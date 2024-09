Am vorbit cu parlamentarii USR care au votat DA pentru referendumul antigay

Săptămâna trecută, a existat un vot în Camera Deputaților privind referendumul de redefinire a căsătoriei demarat de Coaliția pentru Familie. A trecut fără emoții, bineînțeles, dar la asta se aștepta oricum toată lumea. Însă, problema multor progresiști de pe Facebook și pretutindeni a fost că dintre cei 232 de parlamentari care au votat pentru, șase erau de la USR.

Și n-am înțeles exact de ce au fost unii atât de dezamăgiți și surprinși. Se știa dinainte că, cel puțin pe tema asta, USR va alege calea „votului de conștiință”, adică fiecare parlamentar e liber să voteze în funcție de propriile principii și valori. Iar USR a ezitat mereu să-și asume poziții oficiale pe chestiuni atât de sensibile, dar ne-au amintit de fiecare dată că n-au fost aleși pentru platforma progresistă, ci datorită unui program politic care propovăduia anticorupția, transparența și debirocratizarea.

Așadar, dacă tot am fost în weekendul ăsta la Cluj, pentru Congresul USR, am profitat de ocazie ca să-i întreb pe toți oamenii ăștia de sănătate. Să văd cât de mult susțin Coaliția și dacă, într-adevăr, au o aversiune patologică față de homosexuali. Cei șase se numesc Vlad Duruș, Mihai Botez, Stelian Ion, Dan Rădulescu, Bogdan Rodeanu și Matei Dobrovie.

Cel din urmă, care a și participat la conferința organizată de Coaliție în urmă cu aproximativ o lună, a fost singurul care nu a dorit să vorbească cu mine. A zis că nu vrea să facă vâlvă, că nu e timp, că după Congres, că a fost și el jurnalist și știe cum merg treburile. L-am contactat după Congres, încă n-a răspuns. Apoi, Stelian Ion, deputat de Constanța, a preferat să discutăm off the record, dar mi-a trimis un email foarte detaliat, din care am selectat cele mai relevante argumente.

În rest, cam astea au fost motivele lor pentru a-și justifica DA-ul din Camera Deputaților.

Vlad Duruș

Fotografie via contul de Facebook al lui Vlad Duruș

VICE: De ce ai votat „Da”?

Vlad Duruș: Modul în care este definită în actuala Constituție căsătoria nu este unul adecvat. Pe actuala Constituție, s-ar fi putut căsători legal chiar și zece persoane. Modificare, într-un sens sau altul, ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, atât timp cât nu susții poligamia. Noi n-am votat acum pe fondul problemei, ci doar pentru a trimite această inițiativă în fața cetățenilor, respectiv la votul popular. Dacă societatea noastră, în acest moment, dorește o astfel de definire a căsătoriei, asta trebuie să se reflecte și-n normele legale, normele în vigoare. Chestiunea asta s-a întâmplat în absolut fiecare societate, în America, în Franța, în Germania.

Primul și cel mai vehement contraargument al celor care se împotriveau organizării acestui referendum este acela al încălcării drepturilor omului. Dar este un argument fals, pentru că există o hotărâre CEDO care spune foarte clar că nu se încalcă sub absolut nicio formă drepturile omului prin limitarea căsătoriei la cuplurile heterosexuale. Totodată, CEDO spune-n altă hotărâre, mi se pare că împotriva Italiei, că, într-adevăr, cuplurile homosexuale au nevoie de protecție juridică. Tocmai de aceea, eu, atât în comisie, cât și principial, susțin parteneriatul civil. Am avut și-n cadrul Comisiei drepturilor omului parteneriatul civil, am votat pentru, dacă va ajunge-n plen, voi vota foarte probabil pentru.



Deci crezi că societatea nu e pregătită pentru căsătorii între persoane de același sex?

Asta vom vedea la referendum. Dacă societatea va respinge prin referendum această inițiativă, înseamnă că e pregătită.



Dar tu, personal, ce opinie ai?

Eu sunt mai mult creștin-democrat decât progresist, deci rămân la părerea mea – căsătoria trebuie să rămână strict între cuplurile heterosexuale, dar cuplurile homosexuale trebuie să beneficieze fără îndoială de protecție juridică și tocmai de aceea susțin parteneriatul civil.



De ce trebuie să rămână căsătoria între heterosexuali?

Probabil că… instituția căsătoriei vine și pe filieră religioasă și atunci s-ar denatura oarecum însuși motivul pentru care a apărut. Dar, așa cum am zis, aici e o problemă de poziționare ideologică a fiecăruia. Dacă ești conservator, ești mai libertarian, ești progresist – depinde cum vede fiecare.



Ce direcție vrei să ia partidul după Congres?

Din punct de vedere economic, cred că majoritatea membrilor USR și a simpatizanților suntem de dreapta. În ceea ce privește planul social, nu m-ar deranja să fim de centru, pentru că USR a apărut pentru că e nevoie de un partid care să gestioneze responsabil administrația, cheltuirea banului public, să limiteze corupția. USR nu a avut de la început o agendă nici progresistă, nici creștin-democrată, nici conservatoare.



Totuși, temele astea există în societate, indiferent de platforma pe care ați fost aleși. Trebuie să aibă și USR o poziție oficială asupra acestor teme, nu?

Corect, dar atât timp cât electoratul nostru e de diferite feluri, atunci mi se pare corect ca și votul pe aceste teme să fie în diferite feluri. Pentru că aici vorbim până la urmă de nemulțumirea celor care doreau ca partidul să se exprime într-o poziție de 100% împotriva acestui referendum, fără să ia în calcul faptul că există foarte mulți oameni care ne-au votat și ne susțin care nu doreau un astfel de vot. Ei n-ar trebui reprezentați?



Am auzit de un sondaj care arăta că electoratul USR e împărțit 50/50 din punctul ăsta de vedere. Șerban Marinescu spunea că nu e atât de relevant și că nu poți lua decizii bazându-te pe un singur sondaj.

Păi, atunci, poate facem sondajul până iese cum vrem.



Susții Coaliția pentru Familie?

Nu.

Dan Rădulescu

Fotografie via contul său de Facebook



VICE: De ce ai votat în favoarea organizării referendumului de schimbare a Constituției?

Dan Rădulescu: Asupra temelor sensibile, s-a discutat în USR, că va exista un vot de conștiință. Votul de grup e mai simplu, te supui unei decizii colective. Votul de conștiință implică o răspundere foarte mare și eu am stat foarte mult să mă gândesc cum și de ce să votez. De felul meu, fiind oarecum mai libertin, mi s-a părut o alegere foarte greu de făcut din două motive. Pe de o parte, presiunea publică – care putea sau nu fi justificată, comentariile sunt împărțite. Și, pe de altă parte, dreptul unor oameni de a alege. Pentru că sunt trei milioane de oameni – mulți au fost catalogați că sunt niște proști, că nu știu ce au semnat, chestii din astea. Totuși, sunt trei milioane de oameni, oamenii vor vrea să-și dea cu părerea. Și atunci m-am gândit foarte mult: eu ce fac, ce votez? Votez pentru Coaliția pentru Familie sau votez ca acei oameni să poată vota? Și atunci am ales.



Au existat zvonuri că, de fapt, n-ar fi fost chiar trei milioane de oameni și că problema s-a pus la modul „sunteți de acord cu căsătoriile între homosexuali?”.

E clar o abordare greșită. Nu am văzut, în schimb, ONG-urile care se ocupă cu drepturile omului să aducă-n față aceste cazuri. Poate că dacă aceste cazuri erau bine popularizate sau dacă măcar apăreau la televizor și erau scoase din bula de Facebook pe care o știm cu toții, atunci s-ar fi schimbat balanța.



Spui că ești mai libertin.

Da, mă rog, am terminat o universitate de arte.



Deci nu ești conservator sau religios?

Astăzi e greu să vorbești despre stânga și dreapta, nu mai suntem în perioada interbelică, când obligatoriu te poziționai. Nu mai suntem în secolul trecut, în secolul națiunilor, când erai obligatoriu naționalist, aparțineai unui neam. Azi suntem într-un secol al deschiderii totale, suntem în Uniunea Europeană, și suntem practic o națiune europeană și adoptăm valorile europene. Există, cred că știi, o decizie CEDO și sunt cel puțin șapte state în Uniunea Europeană care au definită în Constituție familia.

Citește și: Am vorbit cu parlamentarul USR care simte că gayii nu reprezintă electoratul lui

În schimb, au legalizat parteneriatul civil.

Da, eu sunt pentru parteneriatul civil, chiar am scris într-o postare pe Facebook. Și-n plus, dacă decizia de grup era de a vota într-un anumit fel, mă supuneam deciziei de grup. Deci susțin parteneriatul civil. E normal, toți oamenii, din moment ce plătesc taxe și impozite, respiră, trebuie să se bucure de aceleași drepturi.



Dar în momentul actual suntem pregătiți pentru căsătorii între persoane de același sex?

În România suntem destul de departe de asta. Este o societate profund conservatoare, votul la sat este încă majoritar. Lumea rurală decide încă, ceea ce e bine, dar nu e suficient informată. Și, pe măsură ce vom înainta în timp și mijloacele de informare vor deveni tot mai accesibile și lumea va fi deschisă să asculte și alte păreri, fără a le accepta, doar să le audă, cu siguranță atunci s-ar putea schimba și opinia generală. Și da, atunci probabil că nu s-ar mai strânge trei milioane de semnături, s-ar strânge cinci sute de mii, să zicem. Sau omul, înainte să semneze, s-ar întreba: „băi, chiar așa e?”

Mihai Botez

Fotografie via contul său de Facebook

VICE: De ce ai votat „Da”?

Mihai Botez: Tehnic vorbind, inițiativa Coaliției pentru Familie este una democratică. Au jucat după regulile jocului și acum trei milioane de oameni cer această modificare constituțională. Apoi, un alt motiv este că, eu sunt un creștin practicant și îmi doresc ca în societatea românească să putem promova ideea de familie creștină. Asta este doar părerea mea, iar motivul pentru care am intrat în USR nu a fost să promovez chestii care țin de valorile mele personale, religioase. Am intrat în ideea de a ajuta USR să-și pună-n aplicare planul pentru mai multă transparență în administrație, pentru eficiență-n cheltuirea banului public, pentru competență. Pentru lucruri care să facă România să evolueze.



OK, ai valori creștine, dar n-am văzut sau auzit comunitatea LGBT cerând căsătorie între persoane de același sex. Doar parteneriat civil.

Discutăm despre inițiativa Coaliției pentru Familie de foarte mult timp, dar n-a existat o dezbatere pe bune în acest sens. De-a lungul timpului, la TV sau în alte medii, dar și în discuția directă cu reprezentanți ai ambelor părți, am observat două tabere care sunt foarte puternice pe poziții și nu doresc să-și vorbească. Fiecare consideră că are dreptatea lui și nu vrea să renunțe la nimic. Problema este că noi trăim în aceeași țară și trebuie să existe un consens sau o pace socială. Dintr-un motiv care-mi scapă, pe agenda zilei a apărut această idee, cu familia creștină. Și trebuie tratată, dacă tot a apărut. Dacă am fi băgat-o sub preș și am fi zis „nu, nu facem referendum”, o frustrare a multor milioane de oameni ar fi putut să degenereze sau să escaladeze către altceva. Și atunci, cred că acest referendum aduce oportunitatea ca cele două tabere să găsească o soluție care să le ajute pe ambele. Ok, poate că acest moment va duce la modificarea Constituției, sunt șanse în acest sens. Dar poate că tot acest moment va aduce și la acel parteneriat civil pe care-l cere comunitatea LGBT.



Tu susții acest partneriat civil, vei vota pentru?

Îmi doresc să găsim o soluție pentru ca membrii comunității LGBT să poată să-și vadă de viața lor, fără să fie maltratați sau priviți diferențiat ca cetățeni de către statul român.



Deci ți se pare ok inițiativa asta, de legalizare a parteneriatului civil?

Consider că trebuie găsită o soluție legală, pentru că… da, cred că parteneriatul civil sau cum se va numi ar trebui implementat. Știu că a fost o inițiativă. Din discuțiile pe care le-am avut cu diverși juriști, am înțeles că forma nu este cea mai fericită, dar sunt sigur că-n discuțiile cu comunitatea LGBT și cu juriștii vom putea ajunge la o formă care să fie acceptată de toate părțile și să treacă.



Vorbeai de un dialog între cele două tabere. Crezi că e posibil un dialog între comunitatea LGBT și Coaliția pentru Familie? Pe cei din urmă i-am văzut destul de vehemenți împotriva homosexualilor.

Coaliția pentru Familie e un organism care, până la urmă, activează politic. Eu am avut așteptări de la ei să acționeze mai mult tehnic, adică să țină comunitatea la curent cu ce au mai făcut. Dar, din câte am observat, mai ales în campanie, au atacat USR în mod constant. Și primul impuls a fost să mă enervez, să mă supăr, că ne atacă pe nedrept, că ne pun etichete, că suntem LGBT-iști sau mai știu eu cum ne-au numit. Și mi s-a părut nedrept, dar apoi am încercat să înțeleg la nivel rațional de ce au făcut lucrul ăsta.

Dacă-i privești ca pe un actor politic, îți dai seama că ei își utilizează toate armele pe care le-ar avea un politician ca să își ducă la îndeplinire obiectivul.

Obiectivul ăsta este legitim?

Obiectivul lor este să modifice într-un anumit fel Constituția. Mă gândesc că-n momentul în care s-a făcut Constituția, nu cred că s-a gândit cineva că soții ar putea fi altceva decât o femeie și un bărbat.



Căsătoria era deja definită drept uniunea dintre un bărbat și o femeie în Codul Civil. De asta spun mulți că e inutil acest demers.

Tocmai de asta naște emoție degeaba, până la urmă. Ar trebui să ne concetrăm pe a identifica acel demers legislativ care să aranjeze lucrurile într-un mod bun pentru toată lumea.



Dar tu, personal, susții Coaliția?

Coaliția pentru Familie, ca entitate, m-a dezamăgit, fiind implicat în USR, și m-am simțit atacat pe nedrept. Înainte, consideram că demersul lor este unul corect, cum orice inițiativă cetățenească de o așa amploare e de apreciat. Un demers democratic, de orice fel ar fi el, dacă joacă după regulile jocului, atunci mi se pare onest și ok. Dar când au început să acționeze ca un politician, atunci nu mi-a mai plăcut. Aș fi vrut ca ei să acționeze echidistant.

Bogdan Rodeanu

Fotografie via contul său oficial de Facebook

VICE: De ce ai votat „Da”?

Bogdan Rodeanu: Pentru simplul fapt că sunt de acord cu ideea în sine și respectarea dorinței a trei milioane de oameni. Până la urmă, este o inițiativă cetățenească pe care nu ai cum să n-o iei în considerare. De fapt, eu am votat pentru posibilitatea derulării unui referendum. Cumva, principiile mele, ca om, se raliază pe ideea de bază a inițiativei.

În se sens?

Eu nu văd termenul „tradițional” ca fiind unul ok. Familia e familie. Familia este produsul, rezultatul, scopul evoluției societății noastre. Familia o văd ca fiind generată prin această asociere, prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Poate o să zici că-s un pic mai conservator, dar e vorba despre noțiunile fiecăruia de bun-simț, care te fac pe tine să fii ceea ce ești. Și la elementul ăsta chiar mă raliez. Familia trebuie să fie formată prin căsătoria dintre bărbat și femeie.

Scopul lor e să contribuie la societate, să facă copii, să educe copii, să fie o formă de asociere funcțională și reglementată.

Familia e definită drept uniunea dintre un bărbat și o femeie în Codul Civil, deci chestiunea asta era deja reglementată.

OK, și în Constituție spune „căsătoria este uniunea dintre doi soți”. Până la urmă, ești reprezentantul politic nu doar al unei circumscripții, ci reprezinți și-ți asumi răspunderea pentru tot ce înseamnă electorat român. OK, legislația trebuie să evolueze și ea, dar trebuie să se încadreze în ceea ce privește zona mai largă a legislației, normele europene, drepturile omului, privite și agreate la modul general. Trebuie s-o adaptezi. Și… nu știu cum să spun acum, ca să nu par prea conservator.

Citește și: Fanii USR care te atacă dacă critici greșelile partidului sunt la fel de răi ca postacii PSD

E alegerea ta să fii conservator.

Nu, nu sunt un conservator din ăsta. Nu mă privesc ca fiind conservator, adică unul vehement, care să țină cu dinții de chestia asta. Pur și simplu, o iau ca pe o noțiune de bază. Așa am văzut familia. În momentul în care s-au dat diferite forme zonei de legislație, iar aici vorbesc de contextul european, descoperim noi valențe pentru aceleași sintagme. Este momentul să faci și o corecție, ca să consacri, ca să protejezi cumva niște valori fundamentale.



O altă critică la adresa demersului era că activiștii și comunitatea LGBT n-au cerut căsătorie între persoane de același sex. Că au cerut doar parteneriatul civil.

Parteneriatul civil. Am văzut proiectul inițiat, încă nu are o formă funcțională juridic, care să poată fi aplicată. Pur și simplu, trebuia să schimbi jumătate din legislația curentă ca să poți să-l integrezi. Sunt foarte multe proiecte legislative cu titluri foarte ok, dar sunt nefuncționale tehnic. Nu am fost în comisiile decidente care l-au analizat, dar l-am citit și eu, am discutat cu colegii și, dacă aș fi fost, aș fi dat un vot negativ la adresa lui. La modul declarativ era o inițiativă care promova niște chestii, dar backgroundul și tot ce era înăuntru era complet nefuncțional.



Dar ești de acord cu acest concept, de parteneriat civil între persoane de același sex? Conceptul în sine, nu proiectul de acum.

Sincer să spun, nu, nu sunt de acord cu un parteneriat civil. Pentru că se poate confunda cu o valoare fundamentală. Se poate substitui căsătoriei, se poate enunța ca fiind alternativa căsătoriei. Căsătoria, din punctul meu de vedere, este fundamentul societății noastre, scopul existenței într-un fel.



Din ce am înțeles, prin acest parteneriat civil, cuplurile LGBT vor să capete drepturi pe care cuplurile heterosexuale deja le au, gen dreptul de a se moșteni unul pe altul în caz de ceva.

OK, dar astea pot fi rezolvate și prin alte proceduri legale. Se pot apela la instrumente legale ca să substituie formele astea de transfer de proprietate sau de împuternicire. Faci un testament, de exemplu.



Dar în cazul în care nu te aștepți să mori? Ești un homosexual tânăr, într-o relație stabilă, și are loc un accident, fără să fi avut un testament pregătit.

E o cazuistică pe care-n momentul de față nu o pot evalua ca impact. Din punctul meu de vedere, alterarea noțiunii de căsătorie în zona în care nu mai este privită ca o uniune din asta… nu sunt de acord, măcar cu asta să rămânem, pentru că o consider o valoare fundamentală a ceea ce suntem noi.

O ultimă întrebare. Tu, personal, susții Coaliția pentru Familie?

Susțin o inițiativă cetățenească. Pentru mine este suficientă ideea de bază. Nu am aprofundat declarațiile Coaliției pentru Familie. Eu susțin o idee în sine și necesitatea unei clarificări. Nici nu mi-am pus problema să susțin organizația sau să fac lobby pentru ea.

Stelian Ion

Fotografie via contul de Facebook al lui Stelian Ion

„Un argument care m-a determinat să votez pentru organizarea acestui referendum a fost bazat pe însăși ideea de democrație. Dacă ținem la această idee și vrem să o promovăm, atunci de ce ne temem de glasul celor mulți? Ne convine democrația doar în salturi, din când în cand? Dacă milioane de cetățeni români (nu discut aici dacă toate semnăturile au fost strânse corect pentru că acestea au fost validate deja de Curtea Constituțională) au promovat această inițiativă, am considerat că ar fi un gest nedemocratic să le blochez prin votul meu inițiativa asta. În final nu palamentarii vor decide, ci toți românii cu drept de vot, prin referendum.

Am fost și sunt deschis pentru a afla problemele cuplurilor formate din persoane de același sex și pentru a încerca să le găsim o soluție legislativă. Acești oameni trebuie să ducă o viață normală în România, fără a fi marginalizați, hărțuiți, „arși pe rug”. Dacă legea civilă actuală nu oferă soluții pentru anumite situații concrete în care se gasesc (ex: moștenirea legală, accesul în spital în cazul în care partenerul este în imposibilitate de a-și exprima voința etc), trebuie găsite soluții legislative pentru a rezolva aceste neajunsuri. O lege a parteneriatului civil poate rezolva rezonabil aceste probleme concrete și cred că este o soluție corectă care pe de o parte nu aduce atingere instituției căsătoriei și nu lezează convingerea a milioane de români, dar care oferă o protecție pragmatică celor care în prezent nu sunt protejați de lege.

Nu cred că pentru aceste persoane are mare importanță dacă uniunea civilă în care aleg să trăiască este căsătoria sau o altă instituție, mai suplă și mai permisivă, care să le rezolve problemele concrete cu care se confruntă zi de zi.”

