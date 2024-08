Trei persoane care recunosc că fură din magazine mi-au povestit de ce și cum o fac

În Belgia, 13,1 la sută din populație este la risc de sărăcie monetară – adică gospodăriile „al căror venit total disponibil este sub pragul de sărăcie”. În România, conform datelor din 2020, riscul este de 23,4 la sută. Printre grupurile cele mai afectate din populație, sunt în special șomerii și tinerii cu vârstele cuprinse între 18 și 24 de ani.

La nivel de consumatori, prețurile în supermarket continuă să crească.

Între nesiguranța în creștere și hiperconsumul, furtul din magazine pare uneori soluția facilă. Am vorbit cu trei persoane din Belgia care sunt obișnuite cu situația asta.

Rob, în vârstă de 34 de ani

VICE: Ce înseamnă furtul din magazine pentru tine?

Rob: Trăim într-o societate care e bazată pe furt. Companiile profită de clienți, șefii și investitorii nu plătesc taxele, politicienii sunt corupți și fură bani publici… Și noi, săracii care muncim, ar trebui să fim corecți? Personal, n-aș fura dacă salariile ar fi potrivite și asistență socială suficientă. O fac din necesitate. Nu sunt mândru de asta, dar e ceva necesar pentru mine. Acestea fiind spuse, nu fur de la afacerile mici, numai de la branduri capitaliste mari care fac miliarde pe spinările noastre.

Ce fel de chestii furi de obicei?

Fur cantități chiar impresionante de mâncare și bunuri necesare. Devin mai bun cu timpul și sunt foarte atent fiindcă vreau să pot să continui să o fac.

Ai avut vreodată probleme?

Cea mai nasoală amintire ține de puținele dăți când am fost prins și am făcut angajații să se simtă inconfortabil. Mă deranjează să-i stresez, nu sunt un tip rău, sunt pur și simplu nevoiaș. Știu că vânzătorii sunt la fel de săraci ca și mine, nu vreau să-i supăr sau să le cauzez griji în plus. Furtul din magazine este produsul mizeriei sociale. Este stresant ca practică, chiar și după ce te obișnuiești. Iar stresul nu e bun pentru nimeni.

Ce sfaturi ai?

Nu încurajez practica, dar nici n-o critic. Întotdeauna cumpără ceva când furi. Să ieși din magazin fără nimic bate la ochi. Identifică zonele unde nu sunt camere de luat vederi. Poartă o jachetă cu buzunare mari – dacă ai ști câte chestii mi-am băgat în buzunare… Nu sta prea mult în magazin. În cel mai rău caz, verifică locurile cu puțin timp în avans, vei economisi timp când te vei hotărî ce să iei ulterior. Și cel mai important sfat: să ai întotdeauna destui bani la tine pentru lucrurile pe care le furi, te va salva de multe neplăceri.

Gabi, în vârstă de 25 de ani

VICE: Ce părere ai despre furtul din magazine?

Gabi: Pentru mine, furtul este o modalitate bună să fac ceea ce numim auto-reducere. Când cumpăr de 40 de euro și știu că supermarketul va face un profit de 20 de euro, sincer, să furi 10 sau 15 euro nu consider a fi un abuz. Eu nu am furat decât din magazinele mari, fiindcă nu am vrut să fur de la afacerile mici locale care se chinuie de la lună la lună.

Te-ai oprit vreodată din furat?

Furam mai mult din supermarketuri mâncare, etc. Am făcut asta timp de aproape trei ani și jumătate, uneori chiar în cantități destul de mari. Dar acum nu mai fur așa mult fiindcă am mai mulți bani. Iar faptul că am fost prins de curând la supermarketul de lângă casă m-a mai calmat.

Ai anumite tehnici?

Tehnica ține de cum e fiecare om. Să spui bună ziua la casă, să faci casierii să te placă. E clar că dacă nu le place de tine o să fie atenți. Nu ar trebui să furi niciodată de la supermarketuri unde e un bodyguard lângă case, fiindcă e jobul lui să fie atent. În plus, nu e deloc cool fiindcă dacă sunt prea multe furturi poate fi concediat. Să nu furi niciodată de la raionul cu băuturi alcoolice: într-un supermarket mare e un tip care supraveghează zona fiindcă alcoolul este de obicei cel mai scump. Deci fură totul și plătește pentru bere.

Trucul meu ca să fur discret este o geantă de umăr care are un buzunar oarecum ascuns aproape de corp. De obicei pun acolo lucruri mici și scumpe, cum ar fi brânză rasă, burgeri, șuncă, chestii care au un volum mic. Ba chiar când ajung la casă arăt fundul genții ca să par de bună credință. Și totul a mers destul de bine.

Selva, în vârstă de 37 de ani

VICE: Ce părere ai despre furtul din magazine?

Selva: Mi se pare ceva care poate fi apărat din punct de vedere etic. Produsele de bază sunt prea scumpe, iar cele „de lux” ni se flutură pe la nas ca fiind indispensabile. Suntem împinși spre consum și nu ni se oferă mijloacele prin care să o facem.

Ai furat vreodată bunuri de lux?

Niște platforme relativ luxoase de la Galeriile Lafayette.

Furi des?

Am furat mult în trecut. Oficial trăiesc sub limita sărăciei, dar în practică am destul cât să mănânc și să-mi plătesc facturile fără să plâng. Deci nu este o necesitate absolută să fur.

Înțeleg. Deci te-ai oprit?

M-am oprit cu puțin timp înainte să am un copil. Am handicap și sunt mamă singură de copil rasializat, cred că furtul ar înseamna prea multe riscuri pentru noi. Deja oamenii ca noi au parte de multe suspiciuni din partea serviciilor sociale și a medicilor. Suntem stigmatizați și nu vreau să atragem și mai multă atenție. Nu mi-a făcut niciodată plăcere să fur, îmi provoca prea mult stres. Pe lângă asta, vreau să-i ofer un exemplu bun de urmat fiului meu. Dacă mă vede că fur, va vrea și el să facă același lucru și va fi mai riscant pentru el. Consecințele nu sunt aceleași ca pentru mine care sunt albă.

În cazul tău, n-ai avut niciodată probleme?

Eu nu sunt deloc discretă, cred că handicapul meu mă împiedică. Sunt dispraxică, am o atitudine ciudată, oamenii mă observă oriunde mă duc. De fiecare dată când am încercat să fur discret am fost prinsă în mod mizerabil. Deci tehnica mea e să nu ascund nimic. Iau produsul și mă plimb prin magazin cu el, nu-l ascund în geantă, nimic. Trec de bodyguarzi, îi salut. Așa am reușit să ies chiar și cu obiecte de mobilier, chestii mari. Ei bine, cred că privilegiul de a fi albă contează mult. De asta n-am ridicat în slăvi furtul, când ești persoană de culoare sunt alte dificultăți și nici consecințele nu sunt aceleași.

Care e ultimul lucru pe care l-ai furat?

Cred că mâncare, în prima carantină, acum doi ani. Anghinare, brânză brie și clătite. Nu! A fost o cutie mare de vitamine pentru sarcină de la farmacie. Sunt atât de scumpe, 45 de euro, și sunt importante pentru fetus.

Mai folosești ce ai furat în trecut?

Am furat împreună cu o prietenă un e-reader. Am făcut-o împreună că eu nu am tehnica ei. A fost un cadou de Crăciun grozav. Ador să citesc și acum pot pirata liberă cărți. Nu mai țin legătura cu tipa, dar am amintirea asta frumoasă, ceea ce cred că e cool.

Articolul a apărut inițial în VICE Belgia.