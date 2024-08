Psihotrop ți-a arătat că bacul poate fi și ușor. Iată ce mai e Necesar pentru el acum

Sunt deja cinci ani de când Psihotrop concura cu Mariana Badea pentru comentarii literare, dar el avea un avantaj: ajungea în urechea liceenilor și le arăta că treaba asta cu bacul la română nu-i așa un Iad cum părea. Piesele de-atunci sunt încă pe YouTube, încă utile în fiecare an, dar din 2022 încolo el s-a schimba, s-a maturizat. Ar fi și firesc.

O vreme, a lipsit din peisajul muzicii. A trecut prin procesele alea normale de ups and downs, de maturizare și de regăsire. Ceea ce e o chestie bună, mai ales la nivel artistic. S-a întors acum cu un EP pe care l-a denumit Necesar.

Cântă, printre altele, și despre regăsirea cu tatăl lui, pe care nu l-a văzut de 23 de ani. E un pasaj autentic de viață, plin de emoții, dar pus bine în versuri pentru oricine a crescut fără un tată și poate relaționa cu treaba asta. O să mai auzi și piese despre regăsirea de sine, îndemnuri că totul o să fie bine chiar dacă pare greu și, în general, un mix foarte bun de dume despre frăție, trap și alte lucruri care l-au influențat să scoată ceva nou.

A scos noutăți în lume, așa c-am profitat de ocazie să-l întreb dacă era necesar să facă asta.

De ce au ajuns baloane în clipurile lui Psihotrop și care e faza cu publicitatea

VICE: De unde dorința de a scrie un EP atât de personal? Psihotrop: Așa cum spune și titlul, nu a fost neapărat o dorință, cât o necesitate. Cu backgroundul meu, în apanajul MC-ului s-au regăsit mereu flow-ul, punchline-ul și diversele artificii lirice – toate astea fiind doar un mijloc de exprimare. Când eram puști, pasiunea pentru versificație m-a făcut să-mi transform tehnica în principalul obiectiv când scriam și am făcut din mijloc un scop în sine. Așa că un prim argument ar fi maturizarea artistică și nevoia de a transmite ceva, cu adevărat. Cum spune și Dan Amariei de la OCS: „Ai făcut tot în afară de faptul… să faci ceva cu adevărat.”

Cred că ar fi fost anormal să nu existe o maturizare. Singurul aspect oarecum contrastant este că am avut o perioadă suficientă de pauză, iar schimbarea a fost mai vizibilă așa.

Pe lângă asta, a mai intervenit și o felie sănătoasă de viață pe care mi-a fost la îndemână să o procesez prin scris. Nu mi-am propus să fac un EP personal, doar am pus mâna să scriu când mai trăgeam câte o concluzie despre ce trăiesc. Până când au ajuns să se întâmple piesele astea și, la fel ca la pastila din Limitless, totul a început să facă sens dintr-o dată.

Și în felia asta de viață, care a fost parcursul tău în ultimii ani?

From rock bottom to „sky’s the limit”. E echilibrul naturii. Și pe crabi îi doare când cresc, au de spart o cochilie pentru asta. Idealul e să învățăm când e rău și să ne bucurăm când e bine. Punctual, am învățat cum să mă delimitez de muzică într-un mod sănătos atât pentru artist, cât și pentru om.

Am citit și învățat, am mai călătorit și explorat culturi noi, muzee, expoziții, concerte, mâncăruri și oameni. Am terminat o facultate și am început un master. M-am băgat mai tare în publicitate și am mai prins ceva experiență de business. M-am orientat către clădirea unor obiceiuri corecte pe partea de sport, somn și alimentație. În rest, păstrez echilibrul și sunt atent la homeostază.

Am văzut că și alți artiști, din muzică și nu numai, s-au băgat în publicitate. Tu de ce ai ales să lucrezi în domeniul ăsta?

Mă stimulează partea creativă, dar văd publicitatea și ca pe o artă responsabilă. Dacă atunci când scriu versuri sau dau freestyle limita e cerul, când lucrez la o campanie mă mișc printr-un labirint de limitări căruia îi caut ieșirea ideală care să ofere și clientului ce are nevoie, și publicului plus valoare în viețile lor, și creației satisfacția muncii.

Pe lângă asta, nu e doar creația. Am ales calea independenței și în publicitate și mi-am deschis agenție în Constanța, cu niște prieteni. Momentan, o ținem în mare parte pe IMM-uri, suntem încă la început. Astfel, smulg câte puțin și din PR, planning, account, client service, management și, basically, am de vorbit mult la telefon și de rezolvat lucruri.

Partea bună e că îmi place și simt că strict uman este decizia ideală pentru mine, la vârsta asta. Îmi dă energie și sălbăticia de pe scenă, dar omul din spate are nevoie și de disciplină, iar publicitatea te trage într-acolo.

Care-i faza cu baloanele din clipuri

Uneori, un simplu gând care planează poate fi resimțit ca o bilă legată de picior. Sănătos este să te poți debarasa de apăsare, dar pentru asta e nevoie de: a deveni un om nou, a-i da timp și a cere o stare. Așa ajungi să faci din fiecare zi cea mai bună. E bazat pe fapte reale.

Ai o piesă foarte personală despre revederea cu tatăl tău. Dă-mi puțin context pentru relația ta cu el.

Piesa se numește „Bazat pe fapte reale” – ghici de ce? Că așa s-a întâmplat! Am crescut fără tată și, da, am luat decizia la 23 de ani să mă întâlnesc cu el. A fost un moment de o importanță covârșitoare și mă bucur că am făcut asta.

Între noi fie vorba, cred că de-aia am și scris-o, ca să nu mă mai întrebe lumea despre situația asta. Bine, poate a fost și căutarea unei înțelegeri mai profunde a situației, un exercițiu de vulnerabilitate și o cale de reflectare prin efectul terapeutic al scrisului. Dar să presupunem că am scris-o ca să nu mai fie nevoie să povestesc.

**Din versurile tale îmi pare că îți displace total industria muzicală din România. E așa?

**Nu chiar, industria e în regulă, la nivelul țării noastre. Ca să fiu cinic-optimist, se putea și mai rău. În general, arta reflectă nivelul de educație al unei țări. Știm cu toții cum arată sistemul de învățământ și cât se investește în cultură, o relatare pe tema asta e de prisos.

Într-adevăr, îmi displac anumite aspecte din nișa mea, în speță că valorile care m-au făcut să-mi placă muzica asta sunt pe cale de dispariție. Ca să vorbim despre elefantul din cameră, nu am o problemă cu muzica trap, însă am o problemă cu faptul că hip-hop-ul românesc a fost acaparat de tendințele mainstream și, din păcate, lirica există, dar lipsește cu desăvârșire.

Acum, simt problema asta fiindcă ea se întâmplă cu precădere la noi. Dacă afară hip-hop-ul se adresează unui target cuprins între 18 și 35 de ani, la noi pare că se adresează unei zone între 10 și 16 ani. Chiar am fost recent la Wireless, un festival din Londra, unde am văzut de la Lil Baby și Playboi Carti până la A$AP Rocky și Tyler, The Creator.

Afară există toate: și trap, și rap, și drill, și grime, și drum ‘n bass – și tot felul de genuri și subgenuri care merg pe aceeași premisă: un MC pe un instrumental. Doar că acolo există și trapperi cu bars, și drilleri cu flow, și rapperi care s-au putut adapta (vezi J. Cole care are atât piese boom-bap, cât și mega hituri cu artiști ca 21 Savage). So, da, poate că sunt eu pasionat de niște lucruri și cred că ar fi păcat să dispară, atâta tot.

E mai bine să fii independent în muzica ta?

Pentru mine asta e singura formulă funcțională. Muzical, pentru că o casă de discuri are o viziune centrată pe business care ar interfera cu procesul meu creativ. Iar uman funcționează pentru că muzica e doar o parte a vieții și sunt momente în care ies din mindset-ul de MC fiindcă am alte lucruri de făcut.

Am văzut că ai un proiect cu Gojira și Planet H, FC DNB. Ce pregătiți?

Am avut până acum trei concerte în formula asta și toate au fost hyped as fucked, cu toate că nu avem nicio piesă lansată încă. Ca să dau un pic din casă, lucrăm la un album centrat pe drum ‘n bass (de aici și numele trupei), care probabil va fi gata prin toamnă. Avem deja două clipuri filmate în formula asta, în august îl vom lansa pe primul.

E unul dintre cele mai energice proiecte pe care le-am auzit prin țară și mă bucur că direcția muzicii cu influențe din Marea Britanie începe să aibă curaj și la noi. E posibil să deschidă multe urechi și către alte sfere muzicale.