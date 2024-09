Rapperul Jay Z a lansat o odă pentru mama lui lesbiană

După cel mai bun comentariu muzical despre relații, când Frankee i-a întors-o lui Eamon, pentru Fuck It (I Don’t Want You Back), cu F U Right Back în 2004, noul album al lui Jay-z 4:44 a aterizat printre pământeni. Beyonce i-a adus toate infidelitățile la lumină prin albumul Lemonade, iar noi am rămas cu o nevoie disperată după orice tip de explicație. Acum, chiar din gura păcătosului vin scuze după scuze, produse de No ID.

Cu referințe din Frank Ocean, Damian Marley, mama lui Gloria Carter și fata lui Blue Ivy care tot întreabă de averea ei; albumul (al 13-lea la număr) a apărut pe 29 iunie pe Tidal și are o durată de 36 de minute și 11 secunde, dar în intervalul ăsta Jay a băgat de toate. Albumul a fost numit după ora la care s-a trezit, 4:44 AM (sper că și-a pus o dorință), ca să scrie titlul melodiei, pe care o descrie într-un interviu cu iHeartRadio ca „o melodie puternică” și „una dintre cele mai bune piese scrise vreodată”. Versurile sunt clar dedicate lui Beyonce. „I apologise, often womanise, took for my child to be born, see through a woman’s eyes”, spune el. „Took for these natural twins to believe in miracles, took me too long for this song. I don’t deserve you.”

Jay-Z a subliniat, din nou, pe iHeartRadio, ca a doua melodie, Kill Jay-Z, e „clar că nu trebuie luată la propriu. E despre ego. E despre a omorî egoul, astfel încât să putem avea conversația asta într-o formă cât mai vulnerabilă și onestă.” Melodia face referiri la Solange, iar Jay se mustrează că „aproape că a lăsat cea mai tare tipă din lume să plece”. Există o bucată și pentru Lemonade, Jay avertizează că „voi strica ceva frumos dacă mă lași singur, Becky”.

Smile e un alt croșeu, dar în care Jay face referire la mama lui Gloria, căreia îi acceptă sexualitatea. „Mama avea patru copii, dar era lesbiană”, spun versurile.



„Had to pretend so long that she’s a thespian. Had to hide in the closet, so she medicate. Society shame, and the pain was too much to take. Cried tears of joy when you fell in love. Don’t matter to me if it’s a him or her.”

Cea mai dură piesă e Family Feud, în care apare chiar Beyonce. „Ce-i mai bun decât un miliardar?”, întreabă ea. Doi, e răspunsul, desigur. Acceptare! Apropiere! Timp împreună! Tidal! Ascultă-l aici.