Perechea de pantaloni care a schimbat soarta trupei The Rolling Stones

Mick Jagger adoră să adopte un stil vestimentar pervers. În 1967, când trupa The Rolling Stones era aspru criticată pentru melodia lor (atât de ciudată!) „Let’s Spend the Night Together” și Beatles era în apogeul etapei rococo-boho Sergeant Pepper, Jagger a adoptat o ținută mai conservatoare, a cântat în costume și cravate cu mici accente boeme. În 1969, în Altamont, încercarea imprudentă de a recrea festivalul Woodstock a rezultat în moartea unei spectatoare pe nume Meredith Hunter. Jagger a plecat de pe scenă ținând în mâini un coș de răchită și a aruncat flori în publicul care se înghesuia, sub supravegherea atentă a firmei de pază Hell’s Angels. După ce s-a căsătorit în 1971 cu eleganta Bianca Pérez-Mora Macías, a început să poarte machiaj. Atunci când a început s-o înșele cu manechinul din Texas, Jerry Hall, a scris melodii despre popasuri pentru camioane și le-a cântat în cămăși de flanelă. Îi place pacea acolo unde este haos, tineri profesioniști acolo unde există o dereglare internă, mai mult sex acolo unde este deja sex – și preludiul.

Așa că atunci când colegii de trupă ai lui Jagger l-au luat cu forța în turneu în 1981 (conform memoriilor lui Keith Richards, a fost împotriva voinței sale) și au susținut concerte pe arene sportive (chiar dacă păreau prea sofisticați din punct de vedere artistic să facă asta), el s-a îmbrăcat cu o pereche de pantaloni pentru fotbal american și a răcnit versurile precum un fundaș care țipă „Atenție!”.

Pantalonii de fotbal ai lui Jagger rămân una dintre cele mai controversate alegeri vestimentare, dintr-o carieră doldora de ținute ciudate, de la salopete mulate la pelerine uriașe la ținute stranii stil yuppie.

Fotografie de Ebet Roberts pentru Getty Images.

„Am ales să port pantalonii de fotbal american în turneul ăsta pentru că pot să lucrez cu ușurință în ei”, a declarat Jagger la vremea aia pentru publicația People. „A fost un fel de accident – am mers într-un magazin cu articole sportive și mi se potriveau mai bine decât orice altceva. În plus, costau doar 20 de dolari. În Dallas am purtat culorile echipei de fotbal Dallas Cowboy. Oamenilor le place chestia asta și dă bine în aer liber, unde trebuie să porți culori aprinse, altfel publicul nu te poate vedea. Nu poți să fii prea subtil într-o situație ca aia.”

Pantalonii de fotbal i-au permis lui Jagger să se miște cu ușurință pe scenă și au ajutat spectatorii aflați la mare distanță să-l vadă – este evident din poze. (Croiala lor și fermoarul din dantelă i-au scos în evidență și zona pubiană). Dar contrastul dintre culori n-a fost unul chiar armonios: el a purtat o pereche de pantaloni galben neon cu un maiou albastru electric și un sacou de culoarea lavandei; pantaloni albi cu o geacă de fâș turcoaz aprins sau una galbenă, matlasată; un maiou oranj, de culoarea unui jalon rutier, cu pantaloni oranj-mandarină. Adăuga deseori genunchiere roșii sau albastre sau o curea albastră, care creau o combinație și mai nebună de culori. Se dezbrăca de maiou și își aranja din nou ținuta pe măsură ce transpira sau se strica vremea (conform IORR.org, forumul The Rolling Stones, concertele începeau deseori la prânz). Jagger insista că îi era doar ușor să lucreze în ei, dar sigur că era mai mult decât atât, o atitudine specifică lui Jagger. O jachetă oranj cu verde pare să fie semnată de Issey Miyake. Își completa toate ținutele astea absurde, aproape de bufon, cu o pereche de pantofi albi de jazz Capezio. Sună ca o combinație ridicolă, dar ăsta este, desigur, secretul celor mai bune ținute din istorie – o combinație mai puțin nebunească decât fiecare piesă vestimentară luată separat.

Jagger într-o jachetă stil Miyake. Fotografie de Rocky W. Widner pentru Getty Images.

Alte costume purtate de membrii trupei au atras cu siguranță mai multă atenție (și pe bună dreptate) – perioada boemă-elegantă când era căsătorit cu Bianca, de exemplu, sau salopetele lui mulate și strălucitoare Ossie Clark sau ținutele lui sclipitoare elaborate, realizate de fosta lui iubită, L’Wren Scott, sau etapa lui din anii ‘70, când trupa se afla în perioada de glorie, și punea accentul pe articole vestimentare care să-i lase pieptul cât mai mult la vedere. De fapt, ținuta care include pantalonii de fotbal a fost doar o mică parte din Exhibitionism, turul recent cu accesorii purtate de membrii trupei The Rolling Stones.

Chiar dacă e adesea ridiculizată sau pur și simplu dată uitării, era pantalonilor de fotbal american a fost una care l-a plasat pe Jagger într-un eșalon al iconografiei de modă. El are o părticică din simțul unui editor de modă – Jagger poate să facă modă din orice și aprobarea lui să ofere ținutei o semnificație pe care nu o avea înainte sau pe care n-ar putea s-o aibă dacă ar fi purtată de altcineva (compară ținutele lui de filfizon sau care sfidau normele de gen cu ținutele lui Bowie din aceeași perioadă – există o răbufnire definitorie a sexualității sale. Pantalonii de fotbal au indicat o nouă eră a spiritului comercial pentru o trupă care înainte fusese cea mai pură emblemă a rebeliunii. Pantalonii de fotbal au demonstrat că atunci când scoți sexul și drogurile, The Rolling Stones este de fapt o trupă despre etică: competitivă, determinată să meargă în turnee, să facă bani, să continue să lanseze materiale noi, indiferent dacă puteau sau nu să înregistreze în studio. (Tattoo You, albumul pe care îl promovau în cadrul turneului, a fost peticit din track-uri scoase de pe albumele anterioare). Dar a produs unul dintre cele mai mari hituri ale trupei: „Start Me Up”, care are pompozitatea și spiritul macho caracteristic ascultătorilor de muzică rock. „Start Me Up” este primul hit al trupei.

Cel mai curios lucru despre trupa The Rolling Stones a fost întotdeauna longevitatea. Este sau nu ăsta cel mai puțin rock ‘n’ roll aspect la ei? Asta este o întrebare la care nu pot să răspund, dar cel puțin un secret al carierei lor trainice este că îmbină armonios idei care la prima vedere se bat cap în cap. Sau măcar, fac și comercialul să arate și să sune bine.

Fotografie de Rocky W. Widner via Getty Images.

Articolul a apărut inițial în VICE US.