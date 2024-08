Rosa mi-a arătat care sunt limitele unei relații sănătoase

În anii 1990, adolescenții din Olanda au învățat despre sex și iubire din revista pentru tineri, Break Out! În special rubrica Love and Sex, în care un cuplu era fotografiat gol și discuta deschis despre viața lor sexuală, era o sursă de informații bogate și picante. Probabil ții minte că exista ceva similar și-n România în revistele Bravo și Popcorn.

În ciuda succesului, era cumva limitat: cuplurile fotografiate erau modele plătite. Erau aproape mereu persoane albe heterosexuale.

Ce am învățat din succesul Break Out! este cât de drăguț e să privești în dormitorul altcuiva. Nu numai că-ți dai seama cât de unică și diversă este viața sexuală a tuturor, dar înveți și despre tine. În rubrica „Open and Naked”, VICE vorbește cu tineri singuri și cupluri despre iubire și viața sexuală – fiecare cu propria poveste despre cum experimentează intimitatea și plăcerea. De asemenea, își dau pe bune hainele jos pentru a fi fotografiați de către fotograful de nuduri, Jonnah Bron.

Am început cu Roos, în vârstă de 28 de ani, și Rosa, în vârstă de 23, care sunt într-o relație din martie 2020. Vorbesc despre cum e să fii un „experiment” pentru femeile heterosexuale pe Tinder, consecințele comportamentului transgresiv în copilărie asupra vieții sexuale și lipsa de atenție pentru plăcerea sexuală feminină în educația sexuală.

VICE: Cum v-ați cunoscut?

Roos: Ne-am cunoscut pe Tinder, dar deja o văzusem de câteva ori pe Rosa pe Instagram. Nu am îndrăznit niciodată să vorbesc cu ea, fiindcă credeam că nu e de nasul meu. Într-un final, i-am trimis un mesaj în care i-am spus că m-am îndrăgostit în secret de fotografia ei. Mi-era teamă că o să i se pară dubios, dar n-a fost așa.

Rosa: Nu inițiez niciodata discuția prin mesaje și mă bucur că m-a abordat ea.

Știați pe atunci că amândurora vă plac femeile?

Roos: Întâi am avut o discuție lungă despre școală și hobby-uri. În final Rosa m-a întrebat „unde anume mă situez pe curcubeu”. Pe Tinder vezi adesea femei care caută alte femei fiindcă vor să experimenteze sau vor să încerce ceva nou cu iubitul. Mi s-a părut inteligent că Rosa a întrebat direct.

Rosa: Pentru mine nu contează dacă te identifici ca lesbiană, bisexuală sau pansexuală, atâta timp cât ești atrasă de femei. Am fost la date-uri în care femeia mi-a spus la final: „Doamne, observ că nu-mi plac femeile”. Atunci sunt acolo doar pentru curiozitatea lor. Nu vreau să fiu un experiment.

Ați avut multe relații înainte?

Rosa: Am avut trei relații cu femei și înainte de mine Roos a avut numai relații cu bărbați. A durat ceva ca Roos să se obișnuiască și nu le-a spus părinților că-i plac și femeile până nu am fost într-o relație împreună.

Roos: Știam de ceva timp că îmi plac și femeile, dar nu am îndrăznit niciodată să spun asta, fiindcă până la relația cu Rosa am fost numai cu bărbați. Mi-era teamă că oamenii n-ar fi înțeles de ce aș vrea să spun cuiva asta în general. Poate s-ar fi gândit că vreau să scap de fostul, de exemplu.

În final, i-am spus mamei că am o relație. M-a întrebat: „cum îl cheamă?” și apoi i-am răspuns: „numele ei este Rosa”. Mama a avut multe întrebări. Nu a înțeles cum de nu a realizat asta. Apoi am încercat să-i explic că îmi plac bărbații, femeile și toate genurile și că sunt pansexuală.

Sunteți împreună din pandemie. Acum ați putut să vă bucurați de o situație semi-normală de câteva luni. Cum a fost?

Roos: La începutul relației ieșeam doar la plimbare și stăteam des acasă doar noi două. Acum mergem la petreceri și ne vedem cu alte persoane. Mereu mă bucur să văd prietenii Rosei. La început mi-era teamă că prietenii vor vrea să o protejeze pe Rosa și că se vor gândi: „oh, e prima relație a lui Roos cu o femeie, e pe bune?”.

Rosa: Am avut mereu relații cu femei pentru care am fost prima lor iubită. Nu m-a deranjat niciodată. Nici prietenii mei nu cred că e o nebunie.

În legătură cu sexul: ați avut lipsuri în educația sexuală?

Rosa: Părinții mei nu erau deschiși să discute despre sex sau orientarea sexuală. De fapt am știut că sunt lesbiană când aveam patru ani, fiindcă mă îndrăgosteam doar de fete. Mama ignora asta. Aș vrea ca școlile să acorde mai multă atenție relațiilor diverse. De exemplu, dacă citești o carte pentru școală, să fie un personaj cu doi tați în ea.

La orele de educație sexuală din școală am învățat cum să pun un prezervativ. Nu a trebuit niciodată să folosesc acea lecția. De exemplu, nu se axează deloc pe plăcerea feminină. Sexul este despre mai mult decât despre a face copii.

Roos: Când aveam trei ani, s-a născut fratele meu, și când aveam șase ani, sora mea. Atunci mi-am întrebat părinții de unde vin copiii. Părinții au adus un pliant cu poze care arătau cum funcționează. Părinții mei aveau de asemenea prieteni gay și lesbiene, așa că știam de opțiunea asta. Ce a fost greșit în educația mea sexuală este că am primit puține informații despre consimțământ în sex. Știam doar că poți să te îndrăgostești și apoi să faci sex, dar nu știam că poți spune nu.

Când aveam 13 ani, le-am spus prietenelor că am avut o experiență sexuală în trecut cu care nu mă simțeam bine. Mi-au spus imediat să le zic părinților și apoi am realizat că pot vorbi cu adulții despre ce mi s-a întâmplat. Mama a fost șocată de ce am spus. Abia atunci am realizat că mi-au fost încălcate limitele și că e ok să mă simt rău în legătură cu acea experiență.

Chiar și după acel incident, câteodată simțeam că sexul nu era în regulă, chiar dacă nu știam de ce. Abia după am realizat că ar fi trebuit să spun și „nu”. A fost destul de greu să aflu asta despre mine.

Cum se manifestă asta în relații?

Roos: Încă mi se pare destul de greu să simt ce vreau. Încă fac ceea ce cred că se așteaptă alții de la mine.

Rosa: Discutăm foarte des despre asta. La început nu mi-am dat seama, fiindcă Roos se pricepe destul de bine să-și ascundă sentimentele. Am ajuns să avem o conversație despre asta și acum, când facem sex, sunt foarte atentă. Încerc să fiu foarte atentă la semnale pentru momentele când se închide în ea. De exemplu, îi mai spun și: dacă vrei să ne oprim, trebuie doar să-mi indici asta. Trebuie să verific constant, fiindcă Roos nu face asta încă.

Roos: Da, câteodată mi se pare prea dificil să mă simt pe mine însămi. Nu realizez că nu vreau ceva anume până nu e prea târziu.

Vă puteți bucura de sex acum?

Roos: Da. Când ieșeam la date-uri cu bărbații mă simțeam mai mult ca și cum trebui să-i satisfac pe ei. În relația cu Rosa, nu trebuie mereu să cer să fiu atinsă. Se întâmplă automat. Asta a fost o schimbare pentru mine.

Rosa: Nu am făcut niciodată sex cu bărbați. Mereu am fost învățată în relațiile pe care le-am avut că partenerii trebuie să se satisfacă reciproc. Sexul este despre ambele persoane, nu despre tine. Nu am avut niciodată o experiență nasoală în viața sexuală sau sentimentul că sunt lăsată la o parte. Dar asta creează provocări în relația noastră. Roos are câteodată impresia că trebuie să mă satisfacă doar pe mine, în timp ce vreau să o răsfăț și eu.

Are legătură cu ce ți s-a întâmplat în tinerețe?

Roos: Da, fiindcă primele mele experiențe cu sexul au fost pline de confuzie, nu prea știu cum să experimentez sexul ca altceva.

Rosa: Văd că apoi te închizi în tine și nu mai comunici. Corpul nu ți se blochează, ci doar te oprești din a mai vorbi.

Cum vă exprimați afecțiunea una alteia?

Rosa: Eu gătesc pentru Roos. Apoi o rog să-mi dea note la ce am gătit. Am de asemenea pe telefon o listă cu ce feluri de mâncare îi plac lui Roos și notele pe care le-a dat. Acum scrie harira, paste alfredo și risotto. Gătitul este limbajul meu al iubirii. Roos nu înțelege asta, fiindcă ea urăște să gătească. Apropo, nu am primit niciodată nota zece pentru talentele mele culinare.

Roos: Îmi arăt dragostea prin atingeri și prin timpul petrecut împreună. Îmi place de asemenea să ne vedem câteva zile la rând, fiindcă apoi mă pot relaxa puțin. După un an și jumătate, încă mă mai entuziasmez să o văd pe Rosa. Când știu că o să o văd din nou, sunt tensionată. Abia când suntem împreună toată ziua pot să mă bucur mai mult. Îmi place când amândouă ne ocupăm de lucrurile noastre individuale și apoi stăm confortabil împreună.

Rosa: Cum de mai ești încă tensionată după un an și jumătate? Ne vedem de trei ori pe săptămână și de fiecare dată îmi trimite un mesaj: „Oh, am atâtea emoții că peste un minut ne vedem”. E foarte dulce.

Roos: Sunt doar îndrăgostită de tine!

Nu ar fi o soluție să vă mutați împreună?

Rosa: Ei bine, am locuit împreună timp de jumătate de an în garsoniera lui Roos de 32 de metri pătrați, cu doi iepuri. A fost distractiv, dar am nevoie de puțin spațiu pentru mine. Amândouă avem ritmuri diferite. Eu sunt o persoană nocturnă și Roos matinală. Și asta nu funcționează dacă locuiești într-o cameră.

Roos: Cred că am rezistat destul.

Rosa: Da, fără nicio supărare. Eu am 23 de ani și Roos are aproape 28 și vedem lucrurile diferit. Roos a mai avut relații în care a locuit cu persoanele respective. Eu cred că ăsta e un pas imens și nu sunt încă pregătită pentru el.

Mulțumesc.

