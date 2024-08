Sărăcia din copilărie m-a învățat cum să nu mai dau banii pe prostii

Am realizat că eram săraci când s-a luat curentul prima oară. Ca cea mai tânără dintre cinci copii, am o amintire foarte vie de la șapte ani, când bâjbâiam după lumânări în dulap, după ce s-a luat curentul. Mai târziu în aceeași noapte m-am uitat pe geam și am devenit conștientă că eram singura casă fără lumină.

Am auzit-o pe mama la telefon în camera de lângă târguindu-se cu compania electrică: „cinci dolari mai mult joia viitoare, promit”. Am făcut un joc despre asta în prima noapte, ne-am distrat cu formele din umbră de pe pereții bucătăriei, dar iluzia s-a dus, mai ales când a început să ni se ia curentul în fiecare săptămână după aceea.

Autoarea cu frații ei, în hainele de duminică



Sărăcia ne-a diferențiat de vecinii noștri din clasa mijlocie din orașul Rangiora, Noua Zeelandă, unde am crescut. Am simțit multă rușine din cauza asta. La fel ca alți copii care trăiau sub limita sărăciei, în loc să știm cum să ne facem bugetul, am fost învățați cum să supraviețuim. Noua Zeelandă este un stat care oferă asistență financiară săracilor, dar guvernul îi descurajează pe beneficiarii de ajutor social să-și facă economii și îi penalizează pe cei care o fac.

Mama care era singură avea o dizabilitate ereditară rară la ochi, nu putea să muncească și nu a învățat niciodată cum să facă economii – evident că nici noi. În schimb, am fost învățați că fiecare ban trebuia să fie cheltuit, altfel dispărea. Am acceptat că dădeam pe alimente în jur de 380 de dolari și ne loveam de foame când nu ne ajungea mâncarea. Am învățat cum să trăim cu lipsuri, dar asta nu m-a oprit să-mi doresc fiecare lucru pe care nu puteam să-l am.

Cum am început să cumpăr prostii compulsiv

Când am absolvit liceul, nu eram singura în ignoranța mea financiară. Nu este o problemă exclusivă pentru cei din medii sărace sau cazuri unice. Un sondaj pe studenții de facultate din 2016 din SUA a descoperit că patru din zece nu-și urmăresc cheltuielile, în timp ce mai mult de jumătate au spus că nu au primit nicio educație financiară în liceu.

La 18 ani m-am mutat de acasă. Singurul lucru pe care-l știam despre bani era că trebuiau cheltuiți cât mai rapid cu putință.

La 20 de ani eram femeia din lumea „Vreau acea pastă de avocado” în public. În privat îmi neglijam facturile și aruncam plicurile de la firmele de recuperare. Mă lăfăiam în mizerii: lumânări parfumate, machiaj scump, decorațiuni inutile, parfumuri de designer, haine cărora nu le scoteam niciodată eticheta și pijama de pluș cu rățuște pentru care un fost m-a amenințat că mă va părăsi dacă mai continuam să o port.

Acum cinci ani, când aveam 23 de ani, a trebuit să umplu un portbagaj întreg plus un geamantan ca să înțeleg ce matahală de monstru creasem. Toate căcaturile pe care le-am strâns ca să mă răsfăț mi-au apărut clar în acea parcare. Niciuna dintre ele nu-mi oferea împlinirea pe care mi-o doream. După patru ani în care am avut o afacere cu un magazin online de haine, tot ce aveam de arătat era o grămadă gigantă de căcaturi ieftine la suprapreț. Ah, și să nu uit de datorii.

Cum am reușit să-mi fac economii într-un final

În sfârșit, frica să nu-mi regret următorii zece ani a eclipsat cât de rușinată eram să-mi confrunt problemele cu banii. Nu asta era viața pe care o speram. Nici măcar pe aproape. Dacă nu mă schimbam, ar fi însemnat să rămân lefteră, captivă în același oraș și să fi trăit de la salariu la salariu până mi-aș fi descoperit primul fir alb de păr. Nu aș fi știut niciodată stabilitatea financiară sau nu mi-aș fi realizat visul să urc pe Pacific Crest Trail. Așa că mi-am luat toate lucrurile, m-am mutat din oraș, am vândut tot ce nu-mi trebuia și am donat restul. Trebuia să renunț și să învăț din trecut. Eu eram singura care putea să oprească ciclul.

Și uite cum am făcut-o:

Mi-am identificat un scop. Mi-am propus să economisesc îndeajuns ca să pot călători un an de zile. Ca să aflu cum pot să fac asta, am devorat cărți despre finanțe personale, inclusiv The Total Money Makeover de Dave Ramsey și Get a Financial Life de Beth Kobliner. Am urmărit clipuri pe YouTube despre bazele bugetului și am urmărit bloggeri pe aceeași temă. Cu un scop pentru care să lucrez, nevoia acută de a-mi umple viața cu tot ce am vrut vreodată s-a liniștit.

Pe circuitul Annapurna din Nepal în 2017



Mi-am creat un buget simplu de care să mă țin. Am folosit Microsoft Word și am creat un șablon ca să-mi urmăresc cât cheltuiam în fiecare săptămână pe esențiale – alimente, chirie, utilități. Apoi mi-am oferit un spațiu de negociere de 15 dolari (prin „spațiu de negociere” vreau să spun o sâmbătă noapte acasă cu o sticlă de vin de patru dolari, urmată de o partidă bună de plâns) și am dat restul pe datorii. Completam șablonul în fiecare săptămână. Dacă îl mențineam simplu însemna că puteam să mă țin de el.

Mi-am iertat trecutul. Eram foarte rușinată de cum a crescut familia mea și relația iresponsabilă cu banii, dar și că purtam cu încăpățânare o pijama de pluș cu rățuște în fiecare zi timp de doi ani. (Îmi pare rău, Paul, nu ai fost tu de vină, ci eu.)

Cum mă mențin puternică și continui să învăț

Acum, trecută de 20 de ani, îmi dau seama că trecutul care inițial mi-a făcut rău m-a ajutat să mă mențin puternică în toți acești ani care au urmat. Am descoperit că lipsurile pot fi naturale când le-am transformat dintr-o necesitate într-o alegere personală. Modul cum am fost crescută mi-a oferit oportunitatea mentală de a aprecia ce am, în loc să fac obsesii pentru ce voiam.

Fiindcă se apropie rapid sezonul cadourilor, știu că va trebui să mă controlez. Vreau simultan să-mi răsfăț frații cu tot ce nu am avut, dar în același timp știu că ce vreau mai mult este ca ei să înțeleagă că banii nu înseamnă fericire, dragoste, sau lipsa lor.

Am realizat prima oară că eram săracă la șapte ani când s-a luat curentul, dar am știut că viața mea va fi bogată când mi-am luat într-un final înapoi puterea.

