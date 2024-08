Am vorbit cu politicianul român din Italia care a fost votat consilier local la 24 de ani

Claudiu Stănășel e oltean, deci e ambițios. A ajuns în Italia în urmă cu exact 20 de ani, când era copil de grădiniță. În acea vară, Italia învingea România în sferturile Campionatului European de fotbal, ultima performanță a generației de aur. În liceu, Claudiu a fost ales reprezentantul elevilor, chiar dacă era român. N-a strâmbat nimeni din nas. A fost un antrenament bun pentru cariera sa politică. A intrat în partidul lui Berlusconi, dar a ratat la mustață funcția de consilier local. A schimbat partidul, a trecut la Lega și azi e vicepreședintele Consiliului Local Prato, un oraș cu două sute de mii de locuitori din Toscana, cea mai importantă funcție pe care o deține un român în administrația italiană.

Paradoxal, deși la bază e imigrant, Claudiu Stănășel face parte dintr-un partid care se declară împotrivă migranților. Explicația: „Lega e un partid de dreapta care a spus un lucru clar în care eu mă regăsesc: «cine vine aici să muncească, să respecte legea, să contribuie la creșterea economică și socială a Italiei este binevenit, este fratele nostru. În schimb, cine vine și crede că poate să facă orice, să creeze probleme, să nu respecte legea, nu este binevenit»”.

Claudiu Stănășel e un cetățean european care uneori mai folosește perfectul simplu, dar care n-ar pune ștampila pe Lia Olguța Vasilescu. În 2023, vrea să mai bifeze o premieră: va candida pentru Parlamentul Italiei. Dacă va câștiga, o să-i luăm din nou un interviu.

VICE: De cât timp trăiești în Italia?

Claudiu Stănășel: Am ajuns aici la șase ani. Acum am 26, deci tocmai am împlinit două decenii de când sunt aici. Primul a venit tata, apoi a pregătit terenul și împreună cu mama am sosit și eu. La liceu am fost reprezentantul elevilor – pentru prima dată când un român a fost ales să reprezinte elevii în Prato, orașul în care trăiesc. A fost un semnal foarte important.

În ce zonă trăiai în România?

În Craiova. Sunt oltean. Aici, în Italia, am o firmă de șase ani în logistică și transporturi, pe care am deschis-o singur. Activitatea politică am început-o la 17 ani, când am fost ales reprezentantul elevilor.

Dar asta era doar o activitate școalară, nu?

Da, dar atunci s-au apropiat de mine diferite grupuri politice din zonă și eu m-am alăturat partidului Forza Italia.

Partidul lui Silvio Berlusconi.

Exact. În 2014, au fost alegerile locale în Prato și un comitet al tinerilor din oraș m-a desemnat să fiu candidat pe lista Forza Italia. A fost o experiență foarte interesantă.

Și ai fost ales?

Din păcate, nu. Fiind tânâr și cetățean român, eu având doar cetățenie română…

De ce nu ai și cetățenie italiană?

Am depus cererea, dar încă nu mi-a venit răspunsul, pe care îl aștept, pentru că viitorul meu politic va continua. Vreau să candidez pentru Camera Deputaților în Parlamentul Italiei și am nevoie de cetățenie italiană.

Când?

În 2023 vor fi noi alegeri și partidul deja m-a lansat în acest sens. Am și susținerea lui Matteo Salvini, președintele partidului Lega, din care fac parte acum.

Cum ai făcut pasul de la Forza Italia la Lega?

În 2014, au fost alegerile locale. Prato e un oraș cu două sute de mii de cetățeni în Toscana, în centrul Italiei. Atunci au fost opt sute de candidați pentru 32 de locuri de consilier local, deci o concurență foarte mare. Mai aveam nevoie de 20 de voturi pentru a obține mandatul. Nu m-am lăsat.

Un an mai târziu am devenit primul român cu o funcție la nivel regional într-un partid politic italian. Eram responsabil pentru sectorul tineret și școli al partidului Forza Italia în regiunea Toscana. Am continuat până în decembrie 2018, când am ales să schimb partidul.

Și cei de la Lega și alte partide din zonă mă invitaseră de doi ani, pentru că eu lansasem în acea perioadă un proiect Tinerii întâlnesc politica. Așa am reușit să intru în 180 de licee din toată regiunea Toscana, să le vorbesc tinerilor despre politică și actualitate. Acest proiect mi-a dat o vizibilitate foarte mare, au fost zeci de mii de tineri care m-au ascultat.

Și când ai fost ales consilier local?

Anul următor, după ce am intrat în Lega, pentru viziunea politică și proiectele lui Salvini. La vremea aia, Forza Italia nu mai avea nicio idee clară pentru viitor și ajunsese în sondaje la cinci-șase la sută. În schimb, Lega e în acest moment primul partid din Italia.

E un paradox aici. Ai plecat din România, o țară cu milioane de migranți. Or, partidul Lega e împotriva migranților.

Lega nu e împotriva migranților. Vreau să fie foarte clar. Am văzut că în România presa susține că este un partid de extrema dreapta. Asta ar însemna că 30 la sută din italieni ar fi extremiști, ori vă puteți da seama că nu e așa.

Lega e un partid de dreapta, care a spus un lucru clar în care eu mă regăsesc: „Cine vine aici să muncească, să respecte legea, să contribuie la creșterea economică și socială a Italiei este binevenit, este fratele nostru. În schimb, cine vine și crede că poate să facă orice, să creeze probleme, să nu respecte legea, nu este binevenit”. Sunt total de acord și la fel aș spune și în România.

Mulți m-au întrebat cum este posibil ca un tânăr român să fie într-un partid care e împotriva migranților. Am spus că, în primul rând, acest partid m-a susținut și a făcut-o prin fapte, nu prin vorbe. Îmi pare rău să observ că stânga italiană vorbește foarte bine de cetățenii străini, dar mai e până la fapte concrete.

Adică doar vorba de ei.

Exact. Nu există în Italia un cetățean român ales la nivel local (și nu spun doar de români, aș putea extinde la orice naționalitate), care este ales cu listele Partidului Democrat italian. În schimb, Lega are consilieri locali în orașe mai mici. Chiar și români sau alte cetățenii. În cazul meu, Lega și-a asumat candidatura unui tânăr de 24 de ani – atât aveam în mai 2019, când am fost candidatul cel mai votat pe lista partidului. Am lăsat în spatele meu, cu peste 150 de voturi, secretara partidului provincial, care era foarte cunoscută. Și nu numai că am fost cel mai votat din orașul meu, ci și din toate localitățile care votau pentru regiunea Toscana.

Deci un român a fost cel mai votat consilier local din regiunea Toscana.

Ăsta e un lucru foarte important pentru partidul Lega. În ultimii 30-40 de ani, am avut consilieri locali români în orașe de 40-50-60 de mii de locuitori, dar într-un oraș așa de mare n-a mai existat până acum. În plus, am fost votat în unanimitate vicepreședinte al Consiliului Local Prato. Este a treia funcție după primar, una foarte importantă instituțional. Sunt unicul român cu funcție instituțională într-un oraș din Italia și cu siguranță cel mai tânăr ales local român din toată diaspora.

Dacă ai fi acum la Craiova, cu ce partid ai vota la alegerile locale?

O întrebare bună. Din păcate, întreaga clasă politică din România în ultimii ani a fost vorba numai de corupție. Am fost făcut de râs în toată Europa. Eu am fost și la Bruxelles, am participat la multe evenimente, și de fiecare dată când se vorbea de România, mai ales de PSD, credeți-mă eu sunt foarte bun să apăr, mai ales când e vorba de țara mea, dar acel tip de politică nu e un exemplu pozitiv de urmărit pentru nimeni. Acum sunt de dreapta.

Deci nu ai vota-o pe Olguța Vasilescu la primăria Craiovei.

(râde). Nu. Eu n-am avut niciodată șansa să o cunosc. Am mulți prieteni din Craiova, mă duc des în România, dar în momentul de față susțin centru-dreapta.

Mai folosești perfectul simplu?

Da. Câteodată mai greșesc gramatical când vorbesc. Eu am făcut tot parcursul școlar în Italia. Dar am ținut să nu uit limba română. În momentul de față, eu, ca cetățean român, cred că am lansat un semnal puternic în Italia. Cred și sper să fim cât mai mulți tineri români în instituțiile din Italia, pentru că putem face echipă pentru interesul comunității noastre. Aici suntem în jur de patru mii de români. Când e o problemă în comunitate, se rezolvă imediat. Au fost cazuri în care presa italiană a spus că un hoț sau criminal era român, când de fapt, nu era.

Românii din Italia te susțin sau mai degrabă te sabotează?

Am fost uimit de susținerea românilor, nu numai pe social media, dar și pe teren. Am fost în toată Italia, chiar și înainte de a fi ales. Am muncit alături de asociațiile românilor din Italia în câteva proiecte de care sunt foarte mândru și mi-a permis să cunosc realitățile românilor din toată țara. Românii au înțeles că nu e important faptul că eu sunt cu un partid sau celălalt, ci că în sfârșit tinerii noștri reușesc să obțină rezultate și performanțe la cele mai mari nivele, chiar și politic.

Ești în contact cu partidele din România?

Am fost mereu în legatură cu politica din România și cu oameni politici, indiferent de apartenența lor de partid. Sunt român și voi rămâne român, chiar dacă trăiesc în Italia, în Europa, la mine acasă, la Prato. A te integra într-o societate nu înseamnă să uiți de unde ai venit, ci dimpotrivă, eu consider că trebuie să transmitem valorile, cultura și tradiția românească aici unde locuim, pentru a aduce un plus valoare întregii societăți.

Am lansat un proiect instituțional foarte important: Toscana – Romania: Turismo & Impresa, derulat pe două planuri, afaceri şi turism între România si Regiunea Toscana. A fost lansat de Primaria din Prato lîn noiembrie anul trecut și apoi l-am propus în România, la București, la Ministerul Economiei. Intenționăm să-l extindem și în alte regiuni din Italia, spre exemplu Sicilia și Sardinia.

Este pentru prima dată când Italia propune României un astfel de proiect instituţional și sunt convins că împreună vom reuși să obținem rezultate concrete, atunci când starea de alertă cauzată de Coronavirus se va sfârși și vom putea relua discuțiile pentru derularea lui. Apreciez guvernul actual susținut de PNL și sunt convins că doar cu o viziune de dreapta liberală țara noastră se poate schimba în bine.

