-am făcut a fost s-o contactez pe mama. Am încercat ani de zile să obțin actele prin ea. Nici nu știam că e vina ei, pentru că m-a mințit constant pe subiectul ăsta. De exemplu, îmi zicea: „Cum mă căsătoresc cu tatăl fraților tăi, o să-ți pot da actele, pentru că o să le am în ordine și eu.” Am crezut ani de zile scuzele ei.

De Crăciun, în 2015, o verișoară din Ghana m-a sunat să-mi spună adevărul. Am confruntat-o imediat pe mama, dar ea a negat totul. A zis că verișoara mea minte, că e nebună, după care m-a blocat. Am fost la poliția olandeză, dar nu m-a ajutat. De aceea, în 2017, m-am dus în Brescia, orașul în care m-am născut. Dar nici acolo n-a vrut nimeni să mă ajute, nici primăria, nici poliția, nici serviciile de imigrări. Nimeni nu voia să-și asume responsabilitatea. Am ajuns din lac în puț.

La un moment dat, cineva de la consulatul italian spune în documentar că „situația ta e foarte problematică și, dacă cineva ar vrea s-o rezolve, ar trebui să fie foarte motivat”. Cu alte cuvinte, ca s-o facă neplătit și în timpul lui liber.

Da. E de tot râsul, nu? E atât de frustrant. Ca să nu mai spun că m-am confruntat cu rasismul din sistem. De câte ori nu am auzit că ar trebui să zic mersi că locuiesc în Țările de Jos. Cum ar veni, ar trebui să accept că nu am dreptul să votez în propria mea țară. Și asta doar din cauza aspectului meu.

Până la urmă, ai hotărât să faci un documentar despre povestea ta.

Încă sper să mă ajute să-mi rezolv problema. Mai există în lume și alți copii ai căror părinți le-au dat altora identitatea, nu sunt singura. Vreau să le dau speranță și să atrag atenția asupra unor astfel de situații. Te simți atât de neputincios când ți se întâmplă așa ceva. În documentar, stau de vorbă și cu poliția olandeză, care recunoaște că a dat chix și că nu poate face nimic pentru mine. Acum mi-au redeschis cazul.

Captură din documentarul „Elisabetta”

Ai vorbit în documentar și cu mama ta. Cum te-ai înțeles cu ea?

Groaznic. Nu-i pasă deloc. Nu mă întreabă niciodată ce fac, nu mă sună de ziua mea și nu mă vizitează niciodată. Vine prin Țările de Jos uneori, am văzut-o împreună cu familia ei în Bijlmer, unde a stat.

Nici nu se uită la mine. A zis că poate face ce vrea cu actele mele, pentru că e dreptul ei de mamă. E incredibil de răutăcioasă și nepoliticoasă. Se ceartă mereu, nu îmi vorbește niciodată normal. De câte ori nu a urlat la mine, m-a înjurat, mi-a trântit uși în față. Așa gestionează ea situația.

Ce trist. Ai idee de ce ți-a dat identitatea altei fete?

Nu am idee. Mereu m-a mințit cu privire la asta. Asta e marea întrebare fără răspuns din documentar. De ce mi-a făcut mama asta? Deja e dureros că nu-i pasă de mine, dar de ce mi-a făcut și greutatea asta? De ce a vrut să-i dea unui alt copil locul meu în familie? Nu am primit niciun răspuns. Încă sper să realizeze într-o zi și să-mi ceară iertare, dar nu cred că se va întâmpla. În documentar îi scriu o scrisoare mamei. I-am trimis-o pe e-mail. După ce a citit-o, m-a blocat. Acesta e răspunsul ei la întrebarea mea.

Ai contactat-o pe femeia care a primit identitatea ta?

N-am vorbit niciodată cu ea, dar m-a abordat pe social media. Mi-a trimis cerere de prietenie pe Facebook, dar n-am acceptat-o. Am văzut, în schimb, că a primit urări de ziua mea de naștere. După o vreme, a început să dea like la toate fotografiile mele de pe Instagram. Nu înțeleg de ce. Mi se pare hărțuire. Ai deja identitatea mea, trăiește-ți viața și lasă-mă în pace.

În documentar, vorbești și despre tatăl tău. Nu știi cine e, dar speri să îl găsești și să te ajute să rezolvi problema.

Da, nimeni nu vrea să-mi spună cine e tatăl meu. Tot ce știu e că trăiește în Italia. Sper să îl găsesc într-o zi. Poate că documentarul mă va ajuta, de asta mi-am spus povestea. Vreau să iasă la iveală adevărul și să-mi cunosc tatăl. Cred în dreptate și am credință că totul va fi bine într-o zi.

Îți mulțumesc!

Articolul a apărut inițial în VICE Țările de Jos.