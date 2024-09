Povestea unei criminale care a omorât zeci de oameni cu mașina în anii ’70

Michalina Olszanska este protagonista noului film despre ultima femeie care a fost executată în Cehoslovacia. Am vorbit cu actrița despre ce înseamnă să joci un personaj atât de complex.

Povestea lui Olga Hepnarova, ultima femeie care a fost executată în Cehoslovacia, nu este foarte cunoscută. În 1973, pe când avea 22 de ani, ea s-a urcat la volanul unui camion în mijlocul capitalei și a intrat cu mașina direct într-o mulțime de aproximativ douăzeci și cinci de oameni. Ea a omorât opt persoane și a rănit grav încă doisprezece. Doi ani mai târziu, ea a fost spânzurată.

Dar cine a fost ea și de ce a făcut asta? În noul film documentar, Olga răspunde la aceste întrebări și renunță la povestea de la știri în favoarea unui studiu mai complex al personajului. O vedem pe Olga ca pe o adolescentă mizantropă, singură și alienată de societate. E vorba despre ea împotriva tuturor: „Într-o zi veți plăti pentru batjocura voastră și lacrimile mele”, scrie ea în jurnal, ca o prevestire a răzbunării sale.

În pielea lui Olga, cu o tunsoare bob a la Louise Brooks, actrița poloneză Michalina Olszanska fumează pe tot parcursul filmului, gest care captează stilul retro-chic al anilor ’70 din Cehoslovacia și singurătatea personajului ei. Oare actrița a reușit să se transpună în personaj? A afectat-o la un nivel mai personal acest rol? Ce anume ne intrigă la femeile tinere criminale?

Olga se caracterizează în film ca o „psihopată fără prejudecăți”. Așa ai perceput-o și tu?

Nu îmi place să cred că ea era psihopată, pentru că e prea simplist. Eu cred că Olga era o femeie foarte inteligentă, singură și pierdută, poate prea deșteaptă pentru mediul în care trăia și pentru cei din jurul ei. Asta ar fi putut reprezenta o problemă, pentru că nimeni nu o înțelegea sau voia să o înțeleagă cu adevărat. Nu sunt sigură dacă ar fi fost mai ușor pentru ea, dacă întâlnea artiști dintr-un mediu mai boem, pentru că ea era genul ăla de persoană, care citea multe cărți. Mama ei își dorea să fie o fată normală, ceea ce însemna ceva în era anilor ’70.

Cum ai intrat în personajul unei criminale în masă?

Eu cred că orice adolescent, în special fetele, trec prin momente în care cred că nimeni nu înțelege prin ce trec. Ai impresia că ești singură, că nu ești făcută pentru lumea asta. Și eu am trecut prin asta, ca mulți alții, dar nu toți dintre noi simțim nevoia să omorâm persoane. Deci, în primul rând, am încercat să dezgrop trecutul meu, momentele mele cele mai întunecate și mentalitatea pe care o aveam atunci. Am încercat să înțeleg ce simțea ea, dar nu să justific acțiunile ei, deoarece, într-un fel, ea nu doar a omorât alți oameni, ci s-a sinucis.

Vrei să spui că ea știa că va fi executată înainte de a se urca la volan?

Da, ea asta a vrut. E vorba de o sinucidere foarte complexă, deoarece la începutul filmului, mama ei îi spune că pentru a-și lua propria viață are nevoie de o voință puternică. Astea cred că sunt cuvintele care au rămas în mintea ei pentru restul vieții ei scurte.

Personal, cum te-ai simțit în rolul ei?

E amuzant pentru că mereu ajung să joc rolurile negative, criminalii, monștrii, psihopații, nu știu de ce [râde]. Când joc personajele astea, mereu încerc să găsesc o sfărâmă de umanitate, altfel nu are rost să joci personajul negativ. Când am jucat-o pe Olga am simțit un catharsis, pentru că a fost primul meu rol negativ, iar când am încercat s-o înțeleg, m-a ajutat să mă înțeleg pe mine însămi și oamenii în general. Olga m-a învățat cum să nu judec persoanele.

În film ea scrie în jurnal. Ați lucrat direct cu cele adevărate?

Da, jurnalele erau autentice și la fel și discursurile din tribunal, dar restul a fost improvizat. M-am întâlnit și cu ultimul ei iubit, tipul înalt, pe care l-am cunoscut în realitate, dar nu prea a vrut să vorbească despre ea. Însă Tomas, regizorul, l-a întrebat dacă eu aș fi bună în rolul Olgei și el a răspuns: „O da, are ceva în privire” și eu eram: „Ok, merci, cred.” Deci am vrut să o percep pe Olga din prisma prietenului ei și am observat sentimentul de vinovăție pentru că nu a reușit să o salveze de ea însăși.

Ai empatizat cu Olga și drama prin care a trecut ea?

Da, am înțeles prin ce a trecut, pentru că și eu m-am simțit alienată de restul toată viața mea, deoarece am fost singură la părinți, ambii actori. Nu e ușor! Plus, un alt lucru pe care am hotărât să-l schimbăm e faptul că ea nu era atât de slabă în film. Când eram adolescentă, toate fetele voiau să fie slabe și sufereau de anorexie. Eu am trecut prin asta și am vrut să atașez de Olga această problemă contemporană. Ea nu era așa, dar am considerat că ar fi un ajutor pentru fetele moderne, să înțeleagă prin ce pot trece.

Olga are un istoric de boli mintale, dar ea a fost hotărâtă să nu folosească asta în tribunal. Crezi că era complet conștientă de ce făcea?

Eu asta cred, deoarece ea a avut un discurs cât se poate de rezonabil. În momentul în care a condus camionul ăla, eu cred că ea era complet lucidă. Altfel, nu are sens să faci filme despre psihopați. Eu nu sunt psihopată și nici nu aș putea să mă identific ca unul. Dar când vezi o fată care ar fi putut să ducă o viață normală, dar apoi ceva s-a întâmplat, cineva a rănit-o, atunci simt că asta mi s-ar putea întâmpla și mie.

Când Olga se tunde un bob, foarte trendy, asta denotă o decalare de perioade, poate și o evoluție a personajului.

Da, sunt de acord. Asta era tunsoarea ei adevărată, un look mai băiețesc, care arată schimbările prin care trece personajul. La începutul filmului, ea avea părul lung, exact cum voia mama ei. Apoi personajul ei a evoluat și a renunțat la asta. E un aspect foarte important, pentru că ea voia să fie mai puternică, să pară mai dură decât era de fapt, să arate ca un băiat, doar ca să ascundă partea ei sensibilă, o fată căruia îi era frică de orice.

De asemenea, personajul tău fumează în continuu, aproape în fiecare scenă. A fost greu pentru tine?

Păi, și eu fumam înainte dar ocazional, cu prietenii la petreceri. Dar de când am terminat filmările, fumez al naibii de mult! A fost foarte important pentru noi, pentru că eu cred că țigările sunt ca niște suzete pentru bebeluși. Mama mea spune că noi fumăm pentru că suntem cu toții animale și ne simțim mai în siguranță când sugem. E ca și cum am suge laptele de la țâța mamei. Olga fuma într-un fel foarte specific, nu ca o Greta Garbo, dar asta m-a ajutat foarte mult, pentru că de fiecare dată când se simțea nesigură pe ea, făcea asta.

Crezi că lumea e mai intrigată de faptul că ea e o femeie, ceea ce e un lucru mai rar întâlnit în istoria criminalilor în masă?

Da, pentru că nu te aștepți la asta de la o femeie, e rar și e ceva diferit când vezi o fată slabă și firavă care face așa ceva, decât un tip bine făcut. E ca Matilda din filmul Leon: The Professional, ți se pare interesant personajul.

Traducere: Diana Pintilie

