Porno feminist de care nu știai că ai nevoie

Acum câțiva ani, am primit un pachet de joc de cărți. Am chicotit ca o fetiță de clasa a șasea când am văzut că pe spatele fiecărei cărți era un bărbat dezbrăcat. 52 de poze și fiecare avea un alt penis dezvelit.

Un cadou menit să îmi încurajeze sexualitatea. Obiectificarea bărbatului era pentru mine un teritoriu nou. Îmi plăcea sexul, dar doar după stabilirea unei legături emoționale. În sinea mea, mi-aș fi dorit să pot să mă bucur de sex așa cum știam că o fac și bărbații. Mecanic.

Am lăsat pachetul în mașină, încântată. A doua oară când l-am răsfoit, râzând cu o prietenă, mi-am dat seama că pachetul ăla de cărți nu îmi era destinat mie, unei femei. De fapt, era destul de evident după pozițiile pe care le aveau tipii ăia și după faptul că anusul părea în centrul atenției. Era pentru bărbații homosexuali.

Mi-nu-nat. Pornografia pare exclusiv pentru bărbați, indiferent de orientare. Extrem de frustrant pentru o femeie destul de sexuală cât să se simtă ignorată de piața asta. Plăcerile mele nu există în mainstream.

Industria pornografiei chiar nu se gândește foarte mult la femei și niște studii făcute de Vox Explainer în parteneriat cu Bellesa Plus spun că în jur de 30 la sută dintre tineri consumă conținut pornografic pentru informații legate de educație sexuală. Ceea ce e complet îngrijorător și explică de ce există în continuare, chiar și în 2021, un orgasm gap între bărbați și femei. Idee despre care probabil mai toate avem habar, în această cultură patriarhală est-europeană.

Intru pe orice site de porn și mult prea multe capturi ale videourilor sunt cu femei, privite de sus, asfixiate cu un penis umflat cu botox sau care se îneacă cu spermă. Nu că aș condamna orice kink sau practică BDSM, dar videourile cel mai des întâlnite sunt male gaze, și nu o excepție pentru cei câțiva care sunt înclinați către degrader (recomand cu căldură acest test care te poate ajuta să înțelegi în ce spectru sexual ești, indiferent de cât de vanilla te consideri).

O imagine de supunere și umilință, ceea ce influențează așteptările tinerilor legate de sex. Și a multor adulți. Și în niciun caz nu așa ar trebui să arate educația sexuală pentru tinerii care și-ar dori să își satisfacă partenerul sau partenera.

PornHub a publicat niște statistici care spun că „mai multe femei ca niciodată consumă porno” (mai precis, 32 la sută dintre utilizatori au fost femei în 2019, cu trei la sută mai mult decât în anul precedent). Fapt pentru care trebuie să-i mulțumim în primul rând mișcării de feminism sex-positive de prin anii ‘80 și tuturor persoanelor feministe care au militat într-un fel sau altul pentru eliberarea sexuală feminină.

Trebuie luat în considerare și faptul că înainte de epoca internetului (fun fact: legenda spune că netul s-a dezvoltat mai repede datorită dorinței băieților care lucrau la el să aibă acces la conținut deocheat mai mult și mai repede) exista literatura pe care o consumam pentru excitare și nu există statistici despre asta. Dar îți amintește Jordan Peterson într-un discurs despre fanteziile sexuale ale femeilor.

Revin însă la PornHub (după al cărui conținut nu mă omor personal) și se pare că femeile sunt mult mai înclinate să caute videouri fără penetrare: „lesbian”, „solo male”, „pussy licking”. Pentru ultima categorie recomand utilizatorul mrpussylicking (da, super inventiv, ce să zic) de pe XVideos pentru content bun și divers. Statisticile mai spun și că femeile vor să se simtă reprezentate și caută videouri cu femei de aceeași rasă sau vârstă.

Aflând toate astea, aș fi zis că piața de pornografie pentru noi ar trebui să fie destul de dezvoltată. Nu e încă, dar e într-un proces de creștere. Am găsit de curând Bellesa, un site cu conținut erotic dedicat exclusiv femeilor. Mottoul e: „The premier destination for all things female sexuality”. Pe lângă conținut sexual, au unul și educativ, și în plus, funcționează ca magazin pentru jucării sexuale pentru femei. Le recomand pe toate. Un alt site care-mi place ar fi Porn For Women.

Indiferent de site, e important să scrii în motorul de căutare al oricăruia dintre ele absolut orice ar putea să trezească plăcere. Eu, una, când caut pussy licking am grijă să scriu și slow, pentru că e un turn off total un tip/o tipă care linge clitorisul de parcă s-a ars cu ceva pe limbă și o zvârcolește de durere. Imagine și preferință absolut personală.

Și cu siguranță e mai bine să pui și amateur pe acolo dacă nu vrei să vezi doar orgasme simulate fără niciun fel de talent actoricesc sau interes. Pentru că mulți bărbați efectiv nu-și dau seama care e diferența între cum face o femeie când are orgasm și când se preface de parcă e sarcastică: „Oh yeah, daddy, yes!”.

Discuția despre feminism și porn a pornit cam acum 40 de ani, când pornografia era considerată antifeministă pentru că industria exploatează femei în mod direct sau cel puțin profită de pe urma traumelor personale care determină femeile să facă alegeri autodistructive. Și mai ales, că nu poate exista pornografie fără obiectificarea femeii.

Perspectiva care contrazice e cea care se numește acum sex-positive feminism și consideră că feminismul anti-porn trivializează capacitatea femeilor de a lua decizii pentru sine.

Din fericire pentru noi, cultura feministă sex-positive susține eliberarea sexualității femeii și o pornografie consistentă care să treacă de la o perspectivă masculină la una feminină. Pentru asta trebuie să le mulțumim femeilor minunate care au reușit să schimbe perspectiva și să facă conținut adresat nouă.

O pionieră în domeniu e Erika Lust, o regizoare suedeză care creează film erotic destinat femeilor și care s-a făcut remarcată în 2004 cu The Good Girl, scurtmetrajul ei de debut, a cărui premisă pornește de la clișeul curierului de pizza. Clișeu pe care l-a tratat din perspectiva ei. E celebru discursul ei TED Talk, în care spune că peste tot în lume se dezbate rolul femeilor, mai puțin în industria porno: „It’s time for porn to change“. Ce mai e mișto e că a fondat propria companie de producție, Lust Production, și proiectul XConfessions, pentru care realizează filme erotice pornind de la fantezii sexuale primite de la persoane anonime. Fantezii reale transformate în scenarii erotice.

Erika Lust nu e singura care face cinema erotic din motive politice și activiste.

Cindy Gallop este un alt nume important. Ea a făcut Make Love Not Porn, cu mottoul „RealWorldSex in all its glorious, silly, beautiful, messy, reassuring humanness”.

Dar nu e vorba numai despre ce se vede pe ecran, ci și despre ce se întâmplă în spatele camerei. La filmările pentru aceste producții, consimțământul e cuvântul de ordine: actorii și actrițele primesc înainte un scenariu detaliat pe care să-l aprobe, iar o coordonatoare de intimitate are grijă că totul se întâmplă conform planului. „Sexul poate să rămână murdar, dar principiile trebuie să fie curate“, zice tot Erika.

Female gaze porn nu e însă o direcție foarte bănoasă a acestui tip de cinema. Încă. Dar sexul și explorarea sexuală sunt, oricât de clișeic sună, mai aproape ca niciodată. Trăiască industria porno și încrederea femeilor până când nu va mai exista the pleasure gap și femeile vor avea orgasme cu cea mai mare lejeritate. Cin, cin, fetelor, și primăvara asta să ne aducă plăcere trupească.