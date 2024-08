Am fost în Tenerife să scap de factura la gaze din România și am dat de raiul pensionarilor

Februarie nu e cunoscută doar ca luna îndrăgostiților, ci și ca luna în care ți-ai dat seama deja că n-o să te ții de planurile alea tari pe care ți le-ai făcut înainte de Revelion. Există însă și excepții rare în care, surprinzător, chiar reușesc să mă țin de un obiectiv setat în avans. Nu mă refer la chestii mai grele gen învățat o limbă străină sau să mă țin de sală, ci de ceva mai light. Anul trecut, am decis la final de decembrie ca în 2022 să îmi sărbătoresc ziua de naștere undeva la căldură, cât de cât exotic, și uite că mi-a ieșit.

Am vrut o destinație budget friendly, deci Mexic, Zanzibar sau Republica Dominicană au sărit din schemă din prima. După mai multe destinații tăiate de pe listă, de la Maroc, Madeira, Valencia sau Gran Canaria, am ajuns să cumpăr un bilet de avion rezonabil pentru un zbor București-Tenerife. Zborul e direct și durează vreo șase ore, iar în sudul insulei, pe coasta Adeje, vremea se menține undeva între 21-23 de grade, așa că un sejur de o săptămână a părut varianta perfectă pentru planurile mele.

Hostelurile mi se par în continuare cele mai tari locuri în care poți să stai prin alte țări când ești tânăr și vrei să-ți găsești anturaj din toată lumea. Doar că de data am zis că trebuie să-mi accept apropierea de 30 de ani și că merit un sejur de relaxare și răsfăț. Am zis să și scriu despre ce poți să faci în Tenerife într-o săptămână din mijlocul iernii, dacă și pe tine te tentează să fugi de zăpadă mai ceva ca românii de factura la energie pe februarie.

În Santa Cruz

Te-ne-ri-feee

După câteva recenzii citite pe net, șapte zile au părut suficiente pentru un sejur în sudul insulei, în care să mă bucur de plajă, nisip negru, excursii în parcuri naturale, tapas, sangria și cluburi cu muzică latino. Ei bine, realitatea a fost puțin diferită raportată la așteptări. Bonus, a urmat o perioadă în care nu am putut să-mi scot din cap melodia aia kitchoasă lansată prin 2013, din care rămâneai doar cu refrenul „Te-ne-ri-feee”.

În primul rând, trebuie să știi că în Tenerife găsești bătrâni britanici și irlandezi la fiecare pas. Inițial, am făcut o rezervare la un resort cu teren de golf și piscină exterioară încălzită (da, știu, sună fancy și opulent, dar nu e așa scump precum pare), cam departe de plajă, dar cu condiții de patru stele pe care în mod normal nu mi le-aș fi permis în vacanțe așa lungi. Ironia a făcut ca, în seara în care am ajuns să fac check-in-ul, cei de la recepție ne-au spus că s-a produs o încurcătură și au făcut un double booking pe camera noastră.

Așa am ajuns la un alt hotel, în centrul stațiunii Playa de las Americas, într-o cameră cu vedere la ocean, aproape de centrul cluburilor de noapte și, bonus pentru încurcătură, mic dejun inclus. Te încântă în general ca român chestiile mărunte, dar gratis, așa că schimbarea asta a fost bună din toate punctele de vedere.

Și dacă tot am zis ceva de priveliște, de la etajul șase și ultimul al noului hotel puteam admira lejer piscina de nudiști de pe terasa hotelului de vizavi. Aș spune că nu e chiar prima imagine pe care vrei să o vezi dimineața la cafea. Dar, dacă te tentează o vizită, am aflat că se numește Tigotan Lovers & Friends, este descris ca Adults Only și oferă un program variat de divertisment, orice ar însemna asta.

La prima plimbare nocturnă, stațiunea părea destul de pustie, plină de bătrâni și destul de liniștită, în special pentru o seară de vineri. Am căutat în jur un restaurant cu specific spaniol, că deh, la asta te aștepți când mergi pe o insulă care aparține Spaniei, corect? Nimic de genul în apropiere, așa că am ajuns la un restaurant libanez, unde am mâncat cel mai bun falafel pe care l-am încercat până acum.

Pe măsură ce te apropii de faleză, o să dai de o stradă numită Veronica Strip, un fel de centru vechi din București, cu multe baruri și oferte la băutură de nerefuzat, în special datorită băieților marocani care te invită insistent înăuntru. Nu-ți recomand însă să aterizezi direct acolo ca în aceeași seară după zborul de șase ore.

Vedere de la hotel

Mi-am dat seama rapid că Tenerife nu e chiar Spania

Am întrebat un ghid din fața hotelului dacă o săptămână e suficientă să bifăm cam toate atracțiile turistice de pe insulă. Se pare că una în plus nu ar fi stricat, în special dacă nu-ți închiriezi mașină. Dar chiar și așa, cu autobuzele care ajung cam la toate punctele principale de interes de pe insulă, reușești să-i înțelegi pe deplin farmecul.

Aici cred că e cel mai pitoresc loc din Europa în mijlocul iernii. La doar o oră distanță de mers cu mașina, poți să treci de la a face plajă, înot sau surf, la zăpadă, climă aridă, iar un pic mai în nord să dai de ploi torenţiale. Toate în aceeași zi.

Dacă pleci la drum în căutare de experiențe latino, surferi, sangria și caracatiță servită pe scobitoare, probabil ar trebui să te duci în Barcelona sau mai în nordul insulei. Sudul insulei pare colonizat de britanici, americani și irlandezi, cu irish pubs la fiecare colț, english breakfasts, beer pints și alt alcool mult și ieftin.

În principiu, insula asta oferă ceva pentru fiecare. În ianuarie, însă, vorbim de extrasezon, așa că găsești mult mai mulți bătrâni în vacanță, indiferent de destinație. Este raiul jucătorilor de golf și tenis, deci paradisul oamenilor care și-au permis să joace treburile astea la viața lor. Ca tânăr, poți să te bucuri în schimb de bronz, lecții de surf, băutură la prețuri ok și peisaje care o să te facă să visezi în următoarele luni din scaunul de birou.

Pe scurt, asta ce-am bifat într-o săptămână în Tenerife:

Nightlife

Șapte zile din șapte nu am dus lipsă de viață de noapte, deși toate localurile se închideau în mod oficial la ora 12. Neoficial, distracția ținea în stradă până dimineață. Veronica Strip e cea mai populară stradă a stațiunii și centrul distracției indiferent de anotimp. Aici am avut șansa să mă întâlnesc cu toți oamenii tineri pe care nu credeam că o să îi văd vacanța asta. Am bifat mai multe beach bar-uri destul de decente, dar îți recomand Papagayo Beach Club pentru o seară în care chiar nu vrei să stai jos.

Priveliște de la Los Gigantes

Vamos a la playa

Sâmbăta am declarat-o zi de plajă, în special pentru că aveam nevoie de niște relaxare după zbor, check-in și noaptea pierdută pe străzile din centru. Primul popas pe timp de zi a fost pe Playa de Las Americas, unde am fost complet absorbită de cele mai mari valuri pe care le-am văzut vreodată. Insula este clar paradisul surferilor și am admirat timp de câteva ore bune mișcările impresionante ale băieților de pe plăci. Free shows are the best shows.

Unele dintre cele mai cunoscute plaje de pe coasta Adeje sunt cea de mai sus și Playa de Troya, unde poți sta liniștit pe prosop sau îți poți închiria un șezlong cu doar trei euro. S-ar putea să ți se pară o glumă dacă mergi la noi pe litoral în sezon, dar nu e.

Piscinele naturale din Los Gigantes

Un check point simpatic este și stațiunea Los Gigantes, denumită așa datorită unor stânci uriașe pe care le poți vedea cam de pe toată coasta de sud-est a insulei. Apropo, numele Los Gigantes nu e despre stâncile uriașe, așa cum credeam. O legendă spune că numele este legat de giganții despre care spaniolii credeau că se ascund în peșterile din zonă, atunci când au venit să cucerească Tenerife.

Musai de văzut aici sunt piscinele naturale, în care poți face baie în sezonul mai cald. Eu m-am bucurat doar de peisaj, dar chiar și așa a meritat drumul.

Un platou de la La Hierbita

Santa Cruz

Dacă vrei să vezi și partea urbană, în care locuiesc aproape jumătate dintre toți cetățenii insulei, poți să-ți rezervi jumătate de zi pentru o vizită în Santa Cruz. Recunosc că nu am fost atât de impresionată, însă am avut parte de un prânz care a salvat situația. Dacă ești fan fructe de mare, merită să te oprești în localul tradițional spaniol La Hierbita, pentru un platou care include caracatiță, creveți, calamari, cod, hamsie și încă un tip de pește neidentificat. Alunecă foarte bine cu niște pahare de vermut roșu, să nu zici că nu mă gândesc la toate.

După ce am făcut plinul, am făcut o plimbare prin magazinele din Plaza de España și la Auditorio de Tenerife, iar apoi am vizitat Parcul García Sanabria, cel mai mare parc public din Insulele Canare. Are o mare parte din ceea ce poți găsi într-o grădină botanică, dar gratuit. Am încheiat seara cu o sangria genială la Vintage Pub și i-am dat înapoi spre sud.

Cel mai mare parc acvatic din lume

Poate una dintre cele mai cool și exotice atracții turistice din Tenerife, Siam Park este și cel mai mare parc acvatic din Europa. Mi-am petrecut ziua de naștere în toate toboganele și tot am simțit că nu am avut suficient timp la dispoziție. Dacă îți place genul ăsta de adrenalină, asta ar putea fi cea mai amuzantă zi din tot concediul.

Am privit balene în largul oceanului

Pentru 40 de euro, o sumă destul de rezonabilă pentru ce include, poți să rezervi un tur cu barca din portul stațiunii, care te va duce în larg pentru o vizită magnifică în habitatul natural al balenelor și delfinilor cu reședința în Tenerife. Cum nu sunt neapărat fană a grădinilor zoologice, am zis că experiența asta sună destul de bine. Timp de cinci ore m-am relaxat complet în aerul sărat, cu băutură la discreție, paella și delfini sărind în jurul nostru. Highlight-ul a fost oprirea la poalele Los Gigantes, unde am făcut o baie revigorantă în ocean.

La vulcanul Teide

Vulcanul Teide

Man, aici trebuie să îți iei neapărat haine adecvate de mers la munte. Parcul Național Teide, situat în centrul insulei, e renumit pentru drumețiile și peisajele diverse de la un kilometru la altul. Poți urca la vulcan doar cu telecabina, pe care trebuie să o rezervi în avans. A fost una dintre cele mai bune zile petrecute în Tenerife, în principal pentru că peisajele montane sunt pur și simplu uluitoare. Ai impresia că faci o călătorie de pe Lună pe Marte, într-un film SF pe cele două planete.

După ce Revolutul a tras linia finală a bugetului pe care l-am investit pot să zic lejer că aș fi cheltuit aceeași bani, dacă nu mai mult, pe o săptămână la Predeal sau Poiana Brașov, în aceeași perioadă.

Cât m-a costat toată distracția

Zbor direct dus-întors: 150 de euro.

Cazare Hotel Coral California: opt sute de euro / două persoane, cu mic dejun inclus cu puțin noroc.

Transport pe insulă: în funcție de punctul de destinație, prețul unui bilet de autobuz poate varia de la doi până la șapte euro pentru Playa Las Americas – Santa Cruz.

Excursii: 38 de euro la Siam Park, 40 de euro turul cu barca, 37 de euro telecabinele pentru Vulcanul Teide.

Going out: aprox. 250 de euro pe mâncare la restaurante și încă vreo sută de euro pe băutură în oraș.

Shopping: o pereche de pantaloni și o cămașă de la Flamingos Vintage Shop plus o revistă Vogue, pentru că nu sunt fan magneți m-au costat 40 de euro.

Nu știu despre tine, dar după vacanța asta abia îmi aștept pensionarea. Îmi propun să mi-o ard fix ca britanicii din Tenerife în ianuarie: bronzată și pe o dietă bazată pe băut prosecco în miezul zilei, în timp ce dau ture pe scuter with my younger half și facem mișto de tipa din hotelul de vizavi care se holba dimineața la piscina noastră de nudiști. Cheers, mates!