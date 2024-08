Povești cu sex atât de penibile, încât chiar o să-ți placă ale tale

Spui sex și, cumva, îți vin în minte și povești erotice mai altfel. Ce vreau să zic e că o poveste nașpa cu ceva act sexual are toată lumea, dar astea de-aici, pe care le-am aflat de la alți români practicanți de coitus, sigur te vor amuza sau îți vor întoarce stomacul pe dos. E posibil chiar ca ale tale să-ți pară destul de soft. Sper că nu vei încerca să le faci mai obscene.

Aici mai e o chestie de care ar trebui să ții cont. Zici povești sexuale și, dintr-o dată, parcă ți se derulează un pic prin fața ochilor tot felul de momente din filme porno sau, mai știu eu, reviste pentru adulți. La capitolul ăsta trebuie menționate și acele fantezii sexuale care sună al dracului de bine înainte să le pui în aplicare.

În orice caz, ține minte asta: în viața reală actul sexual diferă într-o măsură destul de mare față de ce vezi în cadre organizate, cum ar fi platoul unui film porno. Și dacă tot am zis asta, acolo-s oameni pregătiți să facă asta. Știu ce-au de făcut. E chestiune de exercițiu.

Povești cu sex aduni toată viața

De când te lovesc hormonii în adolescență și până nu mai poți fizic, corpul și creierul tău îți cer ceva sex, cu acte mai mult sau mai puțin obscene. Și în funcție de poftă e posibil să ajungi, uneori, în situații de-un penibil crâncen. Dar asta e, te ridici, te scuturi, te speli și mergi drept prin societate.

Când cauți însă povești sexuale inedite, găsești pe net numai materiale inspirate de pornografie în clișee expirate, de genul sex hardcore pe canapea cu doi amatori sau sex anal cu o fată beată.

Mă întreb de ce toată lumea o arde amator și dacă singurele fantezii sexuale ale românilor sunt atât de banale, încât mie personal îmi vine să mă călugăresc. Am decis înainte de orice să mă consult și cu alți oameni și să sharuiesc poveștile lor.

Asta e o parte importantă din realitate și aș vrea s-o cunoști. Și înainte de orice mai trebuie menționat că fiecare dintre noi e altfel. Aceleași chestii obscene apreciate de cineva nu se potrivesc la altcineva. Sau dacă cineva are povești erotice wow nu înseamnă că-s neapărat și adevărate.

Din ce-am aflat de la alții, dar și din viața personală, îți zic că România e un loc tare ciudat când vine vorba despre sexualitatea oamenilor, mai ales a bărbaților. În fine, hai în călătoria asta.

Povești sexuale cu orgasm terminat, de fapt, cu un pumn în față

Alexandru

Eram cu o tipă care-mi făcea sex oral. Eu o masturbam. În fund i-am băgat un șirag de bile, iar degetele îmi alunecă ușor în interiorul vaginului, unde o frec cum știu eu mai bine.

În momentul în care ajunge la orgasm, adică la triplu orgasm, e atât de puternică senzația, încât mă mușcă de penis. Să nu râzi, dar i-am tras un pumn total involuntar, direct în ochi. Noroc că avea gheață prin casă. La final tipa a râs, dar nu m-am mai văzut cu ea după aceea.

Daniel —

Aveam 19 ani când am confecționat o „jucărie sexuală” dintr-o minge de ping pong pe care am prins-o cu un bold și o ață. Nu puteai comanda pe atunci jucării sexuale și am zis că inventez eu una. Așadar introduc mingea la o fată în zona sensibilă, care se încordează.

Când trag de ață, rămân cu ea în mână. Faza proastă e că nu mai pot să scot mingea. Bag degetul prin pereții vaginului, pe dedesubt și scot mingea într-un final, dar foarte greu pentru că alunecă. Promit să nu mă mai joc în viața mea cu jucării făcute home made.

Oana —

Eram în vizită la iubitul meu, după o beție, mahmură în ultimul hal. Totuși, mi s-a părut o idee bună să-i fac sex oral la duș.

Stăteam în genunchi, apa îmi răpăia în cap și eu simțeam viermele de la tequilla cum se mișcă în stomac. Deși era clar că nu e o idee prea bună, iubită responsabilă, am zis să-mi termin treaba, în ciuda acceselor de greață și a viermelui care dădea să iasă, s-o sugă și el.

Evident, tocmai când era aproape să termine, am terminat eu în locul lui: i-am vomitat pe picioare.

Mi-a spus: „Wow, chiar știi să faci un tip să se simtă bine.” Eu am încercat să șterg voma, dar mi-am dat seama că nici măcar asta nu sunt în stare să fac, așa că m-am trântit în pat și l-am lăsat tot pe el să curețe.

Tudor —

Pentru un bărbat frustrat ca mine, sânii mari sunt Sfântul Graal. Plus că vine o vârstă când vrei să-ți bagi castorul și-n altceva. Și vine momentul, entuziasm mare de tot.

După un sex oral scurt, am pus-o exact unde trebuie, între sâni, m-am bucurat, am terminat și am dat să mă ridic satisfăcut de pe făptura minunată, cu fantezia îndeplinită și curul de baabuin care m-a trădat.

Am ridicat un picior și am scăpat o bășină nasoală, zgomotoasă. Am zâmbit larg, surprins. A zâmbit și ea, mai mult contrariată decât bucuroasă.

Povești erotice cu sex anal terminat în plâns și spermă în ochi

Paul —

În anul întâi, îmi pusesem în minte să fac sex anal cu o tipă. Problema era că niciuneia nu-i surâdea ideea să-și piardă virginitatea anală. Văzusem mult prea multe filme porno în care femeile plângeau de la asta și mereu mi-au plăcut femeile care bocesc în timpul sexului.

Până la urmă am găsit una destul de promiscuă pe un forum dubios BDSM de la noi. Ne-am văzut la ea, cât erau ai ei în concediu. Am simțit că era ceva în neregulă cu ea după privirea pierdută și după cum părea că vrea să vorbească tot felul de lucruri intime, deși abia mă știa.

După juma’ de film la care ne-am prefăcut că ne-am uitat, am trecut la acțiune.

Lins, sex normal, până aici totul bine, dar tot visam la asteriscul ăla roz. I-am spus-o, și-a asumat poziția după cum vorbisem pe net, și am început să dau un pic cam tare, de la entuziasm.

La un moment dat, a pufnit într-un plâns, dar nu genul ăla de plâns hormonal de descărcare, ci genul ăla specific unui animal încolțit.

M-am retras să văd dacă era bine. Mi-a povestit cum a violat-o anal taică-su când avea 15 ani.

Eugen —

Cu toții avem amintirea cu o tipă favorită din liceu, la care ne gândim cu drag în timp ce ne-o tragem cu femeile blazate din prezent. A mea era o dansatoare de salsa, cu sâni aproape inexistenți, mai mulți bureței ca Mister Propper, șolduri ca Shakira și un fund pe care puteai să șlefuiești un iatagan.

Tipa era ciudată, ba scorpie turbată, ba înger mămos. Plus că, făcea o chestie dubioasă în care mă masturba cu coapsele și genunchii, că nu era încă pregătită să facă sex. Apoi îmi cânta chestii până adormeam.

La un moment dat, am convins-o să meargă până la capăt.

Am mers la ea acasă, că la mine era mereu maică-mea acolo. Am trântit-o pe pat și am început cu drăgăstoșeniile, până am dat ochi în ochi cu pisica ei jigărită, care se holba la mine cu niște ochi parcă rupți din sufletul întunecat al lui Ion Iliescu.

Oricum schimbam poziția, animalul se holba în ochii mei. La un moment dat a sărit și m-a zgâriat pe coapsă, așa că am aruncat-o în perete, ceea ce nu părea s-o deranjeze prea mult pe tipă.

După încă trei urme de gheare pe fund, i-am propus să închidem pisica în altă cameră. Nici n-a vrut să audă. I-am spus ceva gen, ori eu, ori pisica, ca nu mai suport zgârieturile pe fund și picior. A ales pisica și ne-am despărțit.

Elena —

Făceam sex pe covor cu unul, în poziția misionarului, super pasiune, el avea mâinile în părul meu și nu purta prezervativ.

S-a retras brusc, panicat, de n-am știut dacă face aaa, că termină sau că nu vrea să mă lase gravidă. Dar a continuat să-și țină mâinile în părul meu, zici că se ținea de-o bară din STB, așa că nu a avut timp să-și pună dop și am primit un jet puternic de spermă fix în ochiul drept.

S-a înroșit în așa hal, încât ziceai că băgasem un bong cât casa, s-a umflat, de ziceai că aveam o boală și m-a usturat vreo trei ore până am adormit.

Asta a continuat și a doua zi, când am sunat la muncă să spun că-s bolnavă, ca să nu mă întrebe nimeni ce dracu mi-a intrat în ochi și eu să mint. De atunci, nu mă mai uit niciodată frontal la penisul unui bărbat, eventual doar trag cu ochiul, în caz de ceva să-l închid la timp.

Andrew —

Eram acasă și făcean sex cu o stripteuză. Ai mei erau divorțați. Taică-miu era în Norvegia, iar mama în Israel. Eu eram singur în țară, stăteam cu bunica și aveam 14 ani.

Am uitat să pun siguranța la ușă. Intră bunica-mea în casă și, exact când intră în dormitor, apuc să trag pătura pe noi. Tipa e sub pătură.

Bunica se uită la noi: „Vreau să te cunosc.”

Asta îmi dă numai ghionturi pe sub pătură ca, într-un final, să scoată capul ușor, moment în care bunica îi zice: „Fată dragă, dacă l-ai văzut așa slăbuț, trebuia să-l lași în pace. Eu cheltui lunar foarte mulți bani pe vitamine, iar dumneata i-ai luat tot calciul acum. Ți se pare normal?”

Sexul cu spectatori, și fără să știi, e sigur povestea sexuală pe care o ții minte o viață

Carmen —

Într-o seară, pe când eram studentă, am ieșit cu prietenii la o băută și un tip s-a așezat din senin cu noi la masă. Mă țintuiește cu privirea și nu mă slăbește din ochi nicio clipă.

Nu-i e rușine de băieții de la masă, ba, dimpotrivă, se împrietenește rapid cu toți. Îmi cere numărul și, în timp ce vorbește la masă, îmi trimite mesaje flatante, iar unele chiar sexy. Din vorbă în vorbă înțeleg că e filozof și poet.

După multe beri recită poezii din Blake și Beaudelaire cu ochi intenși și umezi. Plec spre casă și tipul se oferă să mă conducă.

Sunt cu o prietenă și, de bete ce suntem, când ajungem în fața căminului, mă piș direct în fața lui și în fața singurului non-stop din campus, unde merg cam în fiecare zi. Tipul se amuză și-mi dă aripi.

Prietena mea merge în cămin și eu mă duc la tip în cameră. Cică i-au plecat colegii acasă și e singur. Intrăm pe întuneric și începem să ne sărutăm încă de la ușă, beți și excitați la maxim. Ne-o tragem cu urlete ca-n filmele porno.

Terminăm după ceva ore și un ropot de aplauze se aude-n toată camera. E momentul în care îngheț definitiv. Sunt colegii lui de cameră. Asistaseră la tot circul și probabil că s-au masturbat la un metru distanță de mine.

Ioana —

Un one-night-stand cu un tip pentru care am un crush încă din liceu. We go down for bussiness. E un pic drogat și cumva nu se mai satură.

Deja îi fac sex oral de juma’ de oră, când începe să mă plesnească peste față destul de hardcore. De abia când îmi dau mucii și sângele pe nas ejaculează. În mod surprinzător, mă super ud.

Îmi dau seama că nici lui nu i s-a mai întâmplat să aibă sânge și muci pe penis, dar e genul de chestie de care amândoi aveam nevoie, drept urmare a urmat o lungă sesiune de tandrețuri.

Acum suntem buni prieteni, așa cum nu am fost niciodată înainte. Sincer, deși pare sick, aș mai face asta odată. Dar tot așa, neprogramat.

Mihai —

Eram cu o tipă pe care o mai văzusem de câteva ori în club. După ce facem sex în baia fetelor, vine la mine unde adoarme în timp ce-i fac sex oral. Na, dacă tot e adormită mi-aș da drumul pe fața ei. Nu vreau să-mi dau drumul înăuntru fără permisiune.

Imediat cum aterizează jetul pe diagonala feței, se trezește și-mi spune: „Mhmm, bravo!” Și adoarme la loc, instant.

Dimineață, ia micul dejun și adoarme din nou, de data asta înainte să apuc să o dezbrac. Așa că-mi dau drumul tot pe față, dar în direcția opusă.

Nu se mai trezește, dar își linge sperma de pe buze cu un zâmbet inocent. Se trezește după o oră de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat și pleacă. N-am mai văzut-o de atunci. Nu mi-a dat numărul.

