Am luat o pauză de la sex pentru un an și viața mea s-a schimbat

La rubrica „Tu cât sex faci?” întrebăm generația Z dacă e adevărat că nu prea mai face sex, așa cum se zvonește.

JOE, 24 de ani

Calitatea sexului per total: 7/10

Frecvența sexului: 3/10

Nivelul de intimitate: 3.5/10

Ce părere ai, în general, despre oamenii cu care faci sex: 5.5/10

Cât de mulțumit ești de cantitatea de timp pe care o dedici sexului: 4/10

VICE: Salut, Joe! Povestește-mi cum era viața ta înainte de izolare.

Joe: Nu mai făcusem sex cu cineva de un an de zile – din ianuarie anul trecut până în ianuarie anul acesta. M-am despărțit de fosta iubită și, cum am fost numai în relații de la 16 până la 23 de ani, mi-am dat seama că nu mi-am luat viața profesională în serios și nu m-am concentrat niciodată pe calitățile personale și spațiul meu mental. Am hotărât să iau o pauză de la fete o vreme.

Am vrut să câștig niște încredere în mine, ca atunci când vorbesc cu cineva, să nu bălmăjesc doar tâmpenii fără să am habar ce zic. Mai ales că am și eu o vârstă.

Așadar, ai simțit că relațiile te-au limitat?

Toată facultatea am avut iubită. Mi-am concentrat toată atenția pe ea și, după ce ne-am despărțit, am fost depresiv. Ieșeam la întâlniri cu alte fete și făceam sex aiurea doar ca să mă simt un pic mai bine. Ajunsesem într-un punct în care principala mea activitate era să fac sex ca să mă simt mai important, pentru că nu mă consideram important.

E mișto să mă concentrez în sfârșit doar pe mine, pentru că n-am făcut asta niciodată. Am mai multă încredere în valoarea mea ca om decât aveam acum doi ani. N-aș zice că sunt cel mai încrezător, dar stau mult mai bine la capitolul ăsta.

La ce elemente din zilele tale de futai ai reflectat în timpul pauzei?

Când eram în facultate, mai ales în anul trei, mă îmbătam și le dădeam mesaje fetelor noaptea târziu. Dar apoi mă trezeam în ziua următoare și mi-era super jenă de mine. Eram anxios și mă întrebam de ce dracu’ am făcut asta, mai ales dacă persoana respectivă nu răspunsese sau mă refuzase. Îți creezi anxietate și tensiune fără niciun motiv, mai ales că sexul n-ar trebui să fie scopul principal al vieții tale.

Ce părere au avut prietenii tăi când le-ai zis că iei o pauză? Te-ai simțit exclus?

Complet exclus. Clar făceam opusul a tot ce făceau ei. Chiar dacă nu erau toți într-o relație, toți făceau sex. Și așa am ținut-o până în februarie anul acesta, când am încercat să revin din nou la normal. N-am avut multe contacte sexuale, dar a fost ok să mă reobișnuiesc cu sexul.

Cum a fost să revii din nou la sex?

A fost ciudat, pentru că, în anul de pauză, am uitat să comunic, să flirtez. Am fost super timid când am ieșit la primul date după pauză. Mă căcam pe mine de frică.

A fost stresant când ai făcut sex prima oară după pauză?

Am început să-i dau mesaje unei tipe pe Tinder. Mai mult glumeam, nu mă așteptam să iasă ceva, dar ea m-a chemat direct la ea acasă. Sincer să fiu, eram cam ruginit. Nici măcar nu îmi era rușine sau ceva, doar mă gândeam că nu mai țin minte cum se face. Dar a fost ok, de atunci m-am relaxat.

Deci ai fost excitat în carantina asta sau erai deja obișnuit să reziști?

Am fost și excitat, dar cred că mai degrabă din plictiseală. N-am făcut laba încontinuu, dar m-am tot gândit că aș vrea să fac sex.

Au fost zile și zile. Dar eu oricum nu făcusem sex cu ceva vreme înainte de carantină. Cred că oamenii care se plâng că sunt super frustrați sexual în carantină caută o scuză să se plângă de orice. Îmi dau seama că alții or fi mai disperați decât mine, dar să facă laba! Care-i problema? E o perioadă numai bună să te cunoști mai bine și să te apreciezi. Profită de ea.

Ai fi fost la fel de deschis în legătură cu sexul acum doi ani?

Pe parcursul facultății, m-am asociat cu grupuri de băieți al căror scop era să încerce să-i impresioneze pe alții cu numărul de acte sexuale. Acum că am terminat facultatea, am prieteni mai deschiși să vorbească despre probleme sexuale complexe.

Majoritatea prietenilor mei apropiați sunt fete. Mereu m-am simțit mai confortabil în prezența femeilor decât a bărbaților. Cred că e din cauză că am stat printre femei toată viața: mama și cele două surori ale mele. În ultimul an, am început să am un respect și mai mare pentru femei. Cumva le idolatrizez.

Ce orientare sexuală ai?

Sunt hetero.

Ok, interesant. Ești doar al doilea bărbat hetero căruia i-am luat interviu pentru rubrica asta?

Serios?

Da. De ce crezi că bărbații hetero nu vor să vorbească public despre sex?

E dificil să vorbești despre sex. Cred că acesta e motivul pentru care mulți dintre tipii hetero din jurul meu au râs de mine când le-am zis că vreau să iau o pauză. Nu e considerat masculin să faci asta. Pentru mulți bărbați, idealul e să fie bogați, să facă sex și să-i dorească femeile – ca proiecțiile pe care le vezi pe social media. Nu neg, mi-ar plăcea să fiu un tip din ăla care se fute des. E amuzant că multă lume mă întreabă dacă sunt gay. Nu mă deranjează, nu mă simt ofensat sau ceva, doar îi corectez.

Ți-ai dori ca bărbaților hetero să le fie mai ușor să fie deschiși în privința sexului?

Bărbații nu pot vorbi despre asta din cauza prejudecăților sociale. Cu toții ar trebui să fim mai deschiși. Eu vorbesc destul de sincer cu amicele mele. Și cu unii bărbați, dar nu cu toți – unora li se pare ciudat.

În ce sens ciudat? Nu vor să audă detalii?

Da, nu le place decât să spună „I-am tras-o uneia azi-noapte”. Nu cred că vor să audă lucruri specifice.

Crezi că rețelele sociale sunt de vină pentru faptul că toți facem sex mai rar, așa cum susține studiul British Medical Journal?

Evident. Pe social media aflăm că există lucruri mai importante: schimbările climatice, politica. În același timp, aplicațiile de dating au făcut sexul mai accesibil, dar la un nivel la care nu mai ai nevoie chiar să faci sex, îți ajunge doar să faci match cu cineva. Dacă primești o notificare de la Tinder că ai făcut un match, ai un sentiment plăcut.

Poate că avem nevoie mai mult de confirmări, decât de sex. Iar sexul a devenit mult mai accesibil și tocmai ăsta e motivul pentru care nu mai facem atâta sex.

Cum o să arate viața ta sexuală după încheierea carantinei?

Probabil cam la fel. Mă voi întoarce la facultate și vreau să mă concentrez pe studii, ca să nu ajung un ratat la treizeci de ani.

Succes! Mulțumesc, Joe!

