Am încercat pastile de erecție pe care le găsești în benzinării ca să văd dacă scap cu viață

Acum câteva săptămâni, mă uitam aproape în gol prin rafturile din spatele casei de marcat de la restaurantul fast food preferat. Acolo am văzut o serie de cutii cu imagini de samurai, rinoceri holografici și chestii din astea. Pentru un moment, nu înțelegeam despre ce e vorba, dar după ce am văzut pe ambalaj cuvinte gen „timp”, „mărime” și „forță” mi-am dat seama că mă uit de fapt la pastile pentru erecție. Am văzut mereu produse din acestea, promovate sub numele de „îmbunătățire masculină” prin bodegi și benzinării dar nu le-am luat niciodată în serios. Îmi venea greu să cred că cineva ar putea să ia suplimentele astea din ierburi și chiar să se aștepte să se întâmple ceva. „Iarba caprei excitate” – deseori unul dintre principalele ingrediente a acestor pilule – sună pur și simplu ridicol.

„Hei, chestiile alea sunt tari, omule”, îmi zice casierul, văzând că mă uit la varietatea de vreo șase pachete.

„Ei, na”, am zis eu. „Chestiile astea sunt vrăjeli, nu?”

„Mă jur pe ce-am mai sfânt”, îmi zice el cu ochii mari. „Nu e nicio glumă.”

Fiind curios din fire și cu chef de glumă, am scos cei 10 dolari necesari pentru „Foc negru de rinocer”, doar ca să testez dacă pilulele sunt într-adevăr apă de ploaie și nu, așa cum insista casierul, cu adevărat puternice. Deși ambalajul se lăuda că sunt produse în SUA, cuvintele precum „acum vine un gentleman” și „erercții tari ca piatra (sic!)” nu-mi inspirau niciun fel de încredere că pastilele ar putea fi pe bune. În ciuda unei imagini pe care scria „100% autentic” și a încă uneia care sugera că efectele pilulelor durează până la 11 zile. Nu, zău.

Câteva zile mai târziu, erau suficient de plictisit încât să încerc una, luând-o miercuri dimineața înainte să merg la sală. În general, îmi place să pornesc cu o tură de alergat de un kilometru jumate, dar după doar câteva minute pe banda de alergat am simțit că îmi bate inima de să-mi spargă pieptul. Un pic amețit, am coborât de pe bandă, sperând că dacă stau puțin îmi trece. Zece minute mai târziu, îmi era mai rău. Până când am reușit să ajung afară, aveam dureri în piept. Pe măsură ce respirațiile îmi deveneau tot mai scurte, am încercat să mă calmez și să sun un prieten.

„Ce e cu vocea ta?”, m-a întrebat în timp ce eu încercam să nu mă gândesc la a vomita. „Tremură”.

Deși era super-jenant, am recunoscut ce-am făcut, în principal pentru că simțeam că ăsta e ultimul telefon pe care voi fi capabil să-l dau.

După ce m-am întors acasă am făcut ceva ce probabil ar fi trebuit să fac înainte să înghit pastila, adică să caut pe net informații despre ce am înghițit. Am aflat repede că FDA are nu mai puține de 20 de pilule de tip „rinocer” pe o listă de „produse de stimulare sexuală contaminate”. Formula pe care făcusem eu prostia s-o iau nu era pe listă, dar nu era prea greu de dedus că, precum produsele similare „Boss rinocer”, „Rinocerul nebun” sau „Rinocerul cu corn mare”, și ea conținea niște chestii în plus față de lista de ingrediente relativ OK publicate pe spatele cutiei.

Experiența pe care o aveam clar nu se simțea de parcă era cauzată de extractul de goji, lemn dulce sau de ginseng. Am aflat că pentru aproape fiecare produs de stimulare sexuală masculină analizat de FDA, au ajuns la concluzia că printre ingrediente erau fie sildenafil, ingredientul activ din Viagra, fie tadalafil, ingredientul activ din Cialis.

Deși se consideră că aceste substanțe sunt în general bine tolerate, și sildenafil-ul și tadalafil-ul nu se pot elibera fără rețetă medicală. Medicul va trebui să decidă dacă aceste medicamente – numite inhibitori de fosfodiesteri-5 (PDE5) – ar putea cauza probleme pe fondul stării de sănătate a pacientului sau dacă ar putea interacționa cu restul de medicamente pe care acesta le ia.

Un inhibitor de PDE5 este vasodilatator, adică îți deschide vasele de sânge mai larg. „PDE5 ar putea rezulta într-o erecție beton, dar în același timp îți dilată și toate vasele de sânge din corp”, spune Seth Cohen, urolog la clinica Langone Health din cadrul Universității New York. De aceea simptomele precum migrena, amețeala, roșeața feței și, după cum am mai scris, nasul înfundat, sunt toate efecte secundare comune, mai ales la bărbații mai tineri. Nitrații, care sunt folosiți ca medicament pentru a trata sau a preveni durerile cardiace, sunt de asemenea vasodilatatori. „Numai nitrații singuri pot cauza căderi periculoase de tensiune arterială, iar o doză dublă de nitrați este de două ori mai periculoasă”, îmi spune el.

De asemenea, dacă îți iei o rețetă adevărată pentru medicamente pentru disfuncție erectilă, o să știi cât de mult iei. Așa, e greu de zis ce cantități de medicament ajung în pilulele acestea de benzinărie, din care unele, în mod ciudat, pot fi luate și de pe Amazon. Problema cu suplimentele din magazin este că nu se supun acelorași reguli cu cele urmate de medicamentele adevărate, spune Landon Trost, urolog la Mayo Clinic. „Suplimentele nu prea sunt băgate în seamă de FDA decât după ce apar mai multe cazuri de vătămare sau moarte”, zice el. „Altfel, ele reușesc să evite radarul. Trost îmi spune și că în suplimentele neregulate, eticheta nu reflectă neapărat ce vei găsi înăuntru, iar dozele de substanțe active pot fluctua foarte mult de la un pachet la altul.

Cohen adaugă că simptomele pe care le-am avut eu ar fi putut fi cauzate de o doză mare de inhibitor de PDE5 sau de interacțiunea dintre inhibitorul de PDE5 și ce alte ingrediente mai erau în pilulă, sau de ambele. Din nou, nu ai cum să știi pentru că suplimentul nu este reglementat sau testat precum medicamentele legitime.

După trei ore de stat culcat și mișcat cât mai puțin posibil, sentimentul că o să mor curând în cel mai stupid mod posibil a început să-mi treacă. Îmi era încă prea rău ca să verific dacă măcar pastila face ce promite, dar în dimineața următoare m-am trezit cu o erecție de fier care nu mi-a trecut vreo 90 de minute. Și următoarele câteva zile – deși nu chiar 11 zile – parcă fiecare erecție pe care o aveam era ceva mai intensă decât de obicei. Deși asta pare în principiu o veste bună, experimentul meu prostesc a coincis cu despărțirea de prietena mea, deci nici măcar n-am apucat să folosesc pastila așa cum planificasem.

Am depus eforturi asidue să dau de firma care produce suplimentele de rinocer pentru a vedea dacă are comentarii, dar cel mai aproape am ajuns la un distribuitor al produselor din Pennsylvania, Sassy Sensations. Deși mi s-a promis că proprietarul firmei mă va suna înapoi, singurul efect al întrebării mele a fost dispariția produselor de pe site o oră mai târziu. „Oops, nu putem găsi ceea ce cauți”, zice pagina care încă are numele „Foc negru de rinocer” în URL.

Alt efect al investigației mele a fost că am descoperit o știre conform căreia, în octombrie 2018, un cetățean din Coreea de sud a fost arestat în Fullerton, California, sub acuzația de import ilicit și vânzare de suplimente pentru disfuncții erectile, inclusiv pilule de tip rinocer. Dacă ăsta era omul cu care ar fi trebuit să vorbesc, îmi imaginez că nu ar fi fost încântat să stea la taclale.

Când am fost sigur că medicamentul mi-a ieșit de tot din sistem, l-am întrebat pe Trost dacă am fost în vreun pericol real. Mi-a spus că nu are cum să știe cu siguranță. Ca să-mi demonstreze ce voia să spună, mi-a povestit de un caz recent al unui tip care a luat patru pastile de 100 mg de Viagra – de patru ori doza recomandată – distrugându-și rinichii din cauza asta. La polul opus, mi-a povestit de un raport din 2015 legat de un bărbat de 56 de ani care a încercat să se sinucidă cu 65 de pastile de 100 mg de Viagra, cea mai înaltă doză cunoscută, fără să pățească nimic. „E important să reții că, deși există o persoană care a supraviețuit unei asemenea doze extreme, nu înseamnă că și alți oameni ar reacționa similar la ea”, conchide el.