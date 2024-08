Am întrebat bărbați români despre prima lor experiență sexuală cu o femeie transgender

Nimeni nu știe exact câte persoane trans trăiesc în România. S-a vehiculat cifra de 50 000, dar noi nu știm nici măcar populația adevărată a Bucureștiului, așa că nu o să am pretenții. Important este că persoanele trans au început să fie tot mai vizibile în ultimii doi-trei ani, în România. Sigur, asta nu înseamnă că nu există în continuare transfobie și homofobie, într-o țară în care partidul „de stânga” (și cel mai mare din țară) vrea să le îngrădească drepturile persoanelor LGBT+.

Nu e ușor, după cum ți-am povestit deja, să fii trans în România, să nu mai fii Ion, ci Ioana sau invers. Cu toate astea, înainte de Ziua internațională împotriva homofobiei, bifobiei și transfobiei (IDAHOT), am vrut să vorbesc cu bărbați care se declară heterosexuali, dar care au avut experiențe sexuale și relații cu femei trans.

Sunt tipe care îți spun din capul locului că sunt trans – așa cum fac și eu, chiar și pe profilul meu de Tinder – dar sunt și tipe care te lasă să descoperi singur, cu riscul de a-i îndepărta pe potențialii parteneri. Este cumva firesc să le fie teamă, fiindcă e greu să fii deschisă cu oricine, oriunde. Habar n-ai cum vor reacționa cei din jurul tău când află că ești trans. Sunt multe lucruri pe care trebuie să ni le asumăm și învațăm fiecare cum să trăim decent într-o societate ca cea din România.

Dar dincolo de prejudecăți, există și oameni deschiși pentru care nu contează genul celuilalt, atât timp cât există atracție fizică și pasiune.

ȘTEFAN, 19 ANI

„Sunt straight, nu ma învârt prea des în cercuri de persoane gay sau trans. Era pe la mijlocul verii, extrem de cald, când eram într-un club, după un concert Specii, și-am cunoscut-o pe această tipă. Blondă, înaltă, ochi verzi, n-avea cum să nu îți placă. Am vrut sa fac eu primul pas și să ma bag în seamă, dar eram cam timid. Tipa a observat că mă holbam la ea și a venit ea la mine: «Ce cauți tu aici? Pari tânăr». Aveam 16 ani, într-adevăr. M-am blocat pe moment, nu știam ce să mai spun și nici nu-mi amintesc bine ce i-am spus după. Știu că încă foloseam celebrul Yahoo Messenger, unde am și păstrat legătura. Am vorbit vreo două luni, ne-am tot văzut. Chiar începusem să am sentimente pentru ea, cu toate că știam adevărul. Într-o seară ne-am plimbat până târziu. Când o conduceam spre casă, a început să-mi vorbească mai suav. A început să-mi fie frică de ce urma să se întâmple, tocmai fiindcă n-aveam multă experiență în chestia asta.

Nu s-a întâmplat nimic în seara aia, ci a doua zi. Ne-am văzut, am sărutat-o și i-am pus mâna pe fund. Chestia asta îmi plăcea maxim, dar mă și dărâma psihic, pentru că am crescut într-un mediu care m-a învățat că oamenii ăștia sunt bolnavi psihic. Cu toate astea, mi-am luat toate economiile pe care le aveam atunci și ne-am dus la cel mai ieftin hotel, unde s-a și întâmplat actul sexual. Nu a fost ceva anormal, mă obișnuisem cu ideea, eram dispus să risc, eram foarte excitat și nu o vedeam decât pe ea cu tricoul meu în mână întrebându-mă: «Ești sigur că vrei să faci asta?». A fost un moment special, cu o urmă de ciudățenie în el, dar asta doar din cauza gândurilor impuse de criticile oamenilor.”

NICOLAE, 24 DE ANI

„Am tot auzit de femei trans, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap să fac ceva cu una, nu mă vedeam în filmul ăla. Cu toate că sunt un tip căruia îi place să experimenteze cât mai multe chestii când fac sex, imaginația mea nu se ducea chiar atât de departe. S-a întâmplat vara trecută. Eram pe Facebook și am început să vorbesc cu o tipă. Șatenă spre blond, puțin mai grăsuță, dar nu foarte, o tipă ok. După câteva zile de conversație online, am început să ne trimitem poze mai deocheate, însă nu îndeajuns încât să îmi dau seama că e o fată mai diferită. Zilele următoare am avut un date, ne-am plimbat prin parc, am discutat, apoi ne-am urcat în mașină. Am mers într-o pădure, unde ne-am dat jos din mașină. Tipa era oarecum pregătită, spre surprinderea mea. Am fost șocat când am văzut că a scos o frânghie din geantă.

Gagica era pe hardcoreală, a vrut să o leg în timp ce îmi făcea un oral. Trebuie să recunosc că a fost un oral care m-a făcut să mă întâlnesc și a doua oară cu ea. De data asta aveam de gând să facem mai multe, însă abia când să trecem la fapte mai mari, mi-a spus că ea, de fapt, e oarecum băiat, nu fată. M-a șocat, am vrut să plec, m-am simțit ciudat și nu știam ce să fac. Mă simțeam jenat de situație, pentru că nu mă văzusem niciodată în filmul ăla: eu, o tipă trans și un oral în pădure. Mi-am schimbat percepția după episodul ăsta. Aș mai încerca și acum, dar fără să sufăr șocul pe care l-am avut prima dată.”

ADRIAN, 28 DE ANI

„Eram în București, în vizită pe la niște prieteni cu care îmi petrec zeci de ore într-un joc pe calculator. Planul era să ne strângem în sufrageria unuia dintre ei și să facem un LAN party ca pe vremuri. După multe ore de joacă, ne-am hotărât să ieșim în oraș, la șaormeria de la Dristor, și-apoi, cu miros de ceapă, să ne îndreptăm către un club. Eu, fiindcă sunt din provincie, am fost puțin șocat de niște chestii pe care le-am văzut în clubul ăsta. Nu știam cum arată o pastilă de ecstasy și nici o persoană care a luat una. Mă simțeam ca și cum aș fi trăit o viață sub o piatră. Am ieșit la o țigară și să butonez telefonul. Atunci am văzut-o pe tipa asta, mi-a cerut o brichetă și am observat că și ea era la fel de trează ca mine. Avea într-o mână țigara și în cealaltă o sticlă de Cola cu un pai. Era puțin mai scundă decât mine, deși purta niște ghete cu toc. Țin minte perfect că avea pantaloni de piele mulați și o bluză neagră, asimetrică, și avea părul de un roșu aprins. Tipa era frumoasă.

Prind curaj, strâng din buci, mă las pe călcâie și îi arunc plăcinta: «Cred că o să plouă în curând». Ea se uită la mine, se uită la cer, observă clar că nu era nicio șansă de precipitații și zice: «Da, cred că da» . Stinge țigară și intră în club. «Adi, ești cel mai prost», îmi spune o voce interioară și intru și eu resemnat.

La un moment dat, simt o mână rece gheață pe umăr și, apoi, pe gât. Mă întorc și văd că era ea. După ceva discuții în zgomotul ăla imens, am zis sa ieșim din nou afară.

Am mers pe o bancă din apropiere. Aveam mai multe în comun cu ea, aceeași meserie, fumam aceleași țigări, ne plăcea același stil vestimentar. Am început să-i explic ingineresc, mai în glumă, mai în serios, beneficiile pentru fiecare dintre noi dacă ne sărutăm. Așa că ne-am sărutat pasional. După câteva zeci de minute de tăcere, am întrebat-o dacă vrea să meargă la hotelul unde stau. A spus că da. Pe drum, am simțit că avea o oarecare reținere, la hotel, era din ce în ce mai rece cu mine. Ne-am așezat în pat și am început să vorbim diverse și, la un moment dat, mi-a spus că e tip. Nu am crezut-o până când nu și-a desfăcut șlițul de la blugi. S-a simțit prost și a vrut să plece. Cu toate că înăuntrul meu se ducea o luptă, am convins-o să rămână. Sunt o persoană open-minded și am zis să o încerc și pe asta. Am făcut duș împreună și-am încercat să evit să mă uit la organul ei genital.

Ajunși înapoi în pat, a început să mă sărute pe gât, am avut preludiu și apoi am făcut sex. Am uitat complet că e trans și că avea penis. A fost o experiență super și, în mintea mea, atracția fizică a fost între un băiat și o fată. Din păcate, nu am ținut legătura pentru că atât eu, cât și ea facem parte din lumi diferite.”

MARIUS, 28 DE ANI

„Pai, tipe trans au început să mă atragă acum vreo 15 ani, când țin minte că am văzut o tipă trans invitată la o emisiune la Prima TV. Era ceva nou pentru România, la vremea aceea. Am simțit o oarecare atracție, dar nu știam de ce. A mai trecut timpul și am dat de Facebook, unde am început să cunosc cu adevărat tipe trans. Vorbeam cu una care m-a convins să mă întâlnesc cu ea. Era din Constanța, eu fiind din alt oraș, am reușit până la urmă să ajung la ea.

Am mers în Eforie, am petrecut o zi și o noapte, am făcut dragoste nebună, nu sex, a fost romantic, cu șampanie, lumânări, petale de trandafiri. La momentul ăla aveam relații pasagere și de aceea îmi mai permiteam să mai evadez un pic. Am ajuns la concluzia că pentru mine e mult mai mișto să o fac cu o tipă trans decât cu una cisgender. E altceva. Până în prezent m-am întâlnit cu zeci de transe și pot spune ca e foarte mișto, am prins gustul.”

DARIUS, 22 DE ANI

„În 2012, la începutul anului, eram la liceu și, într-o zi de marți, a venit o colegă nouă, Adriana. După ce am terminat orele, am mers împreună într-un parc de lângă școală. După ce-am vorbit puțin, m-a întrebat: «Tu știi de fapt cine sunt eu?» Eu habar n-aveam, dar a început să-mi spună cum ea a fost Adrian, nu Adriana, și că este vechiul meu prieten din cartier. Nu am crezut-o, abia când mi-a povestit niște faze petrecute în copilărie între noi doi. M-a invitat la ea acasă ca să-i văd părinții pe care deja îi cunoșteam. Atunci mi-am dat seama că ea trecuse printr-o transformare.

Am început să ieșim tot mai des, iar prin iulie, am mers împreună la ștrand. Mi-am făcut gânduri înainte, nu știam cum o să reacționeze lumea de acolo. Un tip chiar a venit la ea și a început să o jignească și să-i spună că e poponar. M-am enervat și i-am dat un pumn în stomac înainte să-mi dau seama ce fac. Apoi, am ieșit la un film împreună și am ajuns să ne sărutăm pentru prima dată. De aici, lucrurile au evoluat și-am intrat într-o relație serioasă.”