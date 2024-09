Cine este omul care se ocupă de pagina de Facebook a Coaliției pentru Familie

Când nu vor să-ţi bage mâna în buzunar ca să facă un referendum de 20 de milioane de euro, cei din Coaliţia pentru Familie sunt ocupaţi cu lupte importante precum blocarea pe Facebook a celor care folosesc like-ul cu curcubeu. Asta în timp ce evident nu-i blochează p-ăia care urlă moarte homosexualilor, înjură profesoare din România şi alte lucruri de bine fascistoide.

La ultima lor cădere nervoasă au blocat câteva mii de români în câteva ore, aşa că e de înţeles că mai şi greşeau. Într-o astfel de greşeală, unul dintre administratorii paginii a dat invite, în loc să dea block. Cu ocazia asta, acum poate să vadă toată lumea cine e în spatele paginii de Facebook a Coaliția pentru Familie.

Videos by VICE

Citește și: Cum vrea cea mai puternică organizație din spatele Coaliției pentru Familie să schimbe România

Cătălin Dumitru Vasile e Directorul Media al Coaliției pentru Familie, membru în Comitetul de Conducere și fondatorul Prodocens Media, una dintre cele mai eficiente mașinării de propagandă ale Coaliției. Mai mult ca sigur, Cătălin Vasile nu-i singurul admin al paginii. Dar ca Director Media, mă gândesc că măcar o fi la curent cu dubioșenile postate pe pagina aia, altfel nu s-ar şterge constant gafele de acolo.



Eram curios cum e să fii boss peste un site de propagandă, aşa că l-am sunat pe Cătălin Vasile, în calitate de jurnalist VICE care vrea să-i ia un interviu. M-a amânat, că avea treabă, pe urmă nu a mai răspuns deloc la acel telefon. E adevărat, la insistenţele mele mi-a dat un mesaj pe WhatsApp care pare mai mult o tentativă de trolaj:

„Vă mulțumim pentru interesul dvs dar în acest moment nu avem nici o poziție liberă în echipa noastră. Am trimis contactul dvs către departamentul HR și urmează să fiți contactat în momentul în care va apărea o oportunitate de extindere a echipei noastre. Toate cele bune!”

Cine e Cătălin Vasile, baptistul care vorbeşte în numele ortodocşilor din România

Fotografie via contul de Facebook al lui Cătălin Vasile

M-am uitat la tot felul de televiziuni dubioase de care n-ai auzit niciodată, ca să nu trebuiască s-o faci tu. Acolo, omul ăsta pare că e invitat permanent. Și pe YouTube găsești ore întregi de predici baptiste ţinute de el, ca asta din 2015, care pleacă de la un pasaj biblic care deplânge teocrația și face aluzie la vremurile ăstea nasoale în care trăim azi, când fiecare om are libertatea să facă ce vrea.

Citește și: Am vorbit cu oamenii cărora Coaliția pentru Familie vrea să le închidă gura

Cătălin Vasile s-a botezat baptist la 14 ani și de-atunci i-a plăcut așa de mult că astăzi locuiește în fața unei biserici. A vrut chiar să se facă pastor, dar după un an în care s-a ocupat de comunicații în Armata Română, a ajuns inginer. Azi, Vasile e manager tehnic la Zebra Technologies, despre care el crede că e cel mai mare producător din lume de chipuri LFID – adică d-ăla care va fi introdus în paşaport şi pe care unii îl consideră semnul Fiarei.



Cătălin Vasile spune că a înființat Prodocens Media din salariul de inginer, în septembrie 2014, alături de alţi doi oameni. Prodocens e un canal media online de emisiuni şi predici baptiste. Pe site-ul lor n-ai să găsești niciun fel de informatii, doar sute de ore din arhiva emisiunilor. Highlight-urile Prodocens Media includ clipuri de susținere a cazului Bodnariu și niște filmări cu drona de la Marșul anti-Avort.

Faptul că un baptist e directorul de media al Coaliției pentru Familie explică de ce au ajuns să pună în aplicare tacticile neoprotestanților din sudul Statelor Unite, asupra creştinilor ortodocşi de aici.

Citește și: Românii convinși de Coaliția pentru Familie că drepturile omului sunt împotriva poporului

Ironia e că ortodocșii și baptiștii nu pot forma familii tradiționale, conform BOR care interzice asta, ba chiar subliniază că Ștefan cel Mare n-a fost baptist. Arhimandritul Ilie Cleopa, una dintre cele mai respectate feţe bisericeşti din cultul ortodox din România, susţinea legat de baptişti următoarele: „Cu omul eretic să nu vorbeşti, în casă să nu-l primeşti, la masă să nu stai cu dânsul, bună ziua să nu-i dai. Aceştia sunt înaintemergătorii lui Antihrist.”



Fotografie via contul de Facebook Radio Vocea Evangheliei Timișoara

Evident că asta este o prostie, dar tot mi se pare amuzant că trei milioane de oameni majoritar ortodocși s-au lăsat conduși de unii numiți de preoții lor „sectar” sau chiar „oameni ai Satanei”. Dar sigur că BOR, oportunistă cum e, a pus botul. Un dușman imaginar comun e mai puternic decât competiția cu cei pe care îi consideră eretici.

Dumnezeu a îngăduit ca sediul Prodocens să fie prăduit de hoți. Sigur, orice om normal ar vedea în asta o întâmplare nefericită, dar nu și Vasile, care e de părere că „Întunericului” nu-i place ce fac ei și d-aia i-a targetat. Fix aceeași atitudine de victimizare pe care avea s-o aplice mai târziu în comunicarea Coaliției pentru Familie.

Coaliția pentru Familie confundă Facebook cu Snapchat

O să te lovești des de mesajul ăsta dacă îți pierzi timpul să sapi printre postările mai vechi ale Coaliției:

„This Facebook post is no longer available. It may have been removed or the privacy settings of the post may have changed.”

Postările Coaliției, ocazional, tind să dispară. La fel ca pe Snapchat. De exemplu, postarea aia prin care își îndemnau susținătorii să ceară interzicerea filmului Disney Frumoasa și Bestia, așa cum au văzut ei în nu-știu-ce țară islamică de unde s-au inspirat.

Amuzant e că unele dinte gafele astea de comunicare s-ar putea să-i fi costat mai mult decât fani. La un moment dat, a apărut o postare Prodocens Media care vede un complot homosexual în reclamele Carrefour, din simplul motiv că apăreau două femei una lângă alta. Asta în ciuda faptului că multe branduri, precum Carrefour, susțin Pro Vita, organizația care se ocupă de donațiile către Coaliție, dar și cu propagandă anti-avort prin arătarea unor imagini cu fetuși însângerați (să nu dai click dacă nu vrei să fii traumatizat) tinerilor din România.

Pagina CpF a postat și mesajul unui fan de-al lor care se lăuda că a reușit să dea jos o reclamă la costume de baie, cu o fotomodela Calzedonia, pentru că i se părea perversă. Directorul general Metrorex, Marin Aldea, a răspuns pentru VICE că:

Reclama la care faceţi referire era pentru promovarea unor articole de îmbrăcăminte, fără ca prin imaginile afişate să se aducă vreo atingere bunelor moravuri sau să contravină principiilor moralităţii. Precizăm că reclama la lenjeria Calzedonia afişată în pasajul de legătură dintre staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2, a fost scoasă în momentul în care s-a terminat perioada de campanie şi nu din alte motive.

Deci se înțelege de ce au ajuns cei din Coaliție să șteargă și minciuna asta de pe site. Practic, ori de câte ori deschid gura, scot câte-o bazaconie cu potențial de memă virală. Și apoi o șterg, ca și cum internetul nu păstrează totul.

Dar până acum n-am zis decât de dățile când au încercat să cenzureze spațiul public și eventual, să le facă pe femei să se acopere. Altă dată s-au gândit că ar merge să bage puțin frica într-un activist gay, așa că i-au postat numărul de telefon pe pagina Coaliției pentru Familie. Mă rog, postarea a fost ștearsă de atunci, dar tipul tot a primit amenințări cu moartea.

Și dacă nu era deja destul de clar că fac jocul lui Putin, poate postările de susținere a regimului sângeros al lui Baser Al-assad ar fi clarificat puțin lucrurile. Dar, ai ghicit – și alea au dispărut între timp. Ce-i drept, aici nu-i loc de îndoială, pentru că Coaliția este susținută de Rusia, pe față. Zilele astea, cei din Coaliție au pus o postare pe Facebook unde țipau că platforma Respect neagă suveranitatea poporului. Și, iar au sters-o.

Nu, nimeni nu știe de ce e Coaliția bipolară și se comportă atât de dubios. Nu pot decât să-mi imaginez că postează mai mulți oameni și nu se înțeleg între ei. Cătlin Vasile nu-și ține bine echipa-n frâu.

Coaliția s-a ofticat că le-ai pus curcubeu la postări, deși se laudă că le-a urcat reach-ul

Toate posturile Coaliției pentru Familie au mai multe curcubee decât like-uri heterosexuale. Pride react-ul a rupt, iar mimozele din Coaliție s-au ofticat maximum și au murit de ciudă din cauza asta. Cum sunt niște supărăcioși sensibili și fără umor, au transpirat overtime ca să oprească invazia homosexuală iminentă. Jumătate din Facebook-ul românesc și-a luat block. Coaliția pentru Familie a dat românilor zeci de mii de block-uri, chiar în ziua a șaptea, Duminica.

Apoi, discuția despre cum e viața după ce ți-ai luat ban de la Coaliția pentru Familie s-a întors de unde-a plecat, pe grupurile de miștouri din online-ul românesc. Și totuși, te-ai întreba de ce a înnebunit Coaliția când oamenii nu făceau decât să le crească reach-ul. Explicația a venit de la un star de rock penticostal – da, chiar există așa ceva, share-uit de Prodocens Media:

„Ei aleg curcubeul ca simbol dar pun doar șase culori care este numărul Fiarei, care-L hulește pe Dumnezeu și pe sfinți. Culorile curcubeului asociate cu semnul Fiarei – curat că-i murdară treaba. Vor să fie asociați cu creștinii dar ei poartă numărul Fiarei.”

Aia cu asocierea cu creștinii e discutabilă – sunt convins că mulți dintre ăia care au dat curcubee Coaliției se consideră creștini. Așa cum sunt la fel de convins că destui, ca mine, n-o fac. Dar mă gândesc că e cam ironic să baneze oamenii pe motivul ăsta, după ce chiar ei au folosit curcubeul la Marșul anti-Avort.

Strategia de comunicare a Coaliției e să se victimizeze și să mintă de îngheață apele

Stategia Coaliției, atunci când e prinsă cu ceva murdar – ceea ce se întâmplă destul de des, e ori să mintă, ori să mimeze că nu s-a întâmplat nimic.

De exemplu, atunci când profesorul de la Drept Gheorghe Iancu, invitat să reprezinte Coaliția pentru Familie la o dezbatere TVR, a spus că „Hitler era OK”. Iancu e acum băgat în Comisa de Etică de Universitatea București pentru asta, apropo. Cumva Cătălin Vasile și restul oamenilor de la media ai Coaliției au decis că în loc să-și ceară scuze, cea mai bună strategie e să mimeze că nu-l cunosc, ba chiar au mințit că el a fost adus de TVR nu de ei.

Asta este o minciună a Coaliției ca să se apere că nu au adus un apărător al lui Hitler să-i reprezinte

Numai că reprezentanții Coaliției mint de îngheață apele. Producătoarea emisiunii Recurs la Morală, Luminița Iordănescu, a clarificat ce era deja clar ca lumina zilei – Iancu a fost reprezentantul lor. Gen, d-aia stătea în tabăra lor, lângă ei, și nimeni nu părea deranjat. Ah, da, și ei l-au adus, nu TVR-ul. Nu știu cât de naiv să fii să crezi că poți să scapi cu minciuna asta idioată. Sau cât de proști să crezi că sunt susținătorii tăi ca să te creadă.

Dovada că Asociația Rost care se chinuie să spele Mișcarea Legionară, încă face parte din Coaliția pentru Familie, deși au șters-o de pe site



Fix aceeași chestie s-a întâmplat atunci când un jurnalist a publicat un articol despre gruparea neolegionară Rost, una dintre organizațiile dubioase din spatele Coaliției pentru Familie. Imediat după publicarea articolului, Rost a dispărut peste noapte dintre susținători, pe site-ul Coaliției. Ai putea zice că Coaliția a rămas fără Rost, dar nu ai avea pe deplin dreptate.

Coaliția colcăie de oameni cu legături legionare, iar plecarea Rost n-ar fi schimbat mare lucru. Numai că, de fapt, nici măcar atâta lucru nu s-a întâmplat. Un print screen postat ieri de Coaliția pentru Familie, de pe contul lui Claudiu Târziu, președintele Rost, îți arată cum Coaliția, de fapt, te prostește pe față. Au șters legionarii, în speranța c-o să uiți de ei. Dar Rost continuă bine-mersi să posteze în numele Coaliției.

Ai grijă ce zici de ei sau ești dat în judecată, fie ce faci e neconstituțional



„Dacă vreți să știți, pe pagina noastră de Facebook, e un job în sine în a sterge blesteme, acuzații, minciuni, invenții de tot felul”, zice Cătălin Vasile la Nașul TV. Da, e chiar jobul lui. Dar o fi Cătălin Vasile prea ocupat la Zebra Technologies, știu și eu. Pentru că postacii CpF sunt, de regulă, lăsați să se dezlănțuie, în timp ce Vasile și echipa de media aprobă tacit și se fac că plouă. Iar când le dai avant organizațiilor extremiște și tolerezi inepții de genul ăsta, devine din ce în ce mai puțin credibil când spui că nu ești și tu extremist.

Pe de altă parte, Coaliția nu le are cu libertatea de exprimare când e vorba de chestii care nu le convin. Au pățit-o deja trei publiciști, Gelu Duminică, Sorin Cucerai și Mihai Polițeanu. Coaliția a încercat să le dea jos articolele de pe Adevărul și a amenințat că-i târăște în instanță. Oanei Băluță, pe de altă parte, a scăpat doar terfelită pe site-urile de creștinopați. De fiecare dată când cineva zice ceva ce nu-i coafează – chiar dacă repetă, de fapt, cuvânt cu cuvânt mesajele Coaliției, i se bagă pumnul în gură rapid.

Citește și: Cele mai dubioase asociații din România care sprijină Coaliția pentru Familie

Dar partea tristă e că, deși Coaliția pentru Familie e o glumă penală în rândul ăstora educați la universități înalte, ca ălea pe care vrea să le închidă Iulian Capsali, unul dintre liderii Coaliției. Din păcate, faptul că i-ai luat la mișto și le-ai dat un Gay React, de fapt, e irelevant pentru ei. Pentru că tu n-ai fost niciodată targetul lor.

După revoluție, România era țara orfanilor. Acum, e țara copiilor lăsați singuri, de familiile lor, tradiționale sau nu, care muncesc în țările despre care Coaliția ne spune că-s nașpa. CpF-ul prostește amârâții. Ăia care votează PSD de 30 de ani încoace, fără școală în sat, fară dispensar, fără budă în casă, ăia cu celofan pe covor, dar care pun botul la mesajele BOR că e nevoie de mai multe catedrale aurite, ori ăia care se prind că BOR e doar ahtiat după bani, și se convertesc în masă la culte neoprotestante americane.

Evident, Coaliția nu oferă nicio soluție reală pentru problemele lor, dar le dă un țap ispășitor – homosexualii sunt de vină. Se folosește de ei pentru a-și trece referendumul de 20 de milioane de euro, și le merge. Iar ăsta e doar începutul. Din perspectiva asta, oricât de amuzantă ar fi propaganda vuvuzelelor lui Cătălin Vasile e al naibii de eficientă.