Am vorbit cu primarul român care și-a făcut nunta în șapte localuri diferite (ca să încapă lumea)

Tot internetul s-a mirat weekendul ăsta cum de primarul unui orășel din Maramureș, Lucian Morar, a reușit să organizeze o nuntă în șapte locuri diferite, cu 3 000 de invitați. Și cum printre ăia trei mii de oameni s-au numărat și personalități politice precum fostul președinte Traian Băsescu și Elena Udrea, mirarea jurnaliștilor (inclusiv a mea) a fost cu atât mai mare.

Cine e mirele

Lucian Morar e primar al orașului Ulmeni din 2008, când a câștigat alegerile locale din partea PNȚCD. Prin 2010 era acuzat de colegi că făcea jocurile PDL-ului, unde s-a și transferat ulterior. A rămas loial aripii băsiste a PDL-ului, așa că între timp a ajuns președinte interimar al PMP Maramureș. A activat și ca vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, dar a abandonat funcția după un an și două luni, după ce a câștigat din nou alegerile locale din Ulmeni.

Nu s-a remarcat prin dosare penale și vizite la DNA, însă a reușit să scandalizeze opinia publică printr-un program neobișnuit de combatere a sarcinilor nedorite: în 2011, cu sprijinul unui ONG din București, le-a propus femeilor rome din localitate să-și monteze gratuit sterilete. Cel puțin 300 de femei au participat la demersul lui Morar, spunând că au apelat la această soluție în mod „conștient și voluntar”, dar intenția eugenică a proiectului rămâne: „mă deranjează romii, ia să-i sterilizez eu pe bani publici, sub pretextul că mor de grija lor”.

S-a remarcat totodată prin agresarea presei locale cu invitații la sex oral, dar și prin faptul că organizația pe care o conduce, PMP Maramureș, se numără printre colaboratorii de seamă ai PSD-ului la nivel local.

De ce a fost nevoie de o nuntă așa mare

Fotografie via contul de Facebook al lui Lucian Morar

Dornic să aflu cum primarul unui oraș despre care nici nu auzisem până ieri a reușit să organizeze un asemenea festin, demn de nunțile împărătești din basmele culese de Petre Ispirescu, am pus mâna pe telefon și l-am sunat.



VICE: De ce a fost nevoie să organizați nunta în șapte locuri?

Lucian Morar: Pentru că eu sunt primar în orașul Ulmeni, care are în componență șapte sate. Știam că avem mulți invitați, Ioana Pricop Morar, soția mea de acum, e interpretă de muzică populară, foarte iubită atât în Maramureș, cât și în toată țara, așa că avea și ea foarte mulți prieteni, cunoscuți, foarte mulți fani să zic așa. Nu găseam o locație care să corespundă din punct de vedere numeric pentru a satisface invitații noștri, așa c-am organizat în fiecare sat aparținător orașului Ulmeni câte o nuntă.



Câți invitați au fost până la urmă?

Câteva mii bune. Bune, chiar foarte bune.



Cunoașteți dumneavoastră atâția oameni?

Vreau să spun că încă cel puțin pe atâția oameni nu au fost invitați și ne reproșează asta. Bineînțeles, gândește-te că am câștigat primăria orașului Ulmeni cu 82%. Plus că am fost opt ani primar, după care un an și aproape trei luni vicepreședintele Consiliului Județean, după care am revenit în iunie la primărie. Ne cunosc foarte mulți oameni, avem foarte mulți prieteni. Dar, așa cum spuneam, Ioana Pricop este foarte iubită. Pentru că-n general artiștii sunt iubiți.



Sună foarte scump. Cât ați dat în total pe nunta aceasta?

Încă n-am făcut un calcul exact la cât a costat întreg evenimentul, pentru că, se știe, mai întâi se dau avansuri pentru serviciile de care am avut nevoie. O să plătim din darul (pe) care l-am primit de la invitați.

Am văzut vehiculată suma de 600 de milioane de lei.

Se exagerează. 600 de milioane de lei? E mult, mult peste ce s-a cheltuit. Nu, nu.



Cam cât estimați că ați cheltuit, cu organizare cu tot?

Ce pot să spun… 100 de mii? Între 100 mii și 200 mii de euro. Dar gândiți-vă la câți invitați au fost și că toți au venit cu dar.



Totuși au trebuit dați niște bani în avans, presupun.

O să plătim majoritatea serviciilor după nuntă.



Cum de v-ați permis o nuntă de așa amploare? Ce salariu aveți ca primar?

Eu am spus-o, Ioana este artistă… Salariul meu este de 8 000 de lei pe lună. Dar din nou, cei care ne-au oferit serviciile, majoritatea sunt… așa se procedează, se plătește ulterior. Nu ne permiteam să organizăm acest eveniment dacă nu ne bazam, bineînțeles, și pe darul de la nuntă. În cea mai mare proporție.



Nu mulți și-ar permite o astfel de nuntă, nici măcar printre primari sau alți politicieni. Dumneavoastră sunteți primar într-un oraș destul de mic și nu foarte bogat, ca să zic așa.

Fiecare-și organizează evenimentele din viață așa cum și le dorește. Noi ne-am dorit să avem cât mai mulți prieteni alături de noi. Și, zic eu, i-am avut. Noi am făcut invitații, după care am văzut că lumea își dorește să fie prezentă, noi dinainte știam că foarte foarte mulți își doresc să fie împreună cu noi în acest moment special din viața noastră, așa că am organizat nunta ca să-i satisfacem pe cât mai mulți. Și repet, din păcate, nu i-am satisfăcut pe toți prietenii, adică nu i-am putut invita pe toți prietenii, pentru că mai trebuiau cel puțin șapte locații.

Fotografie via contul de Facebook al lui Lucian Morar

Totuși, Ulmeni nefiind un oraș foarte bogat, ce impresie credeți că lasă o nuntă atât de opulentă, atât de extravagantă?

Dar n-a fost opulentă deloc. A fost doar nemaiîntâlnită din punct de vedere al faptului că au fost așa mulți invitați. Dar am avut invitați de toate condițiile, de la președintele Traian Băsescu, până la cetățeni simpli, agricultori, de la mine din localitate. Deci n-a fost deloc… n-au fost meniuri speciale, au fost meniuri normale, de nuntă, băuturi normale, de nuntă. Nimic extravagant, am vrut s-avem o nuntă simplă, plăcută și să ne bucurăm alături de prietenii noștri.



Deci spuneți c-a lăsat o impresie bună, chiar și locuitorilor mai săraci din oraș?

Da, pentru că au fost invitați și locuitorii mai modești din punct de vedere financiar.



Au trebuit să plătească și ei meniurile?

Dar nu-i vorba de a plăti meniurile. E vorba că toți au făcut un anumit dar. Și-n general bani, nu cadouri. Am primit cadouri, dar în general ne-au dăruit bani.



Cum ați reușit să rezervați șapte localuri diferite pentru aceeași zi?

Am avut foarte mulți prieteni care ne-au fost alături, nașii noștri care ne-au ajutat în organizarea acestui eveniment. Familia mea, familia Ioanei Pricop, nașii, prietenii, care s-au implicat – și le mulțumesc, le mulțumesc și prin intermediul vostru.



Și a fost organizată strict din bani personali, nu?

Acuma nu știu, chiar aveți o întrebare insinu… care nu știu ce vreți să insinuați.



Păi, de exemplu, contribuția dumneavoastră a venit strict din salariul de primar?

Haideți să vă spun ceva. Darul de la nuntă depășește cu mult, dar mult, cheltuielile pe care le-am avut. Deci gândiți-vă la un dar de 100 de euro pe familie, da? Și au fost, cum să zic, cetățenii mei. Dar au fost și daruri de 300 de euro, 250, 400 de euro. Fiecare după posibilitățile pe care le-a avut ne-a oferit daruri. Le mulțumim încă o dată, că am mai rămas și cu bani frumoși, foarte frumoși.

Deci cheltuielile pe care le-ați făcut până în nuntă au fost strict din ce venituri aveți dumneavoastră, ce venituri are și soția…

Am și împrumutat niște bani înainte de nuntă. Cum se face… de unde sunteți dumneavoastră?



Din București.

Din București. Și-n București cum se organizează o nuntă?



Nu prea știu, n-am participat…

A, nu ești căsătorit. O să vezi când o să te căsătorești cum o să organizezi. Cu câți bănuți ai tu, viitoarea soție, rudeniile, te mai împrumuți, cum se face, ca să plătești anumite avansuri unde a fost nevoie.



Deci v-ați și împrumutat. De la bancă?

De la prieteni, de la familie, de la frați, de la nași.