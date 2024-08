Exploit mi-a vorbit despre muzică și faimă, după plecarea din 5Gang

5Gang e cea mai de succes trupă românească din prezent. Oamenii întorc banii cu lopata din advertising, scot piese care prind extraordinar de bine pe net, cea mai recentă are peste 6,8 milioane de vizualizări, se bucură de o popularitatea imensă pe YouTube, unde toți fac vlogging, și se pregătesc să scoată un film de Crăciun, care va ieși în 27 decembrie, așa cum se face orice treabă românească. E bine să bați fierul cât e cald și să profiți de finanțare de la Guvern.

Se întâmplă multe lucruri în tabăra vloggerilor transformați în boyband + Diana. Dar cel mai important eveniment legat de copiii ăștia a avut loc în septembrie, când au anunțat plecarea lui Exploit din trupă. 5Gang s-a transformat în 4Gang. Nu a durat mult. L-au înlocuit rapid cu un tip care arată aproape identic cu restul membrilor. Nici acum nu mi-e clar cine-i cine, în afară de Selly.

Toți fanii 5Gang au rămas mască la aflarea veștii că Exploit a plecat din trupă. Bine, adevărul e că la vârsta lor e ușor să-i lași mască. Dar nu a ajutat nici că au anunțat plecarea cu un clip în care Exploit nu scoate mare lucru pe gură. Uite aici despre ce-i vorba:

În schimb, Exploit, 21 de ani, a scos o piesă după plecare. Se numește „Cenzurat” și a strâns până în prezent peste trei milioane de vizualizări. Și asocierea cu 5Gang îți aduce o tonă de click-uri. Dar e greșit să-l cataloghezi ca fiind doar un fost membru al trupei. Exploit, pe numele lui adevărat Andrei Lupu, nu e doar un vlogger care s-a trezit să facă muzică pentru că e profitabil.



Face parte din generația tânără de producători de dormitor care au crescut cu Fruit Loops sau alte DAW-uri. Scotea piese înainte să intre în 5Gang. Bucăți de dubstep, drum and bass, trap și ce mai era în vogă acum trei ani printre tineri. E trist că singurul producător muzical din 5Gang a spus stop, dar acum se poate concentra pe proiectul solo, care sună promițător.

Am fost curios să văd ce urmează pentru Exploit, așa că l-am rugat să-mi răspundă la câteva întrebări în primul lui interviu după plecarea din 5Gang:

VICE: Când ai început să te ocupi de producție muzicală?

Exploit: Am început să învăț producție prin 2011. Pe atunci nu prea găseai tutoriale pe YouTube sau pe alte site-uri ca acum. M-am jucat cu programele până când am reușit să le stăpânesc cât de cât. A fost un journey puțin mai ciudat, pentru că nu știam să cânt la vreun instrument. Toată treaba asta a început după ce, într-o zi, au venit ai mei să-mi explice că unul din ei a primit un nou loc de muncă și va trebui să ne mutăm în alt oraș.

M-a afectat mult faptul că am plecat de lângă toți prietenii cu care ieșeam în fiecare zi. Știu că era vară și s-a întâmplat totul super repede, iar eu fiind o persoană destul de introvertită pe vremea aia, preferam de multe ori să stau cu orele la PC în loc să ies. Așa am început să învăț limbaje de programare, să editez și să fac muzică. Îmi plac mult toate chestiile astea, dar la muzică am revenit mereu, indiferent ce s-a întâmplat.

A fost greu să renunți la proiectul personal pentru 5Gang?

Nu am luat-o ca și cum l-aș fi abandonat sau cel puțin nu am vrut să accept asta, decât foarte târziu. Inițial nu am simțit că neglijez proiectul solo pentru că eram cinci puști care se înțelegeau bine și tot ce voiau era să creeze chestii mișto. Mă simțeam bine ajutându-i cu beat-uri și idei, era un feedback constant din ambele părți și toată lumea era fericită.

Ai mai cântat înainte să intri în trupă?

Aveam câteva părți micuțe pe producții dubstep, dar vocea era complet editată, nu pot să zic că le cântam. Dar ca să-ți dau niște context, asta era pe vremea când foloseam un microfon de birou și un Pentium 3 ca să-mi fac treaba. Practic nu, nu am mai cântat înainte să intru în trupă. Când am început proiectul, nu prea știam cum sau că pot să cânt, am făcut o chestie for fun cu băieții și ni s-a părut caterincă, așa că am postat-o. Nici acum nu pot spune că pot să cânt, dar am învățat câteva tehnici și încerc să mă perfecționez.

Cum a fost trecerea de la producător la rapper? Ce dificultăți ai întâmpinat?

Nu mă consider rapper, cred că e un cuvânt destul de greu pentru mine. Mai potrivit ar fi artist, în ideea în care eu creez. Mereu am auzit o evoluție de la un proiect la altul, chestie care m-a motivat enorm, așa că nu am întâlnit dificultăți. Trecând de la producție la cântat, folosind beat-urile altor producători, am devenit mai open minded și am început să percep altfel muzica.

Ce preferi? Să faci muzică sau să cânți?

În momentul ăsta, să cânt; dar depinde foarte mult de mood. Am zile în care mă trezesc și am chef să fac un beat, am nopți în care nu pot să dorm pentru că am un vers în minte. În orice caz, în ambele domenii sunt destul de picky și ajung să șterg proiectul dacă nu sună destul de aproape de ce era în mintea mea, pentru că de multe ori le folosesc strict ca să mă exteriorizez.

5Gang a devenit un fenomen național într-o perioada foarte scurtă. Te-a afectat treaba asta?

De când mi-am postat prima producție și până în punctul ăsta am apreciat fiecare om care m-a susținut, așa că n-am avut vreo problemă cu celebritatea. Totuși, „celebritate” mi se pare un cuvânt mare și nu mă văd în zona aia. Am avut momente în care mă simțeam demoralizat din cauza oamenilor care își asumau lucruri despre mine din cauza trupei, dar am încercat mereu să fiu pe treaba mea și nu i-am mai băgat în seamă.

Primul single lansat după plecarea din trupă a prins foarte bine la public. Te așteptai la asta?

Nu m-am gândit foarte mult cât o să prindă „Cenzurat”. A fost o piesă pe care am făcut-o în vreo 30 de minute, cu un microfon pe care l-am atârnat de dulap și o pereche de căști. Am scris-o din impuls, mă apăsau niște lucruri pe care nu am avut curaj să le spun cuiva în alt mod. A fost făcută cu destul de puțin timp înainte să o urc pe YouTube și mai mult m-a încurcat video-ul, pentru că voiam să iasă exact cum mi-l imaginam. M-am simțit împlinit pentru că am avut feedback pozitiv de la niște persoane apropiate mie, dar și pentru că i-a plăcut mult tovarășului meu, White Coffee, care de obicei e super neutru când vine vorba de piesele mele.

Când au venit și reacțiile oamenilor, mesajele de pe Instagram, mă simțeam ca și cum aș fi câștigat câteva milioane de euro peste noapte: o piesă de care sunt mândru + oameni care să rezoneze cu ea mi se pare un combo perfect.

Piesa „Cenzurat” are un vibe total diferit de 5Gang. În ce direcție muzicală vrei să mergi în continuare?

În mare parte vreau să cânt despre ce am trăit sau ce trăiesc, indiferent de genul în care se încadrează. Îmi place să fac chestii de vibe și cu mesaj. O să aibă mai mult sens răspunsul ăsta într-un an sau doi.

Scopul tău e să te întorci în mainstream, la radio și TV, sau te mulțumești cu fanii din underground?

Nici una, nici alta. Vreau să rămân relevant și cam atât. În 2019, dacă vrei să faci muzică, nu ai nevoie nici de case de discuri, nici de apariții la TV sau radio. Când ai câteva zeci de mii de oameni care îți știu melodia vers cu vers, nu mai ești în underground. Asta nu înseamnă că trebuie să ratezi oportunități, dar de multe ori e mai bine să fii independent și să-ți aduni o mână de oameni care să se ocupe de fiecare lucru de care nu ai timp sau de care nu ai cum să te ocupi.

Ai postat o poză cu abi pe Instagram-ul tău, în contextul în care el are un beef cu foștii colegi din 5Gang. Are peste o sută de mii de like-uri până acum. Tu ce părere ai despre el și muzica lui?

Am ieșit cu el de câteva ori și mi-a lăsat o impresie bună. A avut mult bun simț atât cu oamenii cu care am interacționat, cât și cu fanii care mai veneau la poze. Mi se pare un băiat la locul lui și smart pe marketing moves. Muzica lui mi se pare super catchy, îi înțeleg vibe-ul, chiar dacă nu semănăm prea mult pe partea asta.

Ce urmează pentru Exploit?

Aș vrea să scot un EP și un album pe viitor, dar momentan mă limitez la single-uri, ca să pot să mă perfecționez cât de mult pot. Îmi dau seama că sunt propulsat de fanbase-ul meu, dar nu vreau să scot piese doar ca să fie scoase, chiar dacă am destul material.

