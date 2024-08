Oamenii ne-au povestit care au fost cele mai tari partide de hate sex

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.



Sexul din ură: actul sexual cu un partener pe care-l detești. De obicei e cu cineva de care ai fost îndrăgostită sau încă ești sau pur și simplu îl urăști din cauza unei despărțiri nasoale. Dar poate fi și cu cineva pe care l-ai cunoscut într-un bar și te-a enervat din prima clipă, dar te-ai simțit absurd de atrasă sexual.



Sexul în sine e, în general, mai dur și e o reprezentare fizică a disprețului față de cealaltă persoană. De obicei, cea mai bună partidă se întâmplă când ambii parteneri se urăsc la fel de tare și renunță la orice noțiune de bun simț pe durata actului. Evident, trebuie să există consimțământ, altfel se transformă în viol.



Acum că am clarificat fenomenul, hai să vedem câteva exemple. Am vorbit cu câțiva oameni despre cele mai bune, dar și cele mai rele, partide de sex din ură pe care le-au avut.



Mario, 34 de ani

Acum patru sau poate cinci ani, un prieten a încercat să-mi prezinte doi pretendenți drept cadou de casă nouă. Unul dintre ei s-a îmbătat și a aruncat cu vin roșu pe peretele meu, apoi mi-a cerut să-l fut în parc, când l-am condus la taxi și departe de casa mea. Evident, nu i-a mers. Însă celălalt părea interesant. Mai târziu am realizat că se întâmpla asta pentru că aproape nu vorbisem deloc înainte să ne sărutăm în bucătărie.



Nu am făcut sex în seara aia, iar eu am ajuns într-o partidă în trei cu alte două persoane, dar a făcut o schemă clasică de a uita ceva la mine. Intrigat, i-am adus haina acasă la el, punct în care am realizat greșeala mea. El era groaznic, opiniile lui, vocea, felul de a fi. El se referea la soțul lui Beyonce, drept „Jay-Zed” și insista că era dreptul lui ca britanic să-i spună așa.



Evident, am ajuns să-l sărut încă o dată, ca să nu mai vorbească prostii, l-am futut și apoi m-am urcat în autobuzul de noapte, la 20 de minute după ce partida s-a terminat. Nu l-am mai văzut niciodată. Cred că motivul principal pentru care am făcut asta a fost să văd dacă bunul simț și decența se pot transmite pe cale sexuală. Ce să vezi, nu e posibil.



Lucy, 26 de ani

Reluasem legătura cu un fost, după ce acesta se despărțise de ultima iubită. A fost genul ăla de relație pe bucăți, cam toxică pentru amândoi. Am făcut sex cu el și am știut că era pentru ultima oară. Noi am mai avut partide de sex din ură, dar atunci a fost complet diferit. În locul sexului romantic de care aveam parte înainte, amândoi ajungând la orgasm, el mă privea ca pe un set de componente ale corpului, cu orificii bine plasate. Ca și cum eram o păpușă sexuală și singurul scop era propria satisfacție sexuală. El mă făcea „curvă” și îmi insulta corpul, în timp ce mă futea. M-am simțit ca un obiect.



Eu cred că, uneori, oamenii nu realizează implicațiile pe termen lung ale sexului din ură și, probabil în multe cazuri, că ar trebui să se gândească de două ori înainte să o facă.



Sonny, 23 de ani

Acum câțiva ani, am decis să petrec o vară în New York. Într-o noapte caniculară, m-am dus într-un bar cu intenția de a găsi un partener sexual. După vreo câteva pahare, am intrat în vorbă cu o tipă bună, noroc de accentul meu britanic. Câteva pahare mai târziu, aflu că a fost soldat în Forțele de Apărare ale Israelului, iar eu sunt un musulman din Orientul Mijlociu.

Următoarea oră am petrecut în fața barului, țipând unul la altul despre Israel și Palestina, iar fix când eram pe punctul de a o lăsa baltă, ea mă împinge la perete și mă sărută. Am fost destul de surprins și un pic dezgustat de mine însumi, dar eram beat și excitat, așa că am luat un taxi până la ea. Am avut parte de un sex din ură incredibil. A fost ca o versiune mult mai incitantă dintr-un episod Curb Your Enthusiasm, când Larry David face sex cu o femeie palestiniană. Nu mă mândresc cu asta.



Josh, 25 de ani

Cea mai bună partidă de sex din ură am avut-o cu o fostă iubită, care m-a înșelat. Noi ne-am certat odată, iar cât nu am vorbit ea s-a culcat cu un ratat de la muncă. Eram plin de spume și i-am spus să se ducă dracului, dar după vreo două săptămâni am ajuns din nou acasă la ea, după ce-am vorbit un pic la telefon. Am început din nou să facem sex, iar de ziua mea a venit pe la mine și mi-a făcut un oral.

Sincer, a fost cel mai tare sex din viața mea. A fost ca atunci când nu ai mai avut parte de ceva timp și se adună o excitație imensă, iar, în același timp, tipa pe care încerci să o combini de ceva timp îți spune ceva de genul: „Hei, hai la mine și fute-mă ca un sălbatic.” Ceva de genul, dar de fiecare dată, timp de vreo două-trei săptămâni. Apoi i-am dat ignore complet.



Tas, 22 de ani

Efectiv, de fiecare dată când o femeie de culoare face sex cu un tip alb.

Rae, 27 de ani

Eu și primul meu iubit am avut o relație destul de toxică, care a continuat și după despărțire un an după despărțirea oficială, sub forma partidelor regulate de sex din ură. În punctul ăla, niciunul dintre noi nu mai avea respect pentru celălalt și făceam lucruri intenționat ca să ne enervăm reciproc. El se dădea constant la alte fete la petreceri, de față cu mine, iar eu făceam la fel.



Într-o noapte, după câteva ore de avansuri, la o petrecere de apartament, el m-a tras într-o cameră, unde l-am scuipat în față. El m-a împins la perete, m-a strâns de gât și mi-a rupt chiloții (purtam o fustă). Nu o să intru în detalii, dar ce s-a întâmplat apoi a fost probabil cea mai tare partidă de sex din viața mea. Doamne, cât de mult îl urăsc.