Am încercat noua pastilă anti-mahmureală să văd dacă funcționează

Îmi place să beau o halbă de bere. Hai cinci. Cu prietenii, cu familia, singur când citesc o carte. Îmi place chiar și berea fără alcool, dar nu chiar la fel de mult. Dar sunt anumite lucruri care nu-mi plac la halbele astea: impactul asupra sănătății și mahmurelile. Sunt genul de persoană care ia o tabletă efervescentă cu electroliți și își gătește ceva înainte de culcare, ca să evite mahmurelile.

Evident, când am văzut știrea despre noua pastilă pentru mahmureală care a fost inventată după 30 de ani de cercetare, am ciulit urechile, ochii și ficatul. Dacă arunci o privire pe site-ul Myrkl, compania susține că pastila descompune 70 la sută din alcool în decurs de o oră. O pastilă costă un dolar, dar sunt două într-un pachet și ai nevoie doar de una după o noapte de băut. Rezonabil, zic.

Videos by VICE

În numele științei, am decis să testez aceste pastile. Am primit chiar și sfaturi despre cum să fac un experiment semi-riguros de la profesorul Alan Wayne Jones, cercetător și academician specializat în toxicologie și fiziologia umană cu privire la consumul de alcool.

„O să trebuiască să faci experimentul de două ori, odată cu pastila și odată fără ea”, mi-a zis el. O, nu, va trebui să beau de două ori la rând!

În ziua testului, am mâncat cereale la micul dejun și o shaorma imensă la ora 13. Apoi, la 5.45, am intrat în localul meu preferat. La un sfert de oră după a doua halbă, am suflat în fiolă să văd nivelul de alcoolizare. Îmi arăta că am 0,08 alcool în sânge. Deci nu aveam voie să conduc, conform legii.

Prima oară când am băut bere cu fiola lângă mine.

În fine, eu oricum n-aveam de gând să conduc în seara aia. După a treia halbă, am intrat în stare. După a patra, nivelul de alcool era de 0,18 la sută.

Am plecat să mă văd cu niște colegi de muncă la un party de adio pentru unul dintre ei care pleca din firmă. Acolo am băut cel puțin alte patru halbe, conform contului meu bancar.

În drum spre casă, fiola îmi arăta 0,24 la sută. Eram beat ca lumea. M-am și împiedicat pe stradă și mi-am luxat glezna.

În fine, am băgat niște friptură de pui cu maioneză și m-am culcat, pe la ora 00:45. Pe la ora 8.20, fiola îmi arăta 0,05 la sută alcool în sânge, ceea ce e peste limita permisă în multe țări, deși băusem ultima bere cu nouă ore în urmă. Mă simțeam deshidratat și amețit. O mahmureală de nota 6.5 din 10.

Autorul cu o pastilă de Myrkl.

În a doua noapte a experimentului, am mâncat aceleași lucruri în timpul zilei și am luat pastilele cu o oră înainte să beau prima bere. Data trecută am băut cel puțin opt halbe de bere. De data asta am băut doar șase, dar cu o concentrație mai mare de alcool.

După a doua bere, fiola îmi arăta 0,12 la sută. La a treia halbă, îmi arăta 0,14.

Lucrurile au devenit interesante după ce am consumat a cincea bere. Am mâncat și niște pizza între timp, într-adevăr, dar fiola îmi arăta tot 0,14 la sută. Deci ori pizza a șters efectiv ultimele două beri, ori corpul meu descompunea alcoolul mult mai repede decât în mod normal.

La ora 11.45 am ajuns acasă și am leșinat, dar m-am trezit pe la 2.30 a.m. și am suflat în fiolă. Arăta 0,11 la sută. La ora 9 dimineața, fiola arăta că nivelul de alcool era scăzut și puteam conduce mașina. Mahmureala era de nota 3 din 10 și am scăpat de ea cu totul până la prânz.

Deci ce s-a întâmplat? Chiar funcționează pastila sau am avut eu noroc?

L-am întrebat pe profesorul Andrew Scholey, psihofarmacolog și consultant specializat în mahmureli.

„Informațiile tale sunt destul de interesante. Dar evident că nu poți trage prea multe concluzii după doar două ocazii. Ca să fie un experiment riguros, ar fi trebuit să bei împreună cu alți cincizeci de bărbați, jumătate dintre voi cu pastilă și jumătate fără ea, și să notați efectele.”

A mai menționat că e important și că am băut altfel de beri a doua oară. E tot o variabilă care a influențat experimentul. Din păcate, nu am 50 de prieteni care să mă ajute să refac testul, dar Scholey a analizat ingredientele pastilei și mi-a explicat ce mi s-a întâmplat în noaptea în care am luat-o.

„Există studii care sugerează că eliminarea cantității de alcool poate reduce severitatea mahmurelii. Deci, în principiu, ar trebui să funcționeze faptul că pastila ajută corpul să descompună alcoolul mai repede”, a zis expertul.

Myrkl susține că mahmureala e cauzată de acidul acetic eliberat de ficat în timp ce descompune alcoolul. „E interesant, pentru că nu se știe exact ce cauzează mahmureala. Dovezile sunt puține. Deocamdată știm că inflamația – o reacție autoimună – cauzează cele mai nasoale mahmureli”, a zis Scholey.

Totuși, el are încredere în ingredientele probiotice din pastilă, având în vedere cele mai recente studii care arată că microbiomul – sistemul de microorganisme și bacterii din corp – îți influențează enorm sănătatea. „Dar mi-ar plăcea să văd un studiu la scară largă, ca să fiu convins că funcționează.”

Deci ce părere are despre faptul că a doua noapte am avut o mahmureală mult mai suportabilă? „E foarte interesant, într-adevăr. Sunt de acord că șase beri cu o concentrație de alcool de peste 6 la sută te cam omoară, mai ales dacă trebuie să te trezești la 9 să mergi la muncă. Aș zice că e promițător.”

După care a adăugat o expresie științifică plictisitoare: „Dar e nevoie de mai multe cercetări”.

Sunt de acord – sunt optimist cu privire la acest produs, dar nu pot susține că e leacul minune pe care îl caută toată lumea – și nici n-o să fac experimente în fiecare noapte ca să aflu. Dar o să continui să iau restul pastilelor din pachet de câte ori beau și o să urmăresc ce se întâmplă.