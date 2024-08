Am fost într-o relație cu un miliardar și a fost mai dubios decât mă așteptam

Acesta e un fragment din ultimul episod din podcastul Extremes, pe care VICE îl găzduiește pe Spotify. Poți asculta toată povestea aici.

Prin 1980, eram model, aveam douăzeci și ceva de ani și lucram în Paris. N-am fost niciodată vreun supermodel, dar am petrecut un an acolo și am urcat pe scara pariziană a faimei. A fost greu, dar până la urmă am început să apar pe coperțile revistelor. M-am bucurat, deși nu mă simțeam diferită. Nu mă simțeam împlinită sau satisfăcută. Mă gândeam că îmi lipsește o relație.

Într-o zi de vară, agenta m-a rugat să merg cu ea în Monte Carlo în weekend. Cum știam că întotdeauna există capcane ascunse în industria modelingului, am întrebat-o cât vor costa biletele și hotelurile. „Nu, nu”, mi-a zis ea. „Asta e gratis!” M-am gândit că sună suspect, dar aveam mare nevoie de o vacanță, așa că m-am dus.

Jill în 1980, la o ședință foto.

După ce am ajuns la hotel, am petrecut o zi pe marginea piscinei, am băut cocktailuri și am stat de povești cu prieteni noi, cu o panoramă superbă în spate. În seara aceea, agenta m-a dus cu limuzina la o petrecere cu tematică de pirați pe malul Mediteranei. Era un eveniment mare, în aer liber, cu foc de tabără și lăutari.

În scurt timp, am observat că un bărbat mai în vârstă mă fixa cu privirea. Poate că sună libidinos, dar mie nu mi s-a părut în momentul acela. A venit la mine și am început să dansăm pe nisip. Focul se înălța și noi am aruncat în el paharele de șampanie și câteva scaune. Apoi, ne-am așezat la masă, s-a uitat în ochii mei și mi-a descoperit antebrațul pe care a scris „te iubesc” cu propriul sânge. Se tăiase când spărsese niște pahare. Nu aveam idee cine e, dar mi-a plăcut de el.

Mai târziu, am aflat că tipul se numea Adnan Khashoggi. Era un dealer de arme saudit și unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Avea proprietăți și afaceri pe tot globul și era cunoscut pentru jucăriile luxoase – cel mai mare avion privat din lume și un iaht numit Nabila.

Nu uita că era prin anii 1980 și nu aveam internet. Nu l-am putut căuta pe Google, dar am estimat că probabil avea ceva bani. Pe parcurs, am descoperit că nu e chiar așa grozav să ai o relație cu un miliardar. Iată ce am învățat din experiența asta:

Banii te fac dubios

L-am văzut pe Adnan în ziua următoare, după care, câteva săptămâni mai târziu, am zburat cu el în Spania, unde mi-a cerut să devin una dintre soțiile lui. Am zis da și am devenit o piesă de șah a lumii lui.

La început, excesele și averea au fost ceva nou și palpitant pentru mine. După o vreme, m-am obișnuit. Odată, în Kenya, Adnan mi-a oferit un inel cu diamante de douăzeci de carate. Era imens. L-am refuzat, pentru că era șocant pentru mine. Dar, în timp, am văzut mai multe femei care purtau astfel de bijuterii și am început să-mi doresc și eu. Deja purtam la fiecare cină rochii de desginer și mâncam cele mai delicioase feluri de fițe. Mergeam doar cu limuzina sau avioane private.

Treptat, a început să-mi fie dor de acest stil de viață când n-am mai fost cu Adnan. Când m-am întors în Los Angeles să lucrez ca model, căutam scuze ca să iau cina în oraș, la restaurante de lux. Niciuna dintre prietenele mele nu-și permitea așa ceva, așa că mergeam cu un prieten doctor. Simțeam nevoia să port haine de lux în restaurante elegante, să fiu servită de chelneri în frac. Devenisem dependentă de un stil de viață fără să-mi dau seama. Când petreceam timp cu prietenele mele, tânjeam să fiu din nou într-o companie de fițe.

Jill și Adnan în Spania

Când ai o avere enormă, nu ești niciodată mulțumit

După un an de relație, am început să mă simt anxioasă. Mi se învârtea capul și mă lua amețeala, orice aș fi făcut. Devenisem tot mai mult ca Adnan, care alerga mereu după câte ceva: următoarea jucărie luxoasă, următoarea femeie frumoasă, următoarea afacere profitabilă sau următoarea linie de cocaină.

La fel ca el, am devenit obsedată să îmi umplu golul din suflet cu ceva. Problema e că, atunci când ai opțiuni infinite, pare că n-ai nicio opțiune și asta îți fute rău filmul. Ce rost avea să mai încerc din moment ce puteam avea orice? Toate visurile mele de succes financiar nu mai însemnau deodată nimic.

Eu, cu pietre scumpe

Oamenii foarte bogați sunt înconjurați de persoane care vor ceva

Nu am fost niciodată geloasă la începutul relației. Știam că sunt femeia lui favorită, pentru că își petrecea tot timpul liber cu mine. Dar apoi am început să merg la Colegiul de Fashion Design din LA și munca ne-a despărțit perioade lungi de timp. În absența mea, Adnan a început să petreacă timp cu alte femei. Unele dintre ele erau disperate, altele erau dependente de cocaină, dar toate îi voiau banii. Eu nu eram ca ele, cel puțin așa îmi spuneam.

Dar apoi, într-o noapte, eram cu un grup de femei la un concert în Las Vegas și una dintre ele mi-a arătat ce inel îi dăduse Adnan. Era fix același inel pe care mi-l oferise mie! Am simțit că am luat un pumn în stomac și am început să văd lucrurile așa cum erau. Acesta a fost începutul sfârșitului pentru noi.

Banii nu-ți pot cumpăra fericirea

Ne-am despărțit la scurt timp după noaptea aceea din Las Vegas și am fost ușurată. Descoperisem că atunci când alergi după fericire prin intermediul banilor e ca și cum ai alerga după propria umbră. Am realizat că niciun obiect magic și nicio sumă de bani nu îți pot oferi pacea. Pacea nu se găsește în obiecte, putere, statut sau bogății. Pacea e doar în interior și durează mult să ajungi acolo. Acum îmi accept mai ușor greșelile și defectele și sunt mult mai recunoscătoare. Am compasiune și judec mult mai puțin oamenii. Mă împlinesc prin iubirea prietenilor și a familiei și prin artă. Pot spune că m-am vindecat și că am învățat să-mi ascult și să-mi respect vocea interioară.

