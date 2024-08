Am vorbit cu primarul PSD care s-a făcut singur cetățean de onoare și a plâns la decernare

Mai toată presa și Internetul au râs de primarul dâmbovițean care și-ar fi acordat singur titlul de cetățean de onoare al comunei pe care o păstorește. Conform știrii, primarul comunei Pietroșița, PSD-istul Ion Leonard Dicu, s-a arătat surprins de primirea acestei distincții, vârsând lacrimi grele în momentul în care viceprimarul i-a înmânat o plachetă personalizată cu fotografia sa. De altfel, tot viceprimarul, Ion Olîc, este cel care în aprilie a propus Consiliului Local Pietroșița ca Dicu, împreună cu senatorul Adrian Țuțuianu și tenorul Florin Georgescu (și el membru PSD), să primească această titulatură.

Consiliul și-a dat acordul prin vot și iată-ne ajunși la sfârșit de iulie, cu un primar de comună pe care aproape toată presa îl acuză că se premiază singur. Pentru a afla cum stă treaba de fapt, am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe însuși Ion Leonard Dicu, unul dintre cei mai onorabili cetățeni ai comunei Pietroșița, județul Dâmbovița.

VICE: Presa a scris că v-ați acordat singur titlul de cetățean de onoare al comunei. Cum s-a întâmplat de fapt?

Ion Leonard Dicu: Deci nu ai cum ca primar să-ți dai singur titlul de cetățean de onoare. Nu există așa ceva. Consiliul local a aprobat în luna aprilie lista cu cetățeni de onoare. De ce? Pe 21 iulie urma ziua comunei. În an de centenar. Și consiliul local, la propunerea domnului viceprimar, a hotărât să-mi acorde și mie onorific, fără niciun fel de venituri, foloase, absolut nimic, pentru cele aproape cinci mandate în fruntea comunei. Pentru ce am făcut și eu pentru comuna aceasta.



Știați că urmează să primiți acest titlu?

Da, bineînțeles. Din ședința din aprilie, când s-a votat în consiliul local. Păi, cum să fiu surprins când primăria a comandat plachetele. Nu am fost absolut deloc surprins. Păi, cum să fiu surprins pe 21 iulie când pe 27 aprilie s-au aprobat în consiliu cele trei persoane?



Un senator, un tenor și eu. Iar eu m-am ocupat cu o firmă specială să facă aceste plachete. Dacă eu m-am ocupat să le confecționez, cum să nu știu? Ăla a fost un moment emoționant, că primești o distincție. Domnul viceprimar e șef de consiliu local, a fost reprezentantul consiliului și mi-a înmânat acea plachetă. Evident că am fost emoționat, o dată în viață…

Ați mai primit trofee?

Da, am primit de la Congresul Primarilor. De trei stele pentru trei mandate reușite, patru stele pentru patru mandate, de cinci stele că sunt la al cincilea mandat. Am fost cel mai tânăr primar din România în anul 2003. Și pentru cât m-am zbătut și am făcut în localitatea aceasta cu un buget mic. Deci eu n-am voie să aprob în consiliul local, conform legii. Consilierii aprobă, primarul doar participă. Discută, i se cer explicații. În toată țara se întâmplă așa, e legea 215. Cum să-mi aprob eu așa ceva? A votat consiliul local în unanimitate. În unanimitate! Și consilierii PSD și consilierii PNL au votat! Despre ce vorbim? Am avut 13 voturi din 13. Ca o recunoaștere.

Credeți că e meritat acest titlu?

Eu zic că da, la câte am făcut pentru această localitate. Eu v-am spus, niciun fel de foloase nu am, opoziția speculează la maxim. Eu fac parte dintr-un partid, din 2003 sunt primar de la același partid, nu fac traseism politic și acum ei speculează. Deci am făcut reabilitare, am făcut școală, sală de sport, grădiniță, cămin cultural, primărie, încă un cămin cultural, 15 străzi asfaltate, iluminat public, alte proiecte semnate de un milion jumate de euro. Foarte multe. Cu un buget foarte mic. Există apă curentă, canalizarea e în proiect. 54 de localități sunt în proiect la consiliul județean, prin compania de apă. Avem și gaze.

Dar chiar nu veți obține niciun fel de foloase din titlul ăsta?

Absolut nimic. Am declarat public. Totul este onorific.



Cum e cu lotul de casă despre care s-a scris în presă?

Dom’le, dacă am spus că am dat declarație și eu nu… înainte de ședința consiliului local se face un regulament de acordare a diplomelor. Și în acel regulament nu scrie absolut nimic de acest lucru. Hotărârea de consiliu a fost dusă la prefectură, a fost validată. Totul s-a făcut conform legii. Aceasta a fost doar o ședință festivă de înmânare, atât. Și viceprimarul mi l-a dat, că era al doilea în funcție și reprezentantul consiliului local. Cum să-mi dau eu singur, să-mi pun trofeul pe masă și să-l iau sub braț? Iar eu am înmânat trofeele celorlalți doi care au primit.

Dar domnul Țuțuianu de ce a primit? E de acolo, din sat?

Nu este din sat. Pentru sprijinul la dezvoltarea comunității și susținerea la numeroase proiecte și implicare. Totul este legal. Și în 2007 s-a mai dat un titlu de cetățean de onoare unui domn senator. Doar onorific, nu a beneficiat de nimic.



Mă uit pe regulamentul hotărârii și văd că titlul conferă titularului acces gratuit la spectacole și manifestări.

Da, nu există în comună. E model cadru. Plus drepturi oferite de legi speciale care apar în timp. De ce? Este un regulament general, că pe viitor poți să ai un colonel de armată, un general. Și cu armata au legi speciale. E o titulatură generală, un model cadru. Nu scrie absolut nimic de teren, de case, de absolut nimic. Puteți să vedeți ce s-a întâmplat cu cel premiat în 2007. Nimic, s-a ales doar cu o diplomă onorifică, pentru sprijin adus primăriei, primarului. Ziua comunei nu s-a mai făcut de cinci ani de zile, că ne-am axat pe investiții, dar fiind în an de centenar, am spus că e momentul să primească și primarul acest titlu, alături de cei doi. Consiliul local a hotărât! Dacă era dat fără acte, fără nimic, avea valoare zero… dar nu!

Respectiva publicație care a intoxicat e din partea opoziției, am avut probleme cu ea, procese. Dâmbovița News, un site obscur din județ. Pe asta cu lotul în comună au inventat-o. Culmea, primăria nu are niciun fel de teren pentru fondul funciar! Nu are terenuri pe raza comunei. Au aruncat-o ca să vândă bine știrea, cancan, că e vorba de un primar și dă bine să lovim.



Dar nu e valabil nici accesul gratuit la spectacole și manifestări culturale?

Aceasta se aplică, dar pe raza comunei. Avem fotbalul, care-mi place, sponsorizez fotbalul. Și ședințele de școală. Ziua comunei a fost gratuită pentru cetățeni. Este o frază stil cadru, nu se manifestă, e o comună mică, nu e oraș. E stil cadru, două fraze. S-a eliminat „taxe, impozite, terenuri”. Vedeți acolo ceva? Absolut nimic. Am primit pentru munca depusă, ca o recunoaștere a eforturilor în 15 ani, aproape cinci mandate de implicare, și pentru toate investițiile care s-au făcut pe raza comunei pe timpul mandatelor mele și implicarea totală.



Da, dar lucrările pe care le-ați făcut oricum intrau în fișa postului, în atribuțiile unui primar. Ați făcut ceva special în afara acestor chestiuni?

Păi, nu, nu intră în fișa postului. Trebuie să te zbați ca primar, să aduci bani în comună, să faci investiții. Că nu le aduce nimeni. Trebuie să te implici, să rupi ușile la ministere și să aduci fonduri, că nu ți le dă nimeni. Și eu sunt un tip foarte ambițios și tocmai de aceea… Deci, am luat al cincilea mandat cu 80% și asta spune totul. 80%. Puteți să veniți în comună, să luați declarații la cetățeni, să vedeți reacția localnicilor.



Dar domnul Țuțuianu cu ce v-a ajutat de-a lungul timpului?

De-a lungul timpului, începând cu funcția de președinte al Consiliului Județean m-a susținut în toate proiectele ale localității. Ca nimeni altcineva. Este normal și firesc. Totul este onorific, și la domnul tenor, Florin Georgescu. Nici primul cetățean de onoare n-a primit absolut nimic. O diplomă și atât. Ședință festivă: un pahar de șampanie și alocuțiuni. Cum se face.



Credeți că ați fi reușit să faceți atâtea dacă nu erați în PSD?

Da, da, că am făcut și pe timpul PDL-ului. Sunt de 15 ani aici. Am avut investiții pe toate mandatele, pentru că m-am zbătut. Și sunt la același partid, fără niciun fel de traseism politic. Este vorba de comunicare și colaborare, care o ai cu toți cei care au funcții de conducere, ca să spun așa.



Câți cetățeni de onoare sunteți în total?

Patru cetățeni de onoare suntem toți. Unul în 2007 și trei care au fost acum, de ziua localități. La toți e onorific, nu beneficiază de nimic. E scos tot: bani, taxe, impozite. Îmi plătesc impozitul normal, regulamentul nu prevede nimic. La legi speciale e un titlu cadru, pentru că în timp o să ai un general de armată și ăștia au statut special. Acest regulament, prin hotărârea de consiliu, pot să-l schimb în ședința următoare. Și elimin tot. Și s-a terminat cu nebunia asta totală.

Că na, e știre de presă, se vinde. Ce e bun, că România are olimpici la matematică, geografie și altele, că are aur la toate – apare decât un mic titlu de ziar. Nu am fost rege pentru o zi, cum au scris, cum au zis. Dar opoziția, prin armele care le au, toacă. Acum sunt de vină că fac parte dintr-un partid. Înainte de toate sunt om, îmi fac datoria. Nu scrie PSD pe primărie, pe școală. Nu scrie PSD pe căminul cultural nou, pe grădinița nouă, pe asfaltul nou, 15 străzi, pe rețeaua de apă, pe sala de sport. Nu scrie PSD, nu scrie nimic. Acum, că fac parte dintr-un partid, chiar așa, suntem vinovați toți în țara asta?