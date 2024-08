Primul serial care le face dreptate prostituatelor

Noul serial HBO The Deuce prezintă o poveste care se petrece la începutul anilor 1970 și ilustrează legalizarea și înflorirea industriei pornografice din New York. Serialul, în care Maggie Gyllenhaal joacă rolul unei prostituate atrasă de industria porno, iar James Franco are dublu rol, pentru că interpretează doi frați gemeni, a fost numit un serial feminist, pentru că are numai regizoare și le prezintă pe lucrătoarele sexuale dintr-o perspectivă revoluționară.

Serialul își datorează succesul și faptului că echipa a făcut eforturi să aducă la masa de scris lucrătoare sexuale și activiști precum Crystal DeBoise și Melissa Broudo. Directoarele Institutului Shamus Outlaw Advocacy and Rights și-au dedicat carierele drepturilor lucrătoarelor sexuale și au ajutat la producția serialului. Broadly a vorbit cu ele despre experiența lor cu The Deuce și despre motivele pentru care felul în care au fost reprezentate lucrătoarele sexuale din anii ’70 e valabil și azi.

Videos by VICE

Natalie Paul (stânga) și Dominique Fishback (dreapta), în rolurile Sandra și Darlene

Broadly: Cum ați ajuns să vă implicați în serial? Care a fost procesul de consultare?

Crystal: La începutul procesului, m-a contactat echipa de producție. Au contactat mai multe lucrătoare sexuale și activiste. Am fost foarte bucuroasă să stau de vorbă cu ei. Am vorbit multe despre ce se întâmplă astăzi în viața lucrătoarelor sexuale. Le-am trimis articole și cercetări care i-au ajutat să înțeleagă chestiuni care nu prea sunt cunoscute de public.

La scurt timp după ce i-am întâlnit pe producători, am dat o petrecere de strângere de fonduri la care au participat lucrătoare sexuale și activiști. La o altă petrecere dată de organizația mea, am ajuns să vorbesc cu actrițele și actorii din serial. Am fost impresionată de dorința tuturor de a înțelege personajele. Voiau foarte mult să evite stereotipurile prostituției. M-am bucurat să văd că industria divertismentului începe să se schimbe.

Citește și: Am stat o noapte într-un bordel simulat

E normal ca serialele despre prostituție să aibă drept consultanți lucrătoare sexuale și activiști din domeniu?

Crystal: Nu, e foarte neobișnuit ca lucrătoarele sexuale să fie prezentate cu atâta respect.

Ce impact credeți că a avut asta asupra serialului?

Melissa: Cred că cea mai mișto chestie la The Deuce e că fiecare personaj e nuanțat. Cred că s-a creat o paralelă cu The Wire, nu există în el bine sau rău. Fiecare persoană vine dintr-o lume diferită și viața fiecăruia e complexă. Un astfel de exemplu e personajul lui Maggie Gyllenhaal. În serial, ea devine foarte interesată de producția de pornografie. În anii ’70 și ’80 a existat un val de feminism care susținea pornografia. Personajul ei e hotărât: îmi place asta, vreau să fac bani din asta. Are o perspectivă nuanțată și reflexivă asupra diferitelor fațete ale industriei sexului.

Crystal: În serial există și părinți, există și un personaj care face asta pentru că i se pare interesant; era lucrătoare sexuală în alt oraș și vrea să lucreze și în New York City. Există și alte personaje care nu au alte opțiuni, pe când personajul lui Maggie Gyllenhaal e o femeie de afaceri. Unele femei fac asta de nevoie, altele din ambiție. Nu cred că am mai văzut un serial atât de autentic.

Emily Meade în rolul lui Lori

Cum promovează aceste portrete autentice drepturile și libertățile lucrătoarelor sexuale?

Melissa: Ca să arăți realitatea trebuie să arăți mai multe realități. Asta încearcă să facă și activiștii, când luptă împotriva stereotipurilor. Acum par să existe doar două modele de prostituție: victima marginalizată sau torturată și curva care deține controlul și profită de bărbați. Dar realitatea e mult mai complexă. Mișcarea pentru drepturile lucrătoarelor sexuale din ultimii douăzeci de ani a reușit să schimbe perspectiva și să arate complexitățile, cu ajutorul portretelor nuanțate ale lucrătoarelor sexuale.

The Deuce prezintă prostituția și pornografia la începutul anilor ‘ 70. Mai e relevantă această imagine azi?

Melissa: Serialul accentuează că poliția nu arestează lucrătoarele sexuale din motive de siguranță publică. Arestările sunt motivate politic. Un polițist poate hotărî să aresteze o lucrătoare sexuală, pe când altul, într-o zonă gentrificată, n-o s-o aresteze. Seamănă cu ce se întâmplă și astăzi. Există motive pentru aceste arestări, dar nu țin de siguranța publică.

Citește și: Lucrătoarele sexuale mi-au spus poveștile lor prin artă

Ce ar trebui să facă alte filme și emisiuni ca să ajute lucrătoarele sexuale?

Melissa: Am vrea să vedem realitățile practice cu care se confruntă lucrătoarele sexuale, cele care duc la stigmatizarea și arestarea lor. Am vrea ca telespectatorii să-și examineze propriile perspective asupra acestui domeniu de muncă și să înțeleagă că sunt prinși într-un sistem de complicitate care le neagă drepturile unora dintre lucrătoarele sexuale.

E important să arăți de ce se află anumite persoane în anumite situații. Vrem ca media să arate în detaliu viețile lucrătoarelor sexuale și să arate că sunt și ele umane, nu doar să le prezinte într-un moment la lucru. Unele au copii, altele lucrează și în alte domenii. Ele fac parte din societatea noastră.