Poveștile oamenilor despre cum au făcut sex în public fără să fie prinși

Vara e nu numai vremea ideală pentru înghețată, ci și pentru sex în public. Cine nu visează să și-o tragă în câmpuri de secară, în curtea cuiva sau pe gazonul de lângă o piscină? Dacă și tu ai astfel de fantezii, trebuie să ții cont de asta: Asigură-te că nu te văd copii – și nici polițiști sau pensionari care au scârbă de sex.

Dacă ești prins că faci sex în public poți fi amendat sau chiar să ajungi la închisoare.

Nu știm dacă efortul chiar merită, așa că am întrebat mai mulți oameni despre experiențele pe care le-au avut cu sexul în public. În mod ciudat, niciunul dintre ei nu a vrut să-și dea numele real.

O cameră cu priveliște șmecheră e practic o invitație la un sex show public

„Uneori, eu și iubitul meu plecăm în city break-uri în weekend și rezervăm camere în hoteluri șmechere. Într-un oraș spaniol am avut una la etajul 16, cu o fereastră imensă chiar lângă pat. De acolo aveam o priveliște fantastică cu marea – și pe partea opusă a hotelului se vedeau oaspeții care treceau de la lift spre camerele lor. În prima după amiază am folosit patul pe post de scenă pentru un sex show public.

Eu eram goală, mă sprijineam cu mâinile de fereastră (scuze personalului de la curățenie), iar iubitul meu mi-o dădea pe la spate. Câteva minute mai târziu, a trecut o femeie pe hol pe cealaltă parte a clădirii. Cu toate astea, era atât de captivată de telefon încât a ratat spectacolul nostru. La scurt timp după, a ieșit din lift un cuplu. Tipul s-a uitat fix la corpurile noastre transpirate și a părut atât de șocat încât s-a oprit în mijlocul holului și s-a holbat la noi. Partenera lui a continuat să meargă, probabil că nu ne-a văzut.

În timp ce iubitul meu i-a făcut cu mâna, tipul a pornit-o pe hol cu ochii încă bulbucați, ca și cum n-ar fi văzut doi străini care fac sex, ci pe proprii părinți. N-am fost dați afară din hotel. Și sunt sigură că n-am fost primii care să folosească camera cu vedere la mare pentru un show live.”

— Tina, 26 de ani

Sexul în public sună excitant, dar uneori e doar o dezamăgire

„Sexul în public e o promisiune falsă, sună mai bine decât e de fapt. Poți doar să dai rateu, clar te dezamăgește. Mă rog, cel puțin eu am fost dezamăgit. Era vară, era caniculă și trecut de miezul nopții. Iubita mea și cu mine am împachetat câteva chestii în rucsacuri și ne-am dus în pădurea de lângă satul unde am copilărit. Am întins o păturică pe jos, întocmai ca la un picnic. Ne-am întins unul lângă celălalt și ne-am uitat la stele până ne-am dat seama că voiam să ne-o tragem acolo, în natură.

Așa că am început să ne giugiulim, dar tot ne înțepa câte ceva, la naiba. Niște buruieni, o pietricică, cheile de la casă. Cine să stea sub? Ne-am dezbrăcat stângaci. Ea a stat deasupra, iar eu vedeam luna și mă întrebam dacă ne putea observa cineva. Apoi a trecut pe cărarea din pădure o femeie cu câinele ei, care clar ne-a văzut acolo, în lumina lunii, în timp ce încercam ceva similar cu un act sexual. Tot romantismul s-a dus pe pulă când am început să ne întrebăm dacă ar trebui sau nu să mai continuăm.

Ne-am îmbrăcat, am strâns pătura și am plecat acasă, unde am făcut cel mai mișto sex în pat, cu draperiile trase.”

— Oliver, 31 de ani:

Sexul în tren e o variantă atunci când ai o relație la distanță

„A fost o relație la distanță. Eram la doar 25 de kilometri distanță, dar eu aveam 17 ani și ideea unui iubit într-un alt oraș era ceva special. În fiecare weekend mă urcam în tren și, după patru stații, ajungeam la el. Rar călătoream împreună, dar într-o zi am făcut-o. Compartimentul nostru era aproape gol și cred că amândoi ne gândeam la același lucru. Voiam să avem ceva la care să ne gândim data viitoare când unul dintre noi călătorea singur. O amintire.

Pe atunci, trenul era format din mai multe vagoane conectate între ele prin structuri de metal și când treceai dintr-un vagon în altul puteai să vezi liniile de tren. Scaunele erau aranjate în grupuri de câte patru, în care două persoane stăteau față în față. Scaunele erau tapițate cu o imitație de piele albastră, iar spătarele erau înalte – așa că aproape că aveai puțină intimitate în acel aranjament de câte patru locuri.

Am deschis fereastra, ca zgomotul de afară să ne acopere, l-am desfăcut la pantaloni și apoi m-am urcat pe el. Nici nu trebuia să depunem efort, ne legăna trenul. La un moment dat, a intrat o persoană în compartiment și a căutat un loc. Am stat nemișcați, acoperiți de haine și ne-am prefăcut că doar ne giugiulim. Apoi am fost din nou singuri. Am trecut pe lângă câmpuri de rapiță, despre habar nu aveam că era înflorită, fiindcă eram ocupați. În timp ce au început să apară clădiri în jur, m-am chinuit să terminăm ca să ne dăm drumul.

Ne-am despărțit două săptămâni mai târziu din cauza distanței.”

— Ramona, 28 de ani:

„Nu știu dacă i-a păsat cuiva din club că am făcut sex”

„În vara lui 2012 eram în faza aia din viață în care te muți în Berlin ca să muncești ca freelancer, dar de fapt vrei doar să petreci. Într-o seară caniculară am mers la Techno-Club Renate. Nu era una dintre petrecerile sexpozitive pentru care urma ulterior să devină faimos clubul, ci o noapte de sâmbătă obișnuită. La unul dintre nivele am văzut o blondă cu freză scurtă care era abordată de doi tipi într-un mod prea insistent. Așa că m-am dus acolo să întreb dacă totul e ok. Rezultatul a fost ceva ce poate fi descris doar ca dat la mine, dar nu din partea tipilor, ci a femeii.

M-am gândit că de ce nu și am început să ne sărutăm. Și-a băgat rapid mână în pantalonii mei și eu în ai ei. Cumva s-a întâmplat de la sine. S-a întors cu spatele sprijinindu-se de perete și și-a dat jos pantalonii strâmți. Apoi am făcut sex. Nu știu dacă îi păsa cuiva din club. Probabil că nu. Surprinzător, am fost împreună câteva luni, până am pierdut legătura.”

— Samuel, 33 de ani

Tabea, în vârstă de 25 de ani: „Amicul lui s-a holbat la noi și ne-a întrebat ce făceam acolo”

„De fapt, nici nu prea avem chef să ies. Christian, un fost iubit, m-a anunțat pe ultima sută de metri, iar vremea era ca naiba. Voia să mergem într-un club cu amicii lui, așa că m-am conformat. M-am îmbrăcat cu un body strâmt și blugi. Eu eram singură pe atunci, iar Christian era într-o relație serioasă. Dar când ne-am revăzut, totul a fost la fel ca înainte, imediat ni s-au aprins călcâiele. Și faptul că era cumva interzis fiindcă el avea o iubită a fost și mai plăcut.

În timpul pauzelor de dans, am stat împreună. Tot încerca să se apere și spunea lucruri precum: Nu e posibil, nu avem voie să facem asta. Cu toate astea, am ajuns să ne sărutăm la un moment dat. Amicul lui a încercat să ne întrerupă. Christian și cu mine eram beți și cu conștiința încărcată, dar ne-am excitat. Ne-am retras într-un colț mai intim al clubului, unde era o canapea destul de jegoasă.

Ne-am simțit în siguranță, nimeni nu ne vedea. Și dacă ne-ar fi văzut, care-i faza?

A ezitat preț de-un moment, apoi m-am așezat peste el. Atunci am regretat că m-am îmbrăcat cu body-ul ăla. Nu a fost ușor de dat jos. Christian a părut însetat, sexul a fost rapid. Apoi ne-a văzut amicul lui, s-a holbat la noi și ne-a întrebat ce făceam acolo. Nu mai voia să plece. În final a trebuit să-l alungăm. Apoi, Christian a terminat rapid și am încercat să ne aranjăm în baie. Sexul a fost mișto – și excitant.”

Dustin, în vârstă de 24 de ani: „Acum sunt bucuros că nimeni n-a făcut accident”

„Eram în clasa a 10-a și ne întorceam dintr-o excursie. Iubita mea a venit să mă ia cu o oră înainte să apară mama. Voiam să ne-o tragem. Ne-am dat seama că nu o să avem destul timp. Ne-am plimbat pe lângă râu, de unde se vedea și cea mai aglomerată stradă din oraș. Am găsit o zonă lângă șosea, lângă un mic zid care ne ajungea în picioare până la talie. M-am întins pe iarbă în spatele zidului și iubita mea s-a urcat pe mine. Acum mă bucur de trei lucruri: 1. Că am putut să experimentez asta. 2. Că nimeni n-a făcut accident, fiindcă ei i se vedea capul de pe stradă. 3. Că mama nu și-a dat seama, cel puțin așa cred.”

