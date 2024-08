Fantezii sexuale care-ți arată lumea excepțională a sexului și orgasmului

Când te gândești la sex, orgasm și fantezii sexuale, poate ai în minte o listă cu cele mai perverse, intime și aventuroase lucruri. Dar, de cele mai multe ori, nu ajungi să le pui în aplicare fie pentru că nu-s pentru tine, fie pentru că găsești foarte greu persoana potrivită. Dar, în esență, sexul e o eliberare.

În fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare an sunt acele momente tensionate care-ți strică planurile. Apoi ajungi la sex și după te simți un pic mai bine. O viață sexuală activă, indiferent de cum o faci, te scapă de tensiunea acumulată. Și e bine să fie așa.

Când vine însă vorba de fantezii erotice, sunt însă lucrurile pe care le vrei și cele pe care le faci. Un sondaj publicat de VICE arăta că e o diferență considerabilă între ce vezi în filme și ce fac oamenii când vine vorba de sex.

Cele mai întâlnite fantezii sexuale

Lista pe care o vezi mai jos nu înseamnă, automat, că și tu ești la fel. Poate ești excepția. Dar ajută să vezi pe unde sunt ceilalți. Și cei mai mulți sunt destul de vanilla, visează la relația aia care n-a mers, dar parcă niște sex ar merge și sexul cu vedete nu e niciodată demodat.

Așa că, fără alte comentarii, iată clasamentul care a ieșit în acel sondaj (circa 2.000 de oameni, bărbați și femei, întrebați de fantezii sexuale):

Sex cu un fost iubit O scenă de sex la televizor sau online Sex cu o celebritate Sex cu partenerul meu actual Sex cu un străin O aventură cu un coleg de serviciu Sex cu un prieten Sex în grup Sex într-un loc public Sex cu o persoană cu autoritate; ofițer de poliție sau agent de circulație

Vezi ce-i în top: un ex. Dar mai interesantă e și altă statistică: cele mai multe fantezii sunt cu actualul partener.

Pentru carte „Tell Me What You Want”, Justin Lehmiller a intervievat peste 4.000 de americani despre fantezii sexuale. Printre alte lucruri, a aflat că nouă din zece participanți au spus că au mai avut fantezii despre un partener romantic curent și că, dintre cei care erau în relații, aproape două treimi au spus că au fantezii dese despre partenerul lor.

Dacă te surprinde treaba asta, află că e din cauza unei prejudecăți. Când vine vorba de sex, vrem ce nu putem avea – cum ar fi acea fantezie sexuală în care e o aventură de-o noapte cu o vedetă hot. Însă, când vine vorba de realitate, oamenii în relații au fantezii sexuale care sunt mai down to Earth decât crede lumea. În fine, o nuanță.

Ce urmează mai departe sunt povești erotice colectate de la diverșe oameni, ca să vezi ce colorată poate fi imaginația sexuală — și, uneori, nici nu-ți dai seama ce poate fi un trigger.

În cazul meu, mă uitam acasă la bunici la Who Framed Roger Rabbit? când s-a întâmplat: Jessica Rabbit a apărut pe ecran.

Își mișca bazinul dintr-o parte în alta, clipea ușor și vorbea cu mai multă încredere decât mi-a fost dat vreodată să văd. La zece ani, am înțeles subit ce însemna să fii sexy.

Vreo 15 ani mai târziu, i-am spus unei prietene de fantezia asta a mea. Prima ei fantezie erotică a fost tot despre o femeie frumoasă, dar nu din desene animate. Asta m-a făcut să mă gândesc la alți oameni și ce fantezii sexuale au ei, așa că am rugat câțiva prieteni să-mi povestească.

Fantezii sexuale cu Dracula și vecini voyeuriști

Michelle, în vârstă de 30 de ani

„Cred că s-a întâmplat când mă uitam la Dracula: Dead and Loving It, pentru că am început brusc să mă simt cumva confuză și puțin vinovată. Stăteam lângă sora mea în patul părinților și a apărut scena asta cu câțiva vampiri care seduceau un tip cazat în castelul lui Dracula.

A durat numai un minut, dar nu mi-am putut-o scoate din cap. Eram prea tânără atunci ca să știu de masturbare, dar îmi amintesc că mi-am atins burta, gâtul și m-am gândit la vampiri. Mi-a dat fiori pe șira spinării.”

Marta, în vârstă de 25 de ani

„Când aveam nouă ani, mi-am imaginat că vecinii mei în vârstă mă vor invita la ei ca să le folosesc piscina. În timp ce stăteam în piscină se holbau la mine. Cu timpul, acest gând a devenit mai sexual. Îmi plăcea ideea că aveau fantezii cu mine în bikini. Nu m-am masturbat, dar m-a excitat.”

Carlos, în vârstă de 27 de ani

„Nu aveam internet acasă când eram tânăr, așa că părinții cumpărau sau închiriau – evident că n-am întrebat – filme porno. Știu asta pentru că într-o după-amiază, când vorbeau cu alt cuplu după masă, le-am găsit colecția de filme în timp ce mă ascundeam în dulapul din camera lor.

Unul dintre videouri mi-a atras atenția. Era o variantă porno a Albei ca Zăpada, însă cu un gang bang. La început m-am speriat pentru că nu prea înțelegeam ce se întâmpla.

Mi-a părut ciudat pentru că era un fel de pervertire a unei povești pe care am auzit-o de multe ori, cu o femeie cu sâni foarte mari. A doua zi i-am povestit unui coleg mai trecut prin viață, care mi-a explicat care era faza. De atunci, de fiecare dată când mă gândeam la asta mă înfierbântam și mă lua cu amețeală.”

Noa, în vârstă de 29 de ani

„Când aveam în jur de opt ani, îmi imaginam același scenariu: Eram în curtea școlii, în rând cu toți oamenii pe care-i plăceam. La începutul liniei erau cei care chiar îmi plăceau – de obicei cei mai în vârstă – și la finalul ei erau cei de care doar îmi plăcea. Stăteam acolo în timp ce fiecare trecea și-mi dădea câte un sărut. Era perfect.”

Irene, în vârstă de 23 de ani

„Cred că prima mea fantezie a fost cu unul dintre personajele serialului H2O: Just Add Water, pentru că era difuzat pe vremea când începusem să mă masturbez. Îmi amintesc că mă gândeam la toate adolescentele astea care erau și sirene, în bikini, cum se atingeau una pe cealaltă pe plajă. Cred că e o fantezie bună fiindcă îți pune la bătaie imaginația, chestie pe care pornografia ți-o ia.”

Vise umede cu Conan, Harry Potter și actorul din Back to the Future

Daniel, în vârstă de 24 de ani

„Prima oară când m-am excitat, m-am imaginat în Harry Potter și că stăteam lângă Draco Malfoy în clasă. Era vorba mai mult despre senzația că eram lângă ei și că, câteodată, ne jucam foarte aproape unul de celălalt. Până la urmă ajungeam să ne sărutăm și să ne atingem, dar mereu într-un mod stângaci. Nu prea știam cum fac doi bărbați sex, dar mai mult de atât nu puteam să-mi imaginez ca homosexual în vârstă de 12 ani.”

Lila, în vârstă de 33 de ani

„În vara anului 1994, când aveam în jur de zece ani, m-am uitat la toate sezoanele din Back to the Future. Îmi aduc aminte că atunci când l-am văzut pe Michael J. Fox pentru prima oară am simțit ceva de care nu mai avusesem parte până atunci. Îmi aduc aminte că transpiram și aveam un nod în stomac. De atunci am făcut o obsesie de o vară pentru el.”

Alba, în vârstă de 30 de ani

„Prima mea fantezie a fost cu Harry Potter. La început a fost mai mult romantic decât sexual. Dar l-am schimbat într-un final cu Robert Pattinson când am mai crescut.”

Pol, în vârstă de 37 de ani

„Îmi aduc aminte bine. Am creat în cap un scenariu pe baza personajelor din benzile desenate, precum He Man sau Conan the Barbarian.

În fantezie purtam doar o pânză în jurul bazinului în timp ce eram legat de un crucifix. Niște femei malefice cu sâni mari și îmbrăcate în piele ne capturaseră pe unii dintre noi. Voiam să evadăm, dar era mereu imposibil.

Brusc, renunțau la arme și începeau să-mi lingă corpul, încet, coborând ușor. Apoi femeile erau dezbrăcate și făceam sex cu toate – întâi pe cruce, și apoi liber. După, încercam să fugim, dar ne urmăreau din nou.

Sunt cumva mândru că asta a fost prima mea fantezie sexuală. Chiar și acum, când mă simt nasol, mă agăț de ea.”