Oameni cu piercinguri în organele genitale mi-au povestit cum se simte să-ți dai unul

Organele genitale sunt foarte personale și intrinsec private. Deși le împărțim, ocazional, cu alte persoane, ele rămân întotdeauna ale noastre.

Chestia super mișto la ele e că le putem da piercinguri. Sunt multe feluri de piercing pentru vulvă, dar cel mai răspândit e piercingul vertical în gluga clitoridiană (VCH). E superb, safe și poate spori plăcerea. În ce privește penisul, cel mai popular și mai faimos piercing e Prinț Albert. La fel, e superb, safe și crește nivelul plăcerii.

Oamenii își fac piercing în organele genitale din mai multe motive – și pentru stimulare sexuală, dar și ca expresie a iubirii de sine.

Sau, unora pur și simplu le place să își facă piercinguri și nu se mai pot opri.

Pe măsură ce piercingurile au devenit tot mai mainstream în ultimele două decenii (cel puțin pentru persoanele care înțeleg că nu e treaba lor unde vrea altcineva să își pună bijuterii), piercingurile genitale au rămas ultima frontieră. Pe mulți îi sperie durerea și potențialele complicații.

Dar piercingurile genitale au ceva atât de transgresiv încât persoanele care aleg să le facă par super cool. VICE a vorbit cu câteva persoane cu piercinguri genitale ca să afle de ce și le-au făcut și dacă sunt dureroase.

Rosy, 29 de ani

VICE: Hello! Să începem cu cea mai evidentă întrebare. Te doare?

Rosy: Mi-am făcut piercing VCH de două ori. Prima oară l-am făcut la o tipă și nu m-a durut deloc, a doua oară mi l-a făcut un tip și m-a durut un pic. Dar e mult mai puțin dureros decât piercingul în sfârc și, datorită regiunii în care se află, se vindecă într-o săptămână.

Organele genitale și gura sunt zonele din corp care se vindecă cel mai repede. Piercingul doare, dar nu mai mult decât unul în ureche. Depinde și de anatomia ta, ajută dacă ai o glugă clitoridiană mai mare.

Ce vârstă aveai când l-ai făcut și care a fost motivația ta?

L-am făcut la vârsta de 25 de ani. Mi-am dat și piercing în limbă în aceeași perioadă, deci eram pusă pe schimbări. Arată foarte frumos și are un opal. Eram într-o pauză cu iubitul meu de atunci și trceeam printr-o perioadă de renaștere sexuală. Îmi amintesc că îmi venise ideea să mă rad în cap, așa că mi-am făcut piercinguri ca să rezist acestui impuls.

Cea mai importantă întrebare: E sexul mai bun de când ai piercing în zona genitală?

Totul e mai bun: e mai mișto să conduci mașina, să mergi cu autobuzul, sunt ușor excitată non stop. Cât despre actul sexual, stimulează clitorisul în timpul penetrării, ceea ce e grozav, mai ales dacă faci sex fără obligații sau ai un partener care nu se pricepe să îți stimuleze clitorisul. Dar dacă partenerul îți face sex oral sau își folosește mâinile, trebuie să fie foarte delicat și grijuliu, pentru că îți poate provoca dureri, dacă îți apasă un nerv cu bijuteria. Din experiența mea, mulți parteneri devin un pic obsedați și trag în toate părțile de piercing, ceea ce e super neplăcut.

Îhhh. Sună groaznic. Ce îți place cel mai mult la piercing?

Cum arată și faptul că îmi trezește senzații tari oriunde mă aflu, mă stimulează mereu. Până la urmă, totuși, am renunțat la el în ultima vreme, pentru că nu e practic pentru sexul brutal și mie îmi place uneori genul ăsta. În orice caz, e posibil să mi-l pun din nou în viitor. Dacă aș avea de ales între piercing în limbă, în sfârc sau în clitoris, aș alege oricând clitorisul.

Jordan, 31 de ani

VICE: Bună, Jordan! Am auzit că ai un piercing genital.

Jordan: Da, mi-am făcut un Prinț Albert! Poți să mă întrebi ce vrei.

Super cool. La ce vârstă l-ai făcut și care a fost motivația ta?

Îl am de șase săptămâni și mi l-am dorit încă de la 18 ani. Abia acum am avut curaj. Am mai multe piercing-uri, dar ăsta a fost ultimul de bifat de pe listă.

Sexy! Te-a durut?

Sincer, a fost unul dintre cele mai ușoare. Mult mai nasol a fost cel din sept, de exemplu. L-am făcut la Jessica Rabid, o artistă foarte talentată, care a avut multă grijă de mine.

Cât a trebuit să aștepți până când ai putut face sex din nou? Și ce reacții au avut partenerele?

A fost dificil să îl îngrijesc, a curs mult sânge. Am așteptat patru săptămâni ca să pot face sex. Reacțiile partenerelor au fost pozitive, dar majoritatea s-au plâns că li se lovește de dinți când fac sex oral.

Ce îți place cel mai mult la el?

Cum arată și cum se simte. Mi-a crescut sensibilitatea zonei.

Cui ai recomanda acest pierce?

Oricui, sincer. Singurul sfat e să ai grijă mare până se vindecă, să-ți cumperi absorbante, pentru că va curge sânge în chiloți. Și să ai răbdare până poți face sex.

Lizzie, 20 de ani

VICE: Când ți-ai făcut piercingul și de ce?

Lizzie: Mi-am făcut un piercing de tip VCH acum un an, pentru că mi s-a părut distractiv și foarte estetic. Dar între timp am descoperit că datorită lui am orgasm foarte ușor când stau deasupra, ceea ce e super mișto! Singura problemă e că vibratorul meu nu-și mai face treaba, nu îl mai pot folosi. Dar na, avantaje și dezavantaje. În plus, săptămâna de vindecare a fost cea mai nasoală din viața mea, pe bune.

Nuuuuu. Eu am auzit că se vindecă foarte repede.

S-a vindecat repede, dar l-am făcut fix în săptămâna în care l-am cunoscut pe partenerul meu și a fost horror că nu am putut face sex.

Cât a trebuit să aștepți?

Zece zile. Au fost cele mai lungi zile din viața mea. Nu am avut voie să îmi ating clitorisul deloc.

De ce îți place piercingul?

E super strălucitor și cool. Și mă distrează reacțiile de șoc ale oamenilor, pentru că sunt o fată timidă și dulcică și nu se așteaptă nimeni să am un piercing în clitoris. În plus, îmi place să le povestesc oamenilor despre el la petreceri, când suntem toți beți, și mă roagă să îl arăt.

Timothy, 28 de ani

VICE: Salut. Am înțeles că ai un piercing în penis.

Timothy: Acum am două, dar am avut cinci la un moment dat. Mi-am dat unul în fren când aveam 23 de ani, după câteva luni mi-am dat și un Prinț Albert, iar după vreo șase luni, mi-am mai făcut trei în fren. Acum am doar Prinț Albert și unul în fren.

Care e preferatul tău? Și de ce le-ai scos pe celelalte din fren?

Preferatul meu e PA, are 4 mm grosime. Le șochează pe unele fete la prima vedere, deși mi s-a zis că sporește nivelul de plăcere. Mie unul nu îmi crește senzațiile de plăcere.

Le-am scos pe celelalte pentru că am făcut la un moment dat un threesome mai sălbatic și cele două din mijloc au căzut prin pat la un moment dat, nu le-am mai găsit. Și nu-mi plăcea spațiul rămas între cel de sus și cel de jos, așa că l-am scos și pe cel de jos.

Wow, am mai pățit și eu cu piercingul din buric, dar nu la nivelul ăsta.

Din fericire, piercingurile nu au rămas în vaginul cuiva, mi-a zis gazda că le-a găsit prin casă mai târziu.

Ce te-a inspirat să îți faci piercingurile?

Sincer, nu știu. Cred că mereu am fost complexat de mărimea penisului meu mediu din cauza filmelor porno și am vrut să contracarez cumva.

După o vreme, mi-a crescut încrederea în mine și am realizat că penisul meu chiar e ok, dar m-am atașat de piercinguri și îmi place cum arată, așa că le-am păstrat.

Reproducerea artistică a unui piercing în gluga clitoridiană. Zuperia/AdrienC via Getty

Melissa, 25 de ani

Am un VCH! Îl iubesc din toată inima, e piercingul meu preferat!

VICE: De ce e preferatul tău?

Melissa: Pentru că e micul meu secret sexy. Și mi-am iubit mereu vulva, dar după ce i-am dat piercing, mi se pare și mai frumoasă. În plus, îmi place că toți partenerii mei rămân cu gândul la mine după ce facem sex. Nu poți uita o fată cu piercing în clitoris.

Ce tare, ador! Ce fel de bijuterie ai?

Una cu bara curbată și piatră de opal. Aveam înainte una cu bara dreaptă, dar mi se pare că bara curbată stimulează mai bine toate punctele potrivite.

Cum se simte sexul?

E mai mult pentru show decât pentru stimulare. Dar îmi place atenția pe care o acordă toată lumea clitorisului datorită lui.

Te-a durut mult? S-a vindecat greu?

Deloc! A fost cea mai frumoasă experiență. M-am dus la un mic salon din Fremantle al unui cuplu de lesbiene mai în vârstă, au stat de vorbă cu mine și m-au asigurat că totul va decurge foarte ok. A fost gata în cinci minute și cea mai nașpa parte a fost plasarea biluței. A trebuit să port doar fuste o săptămână, dar s-a vindecat mai repede decât orice alt piercing. Adesea uit că îl am.

Lucien, 25 de ani

VICE: Bună! Ce pierce ai? Te-a durut?

Lucien: Am un Prinț Albert. Evident că a durut, dar nu atât de tare cât mă așteptam. Mai rău mă doare când mă lovesc cu degetul de la picior de colțul dulapului.

Se agață de ceva?

Nu, pentru că eu nu sunt circumcis și e protejat. Nu am probleme cu el. Dar primele zile au fost mai sinistre, pentru că a curs sânge și a trebuit să îmi pun absorbante în chiloți. I-am cerut colegei mele de apartament și s-a uitat la mine dubios, așa că a trebuit să-i explic de ce.

Ce te-a motivat să-l faci?

Am vorbit cu oameni care aveau multe piercinguri. Se pare că au devenit tot mai acceptate social, dar nu și cele din zonele genitale. Mulți bărbați se tem să aibă un ac în zona intimă, dar eu am văzut filme erotice cu ace și m-au excitat dintotdeauna. În plus, sunt gay și sunt pasiv în actul sexual și am vrut să îmi integrez cumva penisul în sexualitatea mea, așa că l-am decorat ca un gest de iubire de sine.

Mai mulți parteneri m-au descurajat, unul chiar a fost foarte vehement. Dar tocmai asta m-a încurajat să-l fac. Am realizat că nu trebuie să mai ascult părerile altora, ci vocea mea interioară. Și a fost cel mai puternic gest pe care l-am făcut pentru mine!

Romain, 35 de ani

VICE: Am auzit că ai piercinguri genitale!

Romain: Am avut. Le-am scos acum vreo doi ani.

Unde erau?

Aveam pe scrot trei inele care formau o scară. Inițial le-am făcut din curiozitate și ca pe o provocare. A fost o decizie impulsivă. Dar apoi mi-a plăcut mult cum arată.

Dar după ce am trecut de faza de curiozitate și entuziasm inițial, au început să mă deranjeze și tot trebuia să îmi aranjez scrotul. Mi s-a părut prea enervant și le-am scos. Dar îmi e dor de ele uneori.

Te-a durut când ți le-ai făcut?

Nu, am simțit doar o înțepătură la fiecare.

Ce reacții ai primit de la parteneri?

Au fost interesați toți, îți dai seama. Le-a plăcut. Și pot spune că se simțeau mișto în timpul sexului, îmi dădeau senzații tari.