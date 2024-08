Reacțiile după cancelul dat de Peggy Gou la Electric Castle sunt nucleara internetului

Peggy Gou, DJ-ița știută și sub numele real Kim Min-ji de origine Coreea de Sud, a zis pas și în 2023 la Electric Castle. E un loop, după cum bine vezi. Artista a făcut schema și în 2022, dar atunci a zis că s-a îmbolnăvit de Covid și cine suntem noi să judecăm oamenii bolnavi.

Un nou an, o nouă fisă băgată de organizatorii Electric Castle. Dar Peggy Gou „a ales să se concentreze pe un nou proiect”.

Acum, ce să mai zic, până la urmă un festival nu stă într-un singur artist, dar fix unul dintre numele de pe afiș poate fi ăla care înclină balanța când decizi să-ți iei bilet. Pentru unii anularea lui Peggy Gou a fost o ocazie de-a mai glumi pe subiect. Alții au luat-o mai nașpa, poate chiar pentru ea au venit la Electric Castle.

La postarea pusă de Peggy Gou pe Instagram pe 20 iulie s-au adunat o grămadă de români să-i zică de la obraz că-și cam bate joc – sau, altfel spus, își cam beat game de noi.

Am adunat câteva dintre cele mai „creative” reacții la țeapa dată de Peggy Gou. Recomand ca fundal sonor „Starry Night” sau „(It Goes Like) Nanana”. Dar înainte de asta i-am întrebat pe cei de la Electric Castle ce se întâmplă în cazuri de-astea. Zice artistu’ can’t talk sorry call u back soon sau se lasă și cu daune de plătit? Mi-a răspuns Tudor Costinaș, Head of Communications.

Între timp, a anulat și The Chemical Brothers. În cazul ăsta situația pare mai gravă. Tom Rowlands a făcut o infecție la ureche și medicul i-a recomandat să nu zboare și să nu stea în muzică dată prea tare.

Aici se potrivește și ce mi-a zis Tudor, că, legat de anulări, e suficient să te uiți pe programul artiștilor, show-uri zilnice, în țări diferite, săptămâni la rând și asta nu poate să nu lase urmări.

Peggy Gou a decis să se ocupe de alt proiect așa că lasă Electric Castle pe altă dată

VICE: Cum se derulează negocierea cu un artist?

Tudor: Sunt situații diferite de la un artist la altul și modul în care își asigură managementul.

Există clauze că dacă anulează plătesc ceva?

Clauzele diferă de la un contract la altul, dar nu există obligația de a oferi despăgubiri organizatorului unui eveniment în caz de anulare a unui show. Este și firesc, condițiile care duc la o anulare pot fi foarte diferite, statutul artistului impune și diferențe importante între prevederi.

Dincolo de natura juridică a înțelegerii, care e foarte detaliată și adaptată, întreg procesul este gândit pas cu pas, astfel încât în momentul în care un artist este anunțat în line-up angajamentele sunt clare de ambele părți.

E a doua oară când se întâmplă. Ce a zis acum? Ce-a zis prima dată?

În 2022, Peggy Gou a trebuit să anuleze pentru că s-a îmbolnăvit de Covid. Am înțeles situația, nu era o excepție, a fost o vară în care mulți artiști au revenit cu show-uri după un an sau doi de pauză și au fost expuși. Am înțeles. Tocmai din acest motiv nu am ezitat să o includem și anul acesta în line-up. Ne-am dorit prezența ei în festival pentru fanii care o așteaptă în România.

De data asta, am fost anunțați că artista a decis ca, în data în care avea show-ul programat la Electric Castle, să se ocupe de un alt proiect. În ciuda discuțiilor prelungite și a optimismului nostru, nu am reușit să o convingem că publicul nostru merită să fie alături de el.

Ce soluții de rezervă există pentru astfel de cazuri?

Încercăm de fiecare dată să găsim un alt artist să îl introducem în slotul rămas descoperit, însă pe o piață care a explodat în număr de evenimente este o misiune foarte dificilă când ai la dispoziție mai puțin de 48 de ore.

Ce se aude în industrie? De ce tot anulează artiștii? Overbooking ca la avioane?

Nu cred că suntem cel mai în măsură să dăm noi explicația. E suficient însă să te uiți pe programul artiștilor, show-uri zilnice, în țări diferite, săptămâni la rând. Artiștii sunt și ei oameni, nu?

Ce ați vrea să știe participanții la Electric Castle despre astfel de faze, ca să nu înțeleagă aiurea?

Le împărtășim dezamăgirea și să știe că nu ne împăcăm cu gândul că am făcut chiar tot ce ținea de noi să evităm situația. Toți cei care au bilete cumpărate pentru ziua de vineri pot solicita refund sau pot să se bucure în continuare de festival și restul artiștilor din program.

Un alt fel de #cancelculture și alte reacții de la români după ce Peggy Gou a dat cu snooze

VȚM no more

Peggy Gou a dat și ea un mesaj pe stories în care a spus că-i pare tare rău că nu poate ajunge în România, deși ea și echipa ei au încercat să facă tot posibilul care s-a dovedit a fi imposibil. La final a zis că deja programează o nouă dată când să fie disponibilă pentru fanii de aici.

Poate în mod normal românii ar fi fost empatici cu o astfel de exprimare, dar știi vorba aia cu fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me.

Nu există două țepe la rând pentru românul adevărat – poate doar alea cu NFT-uri, scheme ponzi sau păcănele. Dar dacă-i dai și o platformă unde te bălăcări deschis, nu mai există cale de întoarcere. Imediat după anunțul oficial din partea Electric Castle, s-a adunat lumea la postarea lui Peggy Gou de pe Instagram ca la zidul plângerii.

S-a dat cu de toate: blesteme religioase, discuții despre bani și cum faima te strică, superstiții legate de vreme, dezamăgiri pure, invidie, dar și restabilirea încrederii în dealerii de droguri autohtoni.

Apreciez scaunele și popcornul

Transport lejer pe Someș

Be aware of mătănii

Dubai gata

What do dog want?

Nu lăsa pe azi ce poți anula mâine

Preferatele mele sunt: „#cancelculture”, că pare cel mai bun an în care să zici asta, după atâtea anulări la festivaluri; „Am crezut ca ești fată serioasă…), dar te rog să-l citești pe tonul unei mame care te aștepta acasă cu coroniță și tu ai ajuns corigent și în comă alcoolică; și „fa mor de cald an duba pt tine si tu esti pe salupa” din motive evidente. Sigur, rămâne și un clasic: „Guie Peggy Mou!”

Toate ca toate, Electric Castle merge înainte. Momentul cu Peggy Gou poate să stea lejer lângă cel cu Tommy Cash care a pus manele și lângă ploile de altă dată. Mai sunt trei zile, mai e festival de trăit, nu uita de muzică și de vorba mai marelui Bob Marley: „One good thing about music, when it hits you, you feel no pain”.