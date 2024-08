Am vorbit cu parizieni care au venit să vadă cum arde Notre Dame

Este ora 22, podul Tournelle. Notre Dame de Paris arde de mai bine de trei ore. Am mers 30 de minute cu taxiul ca să ajung colo. Dacă nu era traficul infernal, cred că toți parizienii ar fi fost acolo. De la ora 19 am fost inundată de vestea incendiului pe social media și prin știri. Am ezitat mult înainte să vin, prea îndurerată și șocată de ce se petrece. Apoi m-am gândit că este vorba de ceva istoric și dacă Notre-Dame dispare în seara asta, ar fi bine să o mai văd încă o dată, pentru ultima oară.

Foto: SOLAL / SIPA

Trecătorii s-au adunat să vadă spatele catedralei. Flăcările erau la fel de înalte ca cele două turnuri ale clădirii vechi de 856 de ani. Aproximativ o sută de oameni au început să cânte „Hail Mary”, cu ochii ațintiți asupra flăcărilor și a jeturilor de apă. În mod ciudat, este liniștitor. Pretutindeni, alți parizieni și turiști continuă să urmărească spectacolul trist de pe marginea trotuarelor, cu bicicletele sprijinite de pod.

Videos by VICE

Pe toată distanța dintre podul Tournelle până la Hotel de Ville oamenii stau cu iPhone-urile deschise și cu ochii înlăcrimați. Rareori am mai văzut atâtea persoane pe străzi într-o noapte de luni. Când trec pompierii, oamenii îi aplaudă, ca apoi să-și continue contemplarea tristă. Am vorbit cu parizienii prezenți acolo despre ce se întâmplă.

Eva, în vârstă de 29 de ani, Controlor de trafic aerian

Foto: Rebecca Topakian

Locuiesc în arondismentul 13 și am văzut focul din bucătărie. Înainte locuiam în 5 și-mi petreceam timpul admirând Notre Dame. Sunt tristă, oripilată, șocată. Îmi spun în sinea mea că nu am privit-o îndeajuns și că avem multe regrete. Seamănă cu doliul după o persoană, chiar dacă este vorba despre un monument, sentimentul e același pentru mine. Pe lângă asta sunt catolică, are și o dimensiune spirituală pentru mine. Este ăsta un soi de mesaj? Nu știu, având în vedere starea lumii astăzi, cine mai știe? Sau o fi vorba de terorism. Sunt sigură că și alții s-au gândit la asta.

Jabu, în vârstă de 20 de ani, student la cinematografie

Foto: Rebecca Topakian

Am fost forțat să vin. De fapt eram la un pahar cu amicii și am văzut știrea pe social media. Prietenii mei sunt mai șocați ca mine. Dar majoritatea a câștigat, așa că am venit și eu aici. Cumva mi se pare amuzant: un simbol care arde mă face să râd. Dacă ar fi murit oameni aș fi reacționat diferit, dar până la urmă este doar un lucru!

Christelle, în vârstă de 42 de ani, agent RATP

Foto: Rebecca Topakian

Am crescut în suburbii și singurele monumente vizitate din Paris, când eram copil, au fost Opera Garnier și Notre-Dame de Paris. Sunt foarte șocată, nu puteam sta în fața televizorului. Sunt devastată, este oribil. Mă simt de parcă am pierdut un membru al familiei. Catedrala este un simbol al copilăriei mele, dar și pentru Republică, este ancorarea mea în Franța. Când am auzit știrea m-a apucat durerea de stomac, nu am vrut s-o cred. Și m-am gândit, va mai fi aici mâine? Ce se va alege de Notre-Dame? De fapt, am venit aici fiindcă m-am temut că n-o voi mai vedea vreodată. Și chiar dacă mâine este zi de școală, am venit cu fiica mea, am vrut să fie aici cu mine.

Philippe, în vârstă de 60 de ani, pensionar

Foto: Rebecca Topakian

Am ajuns aici în urmă cu 45 de minute. Când am văzut catedrala în flăcări m-am gândit că vor potoli focul mai rapid, dar deja au trecut trei ore de când arde. Este în continuare un monument istoric și sentimentul care predomină este tristețea. Au venit atâția oameni în seara asta fiindcă nu este un foc obișnuit și va avea un impact puternic. Mă tem că este foarte serios.

Louis, în vârstă de 21 de ani, student la mediere culturală, și Aymeric, de 21 de ani, student la drept

Foto: Rebecca Topakian

Locuim în apropiere și imediat cum am aflat am venit. Suntem aici de trei ore. Nu știu dacă din cauza curiozității sau fiindcă suntem parizieni. Sau dacă trebuie să vedem cu ochii noștri ca să credem. Dar nu ne putem pronunța încă, evenimentul ăsta rămâne de neînțeles. Cam la fel ca-n atacurile din Paris, nu am priceput mare lucru, chiar dacă, din fericire, în seara asta nu au fost victime. Notre Dame este o parte din Paris și din identitatea franceză. Avem examene mâine, dar cred că vom sta treji o mare parte din noapte, cel puțin până se stabilizează situația. Și dacă va cădea, vom sta aici.

Theo, în vârstă de 19 ani, student la film, și Clelia, în vârstă de 18 ani

Foto: Rebecca Topakian

Theo: Sunt aici de o oră. Am văzut știrile la ora 19, la televizor. Am știut imediat că trebuie să vin. Sunt parizian, m-am născut aici. Și Notre-Dame, pentru mine, la fel ca pentru toți ceilalți, cred că este cel mai mare monument din Paris. Ba chiar este o parte importantă a orașului. Dacă nu reușesc să stingă focul, va fi un dezastru. S-ar putea dărâma… nici măcar nu-mi găsesc cuvintele, sunt cu mintea în altă parte.

Clelia: Este suprarealist, am crezut că e o glumă când am auzit știrea. Nici măcar n-am vrut să vin. Pe lângă asta, nici măcar nu s-a finalizat! Sunt devastată.

Foto: Lewis Joly / SIPA

Foto: Emma Francis / SIPA

Foto: SOLAL / SIPA

Foto: NorthJersey.com / SIPA

Foto: Jacques Witt / SIPA

Foto: Marin Driguez / SIPA

Foto: Francois Mori / AP / SIPA

Foto: Lewis JOLY / SIPA

Articolul a apărut inițial pe VICE FR.