Am vorbit cu tipul din Cluj care a stricat Ziua Jandarmeriei cu un mesaj despre 10 august

Când Daniel Giurcă, un clujean de 44 de ani, a văzut pe Facebook că Jandarmeria îi invită miercuri pe clujeni în parcul central al orașului, pentru a sărbători 169 de ani de la înființarea instituției, i-a sărit țandăra. I s-a părut un gest de ipocrizie maximă, în condițiile în care nici până în ziua de azi Jandarmeria nu și-a cerut scuze public în legătură cu incidentele din 10 august 2018, dosarul se tărăgănează și cam toți cei implicați încearcă să pună batista pe țambal.



Daniel n-a uitat acea zi, mai ales că și el s-a aflat printre cei gazați în Piața Victoriei, așa că a mers la Ziua Jandarmeriei, eveniment cu ștaif la care au participat mai-marii orașului, să le reamintească printr-un banner că Jandarmeria de azi – îmbrăcată în straie de sărbătoare și cu aer festiv – e aceeași care vara trecută a gazat oameni nevinovați în Capitală.

Videos by VICE

Gestul său a fost reperat imediat de jandarmi. Nici n-a apucat să-și afișeze bannerul, că l-au și înșfăcat. Dacă ai timp, uită-te la live-ul făcut de prietenul lui Daniel la eveniment, când jandarmii se năpustesc buimăciți asupra bărbatului, însetați să-i smulgă bannerul din mână mai ceva ca Peneș Curcanul la asediul Plevnei. Live-ul merită fiecare minut. Vei vedea niște jandarmi care pendulează între un comportament pasiv-agresiv și explicații dintre cele mai penibile, totul pe un fundal cu muzică festivă și declarații pompoase.

După incident, m-am întâlnit cu Daniel Giurcă în centrul orașului pentru un interviu despre motivele din spatele acestui gest.



VICE: Cum ți-a venit ideea pentru acest protest?

Daniel Giurcă: Declicul a fost protestul din 10 august, de la București, unde am fost prezent. Pentru mine, acel protest a fost un eveniment cu un impact foarte mare, pentru că efectiv am văzut ce înseamnă instaurarea dictaturii. Am văzut cum o sută de mii de oameni au fost gazați. Bun, este adevărat că au fost și persoane mai agresive, dar tocmai asta înțeleg eu că e menirea Jandarmeriei – să apere instituțiile statului, dar și dreptul de liberă exprimare al cetățenilor. Erau obligați să-i extragă pe acei indivizi recalcitranți din mulțime și să le permită protestatarilor pașnici să-și vadă în continuare de manifestație.

A fost prima oară în viața mea când mi-am luat gaze lacrimogene. Am mai fost la proteste, dar aici, în Cluj, unde n-au fost incidente. Am decis să penalizez Jandarmeria pentru chestia asta de fiecare dată când am ocazia. Dincolo de abuzurile punctuale comise de anumiți jandarmi, e vorba de o instituție care trebuie să-și ceară scuze. Instituția aia a permis ca acolo să existe niște comandanți care au preluat ordine din sfera politică. Mi-e greu să cred că decizia de a evacua Piața Victoriei a fost a Jandarmeriei.

Ai avut vreun moment speranța că autoritățile vor rezolva dosarul legat de aceste incidente?

Nu, dar după 10 august, eu am crezut că oamenii nu vor uita așa de repede. Mă așteptam să se mobilizeze și mai mulți oameni pe chestia asta. Trebuie să înțelegem, ca popor, că este îngrozitor ce s-a întâmplat acolo. Așa se instaurează dictatura, da? Astăzi facem cu o sută de mii de oameni, mâine cu cinci sute de mii și pe urmă îi căutăm pe oameni acasă, nu? O să ajungem ca-n Turcia, să ne ia de pe stradă!

Înainte de incident, ai mai participat sau ai mai organizat și alte acțiuni de genul ăsta împotriva jandarmilor?

Da, pe 1 decembrie, la parada militară din fața Teatrului Național. E foarte interesant cum pe 1 decembrie nu s-a luat nimeni de noi, deși am stat cu banner-ul deschis destul de mult timp, iar astăzi ați văzut cum s-au purtat. Eu d-aia am fost șocat și nu mi-a venit să cred că nu mă lasă să-mi afișez banner-ul. Mă gândeam în sinea mea că „da, o să fiu acolo cu alți câțiva oameni, o să se uite lumea la noi – unii o să fie de acord, alții nu și asta e”. Am fost șocat să văd că nu mă lasă nici măcar să le arăt că ce scrie pe banner nu e altceva decât adevărul.

Chiar, ce era scris pe banner? Că din live-ul de pe Facebook nu se vede clar.

Nu se vede pentru că nici n-am apucat să-l desfac și jandarmii mi l-au înșfăcat. E același banner pe care l-am folosit și la 1 decembrie, n-am avut timp să fac altul: „În an centenar, Jandarmeria Română a reprimat brutal protestul pașnic a 100 de mii de cetățeni. Să vă fie rușine!”. Eu cred că le-a fost teamă ca oamenii să nu observe mesajul, să se facă de râs sau mai rău, să-i huiduie. Evenimentul lor era cu prefect, medalii, discursuri și iată că vine cineva și spune „stați puțin, că mai e și partea cealaltă a poveștii”. D-asta spun că au făcut tot posibilul ca eu să nu afișez acest banner. Efectiv n-au mai ținut cont de nimic. Nici nu s-au deranjat să spună legea care nu-mi dă voie să afișez banner-ul. Cred că se vede și pe filmare că a existat un moment în care au vrut să mă ridice. Comandantul lor, un tip Moldovan, le dădea ordine oamenilor să mă ia pe sus, pe motiv că bannerul „afectează imaginea jandarmeriei”. Sunt surprins că subalternii acestui locotenent-colonel nu m-au ridicat, tot ezitau. Și-or fi dat și ei seama că fac mai rău dacă mă ridică. Până la urmă, mi-au dat banner-ul înapoi, deși cu ezitări: „Nu, că trebuie să facem poze, veniți aici”.

Au vrut să faceți poze împreună?

Da, nu știu ce poze voiau să facă. La banner, mie, nouă, în grup, chiar nu știu. Scopul meu nu a fost să fac circ, ci să atrag atenția asupra acestui aspect legat de 10 august. Acum am văzut pe pagina de Facebook a Jandarmeriei că nu mi-au dat amendă, ci doar avertisment. Bine că nu m-am dus cu ei la mașină, că mi-o luam rău de tot pe coajă. Sunt convins că, dacă era noapte, eram ridicat și băgat în dubă fără nici cea mai mică problemă. Noi toți trebuie să înțelegem că orice stat care alunecă spre dictatură nu o face brusc, ci pas cu pas. Eu consider că dreptul meu de cetățean era să exprim acea opinie și trebuia să fiu lăsat acolo. Se pare că adevărul doare. Nimeni nu poate nega că o sută de mii de oameni, majoritatea pașnici, au fost evacuați cu forța din Piața Victoriei.

Jandarmeria nu a fost dintotdeauna atât de disprețuită. Îmi amintesc de momente la proteste când se striga „Jandarmeria, jos pălăria!”. Cum îți explici atitudinea asta ambivalentă?

Asta e încă o dovadă că oamenii din stradă nu sunt organizați. Și eu am avut momente în care am fost recunoscător jandarmilor din Cluj pentru felul în care s-au purtat la proteste. Dar asta până în 10 august. După acel moment, mă așteptam măcar la o demisie de onoare. Să văd că iese unul din această instituție și spune că de astăzi își dă demisia, pentru că el nu mai poate suporta rușinea din acea zi. N-am văzut așa ceva. Știu că sunt o structură militară, dar înainte de a fi militari suntem oameni.

Până la urmă, gestul tău nu e doar despre Ziua Jandarmeriei. Crezi că violența jandarmilor din 10 august i-a speriat pe oameni și mulți nu vor mai ieși în stradă de frica unor incidente similare?

Hai să-ți spun ceva. Înainte să ne întâlnim azi, mi-am pus problema dacă e bine sau nu să dau un interviu, să mă expun public și mai mult decât o fac. Mi-a fost sincer teamă că voi deveni vizibil pentru Jandarmerie și, pe viitor, vor încerca să-mi închidă gura prin tot felul de metode. Nu sunt angajat la stat, să-mi fie teamă de job sau chestii de genul ăsta. Sunt antreprenor, am un mic restaurant, am lucrat afară în IT, deci cred că m-aș descurca să ies dintr-un sistem abuziv, dar tot mi-e teamă, sincer. Eu am zis așa: dacă în 2020 guvernul va fi făcut în continuare de către PSD, eu voi pleca din țară. Deci da, ce s-a întâmplat atunci îi cam afectează pe oameni. Sunt persoane care cred că lucrurile se îngroașă și lumea evaluează. Pe lângă asta, cred că oamenii nu mai ies la proteste pentru că au văzut că nu prea au efecte. Protestele au încetinit schimbările dorite de PSD, dar nu au schimbat profund traiectoria guvernării.

Bine, dar ca să fiu avocatul diavolului, protestele sunt doar o formă de manifestare democratică, dar nu poate fi singura cale prin care se înlocuiește un guvern. Nu votul ar trebui să facă asta?

Votul este un mecanism prin care afli părerea oamenilor legat de cine și cum ar trebui să conducă, da? Protestul e tot o formă de a afla părerea oamenilor. Diferența e ca votul este o dată la patru ani, pe când protestele se întâmplă atunci când lucrurile o iau razna. Ori în România lucrurile au luat-o razna. Programul de guvernare al PSD-ului nu menționa nimic din toată nebunia asta cu legile justiției. Deci, din punctul ăsta de vedere, cetățenii ieșiți în stradă au avut legitimitate totală. Puțini sunt cei care au strigat „Jos PSD!”. S-a strigat mai mult de corupție, de justiție, de statul de drept. Când în România au mai ieșit șase sute de mii de oameni în stradă? Din punctul ăsta de vedere, protestele din ultima perioadă au fost extrem de importante și legitime.

Dar prezența masivă în stradă, mai ales a tinerilor, nu se reflectă și la vot. Cum îți explici asta?

Hai să vedem ce se va întâmpla în mai și la alegerile viitoare. Nu sunt neapărat optimist. Am suișuri și coborâșuri, când vine vorba de alegeri. Am momente în care sunt încrezător și momente în care mă duc foarte jos. Cea mai mare problemă a României este corupția, amploarea fenomenului și de cum se iau 90% din decizii în afara legii. Știi de ce cred eu că e gravă corupția? Pentru că schimbă total distribuția avuției creată într-o societate. Cei care creează valoarea n-o primesc înapoi pe măsura contribuției. Dincolo de alegeri, de tineri sau bătrâni, noi toți trebuie să înțelegem că, în momentul în care oamenii au tendința de a fenta legea, orice ai vota e în zadar, pentru că ei tot pe alături se vor duce. De aceea, pentru mine, ideologiile sunt desuete. Bugetul României e un sac cu multe găuri prin care tot curg banii. Până nu peticești aceste găuri, nu ai cum să schimbi ceva. Degeaba găsești alte metode de a turna bani în sacul ăla dacă el e găurit. D-aia m-am activat eu atât de mult și am protestat.

Te-ai gândit vreodată să renunți? Ce spun familia, prieteni tăi despre efortul ăsta de a protesta mereu?

Sincer? Am avut momente în care m-am gândit că poate ce fac e greșit, mai ales când merg pe stradă și văd că cei mai mulți oameni sunt pur și simplu indiferenți la ce se întâmplă în justiție și politică. E și normal, într-un fel. Nu-i condamn. Și eu vrea să fiu la fel, să trăiesc într-un stat în care nu-mi petrec timpul liber la proteste. Cu familia și prietenii sunt OK. Înțeleg și mă sprijină. Sunt prieteni cu puncte de vedere diferite, alegem să nu vorbim despre asta și ne înțelegem. Dar e greu. Am avut de suferit pe plan profesional pentru că au fost momente în care mi-am neglijat afacerea pentru acțiunile civice, dar revin și revin pentru că știu cum funcționează abuzul acesta. Să spunem că eu nu aș fi cel mai afectat dacă România se duce la vale. Pot să plec, am resurse, mă descurc. Dar cei care vor fi cei mai loviți sunt cei mai vulnerabili oameni ai societății noastre. Când înțelegi asta, e greu să stai deoparte.

VICE a trimis o serie de întrebări punctuale Jandarmeriei Cluj legate de incidentul de miercuri. Aceasta a răspuns cu același mesaj postat pe pagina de Facebook a instituției:

„În conformitate cu art.26, alin.1, lit.g din Legea 60/1991, este interzisă participarea la contramanifestații, iar săvârșirea acestei fapte se pedepsește. În cazul de astăzi, Jandarmeria Cluj desfășura o manifestație publică declarată, iar două persoane au folosit acest prilej pentru a transmite mesaje ostile. Pentru această faptă, au fost aplicate două avertismente.”



Editor: Răzvan Filip