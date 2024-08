Câți bani au cheltuit tineri din București pe provizii pentru autoizolarea de coronavirus

Cel mai recent bilanț arată că 70 de persoane au fost confirmate cu coronavirus în România. Șase dintre aceștia au fost declarați vindecați și au fost externați. Școlile s-au închis, mulți oameni din București, cel puțin, lucrează de acasă, la metrou e gol la orele în care se obișnuia să aștepți pe scări, ca să poți ajunge pe peron. E firesc ca astfel de măsuri să se ia, din precauție, pentru a nu răspândi și mai mult virusul. Cu toate astea, în Germania, Angela Merkel spunea că, cel mai probabil, 70% din populație va fi infectată mai devreme sau mai târziu.

Momentan, România se află în scenariul doi de intervenție. Dacă numărul de pacienți ajunge la o sută, vom intra în scenariul trei. Tocmai d-asta, o parte din populație a decis să-și facă provizii pentru perioada care va urma, dacă tot stau acasă pentru a evita cât mai mult contactul cu alte persoane. Magazinele s-au cam golit și în București, după ce a circulat și un fake news, care spunea că orașul va intra în carantină. Știre care a fost însă dezmințită de ministrul interimar de Interne, Marcel Vela.

Pe de altă parte, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) asigură că magazinele vor fi în continuare aprovizionate și că oamenii nu trebuie să intre în panică. Prima rundă de „golire a rafturilor” s-a petrecut mai la începutul epidemiei, în februarie, după ce românii au văzut ce se întâmpla în Italia. A urmat o perioadă mai potolită, dar odată cu creșterea numărului de confirmați, tot mai mulți oameni – indiferent de statut social, nivel de educație, vârstă sau orientare sexuală – au decis că better safe than sorry.

Dincolo de panică, există măsurile de precauție pe care le urmez și eu, iar una dintre ele a fost să-mi asigur traiul într-o autoizolare momentană. Așa că, înainte de a rămâne în casă, am decis să fac o aprovizionare sănătoasă de la Mega Image. Nu am cumpărat tot ce am văzut cu ochii, dar nici nu-i stigmatizez pe oamenii care o fac. Fiecare reacționează diferit la anxietatea dată de pandemia pe care o trăim acum, iar comportamentele consumatorilor se schimbă în criză.

Frigiderul meu, după aprovizionare

M-am dus într-o zi, la ora prânzului, când magazinul era mai degrabă gol și încă puteam găsi tot ce aveam nevoie. Astfel, am decis că o să evit mersul zilnic la cumpărături, așa cum obișnuiesc, și că e mai ok să-mi cumpăr produse care să-mi ajungă vreo două săptămâni. Nu a fost cu panică și nici cu stres. Plănuiesc să mai ies în parc, la o plimbare și vitamina D, dar să mențin o distanță considerabilă față de alți oameni.

Bugetul meu a fost de 700 de lei, pentru mine și partenerul meu.

Cumpărături: Am cumpărat brânzeturi de tot felul, prosciutto și niște chorizo. Iaurturi, lapte, unt, două pateuri cu carne, două conserve de pește, două salate, paste, fructe și legume, nuci, legume congelate și, evident, chipsuri. Am mai luat și hârtie igienică – că am văzut ce simbol puternic pentru apocalipsă este – și rolă de bucătărie, săpun lichid și solid, detergent și Sanytol. Vorba aia, sunt prea săracă să mi-o ard ieftin. N-am luat nimic care să se strice rapid, pentru că nu-mi place să arunc mâncare. Și dacă totul ar fi OK începând de mâine, tot aș mânca ce am acum în frigider.

Sigur, cum nu sunt vreun prepper de profesie, habar n-am care e kit-ul perfect pentru situații mai grave, așa că am vrut să văd ce bugete au avut și ce aprovizionare au făcut și alți tineri mileniali din București.

Sebi, 26 ani, Specialist marketing

Buget: 480 de lei pentru două persoane.

Cumpărături: baxuri de apă, multă mâncare congelată, carne, paste, ulei, orez, snacksuri, pâine, lactate cu termen mare de valabilitate, spirt, șervețele de toate felurile și alte mărunțișuri.

Interval: Sper ca mâncarea să ne țină vreo două săptămâni. Totuși, doar ce am fost anunțat că pot lucra de-acasă, ceea ce înseamnă că frigiderul s-ar putea goli mai repede decât calculasem inițial.

E panică? Panică e cât de cât, din simplul motiv că am astm, ceea ce – din câte înțeleg – mă face relativ vulnerabil la COVID-19.

Dacă totul e ok, ce faci cu mâncarea? N-ar fi problemă, că n-am luat mâncare cu baxul. M-am aprovizionat cât pentru două săptămâni: o roată de cașcaval, un baton de salam, două pâini, o cutie de lapte etc.. Și dacă ar dispărea Coronavirusul mâine, ca prin minune, tot aș mânca ce-am cumpărat.

Andreea, 32 ani, director de agenție boutique

Buget: 1 050 de lei pentru două persoane

Cumpărături: Am pornit de la ideea că trebuie să iau chestii care să reziste și m-am dus la refrigerate, unde m-a uitat Dumnezeu: pizza congelată, pulpe de pui, mazăre, fasole. Am trecut la un kilogram de halloumi și iaurt, apoi am ajuns la pofte: șorici, parizer, Raffaello, Toffifee. Am mai luat OPT cutii de pate: vegetal, cu ciuperci, cu ardei iute, de pui, de porc. Singura carne proaspătă găsită a fost un kilogram de mânzat pentru un gulaș (cumpărat). Am luat și cel mai bun cupaj de la Purcari, Freedom Blend, ediție limitată, dar și o carte, plus o pereche de ochelari de soare. Pentru când o să ies liniștită afară.

Interval: Așteptarea de la care am pornit a fost să mă țină două-trei săptămâni. Am calculat să iau conserve și combinații de mâncare pentru gătit (pui cu mazăre, fasole cu pui, cartofi dulci cu porc), plus chestii pentru mic dejun.

E panică? Da, încep să simt că e panică. Se simte pe stradă, se simte în cozile din magazine.

Dacă totul e ok, ce faci cu mâncarea? O să am mâncare congelată și pizza pentru două luni.

Gruia, 35 ani, jurnalist

Buget: 64 de lei

Cumpărături: Am fost la cumpărături când se zvonea că se închide Bucureștiul și am stat 12 minute la coadă la Mega. În magazin era marfă, dar existau niște goluri: la carne nu mai era nimic, la paste nu mai era nimic, la orez, legume congelate și apă plată. În rest, all good. Am luat: conserve de fasole, două conserve de sardine, semințe, două pungi de chipsuri, două sticle de apă minerală, paste integrale, alune. Mai am acasă niște orez, niște legume, juma de sticlă de ulei (asta trebuia să mai cumpăr), patru ouă.

Interval: Am luat astea cât pentru două-trei zile maximum. Plus de asta, nu mai aveam de mâncare în casă.

E panică? Nu am luat de panică, nu-i înțeleg pe oamenii care fac provizii ca și când s-ar retrage în pădure. E clar un semn de sălbăticire, de neîncredere sau de neînțelegere a societății în care trăiesc.

Dacă totul e ok, ce faci cu mâncarea? O mănânc și mă duc să mai iau ceva.

Dragoș, 32 ani, copywriter

Buget: 1 300 lei, în trei ture de cumpărături, pentru două persoane

Cumpărături: Conserve: porumb dulce, ton, năut (pentru humus homemade), pastă de tahini, sfeclă roșie și fasole verde fină (avem rețetă cu o salată absolut sănătoasă), măsline, roșii și sos pentru paste și câteva conserve de pate (somon și curcan).

Cereale și altele: Paste (spaghete și fettuccine), risotto (ar fi o premieră să îl gătim), ovăz pentru mic dejun, Fins, acești crackerși integrali care înlocuiesc pâinea (dacă într-adevăr crezi că există înlocuitor), o pungă de făină (nu știu ce vom face vreodată cu ea), ulei de măsline, mix de semințe, wraps de tortilla.

Fructe și legume: caserole standard de supă (din alea cu morcovi, ceapă, țelină, păstârnac), cartofi dulci (favoriții) și câțiva de copt clasici, o țelină apio, câțiva dovlecei, ananas, pomelo, lămâi, pere și mere (cele mai amărâte, că alea arătoase au fost luate de prevăzători), mix de fructe uscate, două-trei pungi de legume congelate.

Băuturi: lapte de cocos și prosecco, trei baxuri de apă.

Lactate: brânză, iaurt de băut și grecesc, unt, cașcaval, emmentaler.

Carne: doar niște salam italienesc și prosciutto cotto, plus curcan pentru un grătar. Hai, două.

Consumabile: igienizant, hârtie igienică, șervețele de bucătărie, pastă de dinți și apă de gură, săpun (lichid și solid), detergent.

Interval: Greu de zis cât ne țin, mai ales dacă începem să lucrăm remote. Cred că în jur de două săptămâni. Mi-am dat seama că am devenit dependenți de serviciile de comandă și mâncatul la prânz la birou. Avem ce mânca, dar n-am avut sentimentul că știm realmente să facem provizii. Cred că un Mega Non Stop aproape îți cam fură ideea de a ține chestii la cămară. E greu să te gândești că ar putea fi altfel.

E panică? Nu e panică, e precauție.

Dacă va fi ok, ce faci cu mâncarea? O să mâncăm ce am luat și maximum se vor strica două-trei perisabile.

Ada, 30 ani, Account Director într-o agenție de publicitate

Buget: 1 200 de lei pentru două persoane și două pisici

Cumpărături: Șapte kilograme de mâncare pentru pisici, nisip pentru pisici, sticle de vin, Jack Honey, bere. Mâncare am luat ce am mai găsit, adică perisabile, conserve și congelate. Am mai luat hârtie igienică, dero și șervețele dezinfectante.

Interval: Le-am luat că nu mai aveam nimic în frigider, probabil voi lucra remote și n-aș mai vrea să mai ajung în spații aglomerate și pentru că a dat tot românul iama în magazine și chiar am vrut să mai prind și eu ceva. Nu am calculat nimic, am luat random și nu foarte multe, cât să nu fac risipă.

E panică? Am mixed feelings. Încă mă mai duc la sală, deci pentru mine nu e panica foarte mare. Încă.

Dacă va fi ok, ce faci cu mâncarea? Dacă va fi totul ok, vinul tot se bea, boabele se mănâncă de pisici, că-s grase, conservele și borcanele sunt ok și în 2023, iar hârtia igienică se duce, că de mâncat mănânci și apă bei.

