Toate pericolele prin care am trecut ca să-mi fac tranziția ca bărbat trans în România

Pătratul Roșu este un podcast bilunar despre toate lucrurile care-ți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți-e rușine să le zici cu voce tare, dar și despre tabuurile din relații și din viața de zi cu zi.

În iunie 2020, cât România și lumea întreagă era ocupată cu o criză medicală fără precedent în ultimul secol, doi senatori PMP au profitat de moment ca să-și treacă pe șestache agenda conservatoare și să mai taie din avântul de gândire, exprimare și trăire liberă. La acel moment a fost vorba despre legea prin care să fie interzise „activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași”.

O astfel de lege poate avea efecte devastatoare, mai ales asupra adolescenților și tinerilor trans. Ei se află deja într-un situație delicată, fiind deseori stigmatizați atât de societate, cât și de unele voci chiar din interiorul comunității LGBTQ+. Situația e cu atât mai gravă când afli că rata tentativelor de suicid fluctuează între 32% și 50% la nivel mondial.

Prin ce treci însă cu adevărat când vezi că sexul biologic nu corespunde cu ceea ce tu simți că ești? De la dilema asta am pornit și noi în interviul cu Damon, un tânăr de 21 de ani din Constanța, care a simțit că e altfel încă de la vârsta de șase ani. Odată cu pubertatea, n-a mai putut să facă față conflictelor interioare și s-a apucat de băut, ca mai apoi să-ncerce chiar să se sinucidă. Nici familia, nici profesorii nu înțelegeau ce se întâmpla cu el. A avut aproape, însă, un prieten foarte bun, din comunitatea LGBTQ+, care a văzut cine este el în realitate. De aceea apele s-au mai liniștit de la 16 ani, când le-a cerut părinților bani să-și ia haine de băiat și să se tundă. Așa a început să fie recunoscut de apropiați drept bărbat și a fost botezat Damon, de amicul său. Abia când a devenit major a putut, totuși, să facă primul pas în tranziția sa medicală.

Mai jos ai un fragment despre procesul prin care a trecut și despre care am vorbit în profunzime în noul episod din podcastul Pătratul Roșu.

Pătratul Roșu: Ai început tratamentul hormonal în clasa a 12-a. Care au fost primele lucruri pe care le-ai simțit?

Damon: După prima injecție, toată lumea mea s-a schimbat. Am început să am foarte multă energie, să fiu foarte prezent în viața mea. M-am lăsat de fumat imediat după prima injecție. Am început să beau mult mai puțin. M-am apucat de sport, să învăț mai mult pentru Bac. A fost o schimbare la 180 de grade.

Până să începi cu injecțiile, exista vreun terapeut care te monitoriza?

Nu, dar am făcut la un moment dat terapie. Dar asta pentru că am vrut eu și am găsit un psiholog ok. Când mi-am început tranziția, n-am avut nevoie decât de un raport psihiatric și un altul endocrinologic. Dar acum lucrurile s-au cam schimbat, trebuie să ai și niște ședințe de terapie înainte. E puțin dubios, pentru că nu există, de fapt, un proces bătut în cuie. Nu există niciun fel de legislație legată de procesul de tranziție. Depinde cu ce medici vorbești și sunt foarte puțini cei care lucrează cu noi.

Medicul care ți-a dat confirmarea psihiatrică e din Constanța sau din alt oraș?

A trebuit să mă duc la București pentru lucrurile astea. Încă n-am găsit pe nimeni în Constanța, dar mai caut. Iar examenul n-a durat chiar atât de mult. Raportul psihiatric mi-a fost dat pe loc. Practic a trebuit să verifice că sunt sănătos mintal și că am discernământ. M-a întrebat diverse lucruri și și-a dat seama că e ok.

Și tratamentul de cine a fost prescris?

De un medic endocrinolog din București. Testosteronul se ia practic cât vrei tu, dar eu probabil o să-l iau toată viața. Depinde ce schimbări îți dorești și cât timp. Anumite efecte sunt pe termen lung, adică nu se mai pot schimba, dar altele sunt reversibile. De exemplu, distribuirea grăsimii pe corp, cred că și musculatura, astea două sunt reversibile. În schimb vocea, pilozitatea nu sunt reversibile.

Dar tu ai făcut și o mastectomie, nu?

Mastectomie bilaterală masculinizantă, eu îi zic top surgery. Am făcut fix înainte să intru la facultate. Când am intrat în primul semestru încă aveam bandaje. Era o parte din mine pe care nu mi-am dorit-o niciodată, deci m-am bucurat extrem de mult să nu mai fie acolo. Operația în sine a fost ok, dar am avut un hematom pe partea dreaptă și recuperarea a fost destul de grea. Însă în final a meritat.

Cât costă o astfel de operație?

Depinde și de metoda folosită. Eu am avut pieptul destul de mic, deci a fost mai ușoară și mai puțin costisitoare. Am dat 1 500 de euro. Am făcut-o în Cluj.

Lunar, cam câți bani dai pentru injecțiile cu testosteron?

Depinde. Pentru că, spre exemplu, în Constanța, mi le face mătușa mea. Le fac săptămânal, deci nu trebuie să plătesc la o clinică pentru injecția propriu-zisă, dar trebuie să plătesc pentru seringi, ace și testosteron pe care-l cumpăr ilegal de pe internet, pentru că nu se găsește în farmacii. Și un borcan de testosteron care mă ține între patru și șase luni costă vreo 130 – 140 de lei.

Și furnizorul e de încredere?

Să zicem. De unde iau eu e destul de ok. Dar au mai fost probleme. Depinde și de firma de la care cumperi. Au fost probleme când unii băieți și-au luat testosteron și era contrafăcut, deci nu funcționa cum trebuie. Din fericire, eu am avut noroc.

Testosteronul n-are și efecte secundare, mai ales că înainte aveai și menstruație?

O, doamne, da. Din fericire m-a scăpat de așa ceva. Nu știu să zic, sincer, ce stări îmi dă. La început eram foarte energic, mă și enervam mai tare, simțeam altfel starea asta de furie, era mai puternică. Acum cred că m-am obișnuit. Dar la început era un pic ciudat.

Dar medicii cum se raportează la tratamentul cu testosteron luat ilegal?

Ei n-au ce să facă. Ne ajută cum pot: cu prescripții, un dozaj potrivit pentru noi, analize. Dar nu pot să ne dea testosteron care nu există practic în farmacii.

Acest interviu a fost editat pentru claritate și lungime.

