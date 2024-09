Povestea unui imigrant român din UK care se îndrăgostește de un alt bărbat o să-ți spulbere ura

Unul dintre cele mai tari filme care a avut premiera anul ăsta la festivalul de film Sundance se numește God’s Own Country și-ți prezintă povestea de dragoste dintre un imigrant român, Gheorghe (jucat de actorul Alec Secăreanu) și Johnny, fiul patronului pentru care lucrează.



Multă lume compară filmul cu un fel de Brokeback Mountain mai bun, pentru că acțiunea are loc pe o fermă izolată din UK. Munca e grea, monotonia e mare, și uite așa, destul de brusc, începe o relație intensă și pasională între Gheorghe al nostru și Johnny, un englez morocănos și reprimat emoțional, interpretat de Josh O’Connor, cu care românul lucrează cot la cot.

Atracția inițială, jocurile de putere, tentativele de dominare, dificultățile de comunicare sunt toate etapele unei relații normale de cuplu prin care trec cei doi. Surpriza ar fi că fix românul îl învață pe Johnny o lecție de viață fundamentală: cum să comunice și cum să iubească.

M-am întâlnit cu actorii principali, Josh O’Connor și Alec Secăreanu, la Festivalul de film de la Berlin, pentru a afla mai multe despre film și ca să aflu cum cred ei că va fi receptată povestea despre o relație gay a unui român, fix în perioada în care Coaliția pentru Familie se chinuie să introducă homofobia în Constituția României.

VICE: Cum ai ajuns să joci în filmul ăsta?

Alec Secăreanu: Eu eram în România când am auzit de acest proiect, am luat legătura cu ei, apoi Francis, regizorul, a venit în Romania fiindcă dorea să cunoască mai mulți actori români. După care am mers la Londra cu alți trei actori români pentru a da testul de compatibilitate cu Josh, iar testul a decurs foarte bine.

A trebuit să vizionezi multe filme gay ca să te pregătești pentru rol?

Alec Secăreanu: Da, am avut o listă de filme pe care a trebuit sa le vedem, în special cu privire la estetica pe care Francis o avea în minte pentru film. Andrew Haigh – Weekend, Wong Kar-wai – Happy Together, Dardenne Brothers – The Kid with the Bike. Și altele, niște filme foarte cool. Unele erau pentru aspectul vizual, altele pentru stilul de joc actoricesc.

Filmul vorbește despre dificultatea de a comunica emoții. Înțeleg că pleacă de la o relație dificilă dintre englez și tatăl său, patronul fermei.

Josh O’Connor: Nu au timp pentru emoții și nici nu știu cum să articuleze acele emoții. Tatăl și fiul nu comunică aproape deloc. Îți arată modul în care masculinitatea afecteaza comunicarea, în care aceste personaje refuză să fie vulnerable. Personajul lui Gheorghe creeză o schimbare în personajul meu. Îl provoacă pe Johnny în mod repetat să se deschidă emoțional. Poate e o chestie britanică asta cu dificultatea de a comunica, poate în Romania oamenii sunt mai adepți la exprimarea emoțiilor?

Alec Secăreanu: Nu, în Romania cred că evităm comunicarea și mai mult, oamenii în general comunică lucruri practice, ce țin de viitorul apropiat, dar asta nu e o comunicare în adevăratul sens al cuvântului.

Ce v-a plăcut cel mai mult la personajele voastre?

Alec Secăreanu: Mi-a plăcut faptul că e un personaj tridimensional, care nu e definit în esență prin orientarea lui sexuală.

Josh O’Connor: În ciuda scenelor de sex explicite, filmul nu este despre sexualitate. Este povestea unei relații. Și deși e interesant șă vezi scene de sex într-un film LGBT, ceea ce predomină aici este relația lor afectivă.

Alec Secăreanu

Au fost dificile scenele de sex?

Josh O’Connor: Eu am jucat mai multe scene de sex în cariera mea până acum și nu este nimic sexy sau erotic în aceste scene când le filmezi. Totul este foarte tehnic. Firește, efectul asupra spectatorului este unul erotic. Însă filmarea decurge ca un dans, ca o coregrafie.

Alec Secăreanu: În plus, am făcut foarte multe repetiții. În scenariu, scenele de sex erau foarte explicite. Iar pentru a executa totul foarte precis, noi am decupat toate gesturile și le-am numerotat: numărul 4, eu ridic brațul, numărul 5, te lovesc. Și așa ne-am ajutat reciproc, folosind aceste cues.

Josh O’Connor: Iar pe parcursul filmărilor, această coregrafie a decurs atât de bine încât camera a devenit aproape invizibilă, ca și cum era un alt prop. Și asta în ciuda factului că majoritatea cadrelor sunt în close-up, iar directorul de fotografie era tot timpul foarte aproape de noi sau între noi.

Cum v-ați pregătit pentru scenele cu animalele?

Alec Secăreanu: Ne-am pregătit timp de trei săptămâni pentru acele scene, amândoi am lucrat la ferme diferite. Eu am lucrat la ferma tatălui lui Francis (regizorul), iar Josh a lucrat la ferma unde am turnat filmul. Și am avut exact rutina unui fermier, începeam munca la șase dimineața și terminam foarte târziu seara, muncă epuizantă, zile foarte lungi. A fost foarte dificil, însă ne-a ajutat foarte mult la filmare fiindcă am devenit foarte naturali cu animalele care pot fi foarte imprevizibile și trebuie să știi cum să le controlezi. Și a trebuit să învățam toate acele gesturi ciudate, cum să ajuți o naștere, unde efectiv trebuie să îți bagi mâna în fundul oilor! Nu a fost ușor deloc!

De ce crezi că Francis a ales un imigrant român pentru acest film?

Alec Secăreanu: Francis ne-a spus că a lucrat la un moment dat la un șantier și acolo a cunoscut un imigrant român care l-a impresionat foarte mult, în special prin modul în care gândea. Nu știu dacă inițial, în scenariu, personajul meu era român, însă cu siguranță personajul meu a fost inspirat de aceast individ pe care Francis l-a întâlnit în realitate.

România are reputația unei țări destul de homofobe, cum crezi că va fi primit filmul în țară?

Alec Secăreanu: E adevărat, România nu are o toleranță foarte mare față de comunitatea gay și nici nu face eforturi foarte mari pentru a-i integra pe cei cu o orientare sexuală diferită. Însă în ultimii ani au existat câteva persoane și grupuri care au încercat să facă ceva în privința asta. Biserica firește nu este un fan al homosexualilor și asta deoarece România este o țară foarte tradițională, însă sper sincer că în următorii ani mentalitatea se va schimba în bine.

Crezi ca filmul va avea distribuție în România?

Alec Secăreanu: Nu știu ce să spun, cu siguranță va fi selectat la festivaluri de film precum TIFF, însă nu cred că va apărea în cinematografe.

La un moment dat în film aveți un schimb de replici foarte tare: Faggot! Freak!

Josh O’Connor: Mie mi-a plăcut la nebunie acel schimb de replici. Cred că acel dialog este ceva personal pentru Francis, iar nouă ni s-a părut foarte firesc, foarte natural să ne apostrofăm în modul ăsta. Și se leagă de ideea că personajul meu este foarte reprimat emoțional, și prin urmare nu se poate exprima decât prin insulte! E modul lui de a spune „Te iubesc!”