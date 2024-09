Poveștile penibile ale oamenilor care au încercat să recupereze lucruri de la foști

Toți am trecut prin asta: ne-am căutat lucrurile aruncate prin camera unui necunoscut, a doua zi dimineață, amețiți, grăbiți să ajungem dracu’ știe unde. Sau am locuit cu nenorociți care, după ce ne-am despărțit, ne-au dat foc la lucruri sau ni le-au aruncat de la balcon. Am rugat oamenii să ne spună cât de greu le-a fost să-și recupereze lucrurile de la foști parteneri după despărțire. Iată poveștile lor:

Traficantul de bijuterii

Când m-am despărțit de fostul iubit, mi-a cerut să-i dau înapoi tot ce-mi cumpărase vreodată. Fusesem împreună șase ani, deci îți dai seama câte lucruri primisem unul de la altul. A insistat să-i dau înapoi fiecare bijuterie pe care mi-o dăduse vreodată (nu știu de ce, sper că nu le poartă), plus ursulețul de pluș imens. Cel mai tare mi-a rămas în cap ursulețul, pentru că era imens, de două ori cât el, și l-a luat supărat într-o dimineață și l-a târât după el la metrou. După o vreme, când a început să-mi dea mesaje ca să-mi ceară bani pentru toate vacanțele în care fuseserăm împreună, mi-a fost clar că omul credea că îi datoram o grămadă de chestii. Băieții sunt nebuni și, din păcate, realizezi asta abia după ce te desparți de ei.

– Ciara

Ciocănitorul la uși

În studenție, am ieșit în oraș cu câțiva prieteni și am ajuns să povestesc cu o gagică marfă. Eram amândoi ușor amețiți de Jager. Am ajuns la ea acasă și, după o noapte nebună, dimineața mi-am strâns hainele și am tulit-o, bucuros că nu s-a trezit. Dar în taxi mi-am dat seama că nu aveam la mână ceasul, un Breitling scump rău pe care mi-l cumpărase taică-miu de ziua mea, la 21 de ani. Hotărât să-l recuperez, am revenit a doua zi în căminul unde stătea gagica. Am intrat împreună cu alți studenți, dar nu mai știam erajul și numărul camerei. Știam doar că o cheamă Sara. Așadar, am început de la etajul 16 și am luat-o în jos. Am bătut la toate ușile și am întrebat de Sara. Am făcut cinci etaje, dar după aia deja am obosit și mi s-a părut jenant și am lăsat-o baltă. Acum port un Casio din plastic de căcat. Morala poveștii: Nu pleca niciodată după un one-night-stand înainte să se facă lumină – sigur o să uiți ceva.

– Tim

Întâlnire prin poștă

Mă despărțisem recent și voiam să mă distrez, așa că am intrat pe Tinder. Am început să vorbesc cu un tip pe nume Dan și, după o primă întâlnire de succes , am hotărât să o stabilim pe a doua la o hamburgherie mișto. Ne-am îmbătat până târziu în noapte și am ajuns la el. Când m-am întors la mine, mi-am dat seama că îmi lăsasem cămașa preferată la el.

Am așteptat câteva zile ca să mă contacteze el, pentru că am regula asta să nu contactez eu un tip prima. Au trecut câteva zile și tipul nu mi-a scris nimic, așa că am hotărât să-i scriu direct că vreau cămașa înapoi. A refuzat să se vadă cu mine din nou și mi-a trimis cămașa prin poștă, împachetată urât într-un sac de gunoi. Nici până azi nu înțeleg care a fost faza.

– Cassy

Piromana

Am cunoscut-o pe fosta iubită în prima săptămână de facultate și am fost împreună vreo trei-patru ani. În tot timpul ăsta, am fost ca un cuplu căsătorit – locuiam mereu împreună și petreceam fiecare clipă nas în nas.

Dar spre final, ea a aflat că o înșelasem într-o noapte în care ieșisem singur în oraș și lucrurile s-au stricat rău. Ne-am certat groaznic, am aruncat cu lucruri. În noaptea aia eu am dormit pe canapea. A doua zi, m-am dus la cursuri ca de obicei și m-am gândit că o să mă întorc și o să-mi cer iertare și totul o să fie ok. Dar am găsit-o în grădină, îmi ardea lucrurile: cămășile preferate, pantofii și mp3-ul. N-am mai vorbit cu ea din ziua aia.

– Steve

Saboteurul

Eu și fostul meu iubit am fost împreună vreo șapte ani și am locuit împreună cinci din ei. Dar după o vreme lucrurile nu mai mergeau și am hotărât să ne despărțim amiabil. După ce ne-am mutat din casa pe care o împărțeam, ne-am găsit locuri separate și am încercat să împărțim mobila și ce lucruri mai aveam în comun.

Am căzut de acord, totul a fost ok, dar când am primit pachetul cu lucruri la noua adresă, am observat că luase unul dintre picioarele mesei! Numai așa, ca să mă saboteze. A trebuit să merg până la IKEA ca să cumpăr un alt picior de masă. Ce căcat.

– Becca

Hoțul de cercei

Într-o noapte, în timpul facultății, am cunoscut un tip sexy și misterios pe care nu-l mai văzusem până atunci. Ne-am plăcut fulgerător și în scurt timp am ajuns la el acasă, unde ne-am distrat toată noaptea. Dar, în timpul sexului, am observat că se purta ciudat. Mă tot atingea pe urechi și până la urmă mi-a scos cercelul din urechea stângă. Aveam niște cercei din aur cu diamante pe care îi cumpărasem împreună cu mama, deci erau speciali pentru mine. Mi-am propus să nu uit a doua zi să găsesc cercelul înainte să plec, dar am uitat complet de el.

Mi-am amintit abia după o săptămână. Mai târziu, am aflat că tipul era nebun, colecționa cercei de la toate fetele cu care și-o trăgea. N-am reușit să-mi recuperez cercelul nici până azi.

– Layla