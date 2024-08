Cum arată pachetele de acasă pe care le primesc studenții din București

Un nou an universitar a început, iar trenurile și microbuzele care străbat țara vor transporta în plus câteva sute de kilograme mulțumită mamelor harnice care au grijă ca stomacul copiilor plecați la facultate să fie mereu plin cu cele mai bune produse home made.



Povestea mea cu pachetul de acasă începe în anul întâi de facultate, când primeam săptămânal mâncare, pentru că viața la București e grea și banii sunt puțini când ești student. De trei ani știu că joi este ziua în care mama mă sună și stabilim meniul pentru săptămâna care vine, ajungându-mi vreo patru zile, maximum cinci, dacă mai strecor un KFC pe acolo. Pentru că locuiesc la cămin, automat nu e doar pachetul meu, este și al colegilor, pe care îi chem la mine să bem un șprit trimis de tata și să stingem cu o sarma de la mama. Dar meniul doamnei Țene este variat: de la clasicele șnițele cu piure, orez, ciorbă, sarmale până la ciuperci gratinate, tocăniță cu vin, vinete umplute și nelipsitele prăjituri.

De cele mai multe ori, pachetul meu depășește 12 kilograme și acum îmi aduc aminte cât am sughițat într-o zi, crezând că mă vorbește vreo fată de care îmi place, ca să aflu apoi că erau înjurăturile prietenei mele, Delia, care îmi luase pachetul de la gară în acea zi. Mi-a fost milă de ea când am simțit cât de greu era, ca apoi să intru pe WhatsApp unde îmi scrisese tata că pachetul are 17,5 kilograme.

Vara trecută am învățat pe pielea mea ce înseamnă zece zile fără pachet. Nu m-a deranjat că a trebuit să îmi gătesc, ci mai mult m-a durut portofelul când am adunat bonurile și am văzut totalul, am zis că trebuie să se întoarcă mama mai repede de la mare și să se pună pe treabă.

Ah, da, primesc pachet în sacoșă de rafie, doar că puțin mai fancy, cu Bing Bang-ul din Londra. Se întâmplă asta de vreo trei ani pentru mine. Așa că mi-am propus să întreb câțiva prieteni și colegi de cămin ei ce primesc, cât le ajunge, dacă împart mâncarea în cămin, să știu când să le fac o vizită.

Cosmin, 21 de ani, Științe Politice, Galați

VICE: De unde îți iei pachetul și cât de des primești?

Cosmin: Îmi trimit ai mei geanta cu mâncare și ceva haine măcar o dată la două-trei săptămâni, depinde cât de mult timp are mama să facă mâncare. De obicei, o trimit prin prieteni care vin cu trenul. Duminică seara e regulă să ajung prin gară.

Ce comanzi cel mai des la mama?

Cel mai mult îmi trimite chifteluțe sau sarmale. Carnea nu trebuie sa lipsească niciodată, fie că e la grătar, prăjită sau în orice combinație. De când sunt la București salata de boeuf nu mai e doar aperitiv de sărbători și piure-ul de la mama nici nu se compară cu cel de la Auchan sau Carrefour.

„Borcanul cu murături e mereu cireașa de pe tort.”

Împarți mâncarea cu colegii de cămin/apartament?

Împărțim mereu mâncarea, duminică seara după ce primim pachetul servim masa în familie. Parcă ne-am aduna în jurul focului și fiecare pune pe masă ce are mai bun, cu emoție și grijă ca să mai rămână și pentru zilele grele ce urmează.

Câte zile îți ajunge pachetul de acasă?

Depinde cât de mult îmi place ce am primit. În trei zile se poate termina, dar dacă te organizezi bine și mai intercalezi cu borcanele de zacuscă, îți ajunge lejer pe toată săptămâna.

Cam ce sumă de bani economisești pentru că primești pachet?

Minimum două sute de lei la fiecare pachet. Când știi că te așteaptă frigiderul gol acasă, te scapi la KFC, Mc, shaorma și se duc banii imediat.

Care-i media de borcane de zacuscă pentru un an universitar?

În primul an de facultate primeam destul de multe borcane, dar în timp i-am spus mamei să nu mai trimită. Vara asta nici nu a mai făcut, anul trecut aveam minimum 15 borcane adunate pe la cămin.

Cum ai vedea o săptămână fără să ai pachet de acasă?

Nu e mare tragedie, vorba mamei – trebuie să înveți și tu să-ți faci acolo niște cartofi pai, o omletă, să nu mori de foame. Plus că meniul zilei nu e mai mult de 20 de lei.

Cam câte kilograme are un pachet bine primit de la mama?

Destul cât să mă doară umerii a doua zi după ce îl aduc de la gară. Nu l-am cântărit niciodată.

Cel mai penibil lucru primit la pachet de la părinți, dar de care nu te poți lipsi niciodată.

Sunt câteva lucruri, dar nu le spun aici că se supără mama dacă vede articolul.

Elena, 21 de ani, Științe Politice, Buzău

Elena (dreapta) tocmai s-a mutat în căminul din Grozăvești.

VICE: De unde îți iei pachetul și cât de des primești?

Elena: Mama îmi trimite pachet săptămânal. Duminica e ziua în care mănânc cel mai mult fiindcă îmi e poftă de tot ce mi-a trimis mama. Plus că mi se face foame după ce car bagajul de la gara din Obor.



Ce comanzi cel mai des?

Salata de vinete cu maioneză. Ador chestia aia, dar mama nu îmi trimite chiar mereu pentru că spune că ma îmbolnăvesc.

Împarți mâncarea cu colegii de cămin/apartament?

Da, normal ca împart. Am crescut cu un frate mai mare și sunt obişnuită să împart orice, chiar și țigarile, cu bunii mei prieteni Alex și Cristian. Plus că mama trimite foarte multă mâncare și nu pot să o termin singură.

Câte zile îți ajunge pachetul de acasă?

Muuulte. Până se strică. Și asta pentru că mama nu înțelege termenul de „puţin”.

Care-i media de borcane de zacuscă pentru un an universitar?

E surprinzător de mică. Nu sunt nebună după zacuscă și îmi trimite multe altele, deci nu prea mai e loc și de zacuscă.

„O săptămână fără pachet de la mama ar fi plină de supe la plic, pate și Mc.”

E ceva ce primești de la ai tăi, deși îți displace?

Nu, mama știe clar ce nu mănânc și nu suportă să știe că arunc mâncarea.

Alina, 23, Geografie, Buzău

VICE: De unde îți iei pachetul și cât de des primești?

Alina: Ai mei îmi trimit în fiecare duminică pachetul cu trenul și îl iau de la Gara de Nord care se află la câteva minute distanță de campus.

Ce comanzi cel mai des la mama?

Ceeeel mai des o rog să îmi facă sarmale și să mai adauge în pachet niște smântână, paste și vișinată.

Împarți mâncarea cu colegii?

Sincer, nu prea. Sunt destul de zgârcită, mai ales cu mâncarea. Trebuie să se întâmple vreun fenomen aparte ca să le dau și colegilor de palier. În schimb, îmi place să dau iama în pachetul altor oameni și o câmpenească cu ei e cea mai bună terapie. Slavă cerului că am prieteni mai darnici!

Câte zile îți ajunge pachetul de acasă?

Depinde ce mâncare primesc. Dacă e mâncarea preferată, nu rezistă trei zile. Dacă primesc ceva ce nu îmi place poate depăși termenul de garanție, dacă mă înțelegi ce vreau să zic.

Cam ce sumă de bani economisești pentru că primești pachet?

Hmm, nu am calculat niciodată. Cred că economisesc vreo 200-300 de lei pe săptămână, asta dacă mănânc în oraș.

Care-i media de borcane de zacuscă pentru un an universitar?

Nici asta nu am calculat, dar știu sigur că am mereu unul în frigider pentru zile negre. Cred că ar fi cam minim unul pe săptămână, deci peste 50 de borcane.

„Am fost atât de entuziasmată că primesc pachet de la mama, încât m-am dus cu o zi mai devreme să îl iau.”

Cum ai vedea o săptămână fără să ai pachet de acasă?

Pate, pate, pate. Dacă nu e zacuscă, atunci sigur e pate. Am trecut și prin astfel de experiențe. Nu aș vrea să le repet!

Cam câte kilograme are un pachet bine primit de la mama?

E direct proporțional cu dragostea mamei.

E ceva ce primești de la ai tăi, deși nu-ți place în mod special?

CIORBĂ! Îmi trimit foarte des și nu prea o mănânc *sper să nu citească articolul*, dar îmi lipsește așa mult când nu am ce să mănânc.

Alexandra, 22 de ani, Psihologie, Suceava

Alexa (tipa din centrul fotografiei)

VICE: De unde îți iei pachetul și cât de des primești?

Alexandra: De la Gara de Nord. În principiu mama trimite cu trenul și dă vreo 15 lei la naș. Ținând cont că-s din Suceava, primesc o dată la 2-3 săptămâni. Maică-mea îi trimite lui frate-miu care-i în Iași în fiecare weekend.

Ce comanzi cel mai des de acasă?

Șnițele și cartofi la cuptor. Astea-s chestiile standard, fără ele nu există pachet.



Împarți mâncarea cu colegii de cămin/apartament?

Clar. Mama are și un stil că gătește în cantități industriale și uneori chiar caut eu prieteni să le dau de mâncare numai că să nu se strice. Mai mult, când primesc salată de perișoare de acasa e sărbătoare pentru că în zona asta nu se face și maică-mii îi iese și genial. Adică am primit complimente gen „e mai bună ca orice partidă de sex” sau „orgasmică”. Aa, și pandișpanul maică-mii e minune și obișnuiesc să-l aduc la muncă.

Câte zile îți ajunge pachetul de acasă?

O săptămână cel puțin. Mama îmi trimite și chestii pe care să le pun la congelator și să le mănânc și peste trei săptămâni. Sau borcane capsate și conserve.

Care-i media de borcane de zacuscă pentru un an universitar?

Eu nu sunt fană zacuscă, deci mama nu-mi prea trimite. Însă reușește cumva să-mi trimită cel puțin patru borcane cu fel și fel de chestii la fiecare pachet. Deci 4 borcane o dată la două săptămâni. 4 ori 26 de săptămâni = multe borcane.

Cum ai vedea o săptămână fără să ai pachet de acasă?

Bă, nu cred că a existat o săptămână în care efectiv să rămân fără nimic din pachet. Să zicem că o săptămână cu puține lucruri rămase din pachet ar fi o săptămână cu mult fast food.

„Niciodată n-am reușit să-mi termin conservele, pastele sau chestiile din congelator. ”

Cam câte kilograme are un pachet bine primit de la mama?

Bă, nu obișnuiesc să-l cântăresc, dar e clar ca eu singură nu-l pot ridica și dacă-l car împreună cu cineva, luăm pauze dese. Un prieten la un moment dat se oferise să meargă el să mi-l aducă pentru că eram teribil de obosită și pentru că bineînțeles, aveam salată de perișoare, iar când a venit era leoarcă de transpirație și gâfâia.

Care a fost cel mai funny moment cu pachetul?

Când o rugasem pe mama să-mi trimită pe lângă bagajul cu mâncare și sacul de dormit și cortul. A reușit cumva ea să-l împacheteze într-un sac negru în așa fel încât zici că eu căram de fapt un cadavru. Știu că toată lumea din metrou se uita la mine foarte dubios.

Ce insistă să-ți trimită ai tăi, la pachet, deși ție nu-ți place deloc?

Ciorbă și murături. Nu mă dau în vânt după ciorbă, dar știu că ar trebui să mănânc din când în când și murături îmi trimite în principiu pentru o prietenă căreia îi plac mult. Eu nu-s fană.

Cel mai penibil lucru primit la pachet de la părinți, dar de care nu te poți lipsi niciodată?

Hârtia igienică, chiar dacă există și în București. Dar probabil dacă ar fi să-mi cumpăr de aici, mi-aș lua din aia ieftină, iar mama îmi trimite Zewa.

Alexandru, 23 de ani, Pitești, Geografie

VICE: De unde îți iei pachetul și cât de des primești?

Alexandru: Tatăl meu lucrează la CFR așa că în zilele când sunt prins cu treabă îi spun să vină el până la București, dar de cele mai multe ori ne vedem la jumătatea drumului, la Titu. La mine nu e o zi anume în care primesc pachetul. Când chiar nu mai am ce manca îi întreb pe ai dacă îmi mai trimit și mie mâncare. În sesiune sau iarna, când stau mai mult pe la cămin, primesc săptămânal, dar se întâmplă să primesc și la trei săptămâni.

Ce comanzi cel mai des de acasă?

Doar în primul an comandam, până mi-a zis mama „nu te mai întreb ce vrei și nici nu îți spun ce îți trimit”. Acum mai comand doar câte o prăjitură când mi se face poftă, prăjiturile fiind specialitatea mamei.

Împarți mâncarea cu colegii de cămin/apartament?

Cine răspunde cu „nu” la întrebarea asta nu merită să stea la cămin. Ăsta e farmecul pachetului de acasă. Eu chiar le spun colegilor că nu e nevoie să mă întrebe dacă vor ceva din frigider. Bine, regula asta nu e valabilă și pentru prăjituri.

Câte zile îți ajunge pachetul de acasă?

Depinde de cât de mult stau pe acasă. Dar de obicei cam 4-5 zile, dar se poate termina și din a doua zi, dacă am mulți musafiri.

Cam ce sumă de bani economisești pentru că primești pachet?

Niciodată nu am făcut un calcul pentru că după ce se termină pachetul de acasă, apelez la pachetele colegilor, astfel că rar mi se întâmplă să mănânc o săptămână doar pe banii mei.

Nu primesc așa mult zacuscă, dar întotdeauna e bine să ai un borcan de rezervă. Cred că într-un an ai mei îmi trimit cam 12-15 borcane.

Cum ai vedea o săptămână fără să ai pachet de acasă?

În perioadele când nu am mâncare de acasă sunt două alternative foarte bune. Prima e pachetul colegilor de palier, care mereu au ceva și pentru tine. A doua variantă este cantina unde mâncarea e bună și are prețuri decente.

Cam câte kilograme are un pachet bine primit de la mama?

Depinde de cât timp a avut mama să îmi gătească, dar de obicei are aproximativ 7 kilograme. Când îmi trimite după două sau trei săptămâni e mai greu și ajunge pe la 10 kilograme.

Care a fost cel mai funny moment cu pachetul?

Pe moment nu a fost deloc funny, tata supărându-se foarte tare, iar eu deja mă resemnasem cu ideea că nu o să mai văd mâncare de acasă. Trebuia să mă întâlnesc cu el la Titu, doar că eram foarte obosit și am adormit. M-a sunat de vreo zece ori, dar nu am auzit absolut nimic. Partea amuzantă e că vagonul în care eram eu era decuplat la Titu și mergea într-o altă direcție. M-am trezit când a plecat trenul și am mers disperat la controlor să îi spună mecanicului să oprească. Când am coborât, l-am văzut pe tata foarte supărat. De atunci îl sun io înainte, ca să vadă că sunt treaz.

E ceva ce îți trimit ai tăi, deși nu îți place?

Nuuu. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Doar că mama ține cont și de preferințele colegilor de palier și îmi spune „vezi că am trimis și ciorbă din aia că știu că îi place Mariei” sau „nu am mai pus stafide în budincă pentru că știu că nu îi plac lui Tudor”.

„Pot să spun că mama nu mai trimite demult pachetul doar pentru mine.”

Care e cel mai penibil lucru primit de la părinți, dar de care nu te poți lipsi niciodată?

Eu nu am primit niciodată lucruri penibile pe pachet. Știu că unii prietenii primesc lucruri mai puțin obișnuite pentru un pachet, cum ar fi hârtie igienică sau anafură, dar nu pot să spun că sunt penibile. Până la urmă orice primim de acasă e binevenit.