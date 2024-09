Puștiul ăsta de 14 ani face muzică mai bună decât majoritatea rapperilor din România

N-auzi prea des un puştan de 14 ani care să vină relaxat la o emisiune gen X-factor și să spună că-i acolo să-ți prezinte „adevărata faţa a rap-ului”, așa cum a făcut-o Ştefan Căpraru a.k.a Oscar. Mai ales că nici nu s-a făcut de râs pe scenă după aia. Bine, dacă era Snoop Dogg p-acolo ușor tripat probabil ar fi avut o mică criză de râs. Și eu am chicotit când am auzit prima dată, dar odată ce-am ascultat mai departe, am trecut peste prejudecățile astea superficiale.



Ştefan e în clasa a noua la un liceu din Bucureşti şi e greu să spui că nu-i un puştan carismatic. Mulţi dintre noi ne-am fi dorit să fim mai înţepaţi la vârsta lui şi să ne exprimăm mai bine părerile, să ne facem ascultați de ăia care ne privesc superior. Din cauza asta Oscar are şi multe probleme la școală cu profesorii, ba chiar cu rapperi din industrie, dar asta se pare că-l stimulează.

Mi-a plăcut asta la el, chit că probabil multe dintre ideile pe care le bagă acum pe flow o să se schimbe odată cu vârsta și noile experiențe din viață. Până atunci, i-am pus câteva întrebări despre cum e să fii un copil care se apucă de rap la modul profesionist şi cum eşti privit de cei din jurul tău că ai o carieră la 14 ani.

VICE: Salutare, Oscar. Când te-ai decis că vrei să începi să cânți și ce te-a determinat să continui cu asta?

Oscar: Când am dat de rap, ascultam mult românesc la început. Tot ascultam şi mi-am dat seama că aş putea să încep să scriu şi eu versuri. În vara lui 2014, la Street Heroes a fost un concurs de MC Contest şi atunci am luat pentru prima dată, pe bune, un microfon în mână. Apoi, prin toamnă am participat la emisiunea Next Star, unde am luat locul trei. De acolo a fost clar pentru mine că asta vreau să fac pe mai departe. Să scriu şi să cânt muzică.

Cum te-au privit atunci rapperii din industrie, ţi-au zis să te duci acasă că ai teme de făcut sau te-au încurajat să evoluezi?

Era extraordinar să văd cum mulţi artişti pe care îi admiram şi cărora le fredonam piesele în oglindă m-au felicitat şi îmi spuneau să continui. Le sunt recunoscător lui Doc şi Deliric, c-au fost printre primii de care m-au susținut. Deliric chiar mi-a trimis la scurt timp un mare fişier cu muzică care mi-a fost util pentru inspiraţie, m-a ajutat să merg la nivelul următor ca artist şi ascultător de muzică, până la urmă.

Fotografie via contul de Facebook al lui Oscar

Și acum s-a schimbat asta?

Simt că am trecut de partea cu „uite, puştiul ăsta are potenţial”. Dar multor rapperi veterani de la noi nu le convine că vin oameni noi care se ridică. Deci, nu mai sunt deloc la fel de bine privit de toţi oamenii din rap. În general, cred că sunt perceput ca fiind în două extreme. Pe o parte, „bă, ce tare e băiatul ăsta” şi pe alta, „copile, du-te că ai teme de făcut acasă”. Vârsta mea e considerată de mulţi o problemă. Să zică ce vor, eu cred că ştiu ce am de făcut pentru a continua.

A fost vreun moment în care te-ai gând mai serios că poate au dreptate, că ești prea copil și ar trebui să te lași?

Nu. Ascult doar părerile oamenilor pe care îi consider în măsură sa îşi dea cu părerea despre ce fac. În plus, mi se pare de absurd şi demn de mintea unor copii să asculţi ce spun nişte oameni pe net.

Citeşte şi: Ce muzică românească ar trebui să asculți, în funcție de cât ai luat la Bac

Apropo, ţi s-a întâmplat să te ia de perciuni sau să intri-n conflict cu profesorii de la școală, având în vedere că ai versuri împotriva sistemului educațional?

Au fost câţiva care m-au felicitat. Nu ştiu dacă de faţadă sau nu. Ce pot să-ţi spun la sigur e că, dacă aş avea un leu pentru fiecare moment de genul ăsta, probabil aş avea cea mai tare pereche de pantofi din şcoală. Am auzit de atâtea ori de la profesori că sfidez şi că n-am pic de respect vizazi de ei, asta doar pentru că nu stăteam cu capul în pământ şi îmi susţineam punctul de vedere. Oricum, părerea mea e că de la directori până la paznicul şcolii, toţi sunt conştienţi că nu-i deloc bine ce se întâmplă, doar că le e mai comod așa.

Părinţii tăi cum au reacţionat când tu le-ai spus că vrei să scrii versuri?

Mama mă susţine foarte mult încă de la început și asta e un plus imens. Pot să spun că am avut noroc la partea asta. Poate c-a văzut şi că am talent, d-aia.

Se întâmplă ca oamenii să mai facă glume pe seama ta și a vârstei când intri în studio?

Nu. Oamenii cu care lucrez mă tratează de la egal la egal. Aşa mi se pare şi corect.

Îți scriu copii şi adulţi ca să-ți ceară sfaturi vizavi de muzică?

Da. Dar nu prea răspund întrebărilor de genul ăsta. Pentru că, momentan, nu am un răspuns concret.

Ce-ți dorești să transmiți cel mai mult celor care îți ascultă muzica?

În primul rând, stări. Abia apoi mesaje. Îmi place să cred că mesajul pe care îl prezint te bagă într-o anumită stare. Sună pompos, dar vreau să-i dau sufletului o stare, nu creierului un mesaj bine stabilit. Starea o pun în piese, mesajul în interviuri.

Ai o piesă în care spui că vrei să „schimbi muzica asta veche”. Ce înseamnă mai exact asta?

S-o zic pe şleau. La ora actuală, rap-ul românesc e dubios. Exclude toţii rapperii care au apărut în ultimii trei-patru ani și compară muzica veteranilor rămaşi în picioare cu ce cântau tot ei acum opt-nouă ani. Cu câteva excepţii, sună identic. Au acelaşi instrumental de hip-hop, cu un flow simplu şi tot repetă problemele ţării. N-aduc nimic nou. Partea rea e că ei îşi folosesc influența într-un mod negativ.

Ăsta-i şi motivul pentru care unii rapperi vechi se frustrează puţin că vine unul ca mine cu-n vibe fresh şi flow nou care nu se limitează doar la rap. La asta mă refer când spun muzică veche.

Ai intrat de curând în crewul PugLife . Care-i cursul evenimentelor prin care s-a întâmpla asta?

Prin 2014, i-am dat eu un mesaj lui Keed de la Şatra Benz. L-am felicitat pentru o piesă pe care o scosese. De acolo, am început să vorbim mai mult şi ne-am împrietenit mai bine la evenimentele din cluburi, unde era însoţitorul meu, că n-am vârsta legală ca să intru acolo. M-a luat sub aripa lui, ca să zic aşa. Momentan, nu am nicio piesa cu Şatra, dar o să colabărăm sigur în viitor.

Crezi că labelul ăsta reprezintă muzica nouă la care te referi?

Da, exact. Nu cred, sunt sigur de asta. Cei care fac parte din el sunt tineri care au acel ceva nou şi fresh. Sunt aici datorită faptului că am întâlnit nişte oameni cu care sunt pe aceeaşi lungime de undă.

Pe când o piesă nouă sau album?

Destul de curând o să apară primul meu album. Se cheamă Prin ochii unui copil. Am încercat să abordez subiecte cât mai diferite şi să prezint viaţa unui copil. Sau viaţa prin ochii unui copil. E un album de ascultat pentru copii, cât şi adulţi.

