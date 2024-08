Cum a fost prima dată când am făcut sex cu o femeie și mi-am dat seama că sunt bisexuală

Prima mea dată este o rubrică și o serie de podcast-uri care explorează sexualitatea, sexele și ciudățenile de natură sexuală prin lentilele unei virgine curioase. Știm cu toții că „prima dată” înseamnă mult mai mult decât pierderea virginității. Toată lumea are parte de mii de „prima dată” în dormitor, indiferent dacă încearcă vreo ciudățenie sau experimentează ceva nou și nebunesc. Așa păstrăm sexul distractiv, nu-i așa?

Săptămâna asta, stăm de vorbă cu Imogen Dive despre clipa în care a realizat că este bisexuală. Și despre prima ei experiență cu o fată.

Mă simt de parcă am experimentat de două ori sexul cu fete pentru că am făcut chestii diferite de ambele dăți. Când eram mai mică, obișnuiam să-mi sărut prietenele la petreceri, ca să-i excit pe tipi sau ca să exersez, dar sigur simțeam ceva în timp ce o făceam. Probabil că mie îmi plăcea mai mult decât multora.

Am început să fac sex abia după ce am intrat la facultate, și atunci s-a dezlănțuit ceva în mine. Voiam să fac sex tot timpul, cu mulți oameni. Înainte să am iubiți, îi opream mereu pe tipi în mijlocul acțiunii când încercau să mă convingă să fac sex cu ei. Cred că era din cauză că pe atunci sufeream de o tulburare de alimentație și eram speriată. Când am început să fac sex, eram ceva de genul wow, ce am ratat până acum. Priveam tipii ca pe niște instrumente capabile să mă satisfacă fizic și nu eram chiar în căutarea unei relații siropoase, pline de iubire.

Prima mea experiență cu o tipă a avut la bază o prietenie destul de strânsă. Mă mutasem în Franța și a trebuit să fiu spitalizată, mă zbăteam cu depresia asta destul de nasoală. Am întâlnit-o pe fata asta care era în același salon ca mine. Ne petreceam tot timpul afară, pe iarbă, era o conexiune foarte profundă între noi două.

Începusem să simt puseul ăsta de adrenalină când eram în preajma ei și nu știam exact cum să exprim ceea ce simțeam. Mă uitam la buzele ei și mă gândeam: Simt ceva. Senzația mă cuprindea oricând stăteam în preajma ei. Voiam să fiu mereu aproape de ea, fizic vorbind. Nu mai fusesem niciodată cu o tipă, era totul nou pentru mine, dar am știut că era ceva special.

După ce am fost externate, ieșeam, dar atunci nu le vedeam ca pe niște întâlniri. Stăteam la masă în restaurante și ne holbam una la alta pentru o vreme îndelungată. Mă simțeam așa de bine în preajma ei.

Într-o zi, eram în apartamentul ei, fumam hașiș, ne cântam una alteia melodiile preferate, și ne aruncam privirile astea de îndrăgostite. Nu știu dacă hașișul ne-a ajutat să ne relaxăm, dar tot ce-mi amintesc e că în secunda următoare am început să ne sărutăm. Pluteam în ceața asta frumoasă, ca de poveste, când am fost cuprinsă dintr-odată de dorința asta carnală, și simțeam că vreau să fac sex. Nu știam nimic despre sexul între fete, deci habar n-aveam ce urma să se întâmple. Dar a fost așa de natural și minunat s-o sărut, încă am lăsat lucrurile să se desfășoare natural.

Nu ne-am dat limbi, dar ne-am atins destul mult, eram amândouă foarte excitate, ne sărutam, ne rostogoleam prin pat. Era mult mai senzual și mai încărcat de emoții decât conexiunea care are loc în timpul unei penetrări, pe care eu am asociat-o mereu cu instinctele animalice. Este diferit. Partida de sex cu ea a fost mult mai naturală, am simțit o conexiune mai puternică.

După asta, m-am mutat înapoi în Marea Britanie și am lăsat totul în urmă, ca pe un vis învăluit în ceață. Nu am spus nimănui ce s-a întâmplat, doar am închis amintirile astea într-un colț al memoriei și am început să ies iar cu tipi.

După o vreme, am devenit prietenă cu tipa asta bisexuală. Era super cool și foarte deschisă în privința sexualității ei, și era cea care mi-a deschis ochii să-mi arate că bisexualitatea poate fi un lucru cool. Și tot ce se întâmplase în Franța parcă a prins un alt sens. Nu îmi era rușine de ce se întâmplase în Franța, dar eram circumspectă, iar ea m-a ajutat să iau în calcul și posibilitatea că poate sunt bisexuală.

După ce m-am despărțit de un fost oribil, am luat o decizie conștientă să mă întorc la tipe. M-am gândit stii ce? Am avut conexiunea asta incredibilă cu o tipă și m-a excitat într-un mod foarte mișto. Mă gândesc hmm, ar putea fi distractiv să văd ce s-ar putea întâmpla cu o fată.

N-am reușit să ating cu niciun tip nivelul ăla de conexiune pe care îl simțisem atunci în Franța. Mă simțeam mereu mai bine când aveam iubit, dar experiențele sexuale (chiar dacă îmi plăceau și sexul era grozav) nu mă excitau în același mod. Ceva lipsea.

După o vreme, am întâlnit-o pe fata asta și am simțit o dorință bruscă de a o săruta. Era incredibilă. Toate sentimentele alea au revenit, toate furnicăturile și voiam doar să aflu ce mai însemna sexul cu o femeie. Ca și data trecută, simțeam o conexiune profundă între noi. Mi se pare că atunci mi-am pierdut virginitatea pentru a doua oară.

Eram destul de îngrijorată pentru că voiam să meargă totul bine, însă nici nu știam ce să fac. Am vorbit mult despre sex înainte, sexting și chestii d-astea. Mă întreba chestii de genul „când te masturbezi, cum o faci?”. Așa că atunci când s-a întâmplat cu adevărat, mi s-a părut totul destul de natural.

El al dracului de mișto când o tipă îți dă limbi. Știu ce fac pentru că și ele sunt femei. Poți să faci sex mai mult și mișcările sunt mult mai fluide. Gen, tu îmi dai limbi și eu te ating acum. Este despre cum să-i provoci plăcere celeilalte persoane. Cred că e o chestie destul de specifică sexului între fete.

Acum simt că am mai mult respect pentru mine însămi și pentru corpul meu. Când mă culc cu tipi sunt mai interesată de intimitate și de stabilirea unei conexiuni, nu de actual sexual și atât. Cred că este așa de bine să faci sex atât cu o persoană de sex opus, cât și cu una de același sex, pentru că sunt atâtea elemente diferite pe care le poți combina.