Reddit i-a oferit unui adolescent cu autism o lecție de educație sexuală șocant de utilă

Un virgin de 18 ani din Turcia a intrat pe Reddit ca să ceară sfaturi despre agățat și sex printr-o postare „Sunt autist și nu știu ce se întâmplă când faci sex.”



„Știu cum funcționează din punct de vedere fizic”, explică el într-o cameră virtuală plină de necunoscuți. „Dar cum ajungi acolo? Îi spui unei persoane că ești atras sexual de ea? Cum știi când cineva e atras sexual de tine? Și cum ajungi într-o situație sexuală?”

Dacă ai stat pe internet mai mult de două minute, știi deja cum se va încheia treaba asta. E ca și cum ai vedea un pisoiaș pe o autostradă cu șase benzi. Speri din toată inima că va supraviețui, dar, în adâncul tău, știi că o să i se împrăștie creierii pe asfalt.

Și atunci s-a întâmplat ceva remarcabil. Comunitatea Reddit nu i-a răspuns cu miștouri și vitriol. I-au oferit sugestii sincere și utile. Au fost răbdători și încurajatori. I-au vorbit ca unei ființe umane care merită empatie. L-au întrebat lucruri precum: „Dacă o atingi pe spate, se mută de lângă tine?” I-au spus lucruri de genul: „Acceptă că o să existe și situații jenante și probabil o să fii respins uneori, dar e ok.” I-au vorbit așa cum își vorbeau oamenii înainte să existe internetul și să mutăm majoritatea interacțiunilor umane online.

Nu e ficțiune. E povestea lui Burhan Canbaz, un tânăr de 18 ani cu autism din Turcia care a intrat pe Reddit să ceară sfaturi pentru sex și a stârnit cea mai politicoasă discuție despre sexualitatea umană din istoria internetului. Chiar și când s-a ajuns într-un punct dubios cu glume proaste, discuția a reușit să rămână pozitivă.

Dacă citești toate comentariile – care sunt fascinante și bine intenționate și uneori foarte vulnerabile, cu utilizatori care își recunosc public fricile și nesiguranțele cu privire la intimitate – te trezești că te întrebi „Unde mă aflu? Oare sunt încă pe internet? Ce s-a întâmplat cu trolii? În ce an suntem? Când dracu’ s-au schimbat regulile?”

Dar există o singură problemă: Thread-ul nu are o concluzie. Tipul ăsta a dat pe un forum de internet care îi spune exact ce are nevoie să audă despre ascultare, răbdare și comunicare. E recunoscător și optimist, dar discuția se termină în coadă de pește. A folosit sfaturile ca să-și găsească femeia visurilor sale? Sau măcar o fată cu care să se țină de mână? E o poveste cu final fericit?

Așa că l-am contactat. A fost de acord să vorbească cu noi din Olanda, unde locuiește în prezent, și să ne spună dacă i s-a schimbat viața după cursul gratuit despre sexualitatea umană.

TONIC: Thread-ul deschis de tine pe Reddit mi-a redat speranța pentru umanitate.

Burhan Canbaz: [Râde] Da. Au fost drăguți oamenii.

Aproape prea drăguți. Ai scris la un moment dat: „Nu mă așteptam ca oamenii să mă ajute atât de mult.” La ce te așteptai?

Nu mă așteptam la nimic, sincer să fiu. Nu știu, poate la niște sarcasm.

Bineînțeles. Doar vorbim de internet.

Dar se pare că mulți oameni au fost dispuși să ajute. Chiar am învățat ceva util. Mai am multe de învățat, evident, dar a fost un început grozav.

De ce ai întrebat necunoscuții online în loc să întrebi un adult mai în vârstă sau un prieten care te cunoaște personal?

Problema e că mama e musulmană și foarte conservatoare, deci nu mă poate ajuta. Și prietenii mei sunt foarte conservatori. Nu sunt în stare de nimic. Am făcut un liceu turc foarte religios unde nu ni se preda educație sexuală. Deci fiecare se descurca cum putea.

Ești în Turcia acum?

Nu, în Amsterdam. Dar am stat cinci ani în Turcia și am fost foarte izolat din punct de vedere social. Toată lumea e incredibil de conservatoare și eu nu sunt așa. Nu mă înțelegeam cu nimeni. Singurul loc de unde am aflat lucruri a fost internetul. Orice lucru util din viața mea l-am învățat de pe internet.

E cam periculos să-ți faci educația pe internet, nu?

Nu, pe bune.

Ce te-a făcut să ajungi la Reddit?

Care a fost picătura care a umplut paharul? Nu știu, man, totul. [Râde]

A existat un moment în care ai decis că nu mai poți suporta situația?

Cred că atunci când am împlinit 18 ani. Până atunci simțeam că mai am timp, că o să apară cineva care o să-mi arate ce să fac. Dar la 18 ani sunt deja adult. Ar trebui să am experiență. Și tot n-aveam nici cea mai mică idee.

Nici o idee despre sex sau despre interacțiunile care duc la sex?

Înțelegeam partea cu sexul. Dar nu știam cum să ajung acolo. Mai întâi trebuie să cunoști pe cineva. Nu mă pricep să-mi fac prieteni. Adică prieteni e o chestie, dar cum evoluezi de acolo?

Cum ai înțeles cum funcționează sexul?

De pe internet, prietene. [Râde]

Doamne ferește.

Nu știam decât filme porno și știam că nu e de ajuns. Dacă te uiți la filme, înțelegi că e foarte simplu. Spui o replică penibilă și ajungi să te fuți imediat.

Apari la ea la ușă cu o pizza și n-are bani să-ți plătească și uite așa ajungeți să v-o trageți pe covor.

Da, mizerii din astea care n-au nicio legătură cu realitatea.

Care a fost cea mai mare revelație din thread-ul de pe Reddit?

Partea cu atingerea. Când o fată te atinge și asta nu înseamnă întotdeauna ce crezi tu că înseamnă. Poate însemna mai mult sau mai puțin decât îți închipui tu. Poate să nu însemne nimic.

Asta dacă nu cumva înseamnă.

Bineînțeles! [Râde]

Dar totuși poate că era o atingere inofensivă.

E foarte derutant, da. Dar mi-a dat mult de gândit la modalitățile non-verbale de flirt între oameni.

Unele sfaturi de pe Reddit au fost foarte detaliate și specifice. Cineva ți-a făcut un ghid pas cu pas: „Atinge-o prima oară pe braț. Apoi pe umăr. Apoi pe mână.” Te-a ajutat?

Da.

Pe bune? Mie mi s-a părut că seamănă cu explicațiile pe care le primești când întrebi cum să ajungi la aeroport.

N-am luat-o nici eu la propriu. E ca atunci când înveți să dansezi. Vrei să știi exact unde trebuie să fie mâinile și picioarele. După care improvizezi, când deja îți sunt familiare mișcările. Începi cu atingeri mici și, dacă îi place, poți urca mai sus. Nu știam chestia asta, dar acum știu.

Cum ți s-au părut sfaturile despre ce se întâmplă în dormitor?

Mi-a bubuit mintea, sincer.

Adică?

Nu mă gândeam că se continuă comunicarea în dormitor. Nu mă gândeam că poți vorbi în timpul sexului.

Nu știai că poți vorbi cu partenerul în timp ce faceți sex?

Nu! În filmele porno nu se vorbește niciodată. Doar schimbă pozițiile. Ca și cum ar comunica telepatic. Dar poți vorbi, de fapt. Poți spune că nu-ți place ceva sau poți întreba: „Îți place asta?” Despre consimțământ știam. Știam că trebuie să te asiguri că cineva vrea să facă sex cu tine înainte să începeți să faceți sex. Dar cam atât.

Actorii porno nu întreabă niciodată: „Îți place? Vrei să continuăm?”

[Râde] Exact.

Unele sfaturi arată clar cât de mult îi derutează sexul pe oameni. Oamenii îți spuneau lucruri contradictorii, de genul: „Cere permisiunea pentru fiecare pas pe care îl faci, dar nu chiar mereu, ca să nu strici atmosfera.” Te-au încurajat sau te-ai intimidat și mai tare?

M-au încurajat mult. Poate că la început mi s-au părut vagi, dar apoi am început să înțeleg. Sexul nu e alb și negru. Se schimbă de la o clipă la alta. Trebuie să ceri permisiunea, dar nu să exagerezi.

Stai puțin. Vrei să spui că între timp ai văzut cum e pe pielea ta?

[Râde] Da, s-a întâmplat minunea.

Uau!

Eram virgin înainte de thread-ul ăla, dar la scurt timp am reușit să fac pasul.

I se datorează Reddit-ului?

Nu știu, dar sigur m-a ajutat mult.

Nu vrem să știm toate detaliile, dar există câteva zeci de oameni care te-au consiliat și cărora le-ar plăcea mult să știe cum s-a întâmplat.

Am tot vorbit cu o fată și am ieșit la shopping. Apoi mi-a arătat că are un prezervativ în geantă și mi-a zis: „M-am tot gândit la chestia asta.” Apoi, după câteva zile, m-a sunat, ne-am întâlnit și am fost la ea acasă. Și asta a fost.

Ați și vorbit sau ați comunicat prin telepatie, ca starurile porno?

A trebuit să comunic verbal la fiecare schimbare de poziție, iar când mi s-a blegit un pic penisul, am rugat-o să-mi facă sex oral.

Și ai întrebat-o ce îi place și ce nu?

Bineînțeles. Dacă n-am întrebat înainte, am făcut lucrurile foarte lent, ca să aibă timp să înțeleagă ce se petrece și să-mi spună nu, în caz că nu voia. Pentru că oamenii mi-au zis să nici nu exagerez cu vorbitul. N-am atins-o deloc pe burtă, pentru că mi-a zis de la început că nu se simte confortabil cu asta.

Când ți-a zis?

S-a dus în dormitor să se dezbrace, iar eu o așteptam în sufragerie. A ieșit de acolo îmbrăcată într-o cămașă. Am întrebat-o de ce și mi-a zis că îi e rușine de burtica ei. Chiar dacă mie nu-mi păsa deloc de niște kilograme în plus, mi-am amintit ce mi-a zis lumea pe Reddit, că multe tipe au probleme cu felul în care arată, chiar dacă arată foarte bine. Am fost de acord să păstreze cămașa. Și am fost atent la tot ce mi-a zis pe parcursul actului. E ușor să te pierzi în senzații în timpul sexului, dar am încercat să fiu atent mereu la reacțiile ei.

Uau. Chiar ai avut o experiență sexuală sănătoasă și matură, inspirată parțial de o conversație avută cu necunoscuții pe internet. E incredibil.

Să vedem dacă o să-mi mai iasă din nou. Poate că am fost doar norocos.

Nu e ca și cum ai câștigat la loterie. Așa se construiește încrederea în sine. E frumos că te-ai gândit la ea mai mult decât la nevoile tale. Deja ești mai mișto decât nouăzeci de procente dintre bărbați.

Poate. Dar doar pentru că s-a întâmplat o dată, nu sunt sigur că se poate întâmpla din nou. Mă gândesc să cer ajutorul unui terapeut sexual. Chiar vreau să înțeleg cum funcționează chestia asta.

Sau poate că trebuie să faci mai multă practică. Nimeni nu le știe pe toate. Încerci, mai greșești, ești respins. Și până la urmă merge. Nu doar tu ai problema asta, toți o avem.

Așa e. Măcar mă apropii. [Râde] Și nici nu mai cred atât de mult în filmele porno. Am înțeles că realitatea e cu totul alta.