​Femeile mi-au povestit cum le-au distrus viața anticoncepționalele

Hei, se pare că dacă ești o tânără care ia anticoncepționale, ai mai mari șanse să te lovească depresia. Vești bune, nu? Pastila pe care trebuie s-o luăm ca să nu rămânem însărcinate – cea care îți poate da tot corpul peste cap – îți poate da și mintea peste cap!

Desigur, această veste nu o să surprindă prea multe femei, dar un studiu recent din Danemarca a reușit să dovedească ceea ce suspectam demult. Oamenii de știință danezi au studiat peste un milion de femei cu vârste între 15 și 34 de ani timp de șase ani și au descoperit că cele care luau pilula combinată aveau de 1,8 ori mai multe șanse să înceapă să ia antidepresive, pe când cele care luau doar pilula cu progesteron aveau de 2,2 ori mai multe șanse să sufere de depresie.

Am vorbit cu niște femei tinere despre experiențele lor cu mijloacele hormonale de contracepție ca să aflăm cum le-au afectat acestea viața.

MI-AU EXPLODAT CELULELE

Acum vreo doi ani m-am trezit cu o durere de cap și în toată camera străluceau niște particule sclipicioase aurii – n-a fost deloc atât de distractiv pe cât sună. M-am gândit că o fi doar o migrenă proastă, așa că am ignorat-o și mi-am văzut de viața mea. O săptămână mai târziu, în colțul ochiului mi-a apărut un nor gri, iar fostul meu iubit a insistat să mă duc neapărat la un spital oftalmologic.

S-a dovedit că sufăr de o boală de ochi extrem de rară numită maculopatie paracentrală acută, despre care doctorii cred că ar fi cauzată de faptul că pilula face celulele din ochiul meu stâng să aibă spasme și să moară. Particulele sclipicioase pe care le-am văzut în dimineața aceea erau celulele mele care explodau. E o boală atât de rară încât nu se știe încă dacă e cauzată de cafeină sau de pilulă, dar având în vedere că eu nu suport cafeaua sau ceaiul și că toate persoanele care au făcut boala asta sunt femei tinere pe anticoncepționale, probabil că asta e cauza. Nu s-a descoperit încă niciun leac pentru ea și doctorii recomandă să nu mai iei nicio formă de contracepție hormonală pentru tot restul vieții dacă suferi de așa ceva. Deci norul gri din raza mea de vedere a rămas permanent.

Mulțumesc mult, anticoncepționalelor!

– Kim, 26 de ani

ANXIETATE FIZICĂ

Am început să iau anticoncepționale la începutul lunii decembrie anul trecut. După trei săptămâni, am devenit atât de anxioasă încât aveam simptomele unui atac de cord; eram deprimată și plângeam zilnic pentru orice mărunțiș și eram convinsă că urmează să mor în curând. Era groaznic. Mi-am pierdut complet apetitul sexual, eram convinsă că toată lumea mă ura și nu mai reușeam să dorm. Mi-a dat peste cap și ciclul menstrual ; la o săptămână după ce am început să iau pastilele, am sângerat și am avut crampe zilnic timp de nouă zile, inclusiv în ziua de Crăciun. A fost oribil.

Am încetat să le mai iau după ce am avut un atac de panică atât de nasol încât am crezut că o să fac atac de cord. În următoarele două săptămâni am avut amețeli seara, am început să am migrene cum nu mai avusesem de la 17 ani și mă simțeam atât de anxioasă și deprimată încât îmi venea să borăsc continuu. Când m-am întors din vacanță la facultate, pe la mijlocul lunii ianuarie, doctorul mi-a zis că îmi epuizasem adrenalina din corp de la stările anxioase. A fost oribil și n-am mai reușit să am menstruație ok niciodată – ciclul a rămas neregulat și foarte dureros.

– Lucy, 21 de ani

CICLU NESFÂRȘIT



Imagine via Hey Paul Studios via

Toate anticoncepționalele pe care le-am luat m-au făcut să am ciclu non-stop. Nu era zi să nu fiu pe ciclu măcar puțin.

Am trecut la pilula combinată când am împlinit 16 ani. În primele luni a fost ok, dar apoi iar am început să menstruez fără oprire. Mi-au schimbat pilula, dar nu s-a schimbat nimic. Apoi am făcut o acnee oribilă și m-au trecut pe mini-pilulă, ceea ce nu mi-a vindecat acneea și nici menstruația continuă. Când m-am despărțit de iubitul meu un an mai târziu, am renunțat la anticoncepționale și în sfârșit am avut un trafic vaginal perfect normal!

Ah, mai târziu, când am început să iau Roaccutane pentru ten, s-a dovedit că medicamentul ăsta făcea pastila mai puțin eficientă, așa că a trebuit să iau pastila și să folosesc și prezervative, ca să nu rămân însărcinată pentru că bebelușul s-ar naște cu malformații de la toate substanțele chimice.

Practic, hormonii mi-au îngreunat foarte mult situația vaginală și mi-au dat multă bătaie de cap. Acum e ok pentru că mi-am pu sterilet. În sfârșit cred că am reușit să găsesc ce mi se potrivește, la 21 de ani.

– Clara, 21 de ani

SÂNI NEHOTĂRÂȚI

Am luat Rigevidon timp de vreo patru ani, cu pauze, și m-am îngrășat. Mulțumesc tuturor doctorilor de sex masculin care îmi spun că nu există dovezi științifice că te îngrașă, dar uite că eu m-am îngrășat.

Pilula mi-a mărit și sânii – ceea ce a fost un bonus. Dar de câte ori luam o pauză, sânii se micșorau la loc. Așa că am făcut o grămadă de vergeturi pe sâni, iar stângul e mai lăsat decât dreptul. Un coșmar.

Dar, sinceră să fiu, cea mai nasoală chestie la pastilă e că responsabilitatea contracepției e doar în cârca mea, în timp de bărbatul e liber de aceste griji. El nici măcar nu realizează prin ce trec femeile, fizic și mental, doar ca el să-și poată introduce penisul în vaginele lor. Tocmai de aia m-am bucurat mult să aud că s-a inventat și o formă de contracepție hormonală pentru bărbați, injectabilă.

-Sofia, 22 de ani

EXPERIMENTEAZĂ!

Povestea mea începe când am împlinit 17 ani, mi-am făcut primul iubit și am hotărât să mă ocup de contracepție, ca o adultă ce eram. Am fost la centrul local de planning familiar și, din cauză că sufăr de migrene, mi s-a recomandat să nu iau pastila combinată, pentru că mărește riscul de infarct. I-am zis asistentei că am probleme cu depresia, dar ea nu m-a informat despre posibilele efecte ale pastilelor asupra sănătății mintale.

Am început să le iau și, după aproximativ o lună, tenul a devenit îngrozitor, aveam stări emoționale instabile, îmi venea să vomit și izbucneam în plâns total fără motiv. Am început să am menstruații dificile și dureroase ; uneori era așa de nasol încât nu mă puteam da jos din pat ca să merg la școală. Nu înțelegeam ce mi se întâmplă, așa că am făcut niște cercetări și am aflat că toate acestea erau efectele secundare ale pastilei. Cum am aflat asta, am încetat să le mai iau.

După ce am încercat o altă pastilă mai târziu, cu un alt partener, și am avut aceleași simptome, un doctor mi-a zis că pilula contraceptivă nu e un tratament atât de simplu pe cât îl fac să pară multe dintre femei. E o invenție relativ nouă care e încă în dezvoltare și nu se știe sigur ce efecte are pe fiecare femeie în parte. Doctorul ăsta mi-a zis, practic, că nu prea am opțiuni de contracepție hormonală decât dacă vreau să risc efectele adverse.

Practic, cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost să fac experimente pe trupul meu tânăr și fertil și să sper că într-o bună zi voi găsi pastila potrivită. Acum sunt pe altă pastilă care îmi dă stări de anxietate. Nu vreau să mă apuc să iau antidepresive, dar nici să mă trezesc cu un copil la vârsta asta. Îmi place sexul și îmi place să fiu fericită. Dar se pare că, cel puțin pentru mine, cât timp iau anticoncepționale, cele două nu sunt compatibile.

– Georgia, 19 ani

