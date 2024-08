Orgia care mi-a salvat căsnicia

My First Time e o rubrică și o serie de podcasturi în care explorăm sexualitatea, genul și fetișurile, cu ochii mari și curioși de virgin. Știm cu toții că „prima oară” e despre mult mai mult decât să te deflorezi. De la experimente cu fetișuri și până la a încerca pur și simplu ceva nou și dement, toată lumea trece prin mii de prime dăți în dormitor – așa rămâne sexul distractiv, nu?



Am fost crescută într-o familie creștină tradițională: mă duceam la biserică în fiecare duminică, genul ăla de chestie. Părinții mei – la suprafață – păreau să întruchipeze o relație monogamă perfectă, deși, pe măsură ce m-am făcut mai mare, mi-am dat seama că nu era totul atât de perfect pe cât părea.

M-am gândit: Sigur mai există și alte căi. Dar ca tânără de 20-și-un-pic de ani (acum am 38 de ani), nu știam cum să întreb chestii de genul ăla pe vremea aia fără să fiu judecată destul de aspru. Mai recent, am descoperit că mai există și alți oameni ca mine, și oportunități și evenimente unde oamenii pot să se-ntâlnească și să discute chestiile astea și să dezvolte relații intime.

Sunt cu soțul meu de șapte ani și înainte de el am mai avut doar două alte relații serioase, ambele de vreo patru ani. Nu mi-am înșelat niciodată prietenii, dar mă chinuiam și monogamia mi se păreau un compromis. Mă apropiam de oameni și aveam dorința de a duce lucrurile un pic mai departe, dar nu puteam și sfârșeam prin a mă simți foarte frustrată. Când m-am despărțit de fostul meu prieten, am făcut-o pentru că știam că dorința aia de a face chestii cu alții era copleșitoare.

Când mi-am cunoscut soțul, pe Thomas, era mult mai emancipat în privința propriei sexualități decât orice altă persoană pe care-o cunoscusem. Refuza să fie etichetat în vreun fel; era mereu deschis să încerce lucruri noi. Mă făcea să mă simt în siguranță, așa că am început să-i povestesc despre gândurile și sentimentele pe care le avusesem în alte relații. Am vorbit destul de deschis despre a avea o relație deschisă și-apoi, peste vreo doi ani, chiar am făcut asta.

Auzisem despre petrecerile cu sex, unde se duce lumea ca să facă sex consimțit. Faci schimbi de parteneri sau îți găsești parteneri pentru seara respectivă. Cea pe care-am ales-o se numea Killing Kittens, și a rămas cea mai bună petrecere la care-am fost vreodată, până-n ziua de azi.

Se ținea în acest club la subsol numit Sauna Club, în Soho, și trebuia să te costumezi și să porți măști. Când sosești, îți pui lucrurile la garderobă și-apoi stai pe-acolo, faci conversație și bei prosecco.

Îmi aduc aminte când a intrat soțul meu în bar – e un bărbat foarte înalt, atrăgător – câteva femei s-au ridicat la propriu, ca niște suricate, și-au început să se țină după el. În mod normal, nu s-ar întâmpla așa ceva într-un bar – când sesizezi partenerul cuiva, o lași mai moale. Dar ele pur și simplu s-au holbat la el și-apoi s-au holbat la mine, iar eu chiar m-am simțit ca un iepure în lumina farurilor, pentru că nu mă mai confruntasem niciodată cu așa o dorință agresivă din partea altora.

În mod normal, pe scena de sex în grup, femeile sunt foarte atrăgătoare, dar bărbații sunt mai puțin atrăgători, așa că Thomas a prezentat mult interes. Aceste două tipe – erau destul de tinere, studente – au venit la noi și-au început să ne vorbească. După o vreme, una dintre fete a sărit pe Thomas și-a început să-l sărute, iar cealaltă m-a sărutat pe mine. Apoi ne-am băgat în jacuzzi să ne sărutăm toți unii cu alții, iar cu coada ochilor am observat această asiatică absolut superbă care țopăia și făcea cu mâna. Am făcut contact vizual și ea face: „Pot să mă alătur?” Iar Thomas și cu mine am fost, gen: „Sigur!”

A fost foarte plăcut – destul de lent și senzual. În punctul ăla, nu eram foarte concentrată pe sex, doar mă bucuram de ceea ce era o experiență destul de feminină. Ne-am hotărât să intrăm în una dintre cabine și chiar am sfârșit prin a alege una care avea o găurică pe din afară – nu știam asta la momentul respectiv. Așa că s-a format un grup destul de mare afară, care se uita la noi.

Când am intrat în cabină am făcut schimb de fete și și asiatica s-a dus la Thomas, iar apoi a devenit totul mult mai sexual. Cred că la faza asta eram toți dezbrăcați. Era foarte relaxat: nu m-am simțit presată sau incomodată. Eu și fetele ne-am făcut una alteia sex oral, iar Thomas a făcut sex cu ele. După o vreme au plecat și un cuplu – un bărbat și o femeie – au bătut la ușă și au întrebat dacă pot să intre.

Thomas s-a aplecat la mine și m-a întrebat: „Ai fi ok să faci sex cu tipul?” Și eu am fost de acord și tipul s-a fost protejat, am folosit prezervativ – dar mi-am dat seama de ceva despre mine: trebuie să am o formă de interacțiune socială cu cineva înainte să mă pot bucura de o experiență sexuală cu persoana.

Am început să fac sex cu tipul, dar după vreo două minute m-am simțit complet detașată de experiență. În mod normal prefer sexul cu tipi față de cel cu tipe, dar îmi plăcuse mai mult să fac sex cu fetele, pentru că ne făcusem timp să ne cunoaștem. Pe când cu tipul s-a ajuns la sex imediat. Îmi aduc aminte că mi-o trăgea pe la spate și m-am gândit pur și simplu: mm, nu. Am zis: „Nu asta vreau să fac” și el a fost complet ok cu asta și s-a oprit pe loc. L-am lăsat pe Thomas acolo făcând sex oral cu cealaltă tipă și m-am dus la dușuri cu fetele unde am râs împreună până a ieșit Thomas.

Am avut o experiență mai incomodă spre finalul petrecerii. Era un cuplu acolo, veniseră împreună, amândoi destul de atrăgători – dar ne-a fost clar că ea nu era prea implicată în concept. Știi când cineva îți zice evident din limbajul corporal că nu vrea să treacă de un anumit punct? Ei bine, eu o sărutam și ea făcea asta, iar partenerul ei începuse să se masturbeze, anticipând c-o să se întâmple ceva. Dar era clar că femeia asta nu era deloc interesată. La un moment dat, am încercat s-o sărut și, gen, ea tresărea. M-a făcut să mă simt oribil. Așa că ne-am scuzat și-am plecat. Ne-am dus să luăm micul dejun – am mâncat un englezesc complet. Mi-era foame! Am avut mult de muncă: am stat acolo preț de patru ore și am făcut sex cu cel puțin șase oameni.

Pare atât de egoist, dar nu prea m-am concentrat pe ce făcea Thomas la petrecere – mi-a păsat doar de experiența mea. A fost ciudat. De când cu petrecerea aia, când l-am văzut pe Thomas cu alte tipe, chiar mi-a plăcut mult, chestie la care nu mă așteptam. E excitant. L-am împărțit cu alte femei și m-a excitat și asta. Îți dă senzația de generozitate, ca și cum toată lumea dă ceva celorlalți. Chiar și când ne-am apucat ca lumea de poliamor și Thomas a iubit alte persoane – a avut două iubite – mi-a dat o senzație călduță, care m-a șocat.

Când am plecat de la petrecere, ne-am simțit atât de eliberați. A fost mult mai bine decât ne așteptam. Ne gândisem la atâtea lucruri și nu se întâmplase niciunul dintre ele. A fost mult mai bine decât ne așteptasem. Fantezia mea era să fiu cu mai mult de un tip odată, dar, după cum s-a dovedit, mă interesau mult fetele. Poți să faci mult mai multe cu femeile – să puneți mâna una pe alta, să-ți treci mâna peste spinarea cuiva, prin părul ei. Cumva, totul e lin cu femeile, pe când cu tipii e, gen: acum ne punem prezervativ și ne futem și trecem mai departe.

Eu și Thomas ne-am simțit mult mai apropiați datorită experienței, ca și cum a fost o chestie făcută împreună, pe care niciunul dintre noi n-o mai făcuse cu altcineva. Aș zice că după ce ne-am deschis relația, acele prime șase luni au fost extraordinare. Tocmai făcusem un copil și eram măritată cu cineva care putea să mă iubească și să-mi ofere structura și solidaritatea de care aveam nevoie acasă, dar îmi permitea și să caut relații intime cu alte persoane. Mă simțeam și cu boii înjugați și cu sacii-n căruță, gen: nu e prea frumos ca să fie adevărat? Sexul în grup mi-a făcut relația cu soțul meu mult mai profundă.

După aia, am mai fost la două petreceri cu sex, dar n-au fost la fel de bune ca acea primă dată. Ne-am hotărât că vrem ceva un pic mai semnificativ de la interacțiunile noastre sexuale, așa că ne-am hotărât să ne deschidem căsnicia și să și construim relații cu alți oameni. Am trecut, practic, la ceea ce oamenii numesc poliamor.

Perioada dintre prima discuție despre deschiderea relației și momentul când chiar ne-am dus la acel party a durat vreo doi ani. Cred că mi-ar fi luat la fel de mult timp să construiesc o relație de bază în care a face asta – a deschide relația – nu mi-ar fi afectat căminul și viața de familie.

Cu Thomas, pentru că mă face să mă simt incredibil de în siguranță, nu mă consider niciodată amenințată. Au existat câteva perioade mai complicate, totuși, când s-au atașat alții de noi. Cu prietenul meu de un an, pe care-l iubesc foarte mult, m-am simțit geloasă. A început să se vadă cu alte persoane, pentru că voia și el să se însoare și să se așeze la casa lui și știam că la un moment dat o să-l pierd – în viața mea n-am mai simțit atâta gelozie.

Când cauți să-ți deschizi relația către noi experiențe, punctul de acces e cel mai dificil: e greu să treci de la monogamie la poligamie. Să încalci regulile alea și să treci într-un spațiu cu totul nou e dificil și nu e ceva ce se întâmplă ușor.

Dacă vrei să experimentezi sexul în grup, ți-aș recomanda să cunoști oameni pe orice platformă folosești și să socializezi cu ei. Mai devreme sau mai târziu, o să înceapă să se formeze conexiuni organice, iar când o să aibă loc și sexul, n-o să pară dubios sau grăbit – n-o să fie ca un schimb rece și clinic. Organizează-ți propriile petreceri sau ia-ți o cameră la hotel, dacă aveți un buget împărțit la mai mulți prieteni. Un avantaj în a organiza propriile petreceri e că poți să alegi pe cine inviți, numai să te asiguri că e acoperită toată chestia cu sexul protejat – în cluburile de sex ți se oferă, de obicei, prezervative.

N-o să judec pe nimeni care e monogam, dar mi s-ar părea destul de greu să cred c-aș putea eu să fac sex cu o singură persoană toată viața. Dacă n-aș putea să mă apropii de alții aș fi foarte tristă, pentru că evoluez și mă schimb foarte mult datorită oamenilor. Singurul motiv pentru care fac asta cu Thomas e că mă face să mă simt în siguranță. Thomas nu se abate niciodată de la loialitatea față de mine. Întotdeauna îmi dă asigurări. Avem o familie foarte stabilă. Știu că mereu o să respecte asta.