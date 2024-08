Opera asta de artă e făcută din 4000 de boabe

Artistul britanic Chemical X a donat opera sa de artă Rush, în valoare de 50 000 de lire pentru o competiție a fundației The Loop care urmărește reducerea consumului de droguri, în timp ce adună fonduri pentru laboratoarele de testare a drogurilor care salvează vieți. The Loop este partenerul VICE în campania noastră Safe Sesh, care caută să promoveze ideea că oamenii vor consuma droguri orice am face, deci ar trebui să știe cum să le folosească în cel mai sigur mod cu putință – ceea ce serviciile celor de The Loop îi ajută să o facă.

Pentru doar două lire poți să intri în concurs, să susții munca celor de la The Loop și să ai sanșa să-ți decorezi pereții cu o operă de artă făcută din 4 111 pastile Yin-Yang. Este o bucată amețitoare – daca o privești îndeajuns de mult – de fapt chiar te simți puțin ca și cum ai fi pe ecstasy; privirea ți se încețoșează puțin la periferii în timp ce urmărești nuanțele și formele în marea învolburată de boabe.

Chemical X este faimos după crearea logoului Ministry of Sound, iar de trei decenii a produs opera care arată relația romantică și relevanța culturii drogurilor. Își păstrează anonimatul și foarte rar dă interviuri, dar ne-a invitat să ne vedem cu asistentul lui, Marc, la workshop-ul lui din Brighton, înainte să facem un interviu prin WhatsApp.

VICE: Salut, Chemical X. Cum ai început colaborarea cu The Loop?

Chemical X: Încurajez alegerile luate informat. Nimeni nu poate să spună unui adult ce poate sau nu poate să facă. The Loop lucrează cu realitatea. Nu luptă pentru legalizare, dar nu sunt nici pentru încurajare. Dupa cum spune Fiona Measham (co-fondatorul The Loop): sunt ultima linie a defensivei. O soluție practică pentru o problemă reală. Ce conține pastila sau praful tău este un mister total pe care îl vei rezolva doar după ce le consumi. Ăsta nu este cel mai bun plan de acțiune. Am fost martor al procesului The Loop în mod direct și sunt un suporter fanatic a tot ceea ce fac Fiona și voluntarii ei minunați.

Cum ți-a afectat ecstasy dezvoltarea ta ca artist?

Mi-a influențat dezvoltarea ca persoană și de asemenea ca artist. Am vrut ca lucrările mele recente să arate impactul cultural pe care l-a avut ecstasy în țara asta în ultimii 30 de ani. Nu știu ce fel de loc ar fi Marea Britanie fără influența lui. Sunt îndeajuns de în vârstă încât să îmi amintesc cât de căcat era totul în cluburi și baruri înainte să devină ceva uzual (prin mijlocul anilor 1980). Te așteptai să fii implicat în acte de violență înainte ca noaptea să se încheie, din cauza unui idiot împuțit căruia nu-i plăcea freza ta. Tineretul era foarte fragmentat la vremea aia și tribal. Trebuia să fii fie una fie alta. Ecstasy a demolat câteva dintre barierele alea și am început să interacționăm cu oameni cu care nu am fi făcut-o până atunci. Cum poate ăsta să fie un lucru rău?

Crezi că există romantism în consumul de ecstasy?

Este foarte mult romantism în consumul de ecstasy. Toate inhibițiile tale zilnice dispar și rămâi cu un sentiment de iubire, căldură și empatie. Când am luat prima oară o pastilă, în anii 80, am crezut că e drogul perfect. Am trăit niște momente frumoase cu prietenii și iubitele pe care altfel nu le-aș fi experimentat.

„Rush” pare să arate partea blândă a ecstasy-ului. Nu toate culorile puternice, fețele zâmbitoare și dansul super prăjit.

Există o parte foarte relaxantă și mediatoare a MDMA-ului către care nu-ți îndrepți atenția decât dacă se întâmplă să stai culcat într-un câmp în loc să dansezi ca un demon. Rush e făcut să fie o reprezentare a apei, a echilibrului, a mișcării și scopului. De asta toate sunt pastile Yin-Yang, un amestec de întuneric și lumină. Îți dă senzația că ești tras în ceva; un portal către plăcere sau durere.

Te-ai uitat la fotografiile tale pe ecstasy sau ai pus pe alții să o facă?

Nu, dar mi-ar plăcea să le expun într-o cameră plină de oameni pe el. Este mult mai dificil pentru mine să mă detașez de imagine și cum o percep eu. Îmi place când oamenii văd ceva anume (în munca mea) la care eu nici nu m-am gândit. Le oferă un fel de proprietate asupra ei. Să vezi operele prin ochi sticloși creează nouă bucată care există doar în acel moment, în ochiul minții lor. Ceva ce nu vei mai vedea niciodată. Este un concept mișto.

Te-ai gândit la cine ar putea să câștige imaginea?

Chiar sunt entuziasmat să văd cine o va câștiga. Este o piesă foarte mare și impunătoare și abia aștept să văd dacă sfârșește pe pereții dormitorului unui puști în Walsall sau într-un apartament luxos în Padstow. Probabil că eu aș prefera ultima variantă, dar vreau cât mai mulți oameni să se înscrie, fiindcă toate câștigurile se duc la The Loop. Sper de asemenea că oricine va câștiga să nu încerce să o desfacă.

Sunt pastile adevărate?

Nu, a trebuit să facem replici de pastile, altfel i-am fi băgat pe cei de la The Loop într-o belea serioasă. Totuși, facem și comisioane private.

Costă doar 2 lire să te înscrii la competiție ca să câștigi opera asta de artă în valoare de 50 000 de lire, iar toți banii care se strâng vor merge direct la campania de strângere de fonduri pentru The Loop. Pentru detalii complete despre înscriere dă click aici.

