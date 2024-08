Poveștile astea horror despre prieteni de rahat te vor face să-ți dorești dușmani

Auzi destule povești de groază despre relații romantice și despre foști îngrozitori, dar se pare că multe persoane au și destui prieteni platonici care intră în categoria asta. Așa că m-am gândit că ar fi corect față de câțiva dintre ei să ofer un moment de catharsis pentru bieții oameni care au avut de-a face cu ei.

Știi zicala aia care zice: Prietenii sunt familia pe care o alegi? Ei bine, nu și în cazul amărâților ăstora, care au avut parte de mizerii din partea celor mai apropiați și celor mai dragi prieteni ai lor.

Citește aceste povești de groază despre prietenii și permite-ți un minut să te holbezi cu dezgust la modul cum au fost tratați acești oameni. Poate îți vei reanaliza orice amic problematic din viața ta sau poate că-ți vei suna cel mai bun prieten și-l vei chema la o bere ca să-i mulțumești că nu e un nesimțit și că ți-a fost alături toți anii ăștia. Unele nume au fost schimbate ca să le protejăm identitatea intervievaților.

„Am rămas pe minus cu două mii”

Era colegul meu de apartament și venea dintr-un cartier foarte bogat… Dar ta-su a dat faliment și s-a închis robinetul cu bani. S-a confruntat rapid cu realitatea, adică nu-și mai putea permite stilul de viață pe care și-l dorea, așa că a împrumutat bani de la prieteni cu promisiunea că-i va înapoia.

I-am tot împrumutat bani, fiindcă e foarte carismatic, dar am obosit să-i mai fac favoruri imense fără nicio recompensă. După vreo șase luni, am ieșit să cumpărăm mâncare și magazinul i-a taxat accidental cardul după ce fusesem de acord să împărțim bonul.

Câteva zile mai târziu, a trebuit să ne plătim chiria și mi-a lăsat un bilet pe care scria „Salut, uite aproximativ o mie de euro, poți să adaugi cei 20 de euro extra de la cumpărături, fiindcă sunt lefter?” Și i-am spus „Uhmmm, mai ții minte cei două mii de euro pe care mi-i datorezi de anul trecut? Poate suntem chit.” S-a înfuriat foarte tare și nu a mai vorbit cu mine, dar am continuat să împărțim același pat până m-am mutat – apoi n-am mai vorbit niciodată.

La un moment dat l-am considerat cel mai bun prieten al meu. Până în ziua de azi încă îl consider una dintre cele mai mari erori de judecată pe care am făcut-o vreodată. N-aveam habar că mă folosea și că atunci când va termina mă va da la o parte. – Wilm, în vârstă de 27 de ani

„M-a păcălit ca să devin vegan”

Fără mișto, asta a fost noaptea când s-a încheiat prietenia noastră: Un prieten vegan mi-a schimbat comanda la mâncare și mi-a luat un burger vegan în loc de unul cu pui.

Gustul era ok, dar trădarea mi-a stricat apetitul. S-a gândit că n-a făcut nimic greșit, îmi tot spunea despre „beneficiul” de a mânca mai bine dacă ești vegan. A insinuat că nu mă cunosc îndeajuns de bine ca să știu ce vreau să mănânc și mi-a pus, de asemenea, alcool în băutură, deși făceam tratament cu antibiotice.

Faptul că la fiecare mișcare încerca să-și arate superioritatea, nevoia lui constantă de a avea dreptate, de a fi validat pentru fiecare gest și niciodată criticat pentru propriile acțiuni în timp ce-și manifesta constant părerile și dezaprobările despre alții nu erau lucrurile pe care mai voiam să le tolerez. Uitându-mă în urmă, pot vedea că țintea intenționat persoane mai puțin stabile financiar și emoțional ca să poată fi el în control, lucru care a jucat clar un rol în comanda cu „puiul”. – Will, în vârstă de 35 de ani

„M-a lăsat baltă în timpul unei crize de sănătate mintală”

Am avut o prietenie care a fost mereu unilaterală – în favoarea ei -, dar s-a terminat după ce am fost într-o vacanță împreună. Sănătatea mea mintală era șubredă pe atunci și foloseam petrecerile ca pe o evadare. Ea era mereu conștientă de luptele mele și mi-a promis că mă va ajuta să trec prin ele.

Într-o noapte, am depășit limita cu consumul și am ajuns să am gânduri intruzive foarte nasoale, până în punctul în care plângeam în mijlocul străzii și mă rugam să se termine totul. A țipat la mine, mi-a spus că sunt proastă și egoistă și m-a lăsat acolo să mă descurc singură.

Evident că au existat tensiuni tot restul vacanței, dar tot a trebuit să ajungem acasă împreună. Trebuia să luăm autobuzul împreună de la Londra spre Țara Galilor, dar ea își contactase pe ascuns mama ca să vină să o ia. Când am plecat de la aeroport și am văzut-o pe maică-sa acolo, primul meu gând a fost „căcat, sunt pe cont propriu” – eram într-o stare atât de deplorabilă încât nu am crezut că voi mai ajunge acasă.

Din fericire, maică-sa a ignorat protestele fostei mele prietene să mă lase acolo. Sunt etern recunoscătoare pentru bunătatea de care a dat dovadă maică-sa atunci, dar eu și cu fata aia nu ne-am mai vorbit niciun cuvânt de atunci. Și sincer? Foarte bine. – Jess, în vârstă de 24 de ani

„M-a păcălit să renunț la afacerea noastră”

Am decis să-mi lansez propria companie fiindcă lucram într-un loc negativ. Am întrebat-o pe o prietenă apropiată dacă vrea să mi se alăture – avea o mulțime de experiență în afaceri, așa că am fost super încântată. După doi ani, contabila a trimis un mesaj care spunea așa: „Sunt îndeajuns de mulți bani în cont acum ca ambele să începeți să fiți plătite”. Eram de-a dreptul lefteră, așa că a fost o eliberare.

A doua zi am primit un e-mail de la prietena mea care-mi spunea că totul mergea prost și nu mai putea să lucreze cu mine și că-i dăunam numelui companiei. Mi-a spus că nimeni nu mă vrea acolo, că aspectul meu nu e adecvat, că sunt neprofesionistă – asta așa dintr-odată. Am decis să împărțim afacerea. Am semnat contractul și am plecat acasă, dar până să ajung, am primit un e-mail de la ea în care îmi spunea că ar fi trebuit să citesc cu atenție contractul și să-l înțeleg. „Nu ai dreptul la absolut nimic”, a spus ea.

A trebuit s-o iau de la capăt fără niciun ban. Apoi a apărut bullying-ul – a început să spună oamenilor că am trădat-o – ceea ce e ciudat, având în vedere că ea avea compania. Punea constant oamenii să-mi trimită mesaje în care să spună că mă dă în judecată. Era obsedată. Asta a fost prima mea experiență nu numai cu o prietenie abuzivă, dar și cu o relație de muncă abuzivă. – Annie, în vârstă de 41 de ani

„M-a lăsat afară toată noaptea”

Cel mai bun prieten al meu din liceu mi-a spus că sunt „compasul lui moral”, fiindcă eu eram singurul care-i spunea că se comporta constant ca un mârlan cu alții. Își înșela iubitele și-și bătea joc de oameni, dar am avut o prietenie bună și eram singurul tip de care nu-și bătea joc – până într-o seară.

El a plecat la facultate, iar eu m-am dus în Londra. Comunicam din ce în ce mai puțin de când nu mai eram la liceu, dar a fost de acord că aș putea să stau la el, fiindcă fusesem la un eveniment în apropiere de campusul unde locuia. Trecuse ultimul tren spre orașul meu și stăteam afară în fața căminului lui și-l așteptam. Dar la un moment dat l-am văzut că intră rapid cu un grup de prieteni. A fost prea rapid pentru mine ca să traversez strada, așa că i-am trimis un mesaj și l-am întrebat de ce a făcut asta și am confirmat că sunt afară. Nu mi-a răspuns până dimineață.

A trebuit să petrec toată noaptea în autobuze în care înghețam de frig, fiindcă n-aveam unde să stau, iar el nu-mi răspundea. Dimineață mi-a trimis un mesaj în care a scris „scuze, omule, am ajuns super târziu, spre dimineață…” Când i-am spus că l-am văzut cum a intrat imediat după miezul nopții și că m-a lăsat în frig toată noaptea, nu mi-a mai răspuns și nici nu am mai vorbit de atunci. – Ned, în vârstă de 31 de ani

„Aproape că m-a costat sfârșitul relației mele”

Am angajat un prieten să ne zugrăvească casa după ce am suferit o leziune cerebrală. Tipul era prieten cu soțul meu și se știau de peste zece ani. Ne-a cerut 12 mii de dolari pentru două săptămâni, dar patru luni mai târziu cheltuisem deja 52 de mii de dolari și ne mai cerea încă zece mii. Habar nu aveam că tipul ne jecmănea. În primele șase săptămâni în care „muncea”, nimeni nu credea că voi supraviețui bolii mele, așa că soțul meu nu a prioritizat casa și nu l-a verificat.

Imediat cum am putut să înțeleg din nou cuvinte și am aflat ce se întâmpla, m-a apucat furia. Din cauza leziunii mele cerebrale, nu aveam prea mult control asupra emoțiilor și impulsurilor mele. Am ajuns să mai fac încă două anevrisme cerebrale pe parcursul acestui chin. Cred că atunci a realizat soțul meu cât de nasol devenise și a fost dispus să-l scoată din viața lui pe acest om. Am fost pe cale de a-mi părăsi soțul din cauza asta! – John, în vârstă de 44 de ani

*Numele au fost schimbate pentru protecția anonimatului