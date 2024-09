Cum e să fii într-o relație fără sex la 20 și ceva de ani

E clar că n-ai trăit destul dacă n-ai trecut printr-o perioadă de secetă. Adică o perioadă de burlăcie involuntară și singurătate care te bagă într-o criză existențială. Sau cel puțin asta a încercat Josh Hartnett să te învețe în 40 Days, 40 Nights.

Dar în prezent, odată cu știrile despre tinerii care beau din ce în ce mai puțin, iau droguri și fumează mai rar și se transformă într-un grup de adulți de 40 de ani când au de abia 25 de ani, am început să vedem și mai puțină sexualitate în relații. Un studiu din august a găsit rate mai ridicate de inactivitate sexuală printre milenialii din SUA care se împotrivesc „culturii agățatului” pentru că încearcă să demonizeze punctul de întâlnire dintre agățatul online și sex. Seceta asta nu e un clișeu care se aplică doar la un individ, așa că am vorbit cu câteva persoane despre cum au ajuns în relații lipsite de sex și cât au durat.

Videos by VICE

„Cred că mi-aș fi dat mai mult interesul, dacă treburile mergeau mai bine-n pat”

M-aș fi zbătut mai mult pentru relația asta decât o fac în prezent, dacă tipul era mai bun în pat. De fiecare dată când ajungem în punctul ăsta, preludiul e de căcat, așa că încep să inventez scuze. Nu-mi face niciodată sex oral. Am fost șocată când am făcut pentru prima dată sex: a fost într-o relație de lungă durată, așa că m-am gândit că o fi mai experimentat. M-aș umfla în pene că am avut niște parteneri de sex extraordinari în trecut, dar nici nu pot să deschid subiectul, pentru că fosta l-a înșelat și nu poate înghiți criticile. Chiar a plâns când am încercat să mă despart de el. Acum doar evit să fac sex cu el. Nu știu cât va mai dura treaba asta.

– Laura, 24 de ani

„Să fiu sinceră, nu simt lipsa sexului chiar atât de tare”

Mi-am pierdut locul de muncă acum un an, după care m-am îngrășat rău, așa că sexul e ultima chestie care-mi trece prin cap. Prietenul meu s-a mutat la puțin timp distanță, așa că-l văd abia în weekend, deci faptul că nu dormim împreună nu e chiar o problemă prea mare.

Dar abia dacă am mai făcut sex de atunci, să fiu sinceră, însă nu simt lipsa lui chiar atât de tare. Nu am fost niciodată genul disperat după sex. Acum inventez scuze ca să nu-l mai văd atât de des, pentru că știu că vrea sex. Iar dacă o fac, încerc să o leg de perioada când sunt pe ciclu. Nu pot să scap de fiecare dată, totuși, însă au fost momente când a trebuit să mă conformez doar ca să nu ne certăm, ca-n cele din urmă să-i port de fapt pică. Când ne mai certăm pe spălatul vaselor, aduce mereu în discuție asta, așa că știu că-i mai deranjat de asta decât vrea să arate.

Citește și Poveștile penibile ale românilor despre sex

Să fiu sinceră? Chiar nu mă pasionează. Nu cred că-mi mai place de el la fel de mult ca pe vremuri. Am fost de câteva ori tentată să fac sex, dar nu cu el, poate cu un coleg de muncă sau un amic. Totuși, vina m-a oprit să fac asta.

Nu sunt destule lucruri care să mă facă pun capăt relației, cel puțin nu acum. Am trecut prin multe împreună și n-aș putea să o mai iau din nou de la început. Și nu cred că vreun alt tip va fi dispus să stea luni de zile fără să facem sex. Sper să ajung în punctul în care aș vrea să o fac din nou, dar nu știu când se va întâmpla asta. Nu prea curând, asta e cert.

– Steph*, 25 de ani

„În prezent, sunt norocos dacă mi se face o labă”

Nu mi-a venit să cred când m-am culcat prima dată cu Emma*. O știam de ceva timp și ne-am mai culcat când eram beți, dar ieșise de curând dintr-o relație de căcat și zicea că nu căuta ceva anume. Spre surprinderea mea și a amicilor mei, de fapt voia o relație. Am făcut-o publică peste câteva luni.

Inițial, viața sexuală era extraordinară. Uneori chiar ea venea cu inițiativa. Dar după ce-am terminat universitatea și s-a întors acasă, viața noastră sexuală a devenit monotonă și non-existentă. Uneori sunt norocos dacă mă aleg cu o labă. Știu că Emma se luptă cu depresia, așa că am încercat să nu o iau personal, dar nu te simți prea bine când prietena ta nu vrea să facă sex cu tine.

Acum am casa mea, dar când Emma vine la mine și-ncerc să mă apropii de ea, nu duce nicăieri. Nu m-ar deranja dacă ar aprinde puțin lucrurile, dar cred că pot aștepta dacă asta înseamnă că rămân cu ea.

– Jack*, 24 de ani

„Poate că nu prea vreau să fac sex cu el”

Majoritatea prietenilor mei sunt logodiți sau căsătoriți acum, și nu e un secret că am simțit presiunea să mă pun la casa mea. L-am întâlnit pe prietenul meu actual prin intermediul unei aplicații de agățat. E omul perfect: are un loc de muncă grozav, se îmbracă bine și e extraordinar în tot ceea ce face, cu excepția faptului că abia facem sex de când suntem împreună. Mă simt vinovată, dar nu a fost niciun moment în care să fiu absorbită cu totul de asta.

Citește și Poți să-ți păcălești creierul ca să faci sex fără să te atașezi emoțional?

Astea fiind spuse, am întâlnit acum o lună într-un bar un tip cu câțiva ani mai tânăr decât mine. Am flirtat săptămâni întregi pe WhatsApp și până la urmă am bătut în cuie o întâlnire. Am lăsat-o baltă în ultimul moment, dar m-a făcut să realizez că nu are legătură cu faptul că poate n-aș fi interesat de sex, ci că nu-l plac de fapt. Ar trebui să pun capăt poveștii, dar mă așteaptă o iarnă lungă și, să fiu sincer, nu-mi surâde ideea să o petrec singur.

– Georgie, 26 de ani

„Nu ne-am consumat niciodată relația – era căsătorit”

Oricât de clișeu ar suna, m-am îndrăgostit de un bărbat căsătorit. Deși „ieșeam” de șase luni sau ceva de genul, nu ne-am consumat niciodată relația. Oricât de ciudat ar suna, chiar credeam că era un pas exagerat. A fost OK cu asta, d-aia făceam alte lucruri cu care eram și eu de acord.

În cele din urmă, o relație fără sex nu are cum să meargă în cazul meu – totul a dus la frustrări pentru că amândoi eram excitați mai tot timpul, iar eu nu voiam să mă complic. Și e clar că nu era OK cu asta: Am încheiat povestea când i-am umblat în telefon la o cină și am descoperit că trimitea mesaje cu tentă sexuală la vreo cinci tipe. Sunt atât de mulțumită că m-am abținut.

– Olivia*, 22 de ani

*Unele dintre nume au fost schimbate

Mai citește despre sex:

Cum să scapi dintr-un one night stand penibil

Cum e să faci sex (în sfârşit) după o perioadă lungă de stat pe uscat

Am întrebat persoane aflate în relații stabile ce ar face dacă ar fi singure