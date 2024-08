Am vorbit cu HVNDS, RAVA și KILLA FONIC despre cum metalele grele merg la fix cu trapul

Puriștii genului o să zică „Ce caută, mă, traperii pe piesa asta?”, fanii lui KILLA FONIC o să pice iar pe spate de cât de cameleonic e omul, iar brigada din Crângași a lui RAVA o să vrea să îl mai audă pe metale de-astea grele. Hai să-ți zic cum stă treaba, de fapt. Cum blockchain-ul e viitorul pentru criptomonede, așa și cross-ul între genuri, în cazul ăsta un hibrid metalo-trap, pare viitorul pentru muzică. Stai chill, n-ai de ce să te temi că nu mai sună muzica așa cum te-aștepți tu, pentru că asta înseamnă evoluție.

Să nu o mai lungesc. HVNDS, RAVA și KILLA FONIC au pus pe-aceeași piesă vocile, versurile și tobele alea grele și a rezultat ceva total neașteptat, dar cu un hype pe măsură. Sub umbrela creierului de la Seek Music, Lu-K Beats, băieții au lansat piesa „Vin Viu Plec Mort”. A pornit de la un trip pe halucinogene și a ajuns să fie un statement pentru ei, dar și pentru viitorii artiști care nu mai vor să fie doar o altă cărămidă în zid.

Dacă ai deschis urechea la ce se mai face-n muzică în ultima vreme ai observat, probabil, că rock-ul, cu toate formele lui, a acaparat până și artiști de mainstream. Așa că pentru HVNDS, RAVA și KILLA FONIC, fiecare un rockstar în felul lui, piesa asta a venit la momentul potrivit. Să nu te lași însă păcălit de titlu, pentru că asta nu-i doar o dumă despre cum se sparg băieții pe la concerte și cum și-o dau grav în backstage. „Vin Viu Plec Mort” e despre empowerment și arată că e loc și de altceva lângă aceleași colaborări obosite din trending-ul românesc.

Așadar, dă-ți peste față cu piesa asta iar și iar, că n-are cum să nu te prindă, după care citește aici cum s-a ajuns la „Vin Viu Plec Mort” prin vorbele lui Radu Iustin Câmpeanu, solistul HVNDS, RAVA și KILLA FONIC:

De la un trip pe halucinogene, la un statement

VICE: „Vin Viu Plec Mort” are un vibe fenomenal. Povestește-mi cum s-a ajuns la piesa asta.

Radu Iustin Câmpeanu: Piesa a plecat de la un experiment pe halucinogene. Eram cu un om foarte drag mie cu care am petrecut carantina în 2020 și, într-un blur complet, ne-am trezit pentru un moment și unul dintre noi a zis „Vin viu”, iar celălalt a adăugat „Plec mort”. M-a spart așa tare fraza asta, încât am început să caut niște beaturi pe net, apoi am scris și, în cateva ore, schița piesei era gata – refrenul, scheletul piesei și o strofă.

Le-am arătat băieților din trupă și ne-a mișcat la unison. I-am trimis melodia aproape instant lui Lu-K, cu mențiunea că îl vedem sută la sută pe Killa Fonic pentru un featuring. Apoi Lu-K ne-a trimis strofa lui RAVA și am testat ordinea strofelor. Inutil să mai zic că we hit the jackpot cu ambele colaborări.

RAVA, zi-mi cum a venit propunerea băieților să sari pe piesă.

RAVA: Propunerea a venit de la Lu-K. Eram la studio să tragem pentru „BULIBA$HA” și mi-a arătat melodia asta. La momentul ăla, Killa era deja pe ea. Deși nu e genul meu, m-a spart sound-ul și-am sărit imediat cu partea mea.

Ție, Killa, cum ți-a dat-o piesa asta când ai dat play prima oară?

KILLA FONIC: Sunt în rock de câțiva ani și mă simt la fel de confortabil ca în trap sau ca în orice alt gen muzical pe care îl experimentez. Sunt familiarizat cu creativitatea lui Radu încă de la prima colaborare cu Șatra, dar pachetul pe care trupa îl prezintă astăzi este mai șlefuit ca niciodată.

Cum era s-o pățească KILLA FONIC la un concert

KILLA FONIC. Fotografie de 128VISION

De câte ori ați venit vii și ați plecat morți de la un concert? Povestiți-mi câte o întâmplare.

Radu: În 2017 am cântat împreună cu Șatra B.E.N.Z. la Arenele Romane în cadrul concertului de lansare a albumului O.S.O.D. 2. Ultima piesă a fost „Șatra Se Întoarce”. Pe ultimul refren mi-am luat avânt din spatele scenei și am sărit în cap direct în public. De aici și versul „La concerte avion, publicu-i aeroport”. Exemple sunt zeci, însă momentul ăsta este memorabil și e filmat.

RAVA: La concerte e haos, îmi dau sufletul acolo. Acolo sunt Lucifer, vine toată brigada, sunt cu frații 4226 și se schimbă tot universul. Ne luăm energia de la oameni, care sunt monștri, și n-are cum să nu iasă bine.

KILLA FONIC: Nu vreau să pară că stric tradiția, dar eu plec mai viu ca niciodată de la concerte. Însă odată era să plec mort când soția patronului unui club mi-a strecurat droguri în suc (și nu era drogul marijuana, haha), doar că am avut niște colegi drăguți care nu m-au lăsat să fac ravagii.

E o perioadă de trezire pentru HVNDS odată cu piesa asta?

Radu: Clar, we’re back and we’re here to stay. Am venit să rupem scene și să dărâmăm uși. Este o reanimare a proiectului; lucrăm la albumul ANIMAL de aproape doi ani și jumătate, iar ăsta e doar începutul. Ne-am concentrat foarte tare pe evoluția noastră atât ca echipă cât și ca produceri și performeri.

VVPM a venit la momentul potrivit

Trupa Hvnds. Screenshot via „Vin viu, plec mort”

Zici pe piesă „Am stat să m-adun / Mulți m-au luat de prost / Dar uite m-acum bag cu cei mai buni”. Prin ce perioadă ai trecut?

Radu: Eu am făcut push cu proiectul ăsta încă din 2015, când lucram cu mai multe studiouri precum DeMoga Music, Party Collective etc.. În zona pop, ce voiam noi să facem era văzut ca o pierdere de timp, sub pretextul „nu o să se vândă așa ceva la noi”. Așa că, sub presiuni, am acceptat colaborări pentru a finanța primele piese HVNDS.

Cumva, versul spune exact ce am făcut: am avut răbdare, am tras și mai tare și am reușit să dovedim că trebuie să muncești pe atât de mult pe cât crezi în viziunea ta. Mai devreme sau mai târziu, oamenii potriviți vor rezona cu pasiunea ta și vor apărea fix atunci când trebuie. Cum e exemplul Seek Music, care a făcut ca acest album să fie next level.

Nu s-a pus problema că rock-ul e mort, dar el se transformă, iar voi puneți umărul la treaba asta. E o direcție bună cross-ul ăsta între genuri și artiști diferiți?

Radu: Absolut, mai ales dacă stilurile muzicale se îmbină smooth. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care rezonează cu o latură mai agresivă a sound-ului trap. Noi vedem albumul ANIMAL ca pe o evoluție naturală și organică a acestei laturi.

RAVA: Nu sunt ascultător de rock. În general, cred că e loc de toate formele muzicii. Atâta timp cât vibe-ul e acolo și te rupe, poate să fie și clasic și hibrid, nu contează. Asta e prima oară când am vrut să intru pe o piesă de genul ăsta. Eu ascult fix ce se produce în jurul meu, brigada 4226, Amuly, Killa. Astea-s sound-urile care mă rup. Facem muzică pentru oameni, dar și pentru noi.

RAVA. Fotografie de 128VISION

Care-i faza cu „Lucifer”

Killa cum privești rock-ul? Zi-mi ce rockăreală asculți.

KILLA FONIC: Privesc rock-ul caleidoscopic, așa cum privesc orice gen muzical. Ascult Nirvana, Led Zeppelin, Korn, City Morgue.

Te consideri un rockstar?

KILLA FONIC: Am demonstrat-o de prea multe ori.

Mă întorc puțin la RAVA. Care-i faza cu „Lucifer”? E un soi de alterego mai rock al tău?

RAVA: Lucifer e alter ego-ul meu în muzică, în general. Când mă pun pe beat, mi se pune automat și masca asta. Nu-i ceva ce controlez, pur și simplu așa o simt.

E 2022 anul de făcut muzică de rupt capul, diferită de trap?

Radu: Cred că este momentul pentru ceva mai agresiv și se observă asta și pe plan internațional. Nu a fost ceva planificat din punct de vedere publicitar, ci, pur și simplu, sentimentul potrivit la momentul potrivit. Suntem siguri că aceste piese vor împinge alți muzicieni să testeze zona și clar vor apărea super multe varietăți, ceea ce este, pe departe, cel mai marfă lucru pe care l-am putea face.

Killa zice pe piesă „Soundu’ asta parcă ne instigă să nu mai simțim milă”. La ce te referi mai exact?

KILLA FONIC: Simt că această piesă are un sound pentru războinici și de fiecare dată când simt asta, consider că unul dintre noi trebuie să sufle în corn pentru a-i trezi pe toți ceilalți.

Ai experimentat mult cu tot ce ai lansat până acum. E rock-ul un go to pentru Killa de-acum încolo?

KILLA FONIC: Da. Este fascinant cum totul se întâmplă la timpul potrivit.

Dincolo de trending e posibil orice

Fotografie de 128VISION

Se zice despre trapperi că trăiesc viață de rockstar. Ce mai e un rockstar în ziua de azi?

Radu: Presupun că fiecare are o definiție subiectivă. Pentru noi înseamnă să fii un performer de top la concerte, un muzician dedicat și să lași fanii să flexeze pentru tine. Ei contează oricum cel mai mult. Pe noi ne bucură enorm simplul fapt că putem face ceea ce iubim ca echipă, dar mai ales ca prieteni.

Care e scopul piesei? Ce vreți să demonstrați?

Radu: Nu orice are un scop și poate e mult spus că avem ceva de demonstrat. Însă, dacă reușim să arătăm că nu trebuie să te mulezi pe un curent muzical din trending pentru a rezona cu publicul, treaba noastră ca modele pentru următorii artiștii e gata. „Vin Viu Plec Mort” e o piesă empowering pentru noi și morala e una pe care o auzi des: „Dacă nu faci ce iubești, nu trăiești cu adevărat”.